Финляндия
0:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Олимпиаштадион
Уэльс
26' Желтая карточкаСпарв Тим
18
Уронен
Йере
19
Кауко
Йони
14
Спарв
Тим
10
Пукки
Теэму
16
Локьер
Том
15
Ампаду
Этан
11
Бэйл
Гарет
13
Мур
Киффер
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Уронен ЙереЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кауко ЙониПолузащитник
-
14 Спарв ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
-
16 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Канерва Маркку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Локьер ТомЗащитник
-
15 Ампаду ЭтанЗащитник
- Защитник
-
11 Бэйл ГаретПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Мур КифферНападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
-
21 Дэвис АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Воулкс УиллПолузащитник
-
10 Уилсон ГарриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гиггз Райан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
26'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Спарв Тим
|1
|0
|#
|Игрок
Предыдущие игры
Финляндия Последние 20 матчей: + = -Греция 2:1 Финляндия Финляндия 3:0 Лихтенштейн Финляндия 3:0 Армения Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия
Финляндия 1:2 Италия Финляндия 1:0 Греция Лихтенштейн 0:2 Финляндия Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония Финляндия 1:0 Венгрия Финляндия 2:0 Беларусь Румыния 2:0 Финляндия
Уэльс Последние 20 матчей: + = -Уэльс 2:0 Венгрия Азербайджан 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Хорватия Словакия 1:1 Уэльс
Последние игры между собой
Финляндия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Уэльс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Прогнозы на матч Финляндия 0:0 Уэльс
Исход игры
Финляндия
33.7% (60)
Ничья
39.3% (70)
Уэльс
27% (48)
Тотал 2.5
Больше
33.93% (57)
Меньше
66.07% (111)
Обе команды забьют
Да
72.62% (122)
Нет
27.38% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (65)
2:1 Финляндия
19.1% (34)
1:2 Уэльс
11.8% (21)
0:1 Уэльс
9% (16)
1:0 Финляндия
9% (16)
2:0 Финляндия
3.9% (7)
0:0 Ничья
2.2% (4)
0:2 Уэльс
1.7% (3)
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Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|3.05
|2.13
|3.64
|3.14
|2.18
|2.80
|3.13
|2.61
|4.42
|3.00
|2.11
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.80
|1.13
|5.40
|1.15
|—
|—
|2.22
|1.65
|2.25
|1.69
|1.91
|1.95
|1.68
|2.26
|1.38
|3.00
|1.22
|4.30
|1.12
|6.10
|1.04
|9.20
|1.02
|13.00
|0.00
|17.50
|—
|—
|6.40
|1.07
|5.20
|1.13
|—
|—
|2.46
|1.52
|—
|—
|1.87
|1.93
|—
|—
|1.53
|2.67
|1.22
|4.30
|1.15
|5.10
|1.03
|9.60
|1.02
|10.25
|—
|—
|—
|—
|6.35
|1.07
|5.36
|1.09
|—
|—
|2.81
|1.43
|—
|—
|2.15
|1.73
|—
|—
|1.63
|2.31
|1.29
|3.43
|1.20
|4.04
|1.07
|6.39
|1.06
|7.69
|1.01
|14.28
|1.01
|14.70
|6.06
|1.15
|—
|—
|2.78
|1.49
|2.20
|1.73
|1.92
|1.98
|1.61
|2.44
|1.46
|2.89
|1.36
|3.33
|—
|—
|1.11
|7.46
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—