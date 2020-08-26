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Беларусь
 
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Стадион:
Албания

Предыдущие игры

Беларусь Последние 20 матчей: + = -
Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь
Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь Сан-Марино 0:2 Беларусь Люксембург 0:2 Беларусь Беларусь 0:0 Молдова Беларусь 1:0 Люксембург Молдова 0:0 Беларусь Беларусь 5:0 Сан-Марино Финляндия 2:0 Беларусь Беларусь 1:1 Венгрия
Албания Последние 20 матчей: + = -
Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания
Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания Шотландия 2:0 Албания Албания 1:0 Израиль Албания 1:4 Украина Косово 3:0 Албания Албания 0:1 Норвегия Турция 2:3 Албания

Последние игры между собой

Беларусь: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Албания: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Беларусь 0:0 Албания Товарищеские матчи Албания 1:0 Беларусь ЕВРО 2012 Беларусь 2:0 Албания ЕВРО 2012 Албания 2:4 Беларусь Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Лига C. Группа 4

Команда И В Н П Г О
1. Албания 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Казахстан 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь - Албания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 сентября 2020, осталось 2 дня 20 часов 1 минуту.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 77
    Беларусь 49.4% (38)
    X 39% (30)
    Албания 11.7% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Беларусь
    Ничья
    Албания
    2.80
    3.12
    2.83
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Беларусь - Албания

    Исход игры
    Беларусь
    49.4% (38)
    Ничья
    39% (30)
    Албания
    11.7% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.33% (22)
    Меньше
    70.67% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    62.67% (47)
    Нет
    37.33% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.8% (26)
    1:0 Беларусь
    20.8% (16)
    2:1 Беларусь
    16.9% (13)
    1:2 Албания
    6.5% (5)
    2:0 Беларусь
    6.5% (5)
    0:1 Албания
    3.9% (3)
    3:1 Беларусь
    2.6% (2)
    0:0 Ничья
    2.6% (2)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    2.75 3.00 2.80
    2.80 3.00 2.75
    2.68 3.12 2.81
    2.57 3.08 2.89

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
    5.30 1.12 2.50 1.49 1.95 1.85 1.66 2.21 1.53 2.55 1.22 4.00 1.16 4.70
    6.75 1.06 5.55 1.12 2.57 1.48 1.93 1.87 1.57 2.56 1.25 3.95 1.17 4.85 1.04 8.90 1.02 9.50
    6.06 1.07 4.98 1.11 2.66 1.48 2.02 1.83 1.56 2.46 1.25 3.67 1.17 4.31 1.06 7.81 1.05 8.88
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.57 2.41 1.27 3.60 1.05 8.30
    2.48 1.54 1.61 2.32 1.30 3.52 1.07 8.60 1.05 10.00
    2.50 1.54 1.62 2.33 1.29 3.43 1.06 7.01 1.05 8.88
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.02 1.70 1.45 2.65 1.14 5.10
    3.10 1.37 2.04 1.78 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.02 1.74
    1.97 1.79
    Букмекер Да Нет
    5.50 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
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