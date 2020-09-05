Северная Македония
2:0
Перерыв
Стадион: Тодор Проески
Армения
3' Желтая карточкаАроян Вараздат
1:0
4' ПенальтиАлиоски Эгзиян
37' Желтая карточкаАмбарцумян Оганес
2:0
38' ПенальтиНесторовски Илья
17
Барди
Энис
21
Элмас
Эльиф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Барди ЭнисПолузащитник
-
21 Элмас ЭльифПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Илиев ДеянВратарь
- Вратарь
-
11 Зайков ДжокоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ангеловски Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 ВбеймарПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Корян АршакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ишханян АйкЗащитник
- Полузащитник
-
17 Удо СоломонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Капаррос Хоакин
Ход матча
4'
1:0
38'
2:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Несторовски Илья
|1 (1)
|1
|2.
|Алиоски Эгзиян
|1 (1)
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|2.
|Ароян Вараздат
|1
|0
Предыдущие игры
Северная Македония Последние 20 матчей: + = -Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения
Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения Гибралтар 0:2 Северная Македония Северная Македония 1:1 Азербайджан Северная Македония 0:0 Финляндия Северная Македония 2:0 Норвегия Северная Македония 4:0 Лихтенштейн
Армения Последние 20 матчей: + = -Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения
Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн Армения 0:0 Молдова Мальта 1:1 Армения Армения 0:1 Литва Армения 0:0 Эстония
Последние игры между собой
Северная Македония: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Армения: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Прогнозы на матч Северная Македония 2:0 Армения
Исход игры
Северная Македония
64.4% (103)
Ничья
18.8% (30)
Армения
16.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
45.22% (71)
Меньше
54.78% (86)
Обе команды забьют
Да
60.51% (95)
Нет
39.49% (62)
Популярный счёт
2:1 Северная Македония
29.4% (47)
1:0 Северная Македония
25.6% (41)
1:1 Ничья
16.9% (27)
1:2 Армения
11.3% (18)
2:0 Северная Македония
6.3% (10)
0:1 Армения
3.8% (6)
4:0 Северная Македония
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.90
|1.03
|7.30
|1.07
|4.60
|1.19
|—
|—
|3.35
|1.31
|1.99
|1.82
|3.60
|1.28
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.22
|4.20
|1.15
|5.30
|1.03
|12.00
|1.02
|13.00
|8.40
|1.03
|7.40
|1.06
|3.10
|1.35
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.79
|2.13
|—
|—
|1.39
|3.00
|—
|—
|1.26
|3.70
|—
|—
|1.09
|6.35
|1.06
|6.90
|—
|—
|—
|—
|6.14
|1.07
|5.16
|1.10
|2.72
|1.46
|—
|—
|2.05
|1.80
|—
|—
|1.59
|2.39
|—
|—
|1.26
|3.61
|—
|—
|1.18
|4.22
|—
|—
|1.06
|7.37
|1.06
|8.22
|1.01
|15.13
|1.01
|15.54
|—
|—
|—
|—
|6.27
|1.14
|2.86
|1.45
|2.45
|1.59
|2.96
|1.43
|4.67
|1.21
|2.02
|1.86
|3.18
|1.38
|2.19
|1.72
|1.81
|2.07
|1.59
|2.44
|1.37
|3.23
|1.24
|4.23
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|—
|—
|—
|—
|1.74
|2.10
|—
|—
|1.37
|3.05
|—
|—
|1.04
|10.00
|1.15
|5.30
|—
|—
|2.83
|1.43
|—
|—
|1.84
|1.96
|—
|—
|1.39
|3.00
|—
|—
|1.11
|7.10
|1.08
|8.50
|—
|—
|2.52
|1.53
|—
|—
|1.64
|2.29
|—
|—
|1.30
|3.37
|—
|—
|1.06
|6.81
|1.06
|8.22
|—
|—
|2.68
|1.50
|2.20
|1.72
|1.70
|2.23
|1.45
|2.87
|1.77
|2.12
|1.48
|2.77
|1.18
|5.12
|1.21
|4.62
|1.11
|7.38