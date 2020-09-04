Увидел забегание Белотти в штрафную Инсинье и отдал хороший пас вперед, но Шехич на выходе перехватил сферу.

С левого фланга Ходжич покатил низом в штрафную в направлении Вишчи, но тому пробить не позволил Пеллегрини.

Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.

Мог выскакивать один на один с голкипером Кьеза после паса от Бареллы, но арбитр остановил атаку, зафиксировав офсайд.

Судья своим свистком отправил футболистов на перерыв. Забитых голов пока мы так и не увидели!

42' Мог выскакивать в штрафную соперника Белотти после паса от Сенси, но проиграл он силовую борьбу за мяч Шуничу.

41' В разрез отдавал Сенси по флангу, куда врывался Бираги и тут же подал в штрафную, но судья остановил атаку из-за офсайда.

40' Барелла покатил поперек на Ачерби, который неожиданно пробил метров с двадцати пяти, но на пути мяча оказался защитник.

39' Убежал по флангу Бираги и от лицевой линии подал в центр штрафной, но здесь выше всех прыгнул Шунич и вынес мяч подальше.

38' Перехватил мяч в центре поля Флоренци и тут же забросил вперед на Белотти, но этот пас не прошел. Хорошо в обороне отыграл Шунич.

37' Выиграл борьбу за мяч на чужой половине поля Джеко и сбросил на партнера, но судья остановил игру, зафиксировав фол в атаке.

36' Взял инициативу на себя Барелла, прошел к штрафной и пробил в ближний угол, но в створ ворот попасть не смог.

35' Долго катают мяч возле чужой штрафной итальянцы, но пройти массированную оборону им пока не удается.

34' Зацепился за мяч на линии штрафной Белотти и с разворота пробил низом, но этот выстрел особых проблем голкиперу не принес.

33' С левого фланга Бираги навесил на дальнюю штангу, куда врывался Пеллегрини, но пробить ему не позволил Колашинац.

32' В разрез отдавал Сенси в штрафную, куда врывался на всех парах Кьеза, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Шехича.

31' Мог убегать Вишча на ворота соперника после паса от Гояка, но нарушил он правила в борьбе против Ачерби.

29' Пауза в матче. Получил Флоренци повреждение в столкновении с соперником. Потребуется ему помощь медиков.

28' С фланга подавал Кьеза в штрафную, куда врывался Белотти, но не смог он дотянуться до мяча в борьбе с защитником.

27' Забрасывал в штрафную соперника Сенси, куда врывался Белотти, но Шехич прочитал эпизод и перехватил сферу.

26' Мог пробивать головой из пределов штрафной Джеко после заброса от Вишчи, но нарушил он правила в борьбе против Бонуччи.

25' Сенси получил мяч на фланге и подал на дальнюю штангу, но Шехич прочитал эпизод и забрал мяч в свои руки.

24' Дальним забросом искал Хаджиахметович в штрафной соперника Джеко, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Бонуччи.

23' Мягко забросил Пеллегрини в штрафную, где Кьеза продлил головой на Белотти, но тому пробить не позволил Шунич.

22' Тонко вырезал в штрафную Сенси на ход Инсинье, но того опередил Шунич и в подкате вынес сферу на угловой.

20' Прорывался по флангу на скорости Флоренци, но напоролся на Колашинаца, который в чистом подкате вынес сферу в аут.

19' Пеллегрини получил по ногам в центре поля от Ходжича. Судья назначил штрафной удар в пользу хозяев.

18' Со штрафного попытался закрутить Инсинье в дальнюю девятку, но мяч пролетел немного выше перекладины.

17' Получил по ногам перед чужой штрафной Белотти. Опасный стандарт будет в распоряжении сборной Италии.

16' Догнал мяч у лицевой линии Цимирот и тут же подал в штрафную, но от ноги защитника сфера полетела в руки голкиперу.

15' С углового навесил Вишча на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Сенси и головой вернул мяч назад на фланг.

14' Получил по ноге в центре поля Вишча от Бираги. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением.

13' Прорвался на скорости в штрафную соперника теперь уже Ходжич и попытался пробить по воротам, но попал в корпус Бонуччи.

12' Ворвался в штрафную соперника с фланга Кьеза и пробил в ближний угол, но мяч полетел гораздо выше ворот.

11' В медленном темпе начали встречу команды. Не торопятся они раскрываться, присматриваясь друг к другу.

10' С углового навесил Пеллегрини в центр штрафной, где пытался пробить Ачерби, но буквально с головы у него сферу снял Шехич.

8' Дальний заброс теперь исполнил Сенси в штрафную на Инсинье, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

7' Мягко забросил Пеллегрини в штрафную, куда ворвался Инсинье и пробил вторым касанием, но не попал в створ ворот.

6' С левого фланга подавал в центр штрафной Бираги, но вышел из ворот Шехич и кулаком вынес сферу подальше от ворот.

5' Ушел от опеки по флангу Барелла и отдал вперед на Бираги, но тот выпустил сферу за боковую линию.

4' Дальний заброс исполнял Сенси в штрафную, куда врывался Белотти, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

3' Прорвался по левой бровке Гояк и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог замкнуть этот пас.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.