Голландия
Позже
Стадион: Йохан Кройф Арена
Польша
Предыдущие игры
Голландия Последние 20 матчей: + = -Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия Голландия 3:1 Северная Ирландия
Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция Бельгия 1:1 Голландия Голландия 3:0 Германия Франция 2:1 Голландия Голландия 2:1 Перу Италия 1:1 Голландия Словакия 1:1 Голландия Португалия 0:3 Голландия Голландия 0:1 Англия
Польша Последние 20 матчей: + = -Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония Латвия 0:3 Польша
Польша 0:0 Австрия Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия Польша 0:1 Италия Польша 2:3 Португалия Польша 1:1 Ирландия Италия 1:1 Польша Япония 0:1 Польша Польша 0:3 Колумбия Польша 1:2 Сенегал Польша 4:0 Литва
Последние игры между собой
Голландия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Польша: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Лига A. Группа 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Италия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Польша
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Голландия - Польша
Исход игры
Голландия
93.2% (69)
Ничья
6.8% (5)
Польша
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60.27% (44)
Меньше
39.73% (29)
Обе команды забьют
Да
64.38% (47)
Нет
35.62% (26)
Популярный счёт
2:1 Голландия
40.5% (30)
2:0 Голландия
24.3% (18)
3:1 Голландия
13.5% (10)
1:0 Голландия
10.8% (8)
1:1 Ничья
4.1% (3)
2:2 Ничья
2.7% (2)
3:2 Голландия
2.7% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|—
|—
|3.60
|1.27
|2.80
|1.40
|2.15
|1.70
|1.95
|1.85
|1.74
|2.08
|1.53
|2.50
|1.35
|3.05
|1.15
|5.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.80
|1.01
|8.80
|1.04
|3.54
|1.28
|2.83
|1.43
|—
|—
|1.97
|1.92
|—
|—
|1.52
|2.53
|1.34
|3.14
|1.14
|5.10
|1.10
|5.70
|1.01
|10.25
|—
|—
|9.74
|1.05
|8.50
|1.06
|3.55
|1.29
|2.78
|1.46
|—
|—
|1.93
|1.94
|—
|—
|1.51
|2.62
|1.34
|3.26
|1.13
|5.06
|1.10
|5.60
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89