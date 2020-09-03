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Словения
0:0
Конец матча

Стадион:
Греция
0'
72' Желтая карточка
Блажич Миха
77' Желтая карточка
Бакакис Михалис
78' Желтая карточка
Бийол Яка
89' Желтая карточка
Зайц Миха
90'+4
1
Облак
Ян
20
Стоянович
Петар
4
Блажич
Миха
17
Мевля
Миха
3
Балковец
Юре
8
Реп
Райко
6
Бийол
Яка
21
Ветрих
Амедей
15
Бохар
Дамьян
7
Вучкич
Харис
9
Шпорар
Андраж
13
Баркас
Василис
2
Бакакис
Михалис
19
Сварнас
Эфстратиос
5
Сиовас
Димитрис
23
Яннулис
Димитрис
21
Курбелис
Димитрис
8
Зека
Карлос
11
Бакасетас
Тасос
18
Лимниос
Димитрис
16
Павлидис
Вангелис
20
Манталос
Петрос
Словения
4-4-2
Греция
4-2-1-3

Ход матча

52'
Живец Саша
Реп Райко
 
61'
Зайц Миха
Вучкич Харис
 
72'
Блажич Миха
 
76'
 
Фунтас Таксиархис
Павлидис Вангелис
77'
 
Бакакис Михалис
78'
Коутер Нино
Бийол Яка
 
78'
Бийол Яка
 
87'
 
Масурас Гиоргос
Манталос Петрос
89'
Зайц Миха
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 6
  • 3 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 40 Владение мячом, % 60

Карточки

Словения
# Игрок      
1. Блажич Миха 1 0
2. Зайц Миха 1 0
3. Бийол Яка 1 0
Греция
# Игрок      
1. Бакакис Михалис 1 0

Предыдущие игры

Словения Последние 20 матчей: + = -
Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения
Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения Кипр 2:1 Словения Словения 1:2 Болгария Черногория 0:2 Словения Словения 0:2 Беларусь Австрия 3:0 Словения Словения 2:2 Шотландия
Греция Последние 20 матчей: + = -
Греция 2:1 Финляндия Армения 0:1 Греция Греция 2:1 Босния и Герцеговина Италия 2:0 Греция
Греция 1:1 Лихтенштейн Финляндия 1:0 Греция Греция 2:3 Армения Греция 0:3 Италия Турция 2:1 Греция Босния и Герцеговина 2:2 Греция Лихтенштейн 0:2 Греция Греция 0:1 Эстония Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Эстония 0:1 Греция Саудовская Аравия 2:0 Греция Египет 0:1 Греция Греция 0:1 Швейцария

Последние игры между собой

Словения: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Греция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Греция 1:1 Словения Международные матчи

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Молдова Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Словения Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Греция Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Косово Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 172
Словения 37.8% (65)
X 41.9% (72)
Греция 20.3% (35)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Словения 0:0 Греция

Исход игры
Словения
37.8% (65)
Ничья
41.9% (72)
Греция
20.3% (35)
Тотал 2.5
Больше
29.88% (49)
Меньше
70.12% (115)
Обе команды забьют
Да
68.29% (112)
Нет
31.71% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.6% (63)
1:0 Словения
17.4% (30)
2:1 Словения
15.1% (26)
1:2 Греция
9.9% (17)
0:1 Греция
5.8% (10)
2:0 Словения
2.9% (5)
0:0 Ничья
2.3% (4)
0:2 Греция
1.7% (3)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
10.50 1.25 6.10
53.00 1.01 32.00
3.00 3.04 2.59
2.16 3.23 3.48
8.83 1.36 5.14

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.50 2.55 5.00 1.15 1.05 9.50 2.14 1.73 1.79 2.02 1.66 2.23 1.06 8.80 1.16 4.30 1.01 15.00 1.02 9.80 1.02 13.00 0.00 19.00
6.15 1.08 4.95 1.15 2.39 1.55 1.81 2.00 1.50 2.77 1.19 4.65 1.14 5.35 1.02 10.25 1.01 10.75
6.16 1.07 5.16 1.10 2.75 1.45 2.07 1.79 1.59 2.39 1.26 3.62 1.18 4.23 1.06 7.27 1.06 8.22 1.01 15.01 1.01 15.42
1.40 3.05 1.23 4.39 1.51 2.65 1.35 3.32 1.26 3.99 1.50 2.69 1.55 2.56 1.59 2.45 1.13 6.52 1.15 5.90
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.31 3.35 1.48 2.65 1.01 15.00 1.04 9.30 1.01 15.00
2.36 1.59 1.53 2.50 1.27 3.76 1.05 9.50 1.04 11.00
2.52 1.53 1.65 2.28 1.30 3.38 1.07 6.38 1.06 8.22
1.19 4.96 1.46 2.82 1.18 5.21 1.34 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.91 1.81 1.42 2.85 1.13 5.80
2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
1.97 1.79
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.50 1.20
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