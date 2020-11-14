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  2. Матчи
  3. Бразилия
Гойяс
0:1
Второй тайм: 77'
Атлетико Паранаэнсе
0'
0:1
20' Гол
Renato Kayzer
28' Желтая карточка
David Omar Rodriguez Barrera II
34' Желтая карточка
Nikao
40' Желтая карточка
Чико Луис
76' Желтая карточка
Моура Рафаэл
77'
23
Tadeu
I
2
Juan
Pintado
3
David
Omar
Rodriguez
Barrera
II
55
Чико
Луис
6
Кажу
16
Alejandro
Ariel
Cabral
29
Dos
Santos
Souza
Junior
Gilberto
95
Douglas
Baggio
11
Виллальва
Даниэль
70
Vinicius5
99
Фернандао
1
Дос
Сантос
Адербар
96
Carlos
Eduardo
III
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
16
Abner2
26
Erick2
5
Веллингтон
III
11
Nikao
18
Лео
Ситтадини
88
Christian
Cardoso
79
Renato
Kayzer
Гойяс
4-2-3-1
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Vinicius5 5 0.26
2. Моура Рафаэл 4 (2) 0.21
3. Андраде Виктор 2 0.11
4. Бесса Даниэль 2 (1) 0.11
5. Фернандао 1 0.05
6. Shaylon 1 0.05
7. Rafael Vaz 1 0.05
8. David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.05
9. Ignacio Jara 1 0.05
10. Jefferson de Oliveira4 1 0.05
11. Виллальва Даниэль 0 0
12. Эдилсон Мендеш 0 0
13. Miguel Figueira 0 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 4 0.2
2. Carlos Eduardo III 3 0.15
3. Victor Vitinho4 2 0.1
4. Лео Ситтадини 2 0.1
5. Жеуванио 1 0.05
6. Abner2 1 0.05
7. Фабиньо Энрике 1 0.05
8. Раванелли Феррейра 1 0.05
9. Christian Cardoso 1 0.05
10. Nikao 0 0
11. Thiago Heleno 0 0
12. Leo Gomes 0 0
13. Lucas Halter 0 0
14. Erick2 0 0

Карточки

Гойяс
# Игрок      
1. Брено Родригес 4 1
2. Rafael Vaz 3 1
3. David Omar Rodriguez Barrera II 3 1
4. Моура Рафаэл 4 0
5. Андраде Виктор 4 0
6. Эдилсон Мендеш 4 0
7. Виллальва Даниэль 3 0
8. Бесса Даниэль 3 0
9. Juan Pintado 3 0
10. Сандро Раньери 3 0
11. Jefferson de Oliveira4 1 1
12. Dias IV 2 0
13. Кажу 2 0
14. Heron 2 0
15. Vinicius5 2 0
16. Edson Ramos Silva2 2 0
17. Сандриньо Алессандро 1 0
18. Фернандао 1 0
19. Фузато Даниэл 1 0
20. Фильо Марсело 1 0
21. Alejandro Ariel Cabral 1 0
22. Чико Луис 1 0
23. Douglas Baggio 1 0
24. Tadeu I 1 0
25. Mike I 1 0
26. Fabio Sanches 1 0
27. Зека 1 0
28. Miguel Figueira 1 0
29. Lucao3 1 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Веллингтон III 8 0
2. Жеуванио 4 0
3. Christian Cardoso 4 0
4. Erick2 4 0
5. Thiago Heleno 3 0
6. Лео Ситтадини 3 0
7. Abner2 3 0
8. Nikao 2 0
9. Фернандо Матос 2 0
10. Jonatan VII 2 0
11. Khellven 2 0
12. Richard Almeida de Oliveira2 2 0
13. Лучо Гонсалес 1 0
14. Энрике Педру II 1 0
15. Азеведо Марсио 1 0
16. Renato Kayzer 1 0
17. Агилар Фелипе 1 0
18. Ivaldo 1 0
19. Leo Gomes 1 0
20. Lucas Halter 1 0
21. Альварадо Джейми 1 0
22. Kawan 1 0
23. Victor Vitinho4 1 0
24. Pedrinho VI4 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гойяс 15.79% (3) 15.79% (3) 21.05% (4) 10.53% (2) 10.53% (2) 26.32% (5)
 Атлетико Паранаэнсе 6.67% (1) 13.33% (2) 26.67% (4) 0 26.67% (4) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Гойяс Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Сан-Паулу 2:1 Гойяс Гойяс 1:1 Васко да Гама Брагантино 2:0 Гойяс Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс
Гойяс 1:1 Байя Фламенго 2:1 Гойяс Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Гойяс 2:4 Флуминенсе Гойяс 2:3 Сантос Сеара 2:2 Гойяс Гойяс 1:0 Интернасьональ Гойяс 3:3 Куритиба Спорт Ресифи 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Коринтианс Гойяс 1:2 Васко да Гама Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 1:3 Форталеза Палмейрас 1:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Гойяс 0:2 Куяба
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго
Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе

