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Литва
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Казахстан
0' 3'
1
Барткус
Джюгас
23
Баравикас
Роландас
3
Палионис
Маркус
4
Гирдвайнис
Эдвинас
13
Миколюнас
Салюнас
20
Шимкус
Домантас
14
Ласицкас
Юстас
21
Воробьев
Модест
10
Сиргедас
Гратас
19
Казлаускас
Донатас
22
Черных
Фёдор
1
Покатилов
Стас
22
Марочкин
Александр
2
Малый
Сергей
3
Алип
Нуралы
23
Быстров
Марат
6
Абикен
Айболь
8
Тагыберген
Асхат
11
Вороговский
Ян
19
Зайнутдинов
Бактиёр
9
Исламхан
Бауыржан
16
Суюмбаев
Гафуржан
Литва
4-1-4-1
Казахстан
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Литва Последние 20 матчей: + = -
Литва 1:0 Новая Зеландия Португалия 6:0 Литва Литва 1:2 Сербия Украина 2:0 Литва
Литва 1:5 Португалия Литва 0:3 Украина Сербия 4:1 Литва Литва 1:1 Люксембург Азербайджан 0:0 Литва Люксембург 2:1 Литва Сербия 4:1 Литва Румыния 3:0 Литва Литва 1:4 Черногория Литва 1:2 Румыния Черногория 2:0 Литва Литва 0:1 Сербия Шри-Ланка 0:2 Литва Шри-Ланка 0:0 Литва Польша 4:0 Литва Литва 0:1 Иран
Казахстан Последние 20 матчей: + = -
Шотландия 3:1 Казахстан Сан-Марино 1:3 Казахстан Казахстан 0:2 Бельгия Казахстан 1:2 Кипр
РОССИЯ 1:0 Казахстан Кипр 1:1 Казахстан Казахстан 4:0 Сан-Марино Бельгия 3:0 Казахстан Казахстан 0:4 РОССИЯ Казахстан 3:0 Шотландия Казахстан 1:0 Молдова Грузия 2:1 Казахстан Казахстан 1:1 Латвия Казахстан 4:0 Андорра Латвия 1:1 Казахстан Андорра 1:1 Казахстан Казахстан 0:2 Грузия Казахстан 3:0 Азербайджан Болгария 2:1 Казахстан Венгрия 2:3 Казахстан

Последние игры между собой

Литва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Казахстан: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Литва 1:1 Казахстан Товарищеские матчи

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Албания 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Казахстан 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    4'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! БАКТИЁР ЗАЙНУТДИНОВ!!!
  • Фол, нарушение
    3'
    Зайнутдинов в верховом единоборстве на правом бровке локтем толкнул Гирдвайниса.
  • 2'
    Защитники сборной Казахстана с первых минут встречи взяли игровой снаряд под свой контроль.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Отзвучали национальные гимны Казахстана и Литвы.
  • С составами сборных Литвы и Казахстана вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 1-го тура группы 4 лиги C Лиги Наций по футболу 2020-2022. В рамках этой игры на стадионе "ЛФФ" в Вильнюсе, вместимостью 5900 мест, лицом к лицу сойдутся национальные команды Литвы и Казахстана. Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем (Словения); помощники судьи - Грега Кордеж, Томислав Поспех; резервный судья - Нейц Кайтазович. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
    • Прогнозы 166
    Литва 18.7% (31)
    X 40.4% (67)
    Казахстан 41% (68)
    Все прогнозы
    2.12 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Литва
    Ничья
    Казахстан
    3.92
    3.25
    2.77
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LFF Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Литва 0:0 Казахстан

Исход игры
Литва
18.7% (31)
Ничья
40.4% (67)
Казахстан
41% (68)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (54)
Меньше
66.67% (108)
Обе команды забьют
Да
69.14% (112)
Нет
30.86% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (60)
1:2 Казахстан
22.9% (38)
0:1 Казахстан
13.9% (23)
1:0 Литва
10.8% (18)
2:1 Литва
6.6% (11)
0:0 Ничья
2.4% (4)
0:2 Казахстан
1.2% (2)
1:3 Казахстан
1.2% (2)
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Где смотреть матч Литва 0:0 Казахстан онлайн

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Победитель

Букмекер 1 X 2
3.60 3.10 2.15
3.80 3.25 2.23
3.88 3.02 2.23
2.78 2.95 2.77
3.92 3.09 2.17

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.20 1.10 4.60 1.17 2.35 1.60 2.05 1.77 1.73 2.08 1.41 2.75 1.17 4.70 1.12 5.50 1.02 10.50 1.02 11.50 0.00 19.00
5.70 1.10 4.55 1.17 2.30 1.59 1.73 2.11 1.46 2.91 1.18 4.95 1.13 5.70 1.02 11.00 1.01 11.25
5.62 1.08 4.59 1.14 2.50 1.54 1.87 1.97 1.49 2.63 1.20 4.03 1.14 4.60 1.05 8.88 1.04 9.67
6.73 1.12 3.07 1.40 2.46 1.58 2.14 1.76 1.81 2.08 1.59 2.45 1.46 2.82 1.14 6.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.45 2.75 1.22 4.00 1.05 9.70
2.26 1.64 1.49 2.62 1.25 3.95 1.05 10.25 1.03 11.75
2.39 1.59 1.54 2.50 1.26 3.60 1.06 8.22 1.04 9.67
2.36 1.63 1.95 1.93 1.50 2.68 1.34 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.85 1.89 1.39 2.85 1.11 5.90
2.83 1.43 1.85 1.95 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.28 1.58
2.08 1.71
Букмекер Да Нет
6.40 1.09
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
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