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Румыния
1:0
Перерыв

Стадион:
Северная Ирландия
0'
13' Желтая карточка
Мадженнис Джош
1:0
25' Гол
Пушкаш Георге
33' Желтая карточка
Эванс Корри
39' Вторая желтая карточка
Мадженнис Джош
42' Желтая карточка
Хаджи Янис
12
Татарушану
Чиприан
4
Ханка
Серджу
6
Кирикеш
Влад
3
Тошка
Алин
11
Банку
Никусор
23
Станчу
Николае
22
Чикылдэу
Александру
10
Максим
Александру
14
Хаджи
Янис
9
Пушкаш
Георге
7
Алибек
Денис
1
Пикок-Фаррелл
Бэйли
17
Макнейр
Пэдди
20
Каткарт
Крейг
4
Баллард
Дэниэл
14
Даллас
Стюарт
8
Дэвис
Стивен
13
Эванс
Корри
3
Льюис
Джамал
21
Мадженнис
Джош
6
Сэвилл
Джордж
16
Вашингтон
Конор
Румыния
4-3-1-2
Северная Ирландия
3-4-2-1

Ход матча

13'
 
Мадженнис Джош
25'
Пушкаш Георге
(Кирикеш Влад)
1:0
33'
 
Эванс Корри
39'
 
Мадженнис Джош
42'
Хаджи Янис
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Румыния
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пушкаш Георге 1 1
2. Кирикеш Влад 0 0
Северная Ирландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Румыния
# Игрок      
Северная Ирландия
# Игрок      
1. Мадженнис Джош 1 0

Предыдущие игры

Румыния Последние 20 матчей: + = -
Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния
Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния Румыния 0:0 Черногория Румыния 2:0 Финляндия Румыния 3:2 Чили Румыния 1:0 Швеция Израиль 1:2 Румыния
Северная Ирландия Последние 20 матчей: + = -
Германия 6:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:0 Голландия Чехия 2:3 Северная Ирландия Голландия 3:1 Северная Ирландия
Северная Ирландия 0:2 Германия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Беларусь 0:1 Северная Ирландия Эстония 1:2 Северная Ирландия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Северная Ирландия 2:0 Эстония Северная Ирландия 1:2 Австрия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Австрия 1:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 3:0 Израиль Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Коста-Рика 3:0 Северная Ирландия Панама 0:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 2:1 Южная Корея Швейцария 0:0 Северная Ирландия

Последние игры между собой

Румыния: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Северная Ирландия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Северная Ирландия 0:0 Румыния ЕВРО 2016: Отборочные матчи Румыния 2:0 Северная Ирландия ЕВРО 2016: Отборочные матчи

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Румыния 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Австрия 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Норвегия 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Северная Ирландия 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 165
Румыния 67.9% (112)
X 23.6% (39)
Северная Ирландия 8.5% (14)
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Румыния
Ничья
Северная Ирландия
2.13
5.34
3.92
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Румыния 1:0 Северная Ирландия

Исход игры
Румыния
67.9% (112)
Ничья
23.6% (39)
Северная Ирландия
8.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (69)
Меньше
57.14% (92)
Обе команды забьют
Да
61.49% (99)
Нет
38.51% (62)
Популярный счёт
2:1 Румыния
32.7% (54)
1:0 Румыния
24.8% (41)
1:1 Ничья
18.2% (30)
2:0 Румыния
7.9% (13)
1:2 Северная Ирландия
6.1% (10)
0:0 Ничья
3% (5)
3:1 Румыния
1.8% (3)
0:1 Северная Ирландия
1.2% (2)
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Где смотреть матч Румыния 1:0 Северная Ирландия онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.30 4.70 14.00
1.30 4.90 13.00
2.06 3.20 3.92
2.33 3.11 3.23
1.27 5.34 16.95

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.30 1.11 5.20 1.16 4.05 1.23 2.18 1.73 1.97 1.90 1.70 2.23 1.77 2.04 1.21 4.50 1.22 4.20 1.03 8.80 1.02 12.00 0.00 18.00
6.70 1.07 5.50 1.12 2.44 1.53 1.93 1.87 1.52 2.70 1.21 4.40 1.17 4.85 1.04 9.80 1.02 9.50
5.71 1.08 5.01 1.11 2.63 1.49 1.99 1.86 1.55 2.48 1.23 3.82 1.16 4.42 1.06 8.22 1.05 8.88 1.01 14.82 1.01 15.23
6.23 1.15 2.94 1.44 4.45 1.23 3.72 1.30 2.98 1.43 2.10 1.81 1.75 2.17 1.54 2.62 1.22 4.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.05 1.75 1.50 2.48 1.38 3.00 1.05 9.70 1.03 12.00
2.40 1.57 1.56 2.43 1.28 3.68 1.07 9.30 1.04 10.75
2.48 1.55 1.60 2.37 1.28 3.49 1.06 7.23 1.05 8.88
1.85 2.03 1.53 2.60 1.22 4.57 1.37 3.30 1.22 4.46 1.11 7.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.10 1.69 1.42 2.75 1.12 5.40
2.95 1.40 1.94 1.86 1.43 2.83 1.14 5.70 1.10 7.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.28 1.85
2.01 1.76
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
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