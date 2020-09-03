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Финляндия
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Уэльс
0'
26' Желтая карточка
Спарв Тим
29'
1
Градецки
Лукаш
18
Уронен
Йере
5
Вяйсянен
Лео
4
Ояла
Юхани
2
О'Шоунесси
Даниэль
19
Кауко
Йони
14
Спарв
Тим
6
Камара
Глен
11
Нисканен
Ильмари
20
Похьянпало
Йоэль
10
Пукки
Теэму
1
Хенесси
Уэйн
14
Робертс
Коннор
II
16
Локьер
Том
15
Ампаду
Этан
4
Дэвис
Бен
11
Бэйл
Гарет
18
Моррелл
Джозефф
7
Левитт
Дилан
20
Джеймс
Дэниэл
8
Jonathan
Williams2
13
Мур
Киффер
Финляндия
4-4-2
Уэльс
4-4-1-1

Ход матча

26'
Спарв Тим
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Карточки

Финляндия
# Игрок      
1. Спарв Тим 1 0
Уэльс
# Игрок      

Предыдущие игры

Финляндия Последние 20 матчей: + = -
Греция 2:1 Финляндия Финляндия 3:0 Лихтенштейн Финляндия 3:0 Армения Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия
Финляндия 1:2 Италия Финляндия 1:0 Греция Лихтенштейн 0:2 Финляндия Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония Финляндия 1:0 Венгрия Финляндия 2:0 Беларусь Румыния 2:0 Финляндия
Уэльс Последние 20 матчей: + = -
Уэльс 2:0 Венгрия Азербайджан 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Хорватия Словакия 1:1 Уэльс
Уэльс 1:0 Беларусь Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс Хорватия 2:1 Уэльс Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс Уэльс 1:2 Дания Ирландия 0:1 Уэльс Уэльс 1:4 Испания Дания 2:0 Уэльс Уэльс 4:1 Ирландия Мексика 0:0 Уэльс Уэльс 0:1 Уругвай Китай 0:6 Уэльс Уэльс 1:1 Панама

Последние игры между собой

Финляндия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Уэльс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Уэльс 1:1 Финляндия Международные матчи Финляндия 2:1 Уэльс Чемпионат Мира Уэльс 0:2 Финляндия Чемпионат Мира

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ирландия 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Болгария 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Уэльс 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Финляндия 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 178
Финляндия 33.7% (60)
X 39.3% (70)
Уэльс 27% (48)
Все прогнозы
1.68 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Финляндия
Ничья
Уэльс
4.42
3.14
2.32
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Финляндия 0:0 Уэльс

Исход игры
Финляндия
33.7% (60)
Ничья
39.3% (70)
Уэльс
27% (48)
Тотал 2.5
Больше
33.93% (57)
Меньше
66.07% (111)
Обе команды забьют
Да
72.62% (122)
Нет
27.38% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (65)
2:1 Финляндия
19.1% (34)
1:2 Уэльс
11.8% (21)
0:1 Уэльс
9% (16)
1:0 Финляндия
9% (16)
2:0 Финляндия
3.9% (7)
0:0 Ничья
2.2% (4)
0:2 Уэльс
1.7% (3)
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Где смотреть матч Финляндия 0:0 Уэльс онлайн

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Победитель

Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
3.90 3.05 2.13
3.64 3.14 2.18
2.80 3.13 2.61
4.42 3.00 2.11

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.80 1.13 5.40 1.15 2.22 1.65 2.25 1.69 1.91 1.95 1.68 2.26 1.38 3.00 1.22 4.30 1.12 6.10 1.04 9.20 1.02 13.00 0.00 17.50
6.40 1.07 5.20 1.13 2.46 1.52 1.87 1.93 1.53 2.67 1.22 4.30 1.15 5.10 1.03 9.60 1.02 10.25
6.35 1.07 5.36 1.09 2.81 1.43 2.15 1.73 1.63 2.31 1.29 3.43 1.20 4.04 1.07 6.39 1.06 7.69 1.01 14.28 1.01 14.70
6.06 1.15 2.78 1.49 2.20 1.73 1.92 1.98 1.61 2.44 1.46 2.89 1.36 3.33 1.11 7.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.00 1.80 1.55 2.44 1.16 5.10 1.05 9.00 1.01 15.00
2.40 1.57 1.57 2.40 1.28 3.68 1.06 8.90 1.04 10.75
2.60 1.50 1.69 2.21 1.32 3.27 1.07 6.17 1.06 7.90
1.87 2.01 1.54 2.56 1.23 4.41 1.17 5.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.97 1.79 1.42 2.70 1.13 5.40
3.00 1.39 1.98 1.82 1.44 2.79 1.15 5.55 1.10 6.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.45 1.55
1.92 1.84
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.50 1.20
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