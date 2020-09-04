Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Северная Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Макнейр Пэдди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Хаджи Янис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

40' Матч возобновлен

40' Максим Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Удар от ворот произведет Румыния

38' Северная Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Максим Александру из команды Румыния плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

37' Макнейр Пэдди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Макнейр Пэдди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Северная Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Максим Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Эванс Корри грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

31' Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Игрок команды Румыния делает отличный и точный пас в штрафную и находит им партнера по команде.

24' Эванс Корри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Дэвис Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Северная Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Северная Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Алибек Денис из команды Румыния направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

19' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Тошка Алин из команды Румыния направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Даллас Стюарт получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Даллас Стюарт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Северная Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Мадженнис Джош совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

13' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

12' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Макнейр Пэдди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Северная Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Северная Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Даллас Стюарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Северная Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Пушкаш Георге из команды Румыния плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

7' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Северная Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Мадженнис Джош бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

2' Удар от ворот произведет Румыния

2' Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе

1' Отличный пас сделал Ханка Серджу из команды Румыния . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Румыния начинает с центра поля