  1. Футбол
  2. Матчи
Италия
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Босния и Герцеговина
0' 45'+2
21
Доннарумма
Джанлуиджи
16
Флоренци
Алессандро
19
Бонуччи
Леонардо
15
Ачерби
Франческо
4
Бираги
Кристиано
7
Пеллегрини
Лоренцо
5
Сенси
Стефано
18
Барелла
Николо
14
Кьеза
Федерико
9
Белотти
Андреа
10
Инсинье
Лоренцо
12
Шехич
Ибрагим
19
Branimir
Cipetic
15
Шунич
Тони
17
Саничанин
Синиша
5
Колашинац
Сеад
13
Цимирот
Гойко
6
Хаджиахметович
Амир
10
Гояк
Амер
8
Вишча
Эдин
11
Джеко
Эдин
14
Ходжич
Армин
Италия
4-3-3
Босния и Герцеговина
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Предыдущие игры

Италия Последние 20 матчей: + = -
Италия 9:1 Армения Босния и Герцеговина 0:3 Италия Лихтенштейн 0:5 Италия Италия 2:0 Греция
Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия Италия 1:1 Польша Италия 1:1 Голландия Франция 3:1 Италия Италия 2:1 Саудовская Аравия Англия 1:1 Италия
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: + = -
Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:3 Италия Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия
Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Южная Корея 1:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал Болгария 0:1 Босния и Герцеговина

Последние игры между собой

Италия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Босния и Герцеговина: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Босния и Герцеговина 0:3 Италия ЕВРО 2020 Италия 2:1 Босния и Герцеговина ЕВРО 2020

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Босния и Герцеговина 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Италия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Польша 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил футболистов на перерыв. Забитых голов пока мы так и не увидели!
  • Офсайд
    45'
    Мог выскакивать один на один с голкипером Кьеза после паса от Бареллы, но арбитр остановил атаку, зафиксировав офсайд.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.
  • 44'
    С левого фланга Ходжич покатил низом в штрафную в направлении Вишчи, но тому пробить не позволил Пеллегрини.
  • 43'
    Увидел забегание Белотти в штрафную Инсинье и отдал хороший пас вперед, но Шехич на выходе перехватил сферу.
  • 42'
    Мог выскакивать в штрафную соперника Белотти после паса от Сенси, но проиграл он силовую борьбу за мяч Шуничу.
  • Офсайд
    41'
    В разрез отдавал Сенси по флангу, куда врывался Бираги и тут же подал в штрафную, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • 40'
    Барелла покатил поперек на Ачерби, который неожиданно пробил метров с двадцати пяти, но на пути мяча оказался защитник.
  • 39'
    Убежал по флангу Бираги и от лицевой линии подал в центр штрафной, но здесь выше всех прыгнул Шунич и вынес мяч подальше.
  • 38'
    Перехватил мяч в центре поля Флоренци и тут же забросил вперед на Белотти, но этот пас не прошел. Хорошо в обороне отыграл Шунич.
  • 37'
    Выиграл борьбу за мяч на чужой половине поля Джеко и сбросил на партнера, но судья остановил игру, зафиксировав фол в атаке.
  • 36'
    Взял инициативу на себя Барелла, прошел к штрафной и пробил в ближний угол, но в створ ворот попасть не смог.
  • 35'
    Долго катают мяч возле чужой штрафной итальянцы, но пройти массированную оборону им пока не удается.
  • 34'
    Зацепился за мяч на линии штрафной Белотти и с разворота пробил низом, но этот выстрел особых проблем голкиперу не принес.
  • 33'
    С левого фланга Бираги навесил на дальнюю штангу, куда врывался Пеллегрини, но пробить ему не позволил Колашинац.
  • 32'
    В разрез отдавал Сенси в штрафную, куда врывался на всех парах Кьеза, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Шехича.
  • 31'
    Мог убегать Вишча на ворота соперника после паса от Гояка, но нарушил он правила в борьбе против Ачерби.
  • 29'
    Пауза в матче. Получил Флоренци повреждение в столкновении с соперником. Потребуется ему помощь медиков.
  • 28'
    С фланга подавал Кьеза в штрафную, куда врывался Белотти, но не смог он дотянуться до мяча в борьбе с защитником.
  • 27'
    Забрасывал в штрафную соперника Сенси, куда врывался Белотти, но Шехич прочитал эпизод и перехватил сферу.
  • 26'
    Мог пробивать головой из пределов штрафной Джеко после заброса от Вишчи, но нарушил он правила в борьбе против Бонуччи.
  • 25'
    Сенси получил мяч на фланге и подал на дальнюю штангу, но Шехич прочитал эпизод и забрал мяч в свои руки.
  • 24'
    Дальним забросом искал Хаджиахметович в штрафной соперника Джеко, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Бонуччи.
  • 23'
    Мягко забросил Пеллегрини в штрафную, где Кьеза продлил головой на Белотти, но тому пробить не позволил Шунич.
  • Угловой
    22'
    Тонко вырезал в штрафную Сенси на ход Инсинье, но того опередил Шунич и в подкате вынес сферу на угловой.
  • 20'
    Прорывался по флангу на скорости Флоренци, но напоролся на Колашинаца, который в чистом подкате вынес сферу в аут.
  • 19'
    Пеллегрини получил по ногам в центре поля от Ходжича. Судья назначил штрафной удар в пользу хозяев.
  • 18'
    Со штрафного попытался закрутить Инсинье в дальнюю девятку, но мяч пролетел немного выше перекладины.
  • 17'
    Получил по ногам перед чужой штрафной Белотти. Опасный стандарт будет в распоряжении сборной Италии.
  • 16'
    Догнал мяч у лицевой линии Цимирот и тут же подал в штрафную, но от ноги защитника сфера полетела в руки голкиперу.
  • 15'
    С углового навесил Вишча на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Сенси и головой вернул мяч назад на фланг.
  • 14'
    Получил по ноге в центре поля Вишча от Бираги. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением.
  • 13'
    Прорвался на скорости в штрафную соперника теперь уже Ходжич и попытался пробить по воротам, но попал в корпус Бонуччи.
  • 12'
    Ворвался в штрафную соперника с фланга Кьеза и пробил в ближний угол, но мяч полетел гораздо выше ворот.
  • 11'
    В медленном темпе начали встречу команды. Не торопятся они раскрываться, присматриваясь друг к другу.
  • 10'
    С углового навесил Пеллегрини в центр штрафной, где пытался пробить Ачерби, но буквально с головы у него сферу снял Шехич.
  • Офсайд
    8'
    Дальний заброс теперь исполнил Сенси в штрафную на Инсинье, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 7'
    Мягко забросил Пеллегрини в штрафную, куда ворвался Инсинье и пробил вторым касанием, но не попал в створ ворот.
  • 6'
    С левого фланга подавал в центр штрафной Бираги, но вышел из ворот Шехич и кулаком вынес сферу подальше от ворот.
  • 5'
    Ушел от опеки по флангу Барелла и отдал вперед на Бираги, но тот выпустил сферу за боковую линию.
  • 4'
    Дальний заброс исполнял Сенси в штрафную, куда врывался Белотти, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 3'
    Прорвался по левой бровке Гояк и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог замкнуть этот пас.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Италия 0:0 Босния и Герцеговина

