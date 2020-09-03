1
Облак
Ян
17
Мевля
Миха
15
Бохар
Дамьян
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Белек ВидВратарь
-
18 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Живец СашаПолузащитник
-
22 Янжа ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Зайц МихаПолузащитник
-
14 Лотрич МитяПолузащитник
-
11 Blaz KramerНападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Lazaros Rota
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Словения Последние 20 матчей: + = -Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения
Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения Кипр 2:1 Словения Словения 1:2 Болгария Черногория 0:2 Словения Словения 0:2 Беларусь Австрия 3:0 Словения Словения 2:2 Шотландия
Греция Последние 20 матчей: + = -Греция 2:1 Финляндия Армения 0:1 Греция Греция 2:1 Босния и Герцеговина Италия 2:0 Греция
Греция 1:1 Лихтенштейн Финляндия 1:0 Греция Греция 2:3 Армения Греция 0:3 Италия Турция 2:1 Греция Босния и Герцеговина 2:2 Греция Лихтенштейн 0:2 Греция Греция 0:1 Эстония Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Эстония 0:1 Греция Саудовская Аравия 2:0 Греция Египет 0:1 Греция Греция 0:1 Швейцария
Последние игры между собой
Словения: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Греция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Прогнозы на матч Словения 0:0 Греция
Исход игры
Словения
37.8% (65)
Ничья
41.9% (72)
Греция
20.3% (35)
Тотал 2.5
Больше
29.88% (49)
Меньше
70.12% (115)
Обе команды забьют
Да
68.29% (112)
Нет
31.71% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.6% (63)
1:0 Словения
17.4% (30)
2:1 Словения
15.1% (26)
1:2 Греция
9.9% (17)
0:1 Греция
5.8% (10)
2:0 Словения
2.9% (5)
0:0 Ничья
2.3% (4)
0:2 Греция
1.7% (3)
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Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|3.05
|3.05
|2.50
|3.25
|2.85
|2.55
|3.00
|3.04
|2.59
|2.16
|3.23
|3.48
|3.21
|2.74
|2.76
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.30
|1.15
|5.00
|1.15
|—
|—
|2.10
|1.72
|2.14
|1.73
|1.79
|2.02
|1.66
|2.23
|1.35
|3.15
|1.16
|4.30
|1.10
|6.80
|1.02
|9.80
|1.02
|13.00
|0.00
|19.00
|—
|—
|6.15
|1.08
|4.95
|1.15
|—
|—
|2.39
|1.55
|—
|—
|1.81
|2.00
|—
|—
|1.50
|2.77
|1.19
|4.65
|1.14
|5.35
|1.02
|10.25
|1.01
|10.75
|—
|—
|—
|—
|6.16
|1.07
|5.16
|1.10
|—
|—
|2.75
|1.45
|—
|—
|2.07
|1.79
|—
|—
|1.59
|2.39
|1.26
|3.62
|1.18
|4.23
|1.06
|7.27
|1.06
|8.22
|1.01
|15.01
|1.01
|15.42
|5.11
|1.18
|3.72
|1.29
|2.54
|1.55
|2.07
|1.81
|1.81
|2.07
|1.55
|2.56
|1.59
|2.45
|1.34
|3.40
|—
|—
|1.15
|5.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—