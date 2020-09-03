Фиоло справа прострелил к воротам, где Сцалай не смог между двух сопериников сыграть на опережении.

Собослаи от углового флага навес исполнил слишком сильной. Никто в штрафной площади достать мяч не смог.

Салаи в центре поля завалил на газон Йилмаза.

Собослаи слева покатил мяч в штрафную площадь, где Сцалай чуть не дотянулся до снаряда.

Преимущество венгерской команды становится всё более ощутимым. Гости много и разнообразно атакует, не хватает только прицельных ударов.

25' Удар Собослаи с восемнадцати метров заблокировал Айхан.

24' Кутуджу слева сместился в центр и с двадцати пяти метров низом пробил левее ворот.

22' Турки левым флангом провели атаку. Прорваться в чужую штрафную площадь хозяевам не удалось.

20' Фиоло справа организовал атаку. Навес Шигера в штрафную площадь нацеленным не получился.

19' Холендер слева откатил мяч на Собослаи, который с линии штрафной площади пробил в основание дальней штанги.

18' Сцалай оказался в офсайде.

17' Чалханоглу справа со штрафного навесил к одитннадцатиметровой отметке, где Сёюнджю пролетел мимо мяча.

16' Орбан на фланге сбил Чалханоглу.

15' Йилмаз слева попытался вывести к воротам Кылынча, но передачу на ход сделал слишком сильно.

14' Стартовые минуты интереснее провела турецкая команда, но постепенно инициатива стала переходить к гостям.

13' Гости исполнили угловой удар. Во время подачи зафиксирован фол со стороны атакующей команды.

12' Холендер слева от угла штрафной площади закручивал мяч к4 дальней штанге. Чакыр в броске футбольный снаряд отбил.

11' Собослаи от углового флага навесил на ближнюю штангу. Последовала скидка в центр штрафной площади, где оказались только игроки в красном.

10' Удар Сцалая слева с острого угла заблокировал Мераш.

9' Прошёл длинный заброс вперёд на Шаллаи, и только самоотверженный бросок Чакыра в ноги сопернику спас турецкие ворота от гола.

8' Йилмаз забежал в офсайд.

7' Чалханоглу слева пошёл в штрафную площадь, но далеко отпустил от себя мяч и в подкате врезался в ногу Фиоло.

6' Холендер слева выложил мяч на Сцалая, удар которого с двенадцати метров соперники заблокировали.

5' Яндаш справа навесил к воротам, где Фиоло грудью скинул мяч на Гулача.

4' Чалханоглу со штрафного навесил точно в руки Гулачу.

3' Холендер в центре поля врезался в Яндаша, и арбитр провёл с нарушителем первую беседу.

2' Сборная Турции играет в красной форме, сборная Венгрии - в белой.