Исход игры
Италия
98.2% (162)
Ничья
1.8% (3)
Босния и Герцеговина
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.65% (61)
Меньше
62.35% (101)
Обе команды забьют
Да
29.01% (47)
Нет
70.99% (115)
Популярный счёт
2:0 Италия
50.3% (83)
3:1 Италия
13.9% (23)
2:1 Италия
11.5% (19)
1:0 Италия
9.7% (16)
3:0 Италия
8.5% (14)
4:0 Италия
1.2% (2)
1:1 Ничья
1.2% (2)
4:1 Италия
1.2% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.38 4.15 9.00
1.45 4.00 9.10
1.36 4.90 10.00
1.37 4.99 8.37
1.50 3.79 9.77

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.50 1.11 5.10 1.16 2.40 1.57 1.80 2.00 1.45 2.70 2.06 1.81 1.20 4.44 1.15 5.30 1.17 4.90 1.13 5.80 1.07 7.50 1.06 8.10
13.00 1.00 11.75 1.01 4.50 1.19 3.64 1.28 2.33 1.67 1.73 2.15 1.44 2.69 1.24 3.72 1.16 4.70 1.04 8.10
12.30 1.03 10.70 1.04 4.23 1.20 3.48 1.30 2.26 1.68 1.78 2.11 1.50 2.65 1.24 3.89 1.18 4.42 1.07 7.22 1.06 8.61 1.02 14.82 1.02 15.24
6.67 1.13 3.04 1.42 2.37 1.64 2.07 1.83 1.75 2.18 1.55 2.57 1.44 2.95 1.65 2.36 1.44 2.94 1.61 2.43 1.14 6.54 1.19 5.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.68 2.18 1.15 5.30 1.09 7.20 1.20 4.60
3.38 1.32 2.38 1.58 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
3.43 1.31 2.33 1.64 1.57 2.47 1.19 4.34 1.13 5.02 1.03 11.89 1.03 12.87
1.33 3.43 1.18 5.17 1.48 2.75 1.32 3.51 1.24 4.27 1.36 3.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.37 1.80 2.00 1.42 2.70 1.23 4.05
4.45 1.20 3.15 1.36 1.85 1.95 1.39 3.00 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
1.86 1.93
Букмекер Да Нет
13.00 1.02
Букмекер Да Нет
3.90 1.31
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