Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Северная Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Макнейр Пэдди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Хаджи Янис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

40' Матч возобновлен

40' Максим Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Удар от ворот произведет Румыния

38' Северная Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Максим Александру из команды Румыния плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

37' Макнейр Пэдди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Макнейр Пэдди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Северная Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Максим Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Эванс Корри грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

31' Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Игрок команды Румыния делает отличный и точный пас в штрафную и находит им партнера по команде.

24' Эванс Корри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Дэвис Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Северная Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Северная Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Алибек Денис из команды Румыния направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

19' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Тошка Алин из команды Румыния направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Даллас Стюарт получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Даллас Стюарт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Северная Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Мадженнис Джош совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

13' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

12' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Макнейр Пэдди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Северная Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Северная Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Даллас Стюарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Северная Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Пушкаш Георге из команды Румыния плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

7' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Северная Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Мадженнис Джош бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

2' Удар от ворот произведет Румыния

2' Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе

1' Отличный пас сделал Ханка Серджу из команды Румыния . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Румыния начинает с центра поля