  1. Футбол
  2. Матчи
Молдова
1:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Косово
0'
1:0
20' Гол
Николаеску Йон
29'
23
Кошелев
Алексей
3
Мудрак
Виктор
5
Посмак
Вячеслав
4
Армаш
Игорь
20
Плэтикэ
Сергиу
21
Раца
Вадим
7
Ионице
Артур
8
Карп
Кэтэлин
2
Рябчук
Олег
19
Николаеску
Йон
13
Каймаков
Михаил
12
Мурич
Ариянет
15
Войвода
Мергим
13
Ррахмани
Амир
3
Алити
Фидан
19
Пакарада
Леарт
6
Крьезиу
Хекуран
5
Шала
Херолинд
7
Рашица
Милот
14
Бериша
Валон
10
Зенели
Арбер
17
Кололли
Беньямин
Молдова
3-5-2
Косово
4-2-3-1

Ход матча

20'
Николаеску Йон
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 24 Владение мячом, % 76

Предыдущие игры

Молдова Последние 20 матчей: + = -
Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания
Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова Молдова 1:1 Люксембург Сан-Марино 0:1 Молдова Беларусь 0:0 Молдова Молдова 2:0 Сан-Марино Молдова 0:0 Беларусь Люксембург 4:0 Молдова Армения 0:0 Молдова Кот-д'Ивуар 2:1 Молдова
Косово Последние 20 матчей: + = -
Швеция 1:0 Косово Косово 0:4 Англия Чехия 2:1 Косово Косово 2:0 Черногория
Косово 1:0 Гибралтар Англия 5:3 Косово Косово 2:1 Чехия Болгария 2:3 Косово Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания Косово 4:0 Азербайджан Мальта 0:5 Косово Фарерские острова 1:1 Косово Косово 3:1 Мальта Косово 2:0 Фарерские острова Азербайджан 0:0 Косово Косово 3:0 Албания Косово 2:0 Буркина-Фасо Косово 1:0 Мадагаскар

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Молдова 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Словения 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Греция 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Косово 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Николаеску Йон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 175
Молдова 17.1% (30)
X 16% (28)
Косово 66.9% (117)
Все прогнозы
1.87 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Молдова
Ничья
Косово
8.68
4.55
1.43
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Молдова 1:0 Косово

Исход игры
Молдова
17.1% (30)
Ничья
16% (28)
Косово
66.9% (117)
Тотал 2.5
Больше
37.95% (63)
Меньше
62.05% (103)
Обе команды забьют
Да
50.6% (84)
Нет
49.4% (82)
Популярный счёт
0:1 Косово
24.6% (43)
1:2 Косово
24% (42)
1:1 Ничья
13.1% (23)
0:2 Косово
12.6% (22)
2:1 Молдова
5.7% (10)
1:0 Молдова
5.7% (10)
1:3 Косово
2.3% (4)
2:0 Молдова
1.7% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Молдова 1:0 Косово онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Букмекер 1 X 2
10.00 4.50 1.37
10.50 4.30 1.37
10.00 4.55 1.37
7.26 3.98 1.49
10.74 4.38 1.39

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.50 1.08 6.80 1.08 2.55 1.50 2.25 1.64 1.86 1.94 1.53 2.50 1.31 3.25 1.17 4.90 1.08 7.10 1.04 10.00 1.01 14.00
7.80 1.04 6.80 1.08 2.90 1.39 2.24 1.65 1.70 2.27 1.34 3.26 1.23 3.98 1.07 7.20 1.05 7.60
8.22 1.06 6.23 1.07 3.17 1.34 2.45 1.56 1.78 2.08 1.40 2.92 1.27 3.55 1.09 5.36 1.08 5.71 1.02 11.94 1.02 12.40
3.09 1.40 2.69 1.50 2.29 1.67 1.90 1.98 1.68 2.27 1.51 2.65 1.25 4.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.27 1.62 1.73 2.11 1.20 4.44 1.08 7.00 1.03 12.00
2.68 1.47 1.76 2.06 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.50
2.78 1.44 1.85 2.00 1.38 3.00 1.09 5.36 1.07 6.24 1.01 15.35
2.75 1.48 2.25 1.69 1.75 2.16 1.47 2.77 1.34 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.28 1.59 1.55 2.37 1.20 4.30
3.38 1.32 2.30 1.62 1.55 2.45 1.20 4.55 1.14 5.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
2.13 1.68
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный