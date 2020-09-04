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Беларусь
0:1
Первый тайм: 44'

Стадион:
Албания
0'
0:1
23' Гол
Чикалеши Сокол
44'
1
Гутор
Александр
13
Золотов
Николай
3
Мартынович
Александр
4
Наумов
Никита
21
Бордачёв
Максим
23
Нехайчик
Павел
14
Яблонский
Евгений
8
Селява
Александр
22
Стасевич
Игорь
2
Драгун
Станислав
17
Лисакович
Виталий
23
Стракоша
Томас
4
Хюсай
Эльсейд
17
Дермаку
Кастриот
6
Джимсити
Берат
5
Весели
Фредерик
8
Гьясула
Клаус
16
Чикалеши
Сокол
7
Баре
Кейди
22
Абраши
Амир
20
Траши
Лоренц
9
Манай
Рею
Беларусь
4-4-2
Албания
4-1-4-1

Ход матча

23'
0:1
Чикалеши Сокол
(Хюсай Эльсейд)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Беларусь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Албания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чикалеши Сокол 1 1
2. Хюсай Эльсейд 0 0

Предыдущие игры

Беларусь Последние 20 матчей: + = -
Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь
Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь Сан-Марино 0:2 Беларусь Люксембург 0:2 Беларусь Беларусь 0:0 Молдова Беларусь 1:0 Люксембург Молдова 0:0 Беларусь Беларусь 5:0 Сан-Марино Финляндия 2:0 Беларусь Беларусь 1:1 Венгрия
Албания Последние 20 матчей: + = -
Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания
Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания Шотландия 2:0 Албания Албания 1:0 Израиль Албания 1:4 Украина Косово 3:0 Албания Албания 0:1 Норвегия Турция 2:3 Албания

