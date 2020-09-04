Первый тайм

48' Команда Чехия играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Пекарик Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Словакия

46' Крал Алекс из команды Чехия не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

42' Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Словакия

42' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Словакия

39' Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Чехия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Пекарик Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Чехия нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

37' Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Удар от ворот произведет Словакия

35' Янкто Якуб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Чехия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Словакия

32' Крал Алекс из команды Чехия сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

32' Чехия имеет хороший шанс забить.

31' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Гложек Адам и попал в каркас ворот!

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Штетина Лукаш получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Штетина Лукаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Словакия

27' Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Словакия

25' Дарида Владимир оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' О, нет. Из многообещающей позиции Дарида Владимир из команды Чехия наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

23' Штетина Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Удар от ворот произведет Чехия

21' Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Словакия

16' Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Дуда Ондрей получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Дуда Ондрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Дьомбер Норберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Чехия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Янкто Якуб из команды Чехия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Чехия имеет хороший шанс забить.

7' Чехия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Словакия

6' Чехия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Дуда Ондрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Дарида Владимир получил желтую карточку от судьи

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Словакия начинает с центра поля