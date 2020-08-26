Турция
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Стадион: Yeni 4 Eylul Stadi
Венгрия
Предыдущие игры
Турция Последние 20 матчей: + = -Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция Турция 1:0 Албания
Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция РОССИЯ 2:0 Турция Турция 0:0 Босния и Герцеговина Швеция 2:3 Турция Турция 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:1 Турция Тунис 2:2 Турция
Венгрия Последние 20 матчей: + = -Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия
Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Финляндия 1:0 Венгрия Венгрия 1:2 Австралия Беларусь 1:1 Венгрия Венгрия 0:1 Шотландия Венгрия 2:3 Казахстан
Последние игры между собой
Турция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Венгрия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Прогнозы на матч Турция - Венгрия
Исход игры
Турция
89.5% (68)
Ничья
3.9% (3)
Венгрия
6.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
52.78% (38)
Меньше
47.22% (34)
Обе команды забьют
Да
52.78% (38)
Нет
47.22% (34)
Популярный счёт
2:1 Турция
36.8% (28)
1:0 Турция
21.1% (16)
2:0 Турция
21.1% (16)
3:1 Турция
5.3% (4)
1:2 Венгрия
5.3% (4)
1:1 Ничья
2.6% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|—
|—
|3.00
|1.36
|2.37
|1.58
|1.96
|1.86
|1.72
|2.10
|1.35
|3.05
|1.25
|3.75
|1.09
|6.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8.30
|1.03
|7.20
|1.07
|2.86
|1.40
|2.32
|1.61
|—
|—
|1.77
|2.16
|1.36
|3.12
|1.26
|3.70
|1.08
|6.60
|1.06
|7.00
|—
|—
|—
|—
|7.59
|1.06
|6.01
|1.07
|3.04
|1.37
|2.35
|1.61
|—
|—
|1.72
|2.16
|1.36
|3.08
|1.24
|3.75
|1.08
|5.65
|1.07
|6.23
|1.02
|12.71
|1.02
|13.16