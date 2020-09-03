Финляндия
0:1
Конец матча
Стадион: Олимпиаштадион
Уэльс
26' Желтая карточкаСпарв Тим
36' Желтая карточкаМоррелл Джозефф
47' Желтая карточкаПукки Теэму
69' Желтая карточкаРобертс Коннор II
72' Желтая карточкаВяйсянен Лео
0:1
80' ГолМур Киффер
86' Желтая карточкаУилсон Гарри
90' Желтая карточкаМур Киффер
18
Уронен
Йере
19
Кауко
Йони
14
Спарв
Тим
10
Пукки
Теэму
16
Локьер
Том
15
Ампаду
Этан
11
Бэйл
Гарет
13
Мур
Киффер
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Уронен ЙереЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кауко ЙониПолузащитник
-
14 Спарв ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
-
16 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Канерва Маркку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Локьер ТомЗащитник
-
15 Ампаду ЭтанЗащитник
- Защитник
-
11 Бэйл ГаретПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Мур КифферНападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
-
21 Дэвис АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Воулкс УиллПолузащитник
-
10 Уилсон ГарриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гиггз Райан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
26'
36'
47'
72'
80'
0:1
86'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мур Киффер
|1
|1
|2.
|Джеймс Дэниэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Спарв Тим
|1
|0
|2.
|Пукки Теэму
|1
|0
|3.
|Вяйсянен Лео
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уилсон Гарри
|1
|0
|2.
|Мур Киффер
|1
|0
|3.
|Робертс Коннор II
|1
|0
|4.
|Моррелл Джозефф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Уэльс
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Финляндия Последние 20 матчей: + = -Греция 2:1 Финляндия Финляндия 3:0 Лихтенштейн Финляндия 3:0 Армения Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия
Финляндия 1:2 Италия Финляндия 1:0 Греция Лихтенштейн 0:2 Финляндия Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония Финляндия 1:0 Венгрия Финляндия 2:0 Беларусь Румыния 2:0 Финляндия
Уэльс Последние 20 матчей: + = -Уэльс 2:0 Венгрия Азербайджан 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Хорватия Словакия 1:1 Уэльс
Последние игры между собой
Финляндия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Уэльс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Прогнозы на матч Финляндия 0:1 Уэльс
Исход игры
Финляндия
33.7% (60)
Ничья
39.3% (70)
Уэльс
27% (48)
Тотал 2.5
Больше
33.93% (57)
Меньше
66.07% (111)
Обе команды забьют
Да
72.62% (122)
Нет
27.38% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (65)
2:1 Финляндия
19.1% (34)
1:2 Уэльс
11.8% (21)
1:0 Финляндия
9% (16)
0:1 Уэльс
9% (16)
2:0 Финляндия
3.9% (7)
0:0 Ничья
2.2% (4)
0:2 Уэльс
1.7% (3)
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Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|100.00
|6.60
|1.12
|115.00
|12.00
|1.04
|3.64
|3.14
|2.18
|2.80
|3.13
|2.61
|6.31
|1.42
|5.78
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.60
|2.33
|—
|—
|5.40
|1.15
|—
|—
|1.09
|7.20
|2.25
|1.69
|1.91
|1.95
|1.68
|2.26
|1.07
|8.40
|1.22
|4.30
|1.01
|15.00
|1.04
|9.20
|1.02
|13.00
|0.00
|17.50
|—
|—
|6.40
|1.07
|—
|—
|5.20
|1.13
|—
|—
|2.46
|1.52
|—
|—
|1.87
|1.93
|—
|—
|1.53
|2.67
|1.22
|4.30
|1.15
|5.10
|1.03
|9.60
|1.02
|10.25
|—
|—
|—
|—
|6.35
|1.07
|—
|—
|5.36
|1.09
|—
|—
|2.81
|1.43
|—
|—
|2.15
|1.73
|—
|—
|1.63
|2.31
|1.29
|3.43
|1.20
|4.04
|1.07
|6.39
|1.06
|7.69
|1.01
|14.28
|1.01
|14.70
|1.48
|2.80
|1.28
|3.97
|1.51
|2.70
|1.34
|3.44
|1.45
|2.89
|1.47
|2.82
|1.61
|2.44
|1.46
|2.89
|1.18
|5.36
|—
|—
|1.11
|7.46
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—