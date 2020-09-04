Беларусь
0:1
Первый тайм: 44'
Стадион: Динамо (Минск)
Албания
0:1
23' ГолЧикалеши Сокол
22
Абраши
Амир
20
Траши
Лоренц
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бахар ИванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мархель Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Абраши АмирПолузащитник
-
20 Траши ЛоренцПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ходжа АлбанВратарь
- Вратарь
-
13 Михай ЭнеаЗащитник
-
21 Роши ОдисеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ляци КазимПолузащитник
-
11 Узуни МюртоПолузащитник
-
18 Цекици ЭндриНападающий
-
19 Балай БекимНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рейя Эдуардо
Ход матча
23'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чикалеши Сокол
|1
|1
|2.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Предыдущие игры
Беларусь Последние 20 матчей: + = -Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь
Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь Сан-Марино 0:2 Беларусь Люксембург 0:2 Беларусь Беларусь 0:0 Молдова Беларусь 1:0 Люксембург Молдова 0:0 Беларусь Беларусь 5:0 Сан-Марино Финляндия 2:0 Беларусь Беларусь 1:1 Венгрия
Албания Последние 20 матчей: + = -Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания
Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания Шотландия 2:0 Албания Албания 1:0 Израиль Албания 1:4 Украина Косово 3:0 Албания Албания 0:1 Норвегия Турция 2:3 Албания
Последние игры между собой
Беларусь: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Албания: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Прогнозы на матч Беларусь 0:1 Албания
Исход игры
Беларусь
43.8% (74)
Ничья
42% (71)
Албания
14.2% (24)
Тотал 2.5
Больше
26.67% (44)
Меньше
73.33% (121)
Обе команды забьют
Да
60.61% (100)
Нет
39.39% (65)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.7% (57)
1:0 Беларусь
19.5% (33)
2:1 Беларусь
15.4% (26)
2:0 Беларусь
6.5% (11)
1:2 Албания
6.5% (11)
0:1 Албания
5.9% (10)
0:0 Ничья
4.7% (8)
2:2 Ничья
1.8% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.80
|1.13
|4.20
|1.22
|—
|—
|3.70
|1.27
|2.14
|1.71
|2.55
|1.50
|1.66
|2.18
|1.65
|2.22
|—
|—
|1.14
|5.55
|1.11
|6.50
|1.03
|9.60
|1.02
|12.00
|0.00
|19.00
|6.30
|1.08
|5.10
|1.14
|—
|—
|2.43
|1.53
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.52
|2.70
|—
|—
|1.20
|4.85
|1.14
|5.20
|1.03
|9.80
|1.02
|10.25
|—
|—
|6.06
|1.07
|4.98
|1.11
|—
|—
|2.66
|1.48
|—
|—
|2.02
|1.83
|—
|—
|1.56
|2.46
|—
|—
|1.25
|3.67
|1.17
|4.31
|1.06
|7.81
|1.05
|8.88
|—
|—
|4.99
|1.19
|3.59
|1.31
|2.47
|1.58
|3.83
|1.28
|3.20
|1.38
|2.55
|1.55
|1.92
|1.96
|1.64
|2.35
|1.44
|2.90
|—
|—
|1.17
|5.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.00
|1.80
|—
|—
|1.31
|3.35
|—
|—
|1.35
|3.15
|—
|—
|1.03
|12.00
|—
|—
|2.32
|1.61
|—
|—
|1.56
|2.43
|—
|—
|1.28
|3.68
|—
|—
|1.06
|9.30
|1.04
|10.75
|2.50
|1.54
|—
|—
|1.62
|2.33
|—
|—
|1.29
|3.43
|—
|—
|1.06
|7.01
|1.05
|8.88
|1.76
|2.14
|1.47
|2.80
|1.18
|5.19
|1.33
|3.42
|1.21
|4.67
|1.10
|7.46
|—
|—
|—
|—