Молдова
1:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Эннио Тардини
Косово
1:0
20' ГолНиколаеску Йон
21
Раца
Вадим
14
Бериша
Валон
10
Зенели
Арбер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Жардан ИонЗащитник
- Защитник
-
14 Раку ПетрЗащитник
- Защитник
-
18 Драган ИонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Engin Firat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Нухиу АтдхиНападающий
-
Главный тренер: Шалланд Бернар
Ход матча
20'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
24 Владение мячом, % 76
Предыдущие игры
Молдова Последние 20 матчей: + = -Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания
Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова Молдова 1:1 Люксембург Сан-Марино 0:1 Молдова Беларусь 0:0 Молдова Молдова 2:0 Сан-Марино Молдова 0:0 Беларусь Люксембург 4:0 Молдова Армения 0:0 Молдова Кот-д'Ивуар 2:1 Молдова
Косово Последние 20 матчей: + = -Швеция 1:0 Косово Косово 0:4 Англия Чехия 2:1 Косово Косово 2:0 Черногория
Косово 1:0 Гибралтар Англия 5:3 Косово Косово 2:1 Чехия Болгария 2:3 Косово Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания Косово 4:0 Азербайджан Мальта 0:5 Косово Фарерские острова 1:1 Косово Косово 3:1 Мальта Косово 2:0 Фарерские острова Азербайджан 0:0 Косово Косово 3:0 Албания Косово 2:0 Буркина-Фасо Косово 1:0 Мадагаскар
Прогнозы на матч Молдова 1:0 Косово
Исход игры
Молдова
17.1% (30)
Ничья
16% (28)
Косово
66.9% (117)
Тотал 2.5
Больше
37.95% (63)
Меньше
62.05% (103)
Обе команды забьют
Да
50.6% (84)
Нет
49.4% (82)
Популярный счёт
0:1 Косово
24.6% (43)
1:2 Косово
24% (42)
1:1 Ничья
13.1% (23)
0:2 Косово
12.6% (22)
2:1 Молдова
5.7% (10)
1:0 Молдова
5.7% (10)
1:3 Косово
2.3% (4)
2:0 Молдова
1.7% (3)
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Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|10.00
|4.50
|1.37
|10.50
|4.30
|1.37
|10.00
|4.55
|1.37
|7.26
|3.98
|1.49
|10.74
|4.38
|1.39
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.50
|1.08
|6.80
|1.08
|2.55
|1.50
|—
|—
|2.25
|1.64
|1.86
|1.94
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.31
|3.25
|1.17
|4.90
|1.08
|7.10
|1.04
|10.00
|1.01
|14.00
|—
|—
|7.80
|1.04
|6.80
|1.08
|2.90
|1.39
|—
|—
|2.24
|1.65
|—
|—
|1.70
|2.27
|—
|—
|1.34
|3.26
|1.23
|3.98
|1.07
|7.20
|1.05
|7.60
|—
|—
|—
|—
|8.22
|1.06
|6.23
|1.07
|3.17
|1.34
|—
|—
|2.45
|1.56
|—
|—
|1.78
|2.08
|—
|—
|1.40
|2.92
|1.27
|3.55
|1.09
|5.36
|1.08
|5.71
|1.02
|11.94
|1.02
|12.40
|—
|—
|—
|—
|3.09
|1.40
|2.69
|1.50
|2.29
|1.67
|1.90
|1.98
|1.68
|2.27
|1.51
|2.65
|—
|—
|1.25
|4.16
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|2.27
|1.62
|—
|—
|1.73
|2.11
|—
|—
|1.20
|4.44
|1.08
|7.00
|1.03
|12.00
|—
|—
|2.68
|1.47
|—
|—
|1.76
|2.06
|—
|—
|1.35
|3.20
|1.09
|7.30
|1.07
|8.50
|—
|—
|2.78
|1.44
|—
|—
|1.85
|2.00
|—
|—
|1.38
|3.00
|1.09
|5.36
|1.07
|6.24
|1.01
|15.35
|2.75
|1.48
|2.25
|1.69
|1.75
|2.16
|1.47
|2.77
|1.34
|3.38
|—
|—
|—
|—
|—
|—