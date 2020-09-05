Возобновляется игра в Скопье. Футболисты обеих команд уже появились на поле. Прозвучал свисток арбитра. С центра поля мяч разыграли футболисты сборной Армении, которые во второй половине встречи будут справа по ТВ-картинке! Удачи команде Капарроса.

Даже две перестановки. Барсегян сыграет вместо Байрамяна.

Угловой в концовке тайма Армения зарабатывает, но игроки соперника справляются с подачей, выбит мяч из штрафной.

44' Северная Македония одного Несторовски на чужой половине поля оставила, Армения прижимает все сильнее и сильнее.

43' Да, после второго забитого гола Северная Македония ослабила хватку. Мячом владеют в основном гости, но у них проблемы с развитием атак.

42' Северная Македония в концовке тайма больше проводит времени на своей половине, но держит в уме козырь - умение молниеносно развить атаку.

41' В большей степени опять к центру поля игра сместилась, вратари без работы, скучают.

40' Хоакину Капарросу предстоит серьёзный разговор со своими подопечными. Не получается ничего в атаке у гостей.

39' ГОЛ!!! 2:0!!! Несторовски!!!

Нападающий не ошибается, Мяч в левом углу, Юрченко в противоположном.

38' Жёлтая карточка Амбарцумяну за этот фол.

38' Амбарцумян нарушает правила в своей штрафной. Судья без сомнений ставит на 11 метров.

37' Армяне попытались быстро выйти в атаку, но первая же передача оказалась слишком сильной.

36' Нет, забивать они больше не планируют. Алиоски пробил точно в Юрченко, который без проблем отвел угрозу от своих ворот.

35' Ароян нарушает правила у самой линии штрафной. Это шанс для хозяев поля увеличить счет.

34' Армения продолжает хаотично грузить мячи в штрафную соперника, но ни к чему это не приводит, не их день сегодня, видимо.

33' Армения добивается углового, передавая мяч вперед по левой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.

32' Северная Македония попыталась убежать в атаку перехватив мяч, но быстро его потеряла под прессингом. Несторовски ошибся.

31' Очень много грубости стало на футбольном поле. Искры летят, борьба на каждом участке. Возможно, скоро наступит время карточек.

30' Многовато сегодня ошибок в передачах, даже не сильно длинных. Впрочем, спишем это на класс встречающихся сегодня сборных.

29' Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают пешком перемещаться на поле. Быстрый гол на пользу не пошел. По такому темпу, этот гол, скорее всего, будет единственным.

28' Северная Македония делает все, чтоб мяч задержался в центре поля, и не дает сопернику разбежаться.

27' Хозяева подразнили соперника, будто они испытывают проблемы под прессингом, и пасовали назад, заставив игроков из Армении тратить силы в ускорениях.

26' Такое ощущение, что обе команды договорились завершить первый тайм уже сейчас. Пешком по полю перемещаются, по такой игре голов мы точно не увидим.

25' Несторовски забежал в очевидный офсайд. Ирфан Пельто останавливает игру.

24' Армения вяло прессингует на чужой половине поля. А Северная Македония пока никак не может разыграть свою атаку.

23' Не хватает все равно скорости игре. Северная Македония вот задумала перекатывать мяч в своей штрафной играя через Шишковски.

22' Мяч под контролем игроков Армении, которые безуспешно пытается проникнуть в штрафную Северной Македонии. Впрочем, хозяева не особо возражают против такого сценария игры, за 1:0 дают те же 3 очка.

21' Извлечь выгоду из очередного корнера гостям не получилось, но и игроки Северной Македонии не смогли убежать в контратаку.

20' Карапетян пробил по воротам после навеса Оганесяна, вратарь справился, перевел он мяч на угловой.

19' Попробовали было гости подготовить голевую атаку, с последующим прострелом, но нет адресатов, некому завершить в центре штрафной.

18' Игроки из Северной Македонии хорошо готовы физически, успевают перекрывать зоны и работают с подстраховкой.

17' Попытались игроки Армении организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.

16' Николов приложился по мячу с линии штрафной. Повезло сейчас Армении, снаряд просвистел в сантиметрах от цели.

15' Разыграли игроки Армении свой очередной угловой, но позже судья зафиксировал борьбу в штрафной с нарушением правил. Фол в атаке.

14' Что отлично получается у коллектива Хоакина Капарроса, так это контроль мяча. Северная Македония всем составом уходит на свою половину поля и за линию мяча.

13' Угловой у ворот хозяев поля. Розыгрыш мяча с угла к опасному моменту не привел, снаряд выбит к середине поля.

12' Совсем затихла игра, гости всё чаще контролируют мяч, но только пользы нет. Без опасных моментов у нас.

11' Затяжная атака Армении ни к чему в итоге не привела, но больше минуты гости осаждали штрафную соперника, комбинируя по всей ширине поля.

10' Высоких скоростей, видимо, сегодня ожидать не следует, и игра вязнет в центре поля.

9' Армения зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер гости разыгрывают неудачно. Ароян пробил выше створа.

8' Темп пока невысокий, но Северная Македония пытается действовать с позиции первого номера. Армения осваивается ещё.

7' Сборная Армении перевела игру на чужую половину поля. Но ненадолго. Соперник снова с мячом.

6' только сейчас игроки из Армении держат мяч на половине поля соперника, но никакого намека на остроту нет и подавно.

5' ГОЛ!!! 1:0!!! Алиоски!!!

Без шансов для Юрченко, мяч отправлен в верхний угол.

4' Кстати,обслуживает встречу бригада боснийских арбитров под руководством Ирфана Пельто. За фол в своей штрафной Ароян был ещё и жёлтой карточкой наказан.

3' Элмас получает помощь врачей, в матче пауза возникла.

2' Первый угловой заработали хозяева. После розыгрыша Элмас получает толчок в спину. Судья назначает пенальти.

1' Северная Македония проводит матч в комплекте формы красного цвета, в белой футболисты Армении.