Румыния
1:1
Конец матча
Стадион: Националь
Северная Ирландия
13' Желтая карточкаМадженнис Джош
1:0
25' ГолПушкаш Георге
33' Желтая карточкаЭванс Корри
39' Вторая желтая карточкаМадженнис Джош
42' Желтая карточкаХаджи Янис
78' Желтая карточкаНистор Дан
1:1
86' ГолУайт Гэвин
14
Хаджи
Янис
13
Эванс
Корри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Лазар ДавидВратарь
-
15 Бурка АндрейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дяк ЧиприанНападающий
-
20 Буш СержиуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mirel Radoi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Эванс КорриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Купер ДжэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уайт ГэвинПолузащитник
-
22 Лэйвери ШейнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бараклаф Ян
Ход матча
13'
25'
1:0
33'
39'
42'
78'
86'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 4
-
4 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пушкаш Георге
|1
|1
|2.
|Кирикеш Влад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уайт Гэвин
|1
|1
|2.
|Лафферти Кайл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нистор Дан
|1
|0
|2.
|Хаджи Янис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мадженнис Джош
|1
|1
|2.
|Эванс Корри
|1
|0
Предыдущие игры
Румыния Последние 20 матчей: + = -Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния
Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния Румыния 0:0 Черногория Румыния 2:0 Финляндия Румыния 3:2 Чили Румыния 1:0 Швеция Израиль 1:2 Румыния
Северная Ирландия Последние 20 матчей: + = -Германия 6:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:0 Голландия Чехия 2:3 Северная Ирландия Голландия 3:1 Северная Ирландия
Северная Ирландия 0:2 Германия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Беларусь 0:1 Северная Ирландия Эстония 1:2 Северная Ирландия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Северная Ирландия 2:0 Эстония Северная Ирландия 1:2 Австрия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Австрия 1:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 3:0 Израиль Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Коста-Рика 3:0 Северная Ирландия Панама 0:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 2:1 Южная Корея Швейцария 0:0 Северная Ирландия
Последние игры между собой
Румыния: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Северная Ирландия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Прогнозы на матч Румыния 1:1 Северная Ирландия
Исход игры
Румыния
67.9% (112)
Ничья
23.6% (39)
Северная Ирландия
8.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (69)
Меньше
57.14% (92)
Обе команды забьют
Да
61.49% (99)
Нет
38.51% (62)
Популярный счёт
2:1 Румыния
32.7% (54)
1:0 Румыния
24.8% (41)
1:1 Ничья
18.2% (30)
2:0 Румыния
7.9% (13)
1:2 Северная Ирландия
6.1% (10)
0:0 Ничья
3% (5)
3:1 Румыния
1.8% (3)
0:1 Северная Ирландия
1.2% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.30
|1.11
|5.20
|1.16
|—
|—
|1.92
|1.87
|2.18
|1.73
|1.97
|1.90
|1.70
|2.23
|1.14
|5.55
|—
|—
|1.21
|4.50
|1.01
|15.00
|1.03
|8.80
|1.02
|13.00
|0.00
|18.00
|—
|—
|6.70
|1.07
|5.50
|1.12
|—
|—
|2.44
|1.53
|—
|—
|1.93
|1.87
|—
|—
|1.52
|2.70
|—
|—
|1.21
|4.40
|1.17
|4.85
|1.04
|9.80
|1.02
|9.50
|—
|—
|—
|—
|5.71
|1.08
|5.01
|1.11
|—
|—
|2.63
|1.49
|—
|—
|1.99
|1.86
|—
|—
|1.55
|2.48
|—
|—
|1.23
|3.82
|1.16
|4.42
|1.06
|8.22
|1.05
|8.88
|1.01
|14.82
|1.01
|15.23
|6.23
|1.15
|—
|—
|2.94
|1.44
|1.68
|2.27
|1.41
|3.02
|2.03
|1.85
|1.62
|2.38
|1.76
|2.14
|1.54
|2.62
|—
|—
|1.22
|4.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.05
|1.75
|—
|—
|1.50
|2.48
|—
|—
|1.38
|3.00
|—
|—
|1.05
|9.70
|1.03
|12.00
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.56
|2.43
|—
|—
|1.28
|3.68
|—
|—
|1.07
|9.30
|1.04
|10.75
|2.48
|1.55
|—
|—
|1.60
|2.37
|—
|—
|1.28
|3.49
|—
|—
|1.06
|7.23
|1.05
|8.88
|1.85
|2.03
|1.53
|2.60
|1.22
|4.57
|1.37
|3.30
|1.22
|4.46
|1.11
|7.09
|—
|—
|—
|—