Последние игры между собой

Беларусь: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Албания: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Беларусь 0:0 Албания Товарищеские матчи Албания 1:0 Беларусь ЕВРО 2012 Беларусь 2:0 Албания ЕВРО 2012 Албания 2:4 Беларусь Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Казахстан 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Албания 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Беларусь 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Литва 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Белорусы пока что проигрывают албанцам с минимальным счётом.
  • Фол, нарушение
    45'
    Нехайчик не успел к мячу в центре поля и сыграл в кость Джимсити. Албанцы просили жёлтую карточку для нарушителя, но арбитр на первый раз решил простить Павла.
  • 44'
    Правым флангом атаку провели албанцы, откуда последовала навесная подача в центр штрафной площади на голову Манаю, но тот в борьбе пробил слабо и неточно.
  • 43'
    Нехайчик пытался обострить игру вертикальным пасом на Драгуна, но жестковато получилось - не поспел к мячу Станислав.
  • 42'
    Золотов из аута вбрасывал мяч по флангу на забегание Лисаковичу, но тот вчистую проиграл силовое единоборство опекуну и до мяча не добрался.
  • Фол, нарушение
    41'
    Попытались белорусы запрессинговать соперников у чужой штрафной площади, но удалось только лишь нарушить правила против умело укрывшего мяч корпусом албанца.
  • Угловой
    40'
    Угловой хозяевам удалось заработать на левом фланге. Со стандарта последовала подача во вратарскую площадь, но там Стракоша надёжно сыграл кулаками на выходе.
  • 39'
    По скорости белорусы в первом тайме вчистую проигрывают албанцам. Нужно что-то придумывать Михаилу Мархелю, чтобы ликвидировать этот недостаток.
  • 38'
    Золотова обокрал соперник на правом фланге обороны сборной Беларуси. Благо, албанец на скорости выпустил мяч в аут.
  • 37'
    Яблонский "черпачком" забрасывал мяч на правый край штрафной площади, но не понял этого замысла Лисакович, который в эту зону не побежал.
  • Офсайд
    36'
    Ещё одна атака гостей левым краем закончилась положением "вне игры", которое зафиксировано у автора пока что единственного гола в этой встречи Чикалеши.
  • 35'
    Попытались албанцы провести атаку левым флангом, но белорусы грамотно отбились в аут, чтобы все успели вернуться и занять свои позиции.
  • 34'
    У вратаря гостей пока что совсем нет работы. Сейчас белорусы с левого фланга выполнили плохую подачу, упустив мяч за лицевую линию, и Стракоша получил возможность размяться, а именно выбить мяч в поле с угла вратарской площади.
  • 33'
    Нет, албанские защитники чётко отыграли в своих владениях на "втором этаже", не позволив кому-либо из белорусов пробить по воротам Стракоши.
  • Фол, нарушение
    32'
    Штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработала сборная Беларуси. Стандартные положения по такой игре могут стать спасением.
  • 31'
    Перехватили сейчас мяч хозяева поля, и решили сами попасоваться поперёк поля в центральной зоне. Правильно, пусть и албанцы побегают.
  • 30'
    Михаил Мархель у кромки поля ходит с задумчивым видом. Похоже, он пока что сам не знает, как можно переломить ход встречи.
  • 29'
    Белорусы стараются прессинговать, однако албанцы здорово комбинируют мяч, используя всю ширину поля.
  • 28'
    Единственное, что изменилось после забитого гола - албанцы начали меньше агрессии проявлять в атакующих действиях, предпочитая просто пасоваться поперёк поля.
  • 27'
    Но мы видим, что албанцы продолжают владеть мячом, заставляя белорусов много и бесполезно бегать по полю.
  • 26'
    Будем надеяться, что по крайней мере после пропущенного гола белорусы смогут изменить рисунок игры и завладеют игровым преимуществом.
  • Описание гола
    25'
    Гол. 0:1. Сокол Чикалеши.
    Несмотря на игровое преимущество албанцев, этот гол можно назвать неожиданным. Чикалеши принял мяч в полукружии штрафной площади, находясь спиной к воротам. Попытались его защитники оттеснить подальше, но Сокол неожиданно плотно сумел пробить с разворота, и Гутор на этот выстрел среагировал с запозданием.
  • 24'
    Попытались белорусы большими силами запрессинговать соперников на чужой половине поля, но ничего не вышло - нужно возвращаться назад.
  • Угловой
    23'
    От углового флажка пошла подача на ближнюю штангу, но там ситуацию контролировали два защитника сборной Албании.
  • Фол, нарушение
    22'
    Белорусы в контратаке заработали штрафной удар на правом фланге атаки. Подача со стандарта получилась неудачной, тем не менее мяч рикошетом ушёл на угловой.
  • 21'
    После подачи корнера Джимсити головой сбросил мяч вдоль линии вратарской и Чикалеши в борьбе с защитником попытался пробить по воротам головой, но прицельным удар у него не получился.
  • Угловой
    20'
    Траши пытался выполнить подачу в штрафную площадку с левого фланга, но попытка была блокирована - мяч срикошетил на угловой.
  • 19'
    Обостряющая вертикальная передача следовала на забегание Манаю, но тот запоздал с рывком и не добрался к мячу. Тем не менее форвард поблагодарил партнёра за такой пас.
  • 18'
    Никак хозяева поля не могут наладить контроль мяча в этом матче - зачастую он теряется белорусами ещё до центральной линии поля.
  • 17'
    С левого фланга Чикалеши подал мяч в полукружие штрафной площади, откуда пробить пытался Баре, но выстрел на себя принял один из белорусских защитников.
  • Фол, нарушение
    16'
    Мартынович в глубине поля нарушил правила. Албанцы не стали забрасывать мяч в штрафную площадку, решив разыграть игровой снаряд накоротке.
  • 15'
    Левым краем в атаку побежали белорусы, прошла передача на Драгуна, но попытка того прострелить вдоль ворот не увенчалась успехом - мяч срезался и ушёл за лицевую линию.
  • Опасный момент
    14'
    ОПАСНО! После прострельной передачи с правого фланга в касание мощно правой ногой пробивал Манай - мяч пролетел над правой "девяткой".
  • Офсайд
    13'
    Несколько забросов к штрафной площади мы увидели в ходе атаки белорусской сборной, но никакой остроты от этого не возникло, а дело закончилось свистком судьи, который зафиксировал положение "вне игры".
  • 12'
    Не отходит от кромки поля и Эдуардо Рейя, также подбадривая своих подопечных, призывая из не останавливаться и продолжать давить на соперника.
  • 11'
    Михаил Мархель явно не доволен тем, что происходит на поле. Подсказывает он своим футболистам постоянно от кромки поля. Зрителей на трибунах нет, поэтому докричаться ему в таких условиях не так сложно.
  • 10'
    Достаточно креативно выглядят албанцы при построении своих атак, развивая их на высокой скорости. Можно сказать, что в первой десятиминутке сборная Албании выглядит предпочтительней.
  • Судья
    9'
    После сэйва Гутора первым на подборе оказался Бордачёв, который в панике выбил мяч в аут. Албанцам показалось, что защитник при этом подыграл себе рукой, но главный арбитр иного мнения.
  • Опасный момент
    8'
    ОПАСНО! С левого фланга Чикалеши сместился в штрафную площадку и пробивал в дальний угол, но Гутор в классном броске дотянулся и совершил сэйв.
  • 7'
    Букмекеры перед этим матчем не видели фаворита, предлагая на успех каждой из сторон примерно равные коэффициенты.
  • 6'
    Стартовый сумбур на поле не стихает. Суетятся футболисты обеих команд, допуская ошибки в простых ситуациях.
  • 5'
    Белорусы провели ответную атаку правым флангом, но подача в штрафную площадку не получилась опасной - албанские защитники спокойно отбились.
  • Судья
    4'
    Первую атаку гости провели левым флангом, откуда следовала прострельная передача в штрафную площадку, куда торопился Манай, но упал в борьбе с защитником. Свисток судьи молчит.
  • 3'
    Некоторый стартовый сумбур наблюдается на поле. Белорусы на правах хозяев настроены владеть инициативой, но албанцы просто так её отдавать не намерены.
  • 2'
    Албанцы сразу начали использовать высокий прессинг на чужой половине поля, который принёс дивиденды - белорусыф ошиблись, упустив мяч в аут.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Чикалеши Сокол бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dinamo Stadion, Minsk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Беларусь 0:1 Албания

