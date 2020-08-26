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Стадион:
Босния и Герцеговина

Предыдущие игры

Италия Последние 20 матчей: + = -
Италия 9:1 Армения Босния и Герцеговина 0:3 Италия Лихтенштейн 0:5 Италия Италия 2:0 Греция
Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия Италия 1:1 Польша Италия 1:1 Голландия Франция 3:1 Италия Италия 2:1 Саудовская Аравия Англия 1:1 Италия
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: + = -
Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:3 Италия Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия
Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Южная Корея 1:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал Болгария 0:1 Босния и Герцеговина

Последние игры между собой

Италия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Босния и Герцеговина: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Босния и Герцеговина 0:3 Италия ЕВРО 2020 Италия 2:1 Босния и Герцеговина ЕВРО 2020

Лига A. Группа 1

Команда И В Н П Г О
1. Голландия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Италия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Польша 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Италия - Босния и Герцеговина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 сентября 2020, осталось 2 дня 20 часов 1 минуту.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 75
    Италия 98.7% (74)
    X 1.3% (1)
    Босния и Герцеговина 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Италия
    Ничья
    Босния и Герцеговина
    1.32
    5.50
    9.70
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Италия - Босния и Герцеговина

    Исход игры
    Италия
    98.7% (74)
    Ничья
    1.3% (1)
    Босния и Герцеговина
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.78% (25)
    Меньше
    66.22% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    28.38% (21)
    Нет
    71.62% (53)
    Популярный счёт
    2:0 Италия
    54.7% (41)
    3:1 Италия
    13.3% (10)
    2:1 Италия
    12% (9)
    1:0 Италия
    9.3% (7)
    3:0 Италия
    6.7% (5)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    1.30 5.50 10.00
    1.31 5.50 9.50
    1.31 5.40 9.70
    1.37 4.99 8.37

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    4.20 1.20 3.35 1.30 2.18 1.68 1.95 1.85 1.72 2.12 1.45 2.65 1.22 4.00
    11.75 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.22 1.73 1.71 2.14 1.44 2.69 1.21 4.05 1.15 4.70 1.04 8.10
    12.30 1.03 10.70 1.04 4.23 1.20 3.48 1.30 2.26 1.68 1.78 2.11 1.50 2.65 1.24 3.89 1.18 4.42 1.07 7.22 1.06 8.61 1.02 14.82 1.02 15.24
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.25 1.65 1.53 2.44 1.19 4.50
    3.38 1.32 2.26 1.64 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.85
    3.43 1.31 2.33 1.64 1.57 2.47 1.19 4.34 1.13 5.02 1.03 11.89 1.03 12.87
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85
    4.45 1.21 3.20 1.35 1.85 1.95 1.39 3.00 1.25 3.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.11 1.68
    1.86 1.93
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.23
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