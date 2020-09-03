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Словения
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Греция
0' 31'
1
Облак
Ян
20
Стоянович
Петар
4
Блажич
Миха
17
Мевля
Миха
3
Балковец
Юре
8
Реп
Райко
6
Бийол
Яка
21
Ветрих
Амедей
15
Бохар
Дамьян
7
Вучкич
Харис
9
Шпорар
Андраж
13
Баркас
Василис
2
Бакакис
Михалис
19
Сварнас
Эфстратиос
5
Сиовас
Димитрис
23
Яннулис
Димитрис
21
Курбелис
Димитрис
8
Зека
Карлос
11
Бакасетас
Тасос
18
Лимниос
Димитрис
16
Павлидис
Вангелис
20
Манталос
Петрос
Словения
4-4-2
Греция
4-2-1-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Словения Последние 20 матчей: + = -
Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения
Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения Кипр 2:1 Словения Словения 1:2 Болгария Черногория 0:2 Словения Словения 0:2 Беларусь Австрия 3:0 Словения Словения 2:2 Шотландия
Греция Последние 20 матчей: + = -
Греция 2:1 Финляндия Армения 0:1 Греция Греция 2:1 Босния и Герцеговина Италия 2:0 Греция
Греция 1:1 Лихтенштейн Финляндия 1:0 Греция Греция 2:3 Армения Греция 0:3 Италия Турция 2:1 Греция Босния и Герцеговина 2:2 Греция Лихтенштейн 0:2 Греция Греция 0:1 Эстония Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Эстония 0:1 Греция Саудовская Аравия 2:0 Греция Египет 0:1 Греция Греция 0:1 Швейцария

Последние игры между собой

Словения: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Греция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Греция 1:1 Словения Международные матчи

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Молдова 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Словения 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Греция 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Косово 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 172
Словения 37.8% (65)
X 41.9% (72)
Греция 20.3% (35)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словения
Ничья
Греция
3.25
3.05
2.76
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Словения 0:0 Греция

Исход игры
Словения
37.8% (65)
Ничья
41.9% (72)
Греция
20.3% (35)
Тотал 2.5
Больше
29.88% (49)
Меньше
70.12% (115)
Обе команды забьют
Да
68.29% (112)
Нет
31.71% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.6% (63)
1:0 Словения
17.4% (30)
2:1 Словения
15.1% (26)
1:2 Греция
9.9% (17)
0:1 Греция
5.8% (10)
2:0 Словения
2.9% (5)
0:0 Ничья
2.3% (4)
0:2 Греция
1.7% (3)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
3.05 3.05 2.50
3.25 2.85 2.55
3.00 3.04 2.59
2.16 3.23 3.48
3.21 2.74 2.76

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.30 1.15 5.00 1.15 2.10 1.72 2.14 1.73 1.79 2.02 1.66 2.23 1.35 3.15 1.16 4.30 1.10 6.80 1.02 9.80 1.02 13.00 0.00 19.00
6.15 1.08 4.95 1.15 2.39 1.55 1.81 2.00 1.50 2.77 1.19 4.65 1.14 5.35 1.02 10.25 1.01 10.75
6.16 1.07 5.16 1.10 2.75 1.45 2.07 1.79 1.59 2.39 1.26 3.62 1.18 4.23 1.06 7.27 1.06 8.22 1.01 15.01 1.01 15.42
5.11 1.18 3.72 1.29 2.54 1.55 2.07 1.81 1.81 2.07 1.55 2.56 1.59 2.45 1.34 3.40 1.15 5.90
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.92 1.87 1.48 2.65 1.14 5.55 1.04 9.30 1.01 15.00
2.36 1.59 1.53 2.50 1.27 3.76 1.05 9.50 1.04 11.00
2.52 1.53 1.65 2.28 1.30 3.38 1.07 6.38 1.06 8.22
1.75 2.16 1.46 2.82 1.18 5.21 1.34 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.91 1.81 1.42 2.85 1.13 5.80
2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.45 1.55
1.97 1.79
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.50 1.20
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