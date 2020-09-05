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Северная Македония
2:0
Перерыв

Стадион:
Армения
0'
3' Желтая карточка
Ароян Вараздат
1:0
4' Пенальти
Алиоски Эгзиян
37' Желтая карточка
Амбарцумян Оганес
2:0
38' Пенальти
Несторовски Илья
22
Шишковски
Дамьян
13
Ристовски
Стефан
14
Велкоски
Дарко
6
Муслиу
Визар
4
Ристевски
Кирче
16
Николов
Бобан
5
Адеми
Ариян
8
Алиоски
Эгзиян
17
Барди
Энис
21
Элмас
Эльиф
23
Несторовски
Илья
1
Юрченко
Давид
19
Амбарцумян
Оганес
3
Ароян
Вараздат
2
Калисир
Андре
21
Григорян
Сероб
5
Григорян
Артак
II
6
Вбеймар
13
Оганесян
Камо
10
Корян
Аршак
7
Байрамян
Хорен
20
Карапетян
Александр
Северная Македония
4-2-3-1
Армения
4-2-3-1

Ход матча

3'
 
Ароян Вараздат
4'
Алиоски Эгзиян
1:0
37'
 
Амбарцумян Оганес
38'
Несторовски Илья
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Северная Македония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Несторовски Илья 1 (1) 1
2. Алиоски Эгзиян 1 (1) 1
Армения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Северная Македония
# Игрок      
Армения
# Игрок      
1. Амбарцумян Оганес 1 0
2. Ароян Вараздат 1 0

Предыдущие игры

Северная Македония Последние 20 матчей: + = -
Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения
Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения Гибралтар 0:2 Северная Македония Северная Македония 1:1 Азербайджан Северная Македония 0:0 Финляндия Северная Македония 2:0 Норвегия Северная Македония 4:0 Лихтенштейн
Армения Последние 20 матчей: + = -
Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения
Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн Армения 0:0 Молдова Мальта 1:1 Армения Армения 0:1 Литва Армения 0:0 Эстония

Последние игры между собой

Северная Македония: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Армения: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Армения 4:0 Северная Македония Лига наций УЕФА Северная Македония 2:0 Армения Лига наций УЕФА Армения 4:1 Северная Македония ЕВРО 2012 Северная Македония 2:2 Армения ЕВРО 2012

