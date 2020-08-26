Италия
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Стадион: Артемио Франки
Босния и Герцеговина
Предыдущие игры
Италия Последние 20 матчей: + = -Италия 9:1 Армения Босния и Герцеговина 0:3 Италия Лихтенштейн 0:5 Италия Италия 2:0 Греция
Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия Италия 1:1 Польша Италия 1:1 Голландия Франция 3:1 Италия Италия 2:1 Саудовская Аравия Англия 1:1 Италия
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: + = -Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:3 Италия Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия
Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Южная Корея 1:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал Болгария 0:1 Босния и Герцеговина
Последние игры между собой
Италия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Босния и Герцеговина: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Лига A. Группа 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Италия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Польша
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Италия - Босния и Герцеговина
Исход игры
Италия
98.7% (74)
Ничья
1.3% (1)
Босния и Герцеговина
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
33.78% (25)
Меньше
66.22% (49)
Обе команды забьют
Да
28.38% (21)
Нет
71.62% (53)
Популярный счёт
2:0 Италия
54.7% (41)
3:1 Италия
13.3% (10)
2:1 Италия
12% (9)
1:0 Италия
9.3% (7)
3:0 Италия
6.7% (5)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|—
|—
|4.20
|1.20
|3.35
|1.30
|2.18
|1.68
|1.95
|1.85
|1.72
|2.12
|1.45
|2.65
|1.22
|4.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11.75
|1.00
|10.75
|1.02
|4.20
|1.21
|3.38
|1.32
|2.22
|1.73
|—
|—
|1.71
|2.14
|1.44
|2.69
|1.21
|4.05
|1.15
|4.70
|1.04
|8.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|12.30
|1.03
|10.70
|1.04
|4.23
|1.20
|3.48
|1.30
|2.26
|1.68
|—
|—
|1.78
|2.11
|1.50
|2.65
|1.24
|3.89
|1.18
|4.42
|1.07
|7.22
|1.06
|8.61
|1.02
|14.82
|1.02
|15.24