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Шотландия
1:1
Конец матча

Стадион:
Израиль
0'
28' Желтая карточка
Перец Дор
34' Желтая карточка
Форрест Джеймс
1:0
45' Пенальти
Кристи Райан
1:1
73' Гол
Захави Эран
90'+4
1
Маршалл
Дэвид
2
Мактоминай
Скотт
5
Маккена
Скотт
6
Тирни
Киран
7
Форрест
Джеймс
4
Джек
Райан
10
Макгрегор
Каллум
3
Робертсон
Эндрю
8
Макгинн
Джон
9
Дайкс
Линдон
11
Кристи
Райан
18
Марсиано
Офир
2
Даса
Элиэзер
21
Тиби
Эйтан
4
Битон
Нир
13
Тавата
Талеб
17
Эль-Хамид
Хатем
Абд
6
Натхо
Бибрас
8
Перец
Дор
11
Манор
Соломон
9
Даббур
Мунас
7
Захави
Эран
Шотландия
3-4-3
Израиль
4-3-3

Ход матча

28'
 
Перец Дор
34'
Форрест Джеймс
 
45'
Кристи Райан
1:0
72'
 
Коэн Йонатан
Перец Дор
73'
1:1
Захави Эран
(Даббур Мунас)
74'
Бёрк Оливер
Дайкс Линдон
 
79'
 
Вайссман Шон
Даббур Мунас
79'
Армстронг Стюарт
Макгинн Джон
 
90'
 
Глазер Дан
Манор Соломон

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 5
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шотландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кристи Райан 1 (1) 1
Израиль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захави Эран 1 1
2. Даббур Мунас 0 0

Карточки

Шотландия
# Игрок      
1. Форрест Джеймс 1 0
Израиль
# Игрок      
1. Перец Дор 1 0

Предыдущие игры

Шотландия Последние 20 матчей: + = -
Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино РОССИЯ 4:0 Шотландия
Шотландия 0:4 Бельгия Шотландия 1:2 РОССИЯ Бельгия 3:0 Шотландия Шотландия 2:1 Кипр Сан-Марино 0:2 Шотландия Казахстан 3:0 Шотландия Шотландия 3:2 Израиль Албания 0:4 Шотландия Шотландия 1:3 Португалия Израиль 2:1 Шотландия Шотландия 2:0 Албания Шотландия 0:4 Бельгия Мексика 1:0 Шотландия Перу 2:0 Шотландия Венгрия 0:1 Шотландия Шотландия 0:1 Коста-Рика
Израиль Последние 20 матчей: + = -
Северная Македония 1:0 Израиль Израиль 1:2 Польша Израиль 3:1 Латвия Австрия 3:1 Израиль
Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль Израиль 4:2 Австрия Израиль 1:1 Словения Шотландия 3:2 Израиль Израиль 7:0 Гватемала Израиль 2:0 Албания Израиль 2:1 Шотландия Северная Ирландия 3:0 Израиль Албания 1:0 Израиль Израиль 1:2 Румыния Израиль 0:1 Испания Лихтенштейн 0:1 Израиль Италия 1:0 Израиль

Последние игры между собой

Шотландия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Израиль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Шотландия 3:2 Израиль Лига наций УЕФА Израиль 2:1 Шотландия Лига наций УЕФА

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чехия 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Шотландия 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Израиль 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Словакия 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hampden Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 171
Шотландия 84.8% (145)
X 9.4% (16)
Израиль 5.8% (10)
Все прогнозы
2.12 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Шотландия 1:1 Израиль

Исход игры
Шотландия
84.8% (145)
Ничья
9.4% (16)
Израиль
5.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
60.71% (102)
Меньше
39.29% (66)
Обе команды забьют
Да
67.86% (114)
Нет
32.14% (54)
Популярный счёт
2:1 Шотландия
49.7% (85)
1:0 Шотландия
17% (29)
2:0 Шотландия
13.5% (23)
1:1 Ничья
7.6% (13)
1:2 Израиль
4.7% (8)
2:2 Ничья
1.8% (3)
3:1 Шотландия
1.2% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
7.70 1.25 8.50
18.00 1.05 23.00
2.07 3.34 3.60
1.84 3.46 4.39
5.87 1.41 6.47

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.90 1.17 7.10 1.08 2.75 1.44 2.39 1.62 1.97 1.89 1.04 10.00 1.37 3.10 1.11 6.50 1.10 6.80 1.01 15.00 1.01 13.00
8.00 1.04 6.90 1.07 3.04 1.36 2.32 1.61 1.76 2.18 1.37 3.10 1.25 3.78 1.08 6.65 1.05 7.20
7.16 1.06 5.64 1.08 2.96 1.39 2.26 1.66 1.68 2.22 1.33 3.22 1.23 3.80 1.07 6.05 1.06 6.94 1.02 13.34 1.02 13.78
4.04 1.27 3.40 1.35 2.75 1.49 2.04 1.86 2.58 1.55 2.11 1.80 1.62 2.41 1.40 3.12 1.47 2.85 1.27 4.06 1.17 5.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.40 2.90 1.73 2.11 1.03 12.00 1.09 7.90 1.03 12.00
2.72 1.46 1.79 2.02 1.37 3.10 1.10 6.80 1.07 8.20
2.66 1.48 1.75 2.12 1.34 3.17 1.08 5.69 1.06 7.26
1.21 4.69 1.10 7.51 1.30 3.70 1.49 2.78 1.35 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.51 1.60 2.25 1.23 3.90
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.40 1.57
1.94 1.82
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.70 1.29
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