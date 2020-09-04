Второй тайм начался

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Ничья - справедливый итог этого скучного матча

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Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Израиль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Г О О О О Л - Кристи Райан из команды Шотландия забивает с точки!

43' Шотландия имеет хороший шанс забить.

43' Плохо сыграл Мактоминай Скотт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

40' Удар от ворот произведет Израиль

40' [player1] не смог попасть в створ ударом издали

39' Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Битон Нир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Тавата Талеб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Израиль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Форрест Джеймс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Удар от ворот произведет Израиль

29' Удар от ворот произведет Израиль

28' Судья подбегает и показывает Перец Дор из команды Израиль отложенную желтую карточку за фол.

26' Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

23' Израиль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Битон Нир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Натхо Бибрас из команды Израиль навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

17' Макгинн Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Тирни Киран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Макгинн Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Джек Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Израиль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Израиль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Израиль

12' Удар от ворот произведет Израиль

12' Кристи Райан не смог попасть в створ ударом издали

11' Натхо Бибрас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Израиль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Макгрегор Каллум выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Захави Эран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Битон Нир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Удар от ворот произведет Шотландия

4' Удар от ворот произведет Израиль

3' Израиль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Израиль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Израиль начинает с центра поля