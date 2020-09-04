Шотландия
0:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Хэмпден Парк
Израиль
28' Желтая карточкаПерец Дор
34' Желтая карточкаФоррест Джеймс
11
Кристи
Райан
21
Тиби
Эйтан
13
Тавата
Талеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Кристи РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Тэйлор ГрэгЗащитник
-
22 Палмер ЛиамЗащитник
-
16 Купер ЛиамЗащитник
- Защитник
-
14 Флек ДжонПолузащитник
-
19 Маклин КенниПолузащитник
-
17 Бёрк ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кларк Стив
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Тиби ЭйтанЗащитник
- Защитник
-
13 Тавата ТалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ницан ИтамарВратарь
- Защитник
-
12 Йейни ШиранЗащитник
- Защитник
-
16 Альмог ЭйлонПолузащитник
-
22 Рикан АвиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Эльмкис ИлайПолузащитник
-
10 Вайссман ШонНападающий
-
14 Коэн ЙонатанНападающий
-
15 Ofri Arad
-
Главный тренер: Willibald Ruttensteiner
Ход матча
28'
34'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Перец Дор
|1
|0
Предыдущие игры
Шотландия Последние 20 матчей: + = -Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино РОССИЯ 4:0 Шотландия
Шотландия 0:4 Бельгия Шотландия 1:2 РОССИЯ Бельгия 3:0 Шотландия Шотландия 2:1 Кипр Сан-Марино 0:2 Шотландия Казахстан 3:0 Шотландия Шотландия 3:2 Израиль Албания 0:4 Шотландия Шотландия 1:3 Португалия Израиль 2:1 Шотландия Шотландия 2:0 Албания Шотландия 0:4 Бельгия Мексика 1:0 Шотландия Перу 2:0 Шотландия Венгрия 0:1 Шотландия Шотландия 0:1 Коста-Рика
Израиль Последние 20 матчей: + = -Северная Македония 1:0 Израиль Израиль 1:2 Польша Израиль 3:1 Латвия Австрия 3:1 Израиль
Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль Израиль 4:2 Австрия Израиль 1:1 Словения Шотландия 3:2 Израиль Израиль 7:0 Гватемала Израиль 2:0 Албания Израиль 2:1 Шотландия Северная Ирландия 3:0 Израиль Албания 1:0 Израиль Израиль 1:2 Румыния Израиль 0:1 Испания Лихтенштейн 0:1 Израиль Италия 1:0 Израиль
Последние игры между собой
Шотландия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Израиль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Прогнозы на матч Шотландия 0:0 Израиль
Исход игры
Шотландия
84.8% (145)
Ничья
9.4% (16)
Израиль
5.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
60.71% (102)
Меньше
39.29% (66)
Обе команды забьют
Да
67.86% (114)
Нет
32.14% (54)
Популярный счёт
2:1 Шотландия
49.7% (85)
1:0 Шотландия
17% (29)
2:0 Шотландия
13.5% (23)
1:1 Ничья
7.6% (13)
1:2 Израиль
4.7% (8)
2:2 Ничья
1.8% (3)
3:1 Шотландия
1.2% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.90
|1.17
|7.10
|1.08
|1.97
|1.82
|—
|—
|2.39
|1.62
|1.97
|1.89
|1.30
|3.50
|—
|—
|1.37
|3.10
|1.08
|7.77
|1.10
|6.80
|1.01
|15.00
|1.01
|13.00
|—
|—
|8.00
|1.04
|6.90
|1.07
|3.04
|1.36
|—
|—
|2.32
|1.61
|—
|—
|1.76
|2.18
|—
|—
|1.37
|3.10
|1.25
|3.78
|1.08
|6.65
|1.05
|7.20
|—
|—
|—
|—
|7.16
|1.06
|5.64
|1.08
|2.96
|1.39
|—
|—
|2.26
|1.66
|—
|—
|1.68
|2.22
|—
|—
|1.33
|3.22
|1.23
|3.80
|1.07
|6.05
|1.06
|6.94
|1.02
|13.34
|1.02
|13.78
|6.90
|1.12
|—
|—
|2.58
|1.55
|2.24
|1.71
|1.92
|1.99
|1.66
|2.33
|1.52
|2.67
|1.56
|2.54
|—
|—
|1.17
|5.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—