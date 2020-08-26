Германия
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Стадион: Мерседес-Бенц-Арена
Испания
Предыдущие игры
Германия Последние 20 матчей: + = -Германия 6:1 Северная Ирландия Германия 4:0 Беларусь Эстония 0:3 Германия Германия 2:2 Аргентина
Северная Ирландия 0:2 Германия Германия 2:4 Голландия Германия 8:0 Эстония Беларусь 0:2 Германия Голландия 2:3 Германия Германия 1:1 Сербия Германия 2:2 Голландия Германия 3:0 РОССИЯ Франция 2:1 Германия Голландия 3:0 Германия Германия 2:1 Перу Германия 0:0 Франция Южная Корея 2:0 Германия Германия 2:1 Швеция Германия 0:1 Мексика Германия 2:1 Саудовская Аравия
Испания Последние 20 матчей: + = -Испания 5:0 Румыния Испания 7:0 Мальта Швеция 1:1 Испания Норвегия 1:1 Испания
Испания 4:0 Фарерские острова Румыния 1:2 Испания Испания 3:0 Швеция Фарерские острова 1:4 Испания Мальта 0:2 Испания Испания 2:1 Норвегия Испания 1:0 Босния и Герцеговина Хорватия 3:2 Испания Испания 2:3 Англия Уэльс 1:4 Испания Испания 6:0 Хорватия Англия 1:2 Испания Испания 1:1 РОССИЯ Испания 2:2 Марокко Иран 0:1 Испания Португалия 3:3 Испания
Последние игры между собой
Германия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Испания: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Прогнозы на матч Германия - Испания
Исход игры
Германия
79.2% (61)
Ничья
19.5% (15)
Испания
1.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
72.97% (54)
Меньше
27.03% (20)
Обе команды забьют
Да
82.43% (61)
Нет
17.57% (13)
Популярный счёт
2:1 Германия
57.1% (44)
1:0 Германия
9.1% (7)
2:2 Ничья
9.1% (7)
1:1 Ничья
9.1% (7)
2:0 Германия
7.8% (6)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|—
|—
|3.60
|1.27
|2.75
|1.40
|2.14
|1.71
|1.96
|1.87
|1.75
|2.11
|1.55
|2.48
|1.35
|3.05
|1.15
|4.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.40
|1.02
|8.50
|1.04
|3.62
|1.27
|2.83
|1.43
|—
|—
|1.99
|1.91
|—
|—
|1.54
|2.48
|1.36
|3.04
|1.14
|4.95
|1.10
|5.55
|—
|—
|—
|—
|8.96
|1.06
|7.23
|1.07
|3.32
|1.33
|2.56
|1.53
|—
|—
|1.82
|2.05
|—
|—
|1.43
|2.87
|1.29
|3.55
|1.11
|5.53
|1.09
|6.08
|1.03
|12.32
|1.03
|12.86