Гойяс
0:1
Второй тайм: 77'
Атлетико Паранаэнсе
0:1
20' ГолRenato Kayzer
28' Желтая карточкаDavid Omar Rodriguez Barrera II
34' Желтая карточкаNikao
40' Желтая карточкаЧико Луис
76' Желтая карточкаМоура Рафаэл
23
Tadeu
I
55
Чико
Луис
6
Кажу
70
Vinicius5
99
Фернандао
16
Abner2
26
Erick2
11
Nikao
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Чико ЛуисЗащитник
-
6 КажуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Vinicius5Полузащитник
-
99 ФернандаоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Heron
-
-
-
17 Shaylon
-
-
-
-
Главный тренер: Enderson Moreira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Abner2Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
-
27 IvaldoЗащитник
- Полузащитник
-
8 ЖеуваниоПолузащитник
-
20 ReinaldoПолузащитник
-
40 Жоао ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
13 Khellven
-
70 Лейте Бруно
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
Ход матча
20'
34'
40'
76'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Vinicius5
|5
|0.26
|2.
|Моура Рафаэл
|4 (2)
|0.21
|3.
|Андраде Виктор
|2
|0.11
|4.
|Бесса Даниэль
|2 (1)
|0.11
|5.
|Фернандао
|1
|0.05
|6.
|Shaylon
|1
|0.05
|7.
|Rafael Vaz
|1
|0.05
|8.
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.05
|9.
|Ignacio Jara
|1
|0.05
|10.
|Jefferson de Oliveira4
|1
|0.05
|11.
|Виллальва Даниэль
|0
|0
|12.
|Эдилсон Мендеш
|0
|0
|13.
|Miguel Figueira
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Renato Kayzer
|4
|0.2
|2.
|Carlos Eduardo III
|3
|0.15
|3.
|Victor Vitinho4
|2
|0.1
|4.
|Лео Ситтадини
|2
|0.1
|5.
|Жеуванио
|1
|0.05
|6.
|Abner2
|1
|0.05
|7.
|Фабиньо Энрике
|1
|0.05
|8.
|Раванелли Феррейра
|1
|0.05
|9.
|Christian Cardoso
|1
|0.05
|10.
|Nikao
|0
|0
|11.
|Thiago Heleno
|0
|0
|12.
|Leo Gomes
|0
|0
|13.
|Lucas Halter
|0
|0
|14.
|Erick2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брено Родригес
|4
|1
|2.
|Rafael Vaz
|3
|1
|3.
|David Omar Rodriguez Barrera II
|3
|1
|4.
|Моура Рафаэл
|4
|0
|5.
|Андраде Виктор
|4
|0
|6.
|Эдилсон Мендеш
|4
|0
|7.
|Виллальва Даниэль
|3
|0
|8.
|Бесса Даниэль
|3
|0
|9.
|Juan Pintado
|3
|0
|10.
|Сандро Раньери
|3
|0
|11.
|Jefferson de Oliveira4
|1
|1
|12.
|Dias IV
|2
|0
|13.
|Кажу
|2
|0
|14.
|Heron
|2
|0
|15.
|Vinicius5
|2
|0
|16.
|Edson Ramos Silva2
|2
|0
|17.
|Сандриньо Алессандро
|1
|0
|18.
|Фернандао
|1
|0
|19.
|Фузато Даниэл
|1
|0
|20.
|Фильо Марсело
|1
|0
|21.
|Alejandro Ariel Cabral
|1
|0
|22.
|Чико Луис
|1
|0
|23.
|Douglas Baggio
|1
|0
|24.
|Tadeu I
|1
|0
|25.
|Mike I
|1
|0
|26.
|Fabio Sanches
|1
|0
|27.
|Зека
|1
|0
|28.
|Miguel Figueira
|1
|0
|29.
|Lucao3
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон III
|8
|0
|2.
|Жеуванио
|4
|0
|3.
|Christian Cardoso
|4
|0
|4.
|Erick2
|4
|0
|5.
|Thiago Heleno
|3
|0
|6.
|Лео Ситтадини
|3
|0
|7.
|Abner2
|3
|0
|8.
|Nikao
|2
|0
|9.
|Фернандо Матос
|2
|0
|10.
|Jonatan VII
|2
|0
|11.
|Khellven
|2
|0
|12.
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|13.
