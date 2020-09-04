Италия
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Артемио Франки
Босния и Герцеговина
15
Шунич
Тони
10
Гояк
Амер
11
Джеко
Эдин
14
Ходжич
Армин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Мерет АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Манчини Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
- Нападающий
-
11 Джеко ЭдинНападающий
-
14 Ходжич АрминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Бурич ЯсминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кольич ЭлвирНападающий
-
-
-
Главный тренер: Душан Бажевич
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Предыдущие игры
Италия Последние 20 матчей: + = -Италия 9:1 Армения Босния и Герцеговина 0:3 Италия Лихтенштейн 0:5 Италия Италия 2:0 Греция
Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия Италия 1:1 Польша Италия 1:1 Голландия Франция 3:1 Италия Италия 2:1 Саудовская Аравия Англия 1:1 Италия
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: + = -Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:3 Италия Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия
Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Южная Корея 1:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал Болгария 0:1 Босния и Герцеговина
Последние игры между собой
Италия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Босния и Герцеговина: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Прогнозы на матч Италия 0:0 Босния и Герцеговина
Исход игры
Италия
98.2% (162)
Ничья
1.8% (3)
Босния и Герцеговина
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.65% (61)
Меньше
62.35% (101)
Обе команды забьют
Да
29.01% (47)
Нет
70.99% (115)
Популярный счёт
2:0 Италия
50.3% (83)
3:1 Италия
13.9% (23)
2:1 Италия
11.5% (19)
1:0 Италия
9.7% (16)
3:0 Италия
8.5% (14)
4:0 Италия
1.2% (2)
1:1 Ничья
1.2% (2)
4:1 Италия
1.2% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|6.50
|1.11
|5.10
|1.16
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.80
|2.00
|—
|—
|1.45
|2.70
|2.06
|1.81
|1.20
|4.44
|—
|—
|1.15
|5.30
|1.17
|4.90
|1.13
|5.80
|1.07
|7.50
|1.06
|8.10
|—
|—
|—
|—
|13.00
|1.00
|11.75
|1.01
|—
|—
|4.50
|1.19
|—
|—
|3.64
|1.28
|—
|—
|2.33
|1.67
|—
|—
|1.73
|2.15
|—
|—
|1.44
|2.69
|1.24
|3.72
|1.16
|4.70
|1.04
|8.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|12.30
|1.03
|10.70
|1.04
|—
|—
|4.23
|1.20
|—
|—
|3.48
|1.30
|—
|—
|2.26
|1.68
|—
|—
|1.78
|2.11
|—
|—
|1.50
|2.65
|1.24
|3.89
|1.18
|4.42
|1.07
|7.22
|1.06
|8.61
|1.02
|14.82
|1.02
|15.24
|6.67
|1.13
|—
|—
|3.04
|1.42
|2.37
|1.64
|2.07
|1.83
|1.75
|2.18
|1.55
|2.57
|1.44
|2.95
|1.65
|2.36
|1.44
|2.94
|1.61
|2.43
|1.14
|6.54
|—
|—
|1.19
|5.22
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.68
|2.18
|—
|—
|1.15
|5.30
|—
|—
|1.09
|7.20
|—
|—
|1.20
|4.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.38
|1.58
|—
|—
|1.58
|2.38
|—
|—
|1.22
|4.30
|1.15
|5.55
|—
|—
|—
|—
|3.43
|1.31
|—
|—
|2.33
|1.64
|—
|—
|1.57
|2.47
|—
|—
|1.19
|4.34
|1.13
|5.02
|1.03
|11.89
|1.03
|12.87
|1.33
|3.43
|1.18
|5.17
|1.48
|2.75
|1.32
|3.51
|1.24
|4.27
|1.36
|3.32
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
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