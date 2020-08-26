Беларусь
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Стадион: Динамо (Минск)
Албания
Предыдущие игры
Беларусь Последние 20 матчей: + = -Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь
Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь Сан-Марино 0:2 Беларусь Люксембург 0:2 Беларусь Беларусь 0:0 Молдова Беларусь 1:0 Люксембург Молдова 0:0 Беларусь Беларусь 5:0 Сан-Марино Финляндия 2:0 Беларусь Беларусь 1:1 Венгрия
Албания Последние 20 матчей: + = -Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания
Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания Шотландия 2:0 Албания Албания 1:0 Израиль Албания 1:4 Украина Косово 3:0 Албания Албания 0:1 Норвегия Турция 2:3 Албания
Последние игры между собой
Беларусь: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Албания: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Прогнозы на матч Беларусь - Албания
Исход игры
Беларусь
49.4% (38)
Ничья
39% (30)
Албания
11.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
29.33% (22)
Меньше
70.67% (53)
Обе команды забьют
Да
62.67% (47)
Нет
37.33% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (26)
1:0 Беларусь
20.8% (16)
2:1 Беларусь
16.9% (13)
1:2 Албания
6.5% (5)
2:0 Беларусь
6.5% (5)
0:1 Албания
3.9% (3)
3:1 Беларусь
2.6% (2)
0:0 Ничья
2.6% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|—
|—
|5.30
|1.12
|2.50
|1.49
|1.95
|1.85
|1.66
|2.21
|1.53
|2.55
|1.22
|4.00
|1.16
|4.70
|—
|—
|—
|—
|6.75
|1.06
|5.55
|1.12
|2.57
|1.48
|1.93
|1.87
|—
|—
|1.57
|2.56
|1.25
|3.95
|1.17
|4.85
|1.04
|8.90
|1.02
|9.50
|6.06
|1.07
|4.98
|1.11
|2.66
|1.48
|2.02
|1.83
|—
|—
|1.56
|2.46
|1.25
|3.67
|1.17
|4.31
|1.06
|7.81
|1.05
|8.88