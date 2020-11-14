Сантос
2:0
Конец матча
Интернасьональ
35' Желтая карточкаRodrigo I
44' Желтая карточкаKaio Jorge
58' Желтая карточкаМарсело Родиней
1:0
59' ГолIvonei Junior
2:0
68' ГолKaio Jorge
31
John
Victor
4
Para
I
14
Перес
Луан
11
Marinho
II
30
Lucas
Braga
35
Jose
Gabriel
6
Uendel
- Основной состав
-
31 John VictorВратарь
-
4 Para IЗащитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Marinho IIПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
6 LaercioПолузащитник
- Нападающий
-
-
33 Paulo Mazoti
-
-
-
23 Arthur VIII
-
-
-
35 Derick
-
-
39 Tailson
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Jose GabrielЗащитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
32 Keiller
-
11 Yuri Alberto
-
-
-
20 Moises VII
-
19 Rodrigo I
-
31 Peglow
-
Главный тренер: Abel Braga
Ход матча
35'
44'
58'
59'
1:0
68'
2:0
78'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marinho II
|12 (4)
|0.57
|2.
|Madson II
|4
|0.19
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|2 (1)
|0.1
|4.
|Felipe Jonatan
|2
|0.1
|5.
|Kaio Jorge
|2
|0.1
|6.
|Jobson III
|1
|0.05
|7.
|Arthur VIII
|1
|0.05
|8.
|Perez Martinez Lucas VI
|1
|0.05
|9.
|Ivonei Junior
|1
|0.05
|10.
|Marcos Leonardo
|1
|0.05
|11.
|Jean Mota
|0
|0
|12.
|Карлос Санчес II
|0
|0
|13.
|Алисон II
|0
|0
|14.
|Перес Луан
|0
|0
|15.
|Lucas Braga
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|15 (5)
|0.71
|2.
|Patrick I
|3
|0.14
|3.
|Герреро Паоло
|3
|0.14
|4.
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0.1
|5.
|Эрнандес Абель
|2
|0.1
|6.
|Yuri Alberto
|2
|0.1
|7.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.05
|8.
|Мусто Дамиан
|1
|0.05
|9.
|Моледо Родриго
|1
|0.05
|10.
|Gustavo1
|1
|0.05
|11.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|12.
|Moises VII
|0
|0
|13.
|Leandro Miguel Fernandez
|0
|0
|14.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|15.
|Rodrigo I
|0
|0
|16.
|Peglow
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алисон II
|3
|2
|2.
|Сотельдо Йеферсон
|5
|0
|3.
|Jobson III
|5
|0
|4.
|Felipe Jonatan
|5
|0
|5.
|Perez Martinez Lucas VI
|4
|0
|6.
|Kaio Jorge
|4
|0
|7.
|Перес Луан
|2
|1
|8.
|Para I
|3
|0
|9.
|Marinho II
|3
|0
|10.
|Diego Pituca
|3
|0
|11.
|Lucas Braga
|3
|0
|12.
|Sandry Santos
|3
|0
|13.
|Arthur VIII
|1
|1
|14.
|Жуан Пауло
|2
|0
|15.
|Jean Mota
|1
|0
|16.
|Карлос Санчес II
|1
|0
|17.
|Madson II
|1
|0
|18.
|Alex Nascimento
|1
|0
|19.
|Lucas Lourenco
|1
|0
|20.
|Ivonei Junior
|1
|0
|21.
|Marcos Leonardo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Виктор
|7
|0
|2.
|Эденилсон дос Сантос
|4
|0
|3.
|Мусто Дамиан
|2
|1
|4.
|Galhardo Thiago
|2
|1
|5.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|1
|6.
|Д'Алессандро Андрес
|3
|0
|7.
|Marcelo Lomba
|3
|0
|8.
|Rodrigo I
|3
|0
|9.
|Bruno Praxedes
|3
|0
|10.
|Jose Gabriel
|1
|1
|11.
|Моледо Родриго
|2
|0
|12.
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|13.
|Марсело Родиней
|2
|0
|14.
|Gustavo1
|2
|0
|15.
|Jussa
|2
|0
|16.
|William Pottker
|0
|1
|17.
|Эрнандес Абель
|1
|0
|18.
|Leandro Miguel Fernandez
|1
|0
|19.
|Энрике Педро
|1
|0
|20.
|Дурадо Родриго
|1
|0
|21.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|22.
|Marcos Guilherme
|1
|0
|23.
|Danilo XVI
|1
|0
|24.
|Patrick I
|1
|0
|25.
|Moises VII
|1
|0
|26.
|Yuri Alberto
|1
|0
|27.
|Фукс Бруно
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сантос
|16% (4)
|32% (8)
|20% (5)
|4% (1)
|4% (1)
|24% (6)
|Интернасьональ
|12.9% (4)
|25.81% (8)
|16.13% (5)
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|19.35% (6)
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: +8 =5 -7Сантос 4:0 Мазатлан Брагантино 1:1 Сантос Сеара 1:0 Сантос Леон 2:1 Сантос
Сантос 3:1 Байя Баре 0:0 Сантос Сантос 0:0 Сеара Сантос 2:1 Атлетико де Сан-Луис Сантос 0:3 Ривер Флуминенсе 3:1 Сантос Мото Клуб 2:0 Сантос Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Сантос 1:1 Пачука Куритиба 1:2 Сантос Сантос 2:2 Мото Клуб Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Ривер 3:1 Сантос Сантос 2:0 Тихуана Сантос 2:1 Гремио Сантос 3:0 Баре
Интернасьональ Последние 20 матчей: +8 =6 -6Интернасьональ 0:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:2 Куритиба Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ
Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 0:2 Интернасьональ Гремио 1:1 Интернасьональ Америка де Кали 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Интернасьональ 0:1 Гремио Форталеза 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:3 Америка де Кали Гойяс 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сеара Интернасьональ 2:2 Байя
Последние игры между собой
Сантос: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Интернасьональ: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|0:2
|21
|10
|6
|5
|32 - 20
|36
|2.
|Атлетико Минейро
|19
|11
|2
|6
|35 - 23
|35
|3.
|Фламенго
|20
|10
|5
|5
|33 - 29
|35
|4.
|Сантос
|2:0
|21
|9
|7
|5
|30 - 24
|34
|5.
|Сан-Паулу
|17
|9
|6
|2
|26 - 15
|33
|6.
|Флуминенсе
|20
|9
|5
|6
|29 - 22
|32
|7.
|Палмейрас
|19
|8
|7
|4
|26 - 20
|31
|8.
|Гремио
|19
|7
|9
|3
|22 - 17
|30
|9.
|Байя
|20
|7
|4
|9
|26 - 29
|25
|10.
|Коринтианс
|20
|6
|7
|7
|23 - 27
|25
|11.
|Спорт Ресифи
|0:2
|21
|7
|4
|10
|19 - 28
|25
|12.
|Форталеза
|19
|6
|6
|7
|18 - 16
|24
|13.
|Сеара
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|20
|5
|8
|7
|18 - 26
|23
|15.
|Васко да Гама
|2:0
|19
|6
|4
|9
|22 - 26
|22
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|20
|6
|4
|10
|16 - 21
|22
|17.
|Ботафого Рибейрао
|19
|3
|11
|5
|19 - 23
|20
|18.
|Куритиба
|20
|5
|5
|10
|18 - 26
|20
|19.
|Брагантино
|20
|4
|8
|8
|23 - 27
|20
|20.
|Гойяс
|0:1
|19
|2
|6
|11
|21 - 34
|12
Победитель
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