Последние игры между собой

Гойяс: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 9
Атлетико Паранаэнсе: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 7
Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Серия A Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс Серия A Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:0 Гойяс Серия A
Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 3:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Гойяс 3:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 3:2 Атлетико Паранаэнсе Бразильская серия Б Гойяс 0:0 Атлетико Паранаэнсе Бразильская серия Б Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Серия A Гойяс 0:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гойяс Серия A Гойяс 3:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гойяс 4:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 5:0 Гойяс Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 0:2 21 10 6 5 32 - 20 36
2. Атлетико Минейро 19 11 2 6 35 - 23 35
3. Фламенго 20 10 5 5 33 - 29 35
4. Сантос 2:0 21 9 7 5 30 - 24 34
5. Сан-Паулу 17 9 6 2 26 - 15 33
6. Флуминенсе 20 9 5 6 29 - 22 32
7. Палмейрас 19 8 7 4 26 - 20 31
8. Гремио 19 7 9 3 22 - 17 30
9. Байя 20 7 4 9 26 - 29 25
10. Коринтианс 20 6 7 7 23 - 27 25
11. Спорт Ресифи 0:2 21 7 4 10 19 - 28 25
12. Форталеза 19 6 6 7 18 - 16 24
13. Сеара 19 6 6 7 23 - 26 24
14. Атлетико Гойяненсе 20 5 8 7 18 - 26 23
15. Васко да Гама 2:0 19 6 4 9 22 - 26 22
16. Атлетико Паранаэнсе 1:0 20 6 4 10 16 - 21 22
17. Ботафого Рибейрао 19 3 11 5 19 - 23 20
18. Куритиба 20 5 5 10 18 - 26 20
19. Брагантино 20 4 8 8 23 - 27 20
20. Гойяс 0:1 19 2 6 11 21 - 34 12
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Чико Луис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Никао получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    David Duarte получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Renato Kayzer бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гойяс
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
4.35
5.88
1.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 34.00 5.80 1.18
Бонус: 5 000 ₽ 29.00 5.40 1.17
Бонус: 5 000 ₽ 4.35 3.65 1.85
  22.18 5.88 1.20

Самый высокий коэффициент на матч «Гойяс» – «Атлетико Паранаэнсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гойяс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Паранаэнсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гойяс» – «Атлетико Паранаэнсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.20 1.07 7.60 1.07 1.75 2.01 2.50 1.52 2.05 1.77 1.11 5.80 1.41 2.80 1.07 7.50 1.11 5.90 1.03 10.00 1.01 12.00 1.02 11.00
10.00 1.05 8.30 1.08 3.32 1.34 2.51 1.54 1.83 2.07 1.43 2.88 1.30 3.60 1.12 6.45 1.10 7.30 1.02 14.25
2.59 1.52 2.14 1.74 1.68 2.23 1.45 2.82 1.33 3.41 1.51 2.60 1.59 2.43 1.43 2.87 1.20 4.74 1.16 5.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.00 1.76 1.83 1.97 1.40 2.80 1.10 6.10 1.03 10.00
2.88 1.42 1.88 1.92 1.40 2.95 1.12 6.30 1.08 7.70
2.82 1.45 2.32 1.64 1.80 2.06 1.50 2.64 1.23 4.24 1.12 6.64 1.22 4.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.63 2.18 1.25 3.70
3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95 1.16 5.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.75 1.28
Где смотреть матч Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе онлайн

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