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Турция
 
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Стадион:
Венгрия

Предыдущие игры

Турция Последние 20 матчей: + = -
Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция Турция 1:0 Албания
Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция РОССИЯ 2:0 Турция Турция 0:0 Босния и Герцеговина Швеция 2:3 Турция Турция 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:1 Турция Тунис 2:2 Турция
Венгрия Последние 20 матчей: + = -
Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия
Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Финляндия 1:0 Венгрия Венгрия 1:2 Австралия Беларусь 1:1 Венгрия Венгрия 0:1 Шотландия Венгрия 2:3 Казахстан

Последние игры между собой

Турция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Венгрия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Турция 1:1 Венгрия Чемпионат Мира Венгрия 3:1 Турция Чемпионат Мира

Лига B. Группа 3

Команда И В Н П Г О
1. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Венгрия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сербия 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Турция - Венгрия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2020, осталось 2 дня 19 часов 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 76
    Турция 89.5% (68)
    X 3.9% (3)
    Венгрия 6.6% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Турция
    Ничья
    Венгрия
    1.69
    3.82
    5.90
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Турция - Венгрия

    Исход игры
    Турция
    89.5% (68)
    Ничья
    3.9% (3)
    Венгрия
    6.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.78% (38)
    Меньше
    47.22% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    52.78% (38)
    Нет
    47.22% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Турция
    36.8% (28)
    1:0 Турция
    21.1% (16)
    2:0 Турция
    21.1% (16)
    3:1 Турция
    5.3% (4)
    1:2 Венгрия
    5.3% (4)
    1:1 Ничья
    2.6% (2)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    1.62 3.80 5.80
    1.62 3.75 5.90
    1.69 3.82 5.25
    1.64 3.72 5.51

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    3.00 1.36 2.37 1.58 1.96 1.86 1.72 2.10 1.35 3.05 1.25 3.75 1.09 6.40
    8.30 1.03 7.20 1.07 2.86 1.40 2.32 1.61 1.77 2.16 1.36 3.12 1.26 3.70 1.08 6.60 1.06 7.00
    7.59 1.06 6.01 1.07 3.04 1.37 2.35 1.61 1.72 2.16 1.36 3.08 1.24 3.75 1.08 5.65 1.07 6.23 1.02 12.71 1.02 13.16
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.75 2.06 1.33 3.10 1.09 6.70
    2.75 1.45 1.80 2.01 1.37 3.10 1.10 6.75 1.07 8.10
    2.72 1.46 1.79 2.07 1.36 3.08 1.08 5.63 1.06 6.92
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.44 1.53 1.60 2.25 1.23 3.90
    3.38 1.32 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.25 1.15 5.55

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.03 1.73
    2.00 1.77
    Букмекер Да Нет
    5.50 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.22
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