22
Черных
Фёдор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Черных ФёдорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Урбонас Вальдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Перцух ЮрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Федин МаксимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Билек Михал
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Литва Последние 20 матчей: + = -Литва 1:0 Новая Зеландия Португалия 6:0 Литва Литва 1:2 Сербия Украина 2:0 Литва
Литва 1:5 Португалия Литва 0:3 Украина Сербия 4:1 Литва Литва 1:1 Люксембург Азербайджан 0:0 Литва Люксембург 2:1 Литва Сербия 4:1 Литва Румыния 3:0 Литва Литва 1:4 Черногория Литва 1:2 Румыния Черногория 2:0 Литва Литва 0:1 Сербия Шри-Ланка 0:2 Литва Шри-Ланка 0:0 Литва Польша 4:0 Литва Литва 0:1 Иран
Казахстан Последние 20 матчей: + = -Шотландия 3:1 Казахстан Сан-Марино 1:3 Казахстан Казахстан 0:2 Бельгия Казахстан 1:2 Кипр
РОССИЯ 1:0 Казахстан Кипр 1:1 Казахстан Казахстан 4:0 Сан-Марино Бельгия 3:0 Казахстан Казахстан 0:4 РОССИЯ Казахстан 3:0 Шотландия Казахстан 1:0 Молдова Грузия 2:1 Казахстан Казахстан 1:1 Латвия Казахстан 4:0 Андорра Латвия 1:1 Казахстан Андорра 1:1 Казахстан Казахстан 0:2 Грузия Казахстан 3:0 Азербайджан Болгария 2:1 Казахстан Венгрия 2:3 Казахстан
Последние игры между собой
Литва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Казахстан: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Прогнозы на матч Литва 0:0 Казахстан
Исход игры
Литва
18.7% (31)
Ничья
40.4% (67)
Казахстан
41% (68)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (54)
Меньше
66.67% (108)
Обе команды забьют
Да
69.14% (112)
Нет
30.86% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (60)
1:2 Казахстан
22.9% (38)
0:1 Казахстан
13.9% (23)
1:0 Литва
10.8% (18)
2:1 Литва
6.6% (11)
0:0 Ничья
2.4% (4)
0:2 Казахстан
1.2% (2)
1:3 Казахстан
1.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|3.60
|3.10
|2.15
|3.80
|3.25
|2.23
|3.88
|3.02
|2.23
|2.78
|2.95
|2.77
|3.92
|3.09
|2.17
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.20
|1.10
|4.60
|1.17
|—
|—
|2.35
|1.60
|2.05
|1.77
|1.73
|2.08
|—
|—
|1.41
|2.75
|1.17
|4.70
|1.12
|5.50
|1.02
|10.50
|1.02
|11.50
|0.00
|19.00
|5.70
|1.10
|4.55
|1.17
|—
|—
|2.30
|1.59
|—
|—
|1.73
|2.11
|—
|—
|1.46
|2.91
|1.18
|4.95
|1.13
|5.70
|1.02
|11.00
|1.01
|11.25
|—
|—
|5.62
|1.08
|4.59
|1.14
|—
|—
|2.50
|1.54
|—
|—
|1.87
|1.97
|—
|—
|1.49
|2.63
|1.20
|4.03
|1.14
|4.60
|1.05
|8.88
|1.04
|9.67
|—
|—
|6.73
|1.12
|—
|—
|3.07
|1.40
|2.46
|1.58
|2.14
|1.76
|1.81
|2.08
|1.59
|2.45
|1.46
|2.82
|—
|—
|1.14
|6.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—