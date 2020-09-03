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Финляндия
0:1
Конец матча

Стадион:
Уэльс
0'
26' Желтая карточка
Спарв Тим
36' Желтая карточка
Моррелл Джозефф
47' Желтая карточка
Пукки Теэму
69' Желтая карточка
Робертс Коннор II
72' Желтая карточка
Вяйсянен Лео
0:1
80' Гол
Мур Киффер
86' Желтая карточка
Уилсон Гарри
90' Желтая карточка
Мур Киффер
90'+5
1
Градецки
Лукаш
18
Уронен
Йере
5
Вяйсянен
Лео
4
Ояла
Юхани
2
О'Шоунесси
Даниэль
19
Кауко
Йони
14
Спарв
Тим
6
Камара
Глен
11
Нисканен
Ильмари
20
Похьянпало
Йоэль
10
Пукки
Теэму
1
Хенесси
Уэйн
14
Робертс
Коннор
II
16
Локьер
Том
15
Ампаду
Этан
4
Дэвис
Бен
11
Бэйл
Гарет
18
Моррелл
Джозефф
7
Левитт
Дилан
20
Джеймс
Дэниэл
8
Jonathan
Williams2
13
Мур
Киффер
Финляндия
4-4-2
Уэльс
4-4-1-1

Ход матча

26'
Спарв Тим
 
36'
 
Моррелл Джозефф
46'
 
Уилсон Гарри
Бэйл Гарет
47'
Пукки Теэму
 
60'
 
Уильямс Неко
Jonathan Williams2
69'
 
Робертс Коннор II
71'
Йенсен Фредрик
Кауко Йони
 
72'
Вяйсянен Лео
 
76'
Лам Томас
Спарв Тим
 
80'
0:1
Мур Киффер
(Джеймс Дэниэл)
86'
Соири Пюрю
Нисканен Ильмари
 
86'
 
Уилсон Гарри
90'
 
Бен Кабанго
Джеймс Дэниэл
90'
 
Мур Киффер

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Финляндия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Уэльс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мур Киффер 1 1
2. Джеймс Дэниэл 0 0

Карточки

Финляндия
# Игрок      
1. Спарв Тим 1 0
2. Пукки Теэму 1 0
3. Вяйсянен Лео 1 0
Уэльс
# Игрок      
1. Уилсон Гарри 1 0
2. Мур Киффер 1 0
3. Робертс Коннор II 1 0
4. Моррелл Джозефф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Финляндия 0 0 0 0 0 0
 Уэльс 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Финляндия Последние 20 матчей: + = -
Греция 2:1 Финляндия Финляндия 3:0 Лихтенштейн Финляндия 3:0 Армения Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия
Финляндия 1:2 Италия Финляндия 1:0 Греция Лихтенштейн 0:2 Финляндия Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония Финляндия 1:0 Венгрия Финляндия 2:0 Беларусь Румыния 2:0 Финляндия
Уэльс Последние 20 матчей: + = -
Уэльс 2:0 Венгрия Азербайджан 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Хорватия Словакия 1:1 Уэльс
Уэльс 1:0 Беларусь Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс Хорватия 2:1 Уэльс Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс Уэльс 1:2 Дания Ирландия 0:1 Уэльс Уэльс 1:4 Испания Дания 2:0 Уэльс Уэльс 4:1 Ирландия Мексика 0:0 Уэльс Уэльс 0:1 Уругвай Китай 0:6 Уэльс Уэльс 1:1 Панама

Последние игры между собой

Финляндия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Уэльс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Уэльс 1:1 Финляндия Международные матчи Финляндия 2:1 Уэльс Чемпионат Мира Уэльс 0:2 Финляндия Чемпионат Мира

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уэльс Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Ирландия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Болгария Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Финляндия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 178
Финляндия 33.7% (60)
X 39.3% (70)
Уэльс 27% (48)
Все прогнозы
1.68 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Финляндия 0:1 Уэльс

Исход игры
Финляндия
33.7% (60)
Ничья
39.3% (70)
Уэльс
27% (48)
Тотал 2.5
Больше
33.93% (57)
Меньше
66.07% (111)
Обе команды забьют
Да
72.62% (122)
Нет
27.38% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (65)
2:1 Финляндия
19.1% (34)
1:2 Уэльс
11.8% (21)
1:0 Финляндия
9% (16)
0:1 Уэльс
9% (16)
2:0 Финляндия
3.9% (7)
0:0 Ничья
2.2% (4)
0:2 Уэльс
1.7% (3)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
100.00 6.60 1.12
115.00 12.00 1.04
3.64 3.14 2.18
2.80 3.13 2.61
6.31 1.42 5.78

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.60 2.33 5.40 1.15 1.09 7.20 2.25 1.69 1.91 1.95 1.68 2.26 1.07 8.40 1.22 4.30 1.01 15.00 1.04 9.20 1.02 13.00 0.00 17.50
6.40 1.07 5.20 1.13 2.46 1.52 1.87 1.93 1.53 2.67 1.22 4.30 1.15 5.10 1.03 9.60 1.02 10.25
6.35 1.07 5.36 1.09 2.81 1.43 2.15 1.73 1.63 2.31 1.29 3.43 1.20 4.04 1.07 6.39 1.06 7.69 1.01 14.28 1.01 14.70
1.48 2.80 1.28 3.97 1.51 2.70 1.34 3.44 1.45 2.89 1.47 2.82 1.61 2.44 1.46 2.89 1.18 5.36 1.11 7.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.37 3.05 1.55 2.44 1.02 13.00 1.05 9.00 1.01 15.00
2.40 1.57 1.57 2.40 1.28 3.68 1.06 8.90 1.04 10.75
2.60 1.50 1.69 2.21 1.32 3.27 1.07 6.17 1.06 7.90
1.22 4.50 1.11 7.14 1.23 4.41 1.17 5.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.97 1.79 1.42 2.70 1.13 5.40
3.00 1.39 1.98 1.82 1.44 2.79 1.15 5.55 1.10 6.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
1.92 1.84
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.50 1.20
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