  1. Футбол
  2. Матчи
Турция
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Венгрия
0' 31'
23
Чакыр
Угурджан
18
Мюлдюр
Мерт
15
Демирал
Мерих
4
Сёюнджю
Чаглар
13
Мераш
Умут
22
Айхан
Кан
8
Яндаш
Мерт
Хакан
7
Кутуджу
Ахмед
10
Чалханоглу
Хакан
19
Кылынч
Эмре
17
Йилмаз
Бурак
1
Гулач
Петер
4
Салаи
Аттила
2
Ланг
Адам
6
Орбан
Вилли
5
Фиоло
Оттила
18
Шигер
Давид
8
Надь
Адам
11
Холендер
Филип
10
Собослаи
Доминик
20
Шаллаи
Роланд
9
Сцалай
Адам
Турция
4-2-3-1
Венгрия
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Предыдущие игры

Турция Последние 20 матчей: + = -
Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция Турция 1:0 Албания
Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция РОССИЯ 2:0 Турция Турция 0:0 Босния и Герцеговина Швеция 2:3 Турция Турция 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:1 Турция Тунис 2:2 Турция
Венгрия Последние 20 матчей: + = -
Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия
Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Финляндия 1:0 Венгрия Венгрия 1:2 Австралия Беларусь 1:1 Венгрия Венгрия 0:1 Шотландия Венгрия 2:3 Казахстан

Последние игры между собой

Турция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Венгрия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Турция 1:1 Венгрия Чемпионат Мира Венгрия 3:1 Турция Чемпионат Мира

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Турция 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Венгрия 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Сербия 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
  • Первый тайм
  • 30'
    Преимущество венгерской команды становится всё более ощутимым. Гости много и разнообразно атакует, не хватает только прицельных ударов.
  • 29'
    Собослаи слева покатил мяч в штрафную площадь, где Сцалай чуть не дотянулся до снаряда.
  • Фол, нарушение
    28'
    Салаи в центре поля завалил на газон Йилмаза.
  • Угловой
    27'
    Собослаи от углового флага навес исполнил слишком сильной. Никто в штрафной площади достать мяч не смог.
  • 26'
    Фиоло справа прострелил к воротам, где Сцалай не смог между двух сопериников сыграть на опережении.
  • 25'
    Удар Собослаи с восемнадцати метров заблокировал Айхан.
  • 24'
    Кутуджу слева сместился в центр и с двадцати пяти метров низом пробил левее ворот.
  • 22'
    Турки левым флангом провели атаку. Прорваться в чужую штрафную площадь хозяевам не удалось.
  • 20'
    Фиоло справа организовал атаку. Навес Шигера в штрафную площадь нацеленным не получился.
  • Штанга
    19'
    Холендер слева откатил мяч на Собослаи, который с линии штрафной площади пробил в основание дальней штанги.
  • Офсайд
    18'
    Сцалай оказался в офсайде.
  • 17'
    Чалханоглу справа со штрафного навесил к одитннадцатиметровой отметке, где Сёюнджю пролетел мимо мяча.
  • Фол, нарушение
    16'
    Орбан на фланге сбил Чалханоглу.
  • 15'
    Йилмаз слева попытался вывести к воротам Кылынча, но передачу на ход сделал слишком сильно.
  • 14'
    Стартовые минуты интереснее провела турецкая команда, но постепенно инициатива стала переходить к гостям.
  • Угловой
    13'
    Гости исполнили угловой удар. Во время подачи зафиксирован фол со стороны атакующей команды.
  • Опасный момент
    12'
    Холендер слева от угла штрафной площади закручивал мяч к4 дальней штанге. Чакыр в броске футбольный снаряд отбил.
  • Угловой
    11'
    Собослаи от углового флага навесил на ближнюю штангу. Последовала скидка в центр штрафной площади, где оказались только игроки в красном.
  • 10'
    Удар Сцалая слева с острого угла заблокировал Мераш.
  • Опасный момент
    9'
    Прошёл длинный заброс вперёд на Шаллаи, и только самоотверженный бросок Чакыра в ноги сопернику спас турецкие ворота от гола.
  • Офсайд
    8'
    Йилмаз забежал в офсайд.
  • 7'
    Чалханоглу слева пошёл в штрафную площадь, но далеко отпустил от себя мяч и в подкате врезался в ногу Фиоло.
  • 6'
    Холендер слева выложил мяч на Сцалая, удар которого с двенадцати метров соперники заблокировали.
  • 5'
    Яндаш справа навесил к воротам, где Фиоло грудью скинул мяч на Гулача.
  • 4'
    Чалханоглу со штрафного навесил точно в руки Гулачу.
  • Фол, нарушение
    3'
    Холендер в центре поля врезался в Яндаша, и арбитр провёл с нарушителем первую беседу.
  • 2'
    Сборная Турции играет в красной форме, сборная Венгрии - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Йени 4 Эйлюль"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча третьей группы лиги B Лиги наций УЕФА, в котором сыграют сборные Турции и Венгрии. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 177
    Турция 90.4% (160)
    X 4.5% (8)
    Венгрия 5.1% (9)
    Все прогнозы
    2.12 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Турция
    Ничья
    Венгрия
    2.25
    3.54
    5.10
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Турция 0:0 Венгрия

Исход игры
Турция
90.4% (160)
Ничья
4.5% (8)
Венгрия
5.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
44.31% (74)
Меньше
55.69% (93)
Обе команды забьют
Да
46.11% (77)
Нет
53.89% (90)
Популярный счёт
2:1 Турция
31.6% (56)
2:0 Турция
26% (46)
1:0 Турция
22.6% (40)
1:2 Венгрия
4% (7)
1:1 Ничья
4% (7)
3:1 Турция
4% (7)
3:0 Турция
1.7% (3)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.78 3.30 5.10
1.92 3.25 4.50
1.80 3.54 4.75
1.64 3.72 5.51
2.25 2.86 4.17

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.50 1.11 7.20 1.11 2.40 1.57 2.21 1.71 1.86 2.00 1.45 2.70 1.32 3.40 1.14 5.55 1.07 7.30 1.03 12.00 1.01 14.50
7.50 1.05 6.40 1.09 2.82 1.41 2.15 1.70 1.68 2.31 1.31 3.45 1.21 4.20 1.06 7.50 1.04 8.00
7.59 1.06 6.01 1.07 3.04 1.37 2.35 1.61 1.72 2.16 1.36 3.08 1.24 3.75 1.08 5.65 1.07 6.23 1.02 12.71 1.02 13.16
5.96 1.15 2.87 1.46 2.28 1.68 1.98 1.93 1.65 2.36 1.48 2.80 1.38 3.24 1.49 2.76 1.12 7.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.10 1.72 1.69 2.17 1.18 4.75 1.10 7.60 1.02 13.00
2.62 1.49 1.72 2.12 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
2.72 1.46 1.79 2.07 1.36 3.08 1.08 5.63 1.06 6.92
1.86 2.02 1.54 2.57 1.22 4.46 1.16 5.54 1.34 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 1.53 2.40 1.19 4.40
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.58
2.00 1.77
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
4.50 1.22
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