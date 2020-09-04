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Румыния
1:1
Конец матча

Стадион:
Северная Ирландия
0'
13' Желтая карточка
Мадженнис Джош
1:0
25' Гол
Пушкаш Георге
33' Желтая карточка
Эванс Корри
39' Вторая желтая карточка
Мадженнис Джош
42' Желтая карточка
Хаджи Янис
78' Желтая карточка
Нистор Дан
1:1
86' Гол
Уайт Гэвин
90'+7
12
Татарушану
Чиприан
4
Ханка
Серджу
6
Кирикеш
Влад
3
Тошка
Алин
11
Банку
Никусор
23
Станчу
Николае
22
Чикылдэу
Александру
10
Максим
Александру
14
Хаджи
Янис
9
Пушкаш
Георге
7
Алибек
Денис
1
Пикок-Фаррелл
Бэйли
17
Макнейр
Пэдди
20
Каткарт
Крейг
4
Баллард
Дэниэл
14
Даллас
Стюарт
8
Дэвис
Стивен
13
Эванс
Корри
3
Льюис
Джамал
21
Мадженнис
Джош
6
Сэвилл
Джордж
16
Вашингтон
Конор
Румыния
4-3-1-2
Северная Ирландия
3-4-2-1

Ход матча

13'
 
Мадженнис Джош
25'
Пушкаш Георге
(Кирикеш Влад)
1:0
33'
 
Эванс Корри
39'
 
Мадженнис Джош
42'
Хаджи Янис
 
55'
Крецу Александру
Хаджи Янис
 
65'
 
Уайт Гэвин
Вашингтон Конор
73'
Нистор Дан
Чикылдэу Александру
 
76'
 
Лафферти Кайл
Эванс Корри
78'
Нистор Дан
 
86'
Неделчару Ионуц
Ханка Серджу
 
86'
1:1
Уайт Гэвин
(Лафферти Кайл)
90'
 
Смит Майкл
Баллард Дэниэл

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Румыния
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пушкаш Георге 1 1
2. Кирикеш Влад 0 0
Северная Ирландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уайт Гэвин 1 1
2. Лафферти Кайл 0 0

Карточки

Румыния
# Игрок      
1. Нистор Дан 1 0
2. Хаджи Янис 1 0
Северная Ирландия
# Игрок      
1. Мадженнис Джош 1 1
2. Эванс Корри 1 0

Предыдущие игры

Румыния Последние 20 матчей: + = -
Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния
Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния Румыния 0:0 Черногория Румыния 2:0 Финляндия Румыния 3:2 Чили Румыния 1:0 Швеция Израиль 1:2 Румыния
Северная Ирландия Последние 20 матчей: + = -
Германия 6:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:0 Голландия Чехия 2:3 Северная Ирландия Голландия 3:1 Северная Ирландия
Северная Ирландия 0:2 Германия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Беларусь 0:1 Северная Ирландия Эстония 1:2 Северная Ирландия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Северная Ирландия 2:0 Эстония Северная Ирландия 1:2 Австрия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Австрия 1:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 3:0 Израиль Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Коста-Рика 3:0 Северная Ирландия Панама 0:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 2:1 Южная Корея Швейцария 0:0 Северная Ирландия

Последние игры между собой

Румыния: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Северная Ирландия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Северная Ирландия 0:0 Румыния ЕВРО 2016: Отборочные матчи Румыния 2:0 Северная Ирландия ЕВРО 2016: Отборочные матчи

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Австрия 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Румыния 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Северная Ирландия 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Норвегия 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 165
Румыния 67.9% (112)
X 23.6% (39)
Северная Ирландия 8.5% (14)
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Румыния 1:1 Северная Ирландия

Исход игры
Румыния
67.9% (112)
Ничья
23.6% (39)
Северная Ирландия
8.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (69)
Меньше
57.14% (92)
Обе команды забьют
Да
61.49% (99)
Нет
38.51% (62)
Популярный счёт
2:1 Румыния
32.7% (54)
1:0 Румыния
24.8% (41)
1:1 Ничья
18.2% (30)
2:0 Румыния
7.9% (13)
1:2 Северная Ирландия
6.1% (10)
0:0 Ничья
3% (5)
3:1 Румыния
1.8% (3)
0:1 Северная Ирландия
1.2% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.04 17.00 48.00
7.00 1.14 29.00
2.06 3.20 3.92
2.33 3.11 3.23
1.27 5.34 16.95

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.30 1.11 5.20 1.16 1.92 1.87 2.18 1.73 1.97 1.90 1.70 2.23 1.14 5.55 1.21 4.50 1.01 15.00 1.03 8.80 1.02 13.00 0.00 18.00
6.70 1.07 5.50 1.12 2.44 1.53 1.93 1.87 1.52 2.70 1.21 4.40 1.17 4.85 1.04 9.80 1.02 9.50
5.71 1.08 5.01 1.11 2.63 1.49 1.99 1.86 1.55 2.48 1.23 3.82 1.16 4.42 1.06 8.22 1.05 8.88 1.01 14.82 1.01 15.23
6.23 1.15 2.94 1.44 1.68 2.27 1.41 3.02 2.03 1.85 1.62 2.38 1.76 2.14 1.54 2.62 1.22 4.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.05 1.75 1.50 2.48 1.38 3.00 1.05 9.70 1.03 12.00
2.40 1.57 1.56 2.43 1.28 3.68 1.07 9.30 1.04 10.75
2.48 1.55 1.60 2.37 1.28 3.49 1.06 7.23 1.05 8.88
1.85 2.03 1.53 2.60 1.22 4.57 1.37 3.30 1.22 4.46 1.11 7.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.10 1.69 1.42 2.75 1.12 5.40
2.95 1.40 1.94 1.86 1.43 2.83 1.14 5.70 1.10 7.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
2.01 1.76
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
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