Исход игры
Беларусь
43.8% (74)
Ничья
42% (71)
Албания
14.2% (24)
Тотал 2.5
Больше
26.67% (44)
Меньше
73.33% (121)
Обе команды забьют
Да
60.61% (100)
Нет
39.39% (65)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.7% (57)
1:0 Беларусь
19.5% (33)
2:1 Беларусь
15.4% (26)
2:0 Беларусь
6.5% (11)
1:2 Албания
6.5% (11)
0:1 Албания
5.9% (10)
0:0 Ничья
4.7% (8)
2:2 Ничья
1.8% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
11.50 4.30 1.37
10.00 4.40 1.38
2.93 3.06 2.59
2.57 3.08 2.89
13.80 4.23 1.36

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.80 1.13 4.20 1.22 3.70 1.27 2.14 1.71 2.55 1.50 1.66 2.18 1.65 2.22 1.14 5.55 1.11 6.50 1.03 9.60 1.02 12.00 0.00 19.00
6.30 1.08 5.10 1.14 2.43 1.53 1.85 1.95 1.52 2.70 1.20 4.85 1.14 5.20 1.03 9.80 1.02 10.25
6.06 1.07 4.98 1.11 2.66 1.48 2.02 1.83 1.56 2.46 1.25 3.67 1.17 4.31 1.06 7.81 1.05 8.88
4.99 1.19 3.59 1.31 2.47 1.58 3.83 1.28 3.20 1.38 2.55 1.55 1.92 1.96 1.64 2.35 1.44 2.90 1.17 5.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.00 1.80 1.31 3.35 1.35 3.15 1.03 12.00
2.32 1.61 1.56 2.43 1.28 3.68 1.06 9.30 1.04 10.75
2.50 1.54 1.62 2.33 1.29 3.43 1.06 7.01 1.05 8.88
1.76 2.14 1.47 2.80 1.18 5.19 1.33 3.42 1.21 4.67 1.10 7.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.44 1.80 2.00 1.38 3.00 1.11 5.00
2.95 1.40 1.94 1.86 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.87
1.97 1.79
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
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