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|14.
|Энрике Педру II
|1
|0
|15.
|Азеведо Марсио
|1
|0
|16.
|Renato Kayzer
|1
|0
|17.
|Агилар Фелипе
|1
|0
|18.
|Ivaldo
|1
|0
|19.
|Leo Gomes
|1
|0
|20.
|Lucas Halter
|1
|0
|21.
|Альварадо Джейми
|1
|0
|22.
|Kawan
|1
|0
|23.
|Victor Vitinho4
|1
|0
|24.
|Pedrinho VI4
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гойяс
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|Атлетико Паранаэнсе
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|0
|26.67% (4)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Гойяс Последние 20 матчей: +2 =6 -12Сан-Паулу 2:1 Гойяс Гойяс 1:1 Васко да Гама Брагантино 2:0 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс
Гойяс 1:1 Байя Фламенго 2:1 Гойяс Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Гойяс 2:4 Флуминенсе Гойяс 2:3 Сантос Сеара 2:2 Гойяс Гойяс 1:0 Интернасьональ Гойяс 3:3 Куритиба Спорт Ресифи 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Коринтианс Гойяс 1:2 Васко да Гама Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 1:3 Форталеза Палмейрас 1:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Гойяс 0:2 Куяба
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +5 =5 -10Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго
Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Последние игры между собой
Гойяс: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 9
Атлетико Паранаэнсе: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 7
Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 3:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Гойяс 3:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 3:2 Атлетико Паранаэнсе Бразильская серия Б Гойяс 0:0 Атлетико Паранаэнсе Бразильская серия Б Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Серия A Гойяс 0:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гойяс Серия A Гойяс 3:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гойяс 4:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 5:0 Гойяс Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|0:2
|21
|10
|6
|5
|32 - 20
|36
|2.
|Атлетико Минейро
|19
|11
|2
|6
|35 - 23
|35
|3.
|Фламенго
|20
|10
|5
|5
|33 - 29
|35
|4.
|Сантос
|2:0
|21
|9
|7
|5
|30 - 24
|34
|5.
|Сан-Паулу
|17
|9
|6
|2
|26 - 15
|33
|6.
|Флуминенсе
|20
|9
|5
|6
|29 - 22
|32
|7.
|Палмейрас
|19
|8
|7
|4
|26 - 20
|31
|8.
|Гремио
|19
|7
|9
|3
|22 - 17
|30
|9.
|Байя
|20
|7
|4
|9
|26 - 29
|25
|10.
|Коринтианс
|20
|6
|7
|7
|23 - 27
|25
|11.
|Спорт Ресифи
|0:2
|21
|7
|4
|10
|19 - 28
|25
|12.
|Форталеза
|19
|6
|6
|7
|18 - 16
|24
|13.
|Сеара
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|20
|5
|8
|7
|18 - 26
|23
|15.
|Васко да Гама
|2:0
|19
|6
|4
|9
|22 - 26
|22
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|20
|6
|4
|10
|16 - 21
|22
|17.
|Ботафого Рибейрао
|19
|3
|11
|5
|19 - 23
|20
|18.
|Куритиба
|20
|5
|5
|10
|18 - 26
|20
|19.
|Брагантино
|20
|4
|8
|8
|23 - 27
|20
|20.
|Гойяс
|0:1
|19
|2
|6
|11
|21 - 34
|12
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гойяс» – «Атлетико Паранаэнсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гойяс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Паранаэнсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гойяс» – «Атлетико Паранаэнсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|7.20
|1.07
|7.60
|1.07
|1.75
|2.01
|—
|—
|2.50
|1.52
|2.05
|1.77
|1.11
|5.80
|—
|—
|1.41
|2.80
|—
|—
|1.07
|7.50
|1.11
|5.90
|1.03
|10.00
|1.01
|12.00
|1.02
|11.00
|
|10.00
|1.05
|8.30
|1.08
|3.32
|1.34
|—
|—
|2.51
|1.54
|—
|—
|1.83
|2.07
|—
|—
|1.43
|2.88
|—
|—
|1.30
|3.60
|1.12
|6.45
|1.10
|7.30
|1.02
|14.25
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|2.59
|1.52
|2.14
|1.74
|1.68
|2.23
|1.45
|2.82
|1.33
|3.41
|1.51
|2.60
|1.59
|2.43
|1.43
|2.87
|1.20
|4.74
|—
|—
|1.16
|5.44
|—
|—
|—
|—