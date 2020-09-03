Турция
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Yeni 4 Eylul Stadi
Венгрия
18
Мюлдюр
Мерт
13
Мераш
Умут
22
Айхан
Кан
19
Кылынч
Эмре
17
Йилмаз
Бурак
18
Шигер
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Мераш УмутЗащитник
-
22 Айхан КанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кылынч ЭмреПолузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Аккан ГёкханВратарь
-
20 Кабак ОзанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кекджу ОркунПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Ковачик АдамВратарь
-
12 Дибус ДенешВратарь
- Защитник
-
17 Шефер АндрашПолузащитник
-
19 Чери ТамашПолузащитник
-
21 Сзоке АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Мейт ПаткайПолузащитник
- Нападающий
-
13 Кальмар ЖолтНападающий
-
-
Главный тренер: Росси Марко
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Предыдущие игры
Турция Последние 20 матчей: + = -Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция Турция 1:0 Албания
Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция РОССИЯ 2:0 Турция Турция 0:0 Босния и Герцеговина Швеция 2:3 Турция Турция 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:1 Турция Тунис 2:2 Турция
Венгрия Последние 20 матчей: + = -Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия
Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Финляндия 1:0 Венгрия Венгрия 1:2 Австралия Беларусь 1:1 Венгрия Венгрия 0:1 Шотландия Венгрия 2:3 Казахстан
Последние игры между собой
Турция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Венгрия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Прогнозы на матч Турция 0:0 Венгрия
Исход игры
Турция
90.4% (160)
Ничья
4.5% (8)
Венгрия
5.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
44.31% (74)
Меньше
55.69% (93)
Обе команды забьют
Да
46.11% (77)
Нет
53.89% (90)
Популярный счёт
2:1 Турция
31.6% (56)
2:0 Турция
26% (46)
1:0 Турция
22.6% (40)
1:2 Венгрия
4% (7)
1:1 Ничья
4% (7)
3:1 Турция
4% (7)
3:0 Турция
1.7% (3)
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Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|1.78
|3.30
|5.10
|1.92
|3.25
|4.50
|1.80
|3.54
|4.75
|1.64
|3.72
|5.51
|2.25
|2.86
|4.17
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.50
|1.11
|7.20
|1.11
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|2.21
|1.71
|1.86
|2.00
|1.45
|2.70
|—
|—
|1.32
|3.40
|1.14
|5.55
|1.07
|7.30
|1.03
|12.00
|1.01
|14.50
|—
|—
|7.50
|1.05
|6.40
|1.09
|—
|—
|2.82
|1.41
|—
|—
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.68
|2.31
|—
|—
|1.31
|3.45
|1.21
|4.20
|1.06
|7.50
|1.04
|8.00
|—
|—
|—
|—
|7.59
|1.06
|6.01
|1.07
|—
|—
|3.04
|1.37
|—
|—
|2.35
|1.61
|—
|—
|1.72
|2.16
|—
|—
|1.36
|3.08
|1.24
|3.75
|1.08
|5.65
|1.07
|6.23
|1.02
|12.71
|1.02
|13.16
|5.96
|1.15
|—
|—
|2.87
|1.46
|2.28
|1.68
|1.98
|1.93
|1.65
|2.36
|1.48
|2.80
|1.38
|3.24
|1.49
|2.76
|—
|—
|1.12
|7.24
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—