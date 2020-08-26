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Голландия
 
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Стадион:
Польша

Предыдущие игры

Голландия Последние 20 матчей: + = -
Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия Голландия 3:1 Северная Ирландия
Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция Бельгия 1:1 Голландия Голландия 3:0 Германия Франция 2:1 Голландия Голландия 2:1 Перу Италия 1:1 Голландия Словакия 1:1 Голландия Португалия 0:3 Голландия Голландия 0:1 Англия
Польша Последние 20 матчей: + = -
Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония Латвия 0:3 Польша
Польша 0:0 Австрия Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия Польша 0:1 Италия Польша 2:3 Португалия Польша 1:1 Ирландия Италия 1:1 Польша Япония 0:1 Польша Польша 0:3 Колумбия Польша 1:2 Сенегал Польша 4:0 Литва

Последние игры между собой

Голландия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Польша: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Польша 1:2 Голландия Товарищеские матчи Голландия 0:0 Польша Международные матчи

Лига A. Группа 1

Команда И В Н П Г О
1. Голландия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Италия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Польша 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Голландия - Польша от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 сентября 2020, осталось 2 дня 20 часов 1 минуту.


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    • Прогнозы 74
    Голландия 93.2% (69)
    X 6.8% (5)
    Польша 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Голландия
    Ничья
    Польша
    1.53
    4.30
    6.60
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Голландия - Польша

    Исход игры
    Голландия
    93.2% (69)
    Ничья
    6.8% (5)
    Польша
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.27% (44)
    Меньше
    39.73% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    64.38% (47)
    Нет
    35.62% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Голландия
    40.5% (30)
    2:0 Голландия
    24.3% (18)
    3:1 Голландия
    13.5% (10)
    1:0 Голландия
    10.8% (8)
    1:1 Ничья
    4.1% (3)
    2:2 Ничья
    2.7% (2)
    3:2 Голландия
    2.7% (2)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    1.52 4.30 6.50
    1.50 4.20 6.60
    1.51 4.30 6.45
    1.53 4.29 6.12

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    3.60 1.27 2.80 1.40 2.15 1.70 1.95 1.85 1.74 2.08 1.53 2.50 1.35 3.05 1.15 5.00
    9.80 1.01 8.80 1.04 3.54 1.28 2.83 1.43 1.97 1.92 1.52 2.53 1.34 3.14 1.14 5.10 1.10 5.70 1.01 10.25
    9.74 1.05 8.50 1.06 3.55 1.29 2.78 1.46 1.93 1.94 1.51 2.62 1.34 3.26 1.13 5.06 1.10 5.60 1.04 10.70 1.03 11.89
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    1.93 1.87 1.41 2.80 1.12 5.60
    3.04 1.38 2.01 1.80 1.46 2.72 1.15 5.55 1.10 6.85
    2.87 1.43 1.92 1.95 1.41 2.96 1.10 5.63 1.07 6.65 1.01 17.40 1.01 18.20
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20
    3.95 1.25 2.75 1.45 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.65

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.96 1.79
    1.91 1.88
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.25
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