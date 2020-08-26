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Испания

Предыдущие игры

Германия Последние 20 матчей: + = -
Германия 6:1 Северная Ирландия Германия 4:0 Беларусь Эстония 0:3 Германия Германия 2:2 Аргентина
Северная Ирландия 0:2 Германия Германия 2:4 Голландия Германия 8:0 Эстония Беларусь 0:2 Германия Голландия 2:3 Германия Германия 1:1 Сербия Германия 2:2 Голландия Германия 3:0 РОССИЯ Франция 2:1 Германия Голландия 3:0 Германия Германия 2:1 Перу Германия 0:0 Франция Южная Корея 2:0 Германия Германия 2:1 Швеция Германия 0:1 Мексика Германия 2:1 Саудовская Аравия
Испания Последние 20 матчей: + = -
Испания 5:0 Румыния Испания 7:0 Мальта Швеция 1:1 Испания Норвегия 1:1 Испания
Испания 4:0 Фарерские острова Румыния 1:2 Испания Испания 3:0 Швеция Фарерские острова 1:4 Испания Мальта 0:2 Испания Испания 2:1 Норвегия Испания 1:0 Босния и Герцеговина Хорватия 3:2 Испания Испания 2:3 Англия Уэльс 1:4 Испания Испания 6:0 Хорватия Англия 1:2 Испания Испания 1:1 РОССИЯ Испания 2:2 Марокко Иран 0:1 Испания Португалия 3:3 Испания

Последние игры между собой

Германия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Испания: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Германия 1:1 Испания Товарищеские матчи Испания 0:1 Германия Товарищеские матчи Германия 0:1 Испания Чемпионат мира Испания 10:3 Германия Кубок Легенд
Германия 0:1 Испания Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Лига A. Группа 4

Команда И В Н П Г О
1. Испания 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Германия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Швейцария 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Германия - Испания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2020, осталось 2 дня 19 часов 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 77
    Германия 79.2% (61)
    X 19.5% (15)
    Испания 1.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Германия
    Ничья
    Испания
    2.50
    3.40
    2.90
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Германия - Испания

    Исход игры
    Германия
    79.2% (61)
    Ничья
    19.5% (15)
    Испания
    1.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.97% (54)
    Меньше
    27.03% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    82.43% (61)
    Нет
    17.57% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Германия
    57.1% (44)
    1:0 Германия
    9.1% (7)
    2:2 Ничья
    9.1% (7)
    1:1 Ничья
    9.1% (7)
    2:0 Германия
    7.8% (6)
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    Где смотреть матч Германия - Испания онлайн

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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    2.50 3.25 2.90
    2.46 3.25 2.80
    2.46 3.40 2.90
    2.50 3.37 2.83

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    3.60 1.27 2.75 1.40 2.14 1.71 1.96 1.87 1.75 2.11 1.55 2.48 1.35 3.05 1.15 4.90
    9.40 1.02 8.50 1.04 3.62 1.27 2.83 1.43 1.99 1.91 1.54 2.48 1.36 3.04 1.14 4.95 1.10 5.55
    8.96 1.06 7.23 1.07 3.32 1.33 2.56 1.53 1.82 2.05 1.43 2.87 1.29 3.55 1.11 5.53 1.09 6.08 1.03 12.32 1.03 12.86
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    1.89 1.91 1.40 2.80 1.12 5.90
    3.00 1.39 2.00 1.81 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.80
    2.87 1.43 1.89 1.97 1.40 2.99 1.11 5.52 1.08 6.56 1.01 16.16 1.01 16.84
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.95 1.37 1.77 1.99 1.33 3.10
    4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.09 1.31 3.45 1.21 4.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.67 2.15
    1.75 2.07
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.36
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