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Северная Македония 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Грузия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Эстония 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Армения 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Второй тайм
  • Замена
    47'
    Даже две перестановки. Барсегян сыграет вместо Байрамяна.
  • Замена
    47'
    Замена в составе гостей. Бабаян заменил Сероба Григоряна.
  • Второй тайм начался
    46'
    Возобновляется игра в Скопье. Футболисты обеих команд уже появились на поле. Прозвучал свисток арбитра. С центра поля мяч разыграли футболисты сборной Армении, которые во второй половине встречи будут справа по ТВ-картинке! Удачи команде Капарроса.
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Свисток
    Прозвучал свисток на перерыв! Северная Македония - Армения 2:0.
  • Угловой
    45'
    Угловой в концовке тайма Армения зарабатывает, но игроки соперника справляются с подачей, выбит мяч из штрафной.
  • 44'
    Северная Македония одного Несторовски на чужой половине поля оставила, Армения прижимает все сильнее и сильнее.
  • 43'
    Да, после второго забитого гола Северная Македония ослабила хватку. Мячом владеют в основном гости, но у них проблемы с развитием атак.
  • 42'
    Северная Македония в концовке тайма больше проводит времени на своей половине, но держит в уме козырь - умение молниеносно развить атаку.
  • 41'
    В большей степени опять к центру поля игра сместилась, вратари без работы, скучают.
  • 40'
    Хоакину Капарросу предстоит серьёзный разговор со своими подопечными. Не получается ничего в атаке у гостей.
  • Пенальти
    39'
    ГОЛ!!! 2:0!!! Несторовски!!!
    Нападающий не ошибается, Мяч в левом углу, Юрченко в противоположном. 
  • Желтая карточка
    38'
    Жёлтая карточка Амбарцумяну за этот фол.
  • Пенальти!
    38'
    Амбарцумян нарушает правила в своей штрафной. Судья без сомнений ставит на 11 метров.
  • 37'
    Армяне попытались быстро выйти в атаку, но первая же передача оказалась слишком сильной.
  • 36'
    Нет, забивать они больше не планируют. Алиоски пробил точно в Юрченко, который без проблем отвел угрозу от своих ворот.
  • Фол, нарушение
    35'
    Ароян нарушает правила у самой линии штрафной. Это шанс для хозяев поля увеличить счет.
  • 34'
    Армения продолжает хаотично грузить мячи в штрафную соперника, но ни к чему это не приводит, не их день сегодня, видимо.
  • Угловой
    33'
    Армения добивается углового, передавая мяч вперед по левой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.
  • 32'
    Северная Македония попыталась убежать в атаку перехватив мяч, но быстро его потеряла под прессингом. Несторовски ошибся.
  • Фол, нарушение
    31'
    Очень много грубости стало на футбольном поле. Искры летят, борьба на каждом участке. Возможно, скоро наступит время карточек.
  • 30'
    Многовато сегодня ошибок в передачах, даже не сильно длинных. Впрочем, спишем это на класс встречающихся сегодня сборных.
  • 29'
    Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают пешком перемещаться на поле. Быстрый гол на пользу не пошел. По такому темпу, этот гол, скорее всего, будет единственным.
  • 28'
    Северная Македония делает все, чтоб мяч задержался в центре поля, и не дает сопернику разбежаться.
  • 27'
    Хозяева подразнили соперника, будто они испытывают проблемы под прессингом, и пасовали назад, заставив игроков из Армении тратить силы в ускорениях.
  • 26'
    Такое ощущение, что обе команды договорились завершить первый тайм уже сейчас. Пешком по полю перемещаются, по такой игре голов мы точно не увидим.
  • Офсайд
    25'
    Несторовски забежал в очевидный офсайд. Ирфан Пельто останавливает игру.
  • 24'
    Армения вяло прессингует на чужой половине поля. А Северная Македония пока никак не может разыграть свою атаку.
  • 23'
    Не хватает все равно скорости игре. Северная Македония вот задумала перекатывать мяч в своей штрафной играя через Шишковски.
  • 22'
    Мяч под контролем игроков Армении, которые безуспешно пытается проникнуть в штрафную Северной Македонии. Впрочем, хозяева не особо возражают против такого сценария игры, за 1:0 дают те же 3 очка.
  • Угловой
    21'
    Извлечь выгоду из очередного корнера гостям не получилось, но и игроки  Северной Македонии не смогли убежать в контратаку. 
  • 20'
    Карапетян пробил по воротам после навеса Оганесяна, вратарь справился, перевел он мяч на угловой.
  • 19'
    Попробовали было гости подготовить голевую атаку, с последующим  прострелом, но нет адресатов, некому завершить в центре штрафной.
  • 18'
    Игроки из Северной Македонии хорошо готовы физически, успевают перекрывать зоны и работают с подстраховкой.
  • 17'
    Попытались игроки Армении организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.
  • Опасный момент
    16'
    Николов приложился по мячу с линии штрафной. Повезло сейчас Армении, снаряд просвистел в сантиметрах от цели.
  • Угловой
    15'
    Разыграли игроки Армении свой очередной угловой, но позже судья зафиксировал борьбу в штрафной с нарушением правил. Фол в атаке.
  • 14'
    Что отлично получается у коллектива Хоакина Капарроса, так это контроль мяча. Северная Македония всем составом уходит на свою половину поля и за линию мяча.
  • Угловой
    13'
    Угловой у ворот хозяев поля. Розыгрыш мяча с угла к опасному моменту не привел, снаряд выбит к середине поля.
  • 12'
    Совсем затихла игра, гости всё чаще контролируют мяч, но только пользы нет. Без опасных моментов у нас.
  • 11'
    Затяжная атака Армении ни к чему в итоге не привела, но больше минуты гости осаждали штрафную соперника, комбинируя по всей ширине поля.
  • 10'
    Высоких скоростей, видимо, сегодня ожидать не следует, и игра вязнет в центре поля.
  • Угловой
    9'
    Армения зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер гости разыгрывают неудачно. Ароян пробил выше створа.
  • 8'
    Темп пока невысокий, но Северная Македония пытается действовать с позиции первого номера. Армения осваивается ещё.
  • 7'
    Сборная Армении перевела игру на чужую половину поля. Но ненадолго. Соперник снова с мячом.
  • 6'
    только сейчас игроки из Армении держат мяч на половине поля соперника, но никакого намека на остроту нет и подавно.
  • Пенальти
    5'
    ГОЛ!!! 1:0!!! Алиоски!!!
    Без шансов для Юрченко, мяч отправлен в верхний угол.
  • Желтая карточка
    4'
    Кстати,обслуживает встречу бригада боснийских арбитров под руководством Ирфана Пельто. За фол в своей штрафной Ароян был ещё и жёлтой карточкой наказан.
  • Травма, повреждение
    3'
    Элмас получает помощь врачей, в матче пауза возникла.
  • Пенальти!
    2'
    Первый угловой заработали хозяева. После розыгрыша Элмас получает толчок в спину. Судья назначает пенальти.
  • 1'
    Северная Македония проводит матч в комплекте формы красного цвета, в белой футболисты Армении.
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали гости.
  • До матча
  • Добрый день, уважаемые любители футбола! На связи Скопье, именно здесь и пройдет матч 1-го тура Лиги наций между сборными Северной Македонии и Армении. Ваш комментатор Сергей Прокофьев.
    • Прогнозы 160
    Северная Македония 64.4% (103)
    X 18.8% (30)
    Армения 16.9% (27)
    Все прогнозы
    1.73 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Северная Македония
    Ничья
    Армения
    1.53
    6.07
    7.50
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Todor Proeski Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Северная Македония 2:0 Армения

