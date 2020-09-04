Золотов из аута вбрасывал мяч по флангу на забегание Лисаковичу, но тот вчистую проиграл силовое единоборство опекуну и до мяча не добрался.

Нехайчик пытался обострить игру вертикальным пасом на Драгуна, но жестковато получилось - не поспел к мячу Станислав.

Правым флангом атаку провели албанцы, откуда последовала навесная подача в центр штрафной площади на голову Манаю, но тот в борьбе пробил слабо и неточно.

Нехайчик не успел к мячу в центре поля и сыграл в кость Джимсити. Албанцы просили жёлтую карточку для нарушителя, но арбитр на первый раз решил простить Павла.

Первый тайм окончен! Белорусы пока что проигрывают албанцам с минимальным счётом.

41' Попытались белорусы запрессинговать соперников у чужой штрафной площади, но удалось только лишь нарушить правила против умело укрывшего мяч корпусом албанца.

40' Угловой хозяевам удалось заработать на левом фланге. Со стандарта последовала подача во вратарскую площадь, но там Стракоша надёжно сыграл кулаками на выходе.

39' По скорости белорусы в первом тайме вчистую проигрывают албанцам. Нужно что-то придумывать Михаилу Мархелю, чтобы ликвидировать этот недостаток.

38' Золотова обокрал соперник на правом фланге обороны сборной Беларуси. Благо, албанец на скорости выпустил мяч в аут.

37' Яблонский "черпачком" забрасывал мяч на правый край штрафной площади, но не понял этого замысла Лисакович, который в эту зону не побежал.

36' Ещё одна атака гостей левым краем закончилась положением "вне игры", которое зафиксировано у автора пока что единственного гола в этой встречи Чикалеши.

35' Попытались албанцы провести атаку левым флангом, но белорусы грамотно отбились в аут, чтобы все успели вернуться и занять свои позиции.

34' У вратаря гостей пока что совсем нет работы. Сейчас белорусы с левого фланга выполнили плохую подачу, упустив мяч за лицевую линию, и Стракоша получил возможность размяться, а именно выбить мяч в поле с угла вратарской площади.

33' Нет, албанские защитники чётко отыграли в своих владениях на "втором этаже", не позволив кому-либо из белорусов пробить по воротам Стракоши.

32' Штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработала сборная Беларуси. Стандартные положения по такой игре могут стать спасением.

31' Перехватили сейчас мяч хозяева поля, и решили сами попасоваться поперёк поля в центральной зоне. Правильно, пусть и албанцы побегают.

30' Михаил Мархель у кромки поля ходит с задумчивым видом. Похоже, он пока что сам не знает, как можно переломить ход встречи.

29' Белорусы стараются прессинговать, однако албанцы здорово комбинируют мяч, используя всю ширину поля.

28' Единственное, что изменилось после забитого гола - албанцы начали меньше агрессии проявлять в атакующих действиях, предпочитая просто пасоваться поперёк поля.

27' Но мы видим, что албанцы продолжают владеть мячом, заставляя белорусов много и бесполезно бегать по полю.

26' Будем надеяться, что по крайней мере после пропущенного гола белорусы смогут изменить рисунок игры и завладеют игровым преимуществом.

25' Гол. 0:1. Сокол Чикалеши.

Несмотря на игровое преимущество албанцев, этот гол можно назвать неожиданным. Чикалеши принял мяч в полукружии штрафной площади, находясь спиной к воротам. Попытались его защитники оттеснить подальше, но Сокол неожиданно плотно сумел пробить с разворота, и Гутор на этот выстрел среагировал с запозданием.

24' Попытались белорусы большими силами запрессинговать соперников на чужой половине поля, но ничего не вышло - нужно возвращаться назад.

23' От углового флажка пошла подача на ближнюю штангу, но там ситуацию контролировали два защитника сборной Албании.

22' Белорусы в контратаке заработали штрафной удар на правом фланге атаки. Подача со стандарта получилась неудачной, тем не менее мяч рикошетом ушёл на угловой.

21' После подачи корнера Джимсити головой сбросил мяч вдоль линии вратарской и Чикалеши в борьбе с защитником попытался пробить по воротам головой, но прицельным удар у него не получился.

20' Траши пытался выполнить подачу в штрафную площадку с левого фланга, но попытка была блокирована - мяч срикошетил на угловой.

19' Обостряющая вертикальная передача следовала на забегание Манаю, но тот запоздал с рывком и не добрался к мячу. Тем не менее форвард поблагодарил партнёра за такой пас.

18' Никак хозяева поля не могут наладить контроль мяча в этом матче - зачастую он теряется белорусами ещё до центральной линии поля.

17' С левого фланга Чикалеши подал мяч в полукружие штрафной площади, откуда пробить пытался Баре, но выстрел на себя принял один из белорусских защитников.

16' Мартынович в глубине поля нарушил правила. Албанцы не стали забрасывать мяч в штрафную площадку, решив разыграть игровой снаряд накоротке.

15' Левым краем в атаку побежали белорусы, прошла передача на Драгуна, но попытка того прострелить вдоль ворот не увенчалась успехом - мяч срезался и ушёл за лицевую линию.

14' ОПАСНО! После прострельной передачи с правого фланга в касание мощно правой ногой пробивал Манай - мяч пролетел над правой "девяткой".

13' Несколько забросов к штрафной площади мы увидели в ходе атаки белорусской сборной, но никакой остроты от этого не возникло, а дело закончилось свистком судьи, который зафиксировал положение "вне игры".

12' Не отходит от кромки поля и Эдуардо Рейя, также подбадривая своих подопечных, призывая из не останавливаться и продолжать давить на соперника.

11' Михаил Мархель явно не доволен тем, что происходит на поле. Подсказывает он своим футболистам постоянно от кромки поля. Зрителей на трибунах нет, поэтому докричаться ему в таких условиях не так сложно.

10' Достаточно креативно выглядят албанцы при построении своих атак, развивая их на высокой скорости. Можно сказать, что в первой десятиминутке сборная Албании выглядит предпочтительней.

9' После сэйва Гутора первым на подборе оказался Бордачёв, который в панике выбил мяч в аут. Албанцам показалось, что защитник при этом подыграл себе рукой, но главный арбитр иного мнения.

8' ОПАСНО! С левого фланга Чикалеши сместился в штрафную площадку и пробивал в дальний угол, но Гутор в классном броске дотянулся и совершил сэйв.

7' Букмекеры перед этим матчем не видели фаворита, предлагая на успех каждой из сторон примерно равные коэффициенты.

6' Стартовый сумбур на поле не стихает. Суетятся футболисты обеих команд, допуская ошибки в простых ситуациях.

5' Белорусы провели ответную атаку правым флангом, но подача в штрафную площадку не получилась опасной - албанские защитники спокойно отбились.

4' Первую атаку гости провели левым флангом, откуда следовала прострельная передача в штрафную площадку, куда торопился Манай, но упал в борьбе с защитником. Свисток судьи молчит.

3' Некоторый стартовый сумбур наблюдается на поле. Белорусы на правах хозяев настроены владеть инициативой, но албанцы просто так её отдавать не намерены.

2' Албанцы сразу начали использовать высокий прессинг на чужой половине поля, который принёс дивиденды - белорусыф ошиблись, упустив мяч в аут.