Исход игры
Северная Македония
64.4% (103)
Ничья
18.8% (30)
Армения
16.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
45.22% (71)
Меньше
54.78% (86)
Обе команды забьют
Да
60.51% (95)
Нет
39.49% (62)
Популярный счёт
2:1 Северная Македония
29.4% (47)
1:0 Северная Македония
25.6% (41)
1:1 Ничья
16.9% (27)
1:2 Армения
11.3% (18)
2:0 Северная Македония
6.3% (10)
0:1 Армения
3.8% (6)
4:0 Северная Македония
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.75 3.60 5.00
1.02 20.00 45.00
1.65 3.74 5.70
1.76 3.42 5.01
1.22 6.07 16.73

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.90 1.03 7.30 1.07 4.60 1.19 3.35 1.31 1.99 1.82 3.60 1.28 2.40 1.57 1.60 2.33 1.22 4.20 1.15 5.30 1.03 12.00 1.02 13.00
8.40 1.03 7.40 1.06 3.10 1.35 2.40 1.57 1.79 2.13 1.39 3.00 1.26 3.70 1.09 6.35 1.06 6.90
6.14 1.07 5.16 1.10 2.72 1.46 2.05 1.80 1.59 2.39 1.26 3.61 1.18 4.22 1.06 7.37 1.06 8.22 1.01 15.13 1.01 15.54
6.27 1.14 2.86 1.45 2.45 1.59 2.96 1.43 4.67 1.21 2.02 1.86 3.18 1.38 2.19 1.72 1.81 2.07 1.59 2.44 1.37 3.23 1.24 4.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
1.74 2.10 1.37 3.05 1.04 10.00 1.15 5.30
2.83 1.43 1.84 1.96 1.39 3.00 1.11 7.10 1.08 8.50
2.52 1.53 1.64 2.29 1.30 3.37 1.06 6.81 1.06 8.22
2.68 1.50 2.20 1.72 1.70 2.23 1.45 2.87 1.77 2.12 1.48 2.77 1.18 5.12 1.21 4.62 1.11 7.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.27 1.68 1.64 2.45 1.25 3.70
3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.20 4.60 1.14 5.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.50 1.53
2.11 1.69
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
4.44 1.22
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