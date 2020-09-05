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Эстония
0:1
Второй тайм: 72'

Стадион:
Грузия
0'
29' Желтая карточка
Зенёв Сергей
0:1
32' Гол
Качарава Ника
51' Желтая карточка
Метс Кароль
52' Желтая карточка
Качарава Ника
53' Желтая карточка
Оямаа Хенрик
72'
12
Karl
Hein
23
Тенисте
Тайо
16
Тамм
Йоонас
18
Метс
Кароль
3
Ярвелайд
Хенри
7
Тунёв
Георгий
4
Кяйт
Маттиас
5
Крейда
Владислав
11
Оямаа
Хенрик
14
Васильев
Константин
10
Зенёв
Сергей
1
Лория
Гиорги
2
Какабадзе
Отар
18
Кварацхелия
Хвича
5
Кверквелия
Соломон
3
Хочолава
Давид
7
Канкава
Джаба
4
Квеквескири
Ника
20
Джигаури
Джамбул
9
Чакветадзе
Георгий
10
Окриашвили
Торнике
13
Качарава
Ника
Эстония
4-4-1-1
Грузия
4-2-3-1

Ход матча

29'
Зенёв Сергей
 
32'
0:1
Качарава Ника
(Кварацхелия Хвича)
51'
Метс Кароль
 
52'
 
Качарава Ника
53'
Оямаа Хенрик
 
68'
 
Лобжанидзе Саба
Качарава Ника
71'
Лийвак Франк
Тунёв Георгий
 
71'
Аниер Хенри
Зенёв Сергей
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 38 Владение мячом, % 62

Бомбардиры внутри турнира

Эстония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Грузия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Качарава Ника 1 1
2. Кварацхелия Хвича 0 0

Карточки

Эстония
# Игрок      
1. Зенёв Сергей 1 0
2. Оямаа Хенрик 1 0
3. Метс Кароль 1 0
Грузия
# Игрок      
1. Качарава Ника 1 0

Предыдущие игры

Эстония Последние 20 матчей: + = -
Голландия 5:0 Эстония Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия Беларусь 0:0 Эстония
Эстония 0:4 Голландия Эстония 1:2 Беларусь Германия 8:0 Эстония Эстония 1:2 Северная Ирландия Гибралтар 0:1 Эстония Северная Ирландия 2:0 Эстония Эстония 0:0 Исландия Финляндия 1:2 Эстония Греция 0:1 Эстония Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония Эстония 0:1 Греция Эстония 1:3 Марокко Латвия 1:0 Эстония
Грузия Последние 20 матчей: + = -
Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия
Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра Грузия 1:0 Латвия Казахстан 0:2 Грузия Люксембург 1:0 Грузия Мальта 0:1 Грузия Грузия 2:0 Эстония Грузия 4:0 Литва

Последние игры между собой

Эстония: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Грузия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Грузия 2:0 Эстония Товарищеские матчи Эстония 3:0 Грузия Товарищеские матчи Грузия 2:1 Эстония Товарищеские матчи Эстония 1:1 Грузия Товарищеские матчи

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Северная Македония 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Эстония 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Армения 1 0 0 1 1 - 2 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Качарава Ника бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Зенёв Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на A Le Coq Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 161
Эстония 6.8% (11)
X 17.4% (28)
Грузия 75.8% (122)
Все прогнозы
1.95 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эстония
Ничья
Грузия
5.65
7.73
1.92
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Эстония 0:1 Грузия

Исход игры
Эстония
6.8% (11)
Ничья
17.4% (28)
Грузия
75.8% (122)
Тотал 2.5
Больше
43.4% (69)
Меньше
56.6% (90)
Обе команды забьют
Да
57.23% (91)
Нет
42.77% (68)
Популярный счёт
1:2 Грузия
31.7% (51)
0:1 Грузия
31.1% (50)
1:1 Ничья
14.9% (24)
0:2 Грузия
7.5% (12)
2:1 Эстония
5% (8)
1:3 Грузия
4.3% (7)
0:3 Грузия
1.2% (2)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
37.00 6.00 1.16
41.00 7.00 1.13
5.65 3.28 1.75
5.63 3.44 1.69
25.63 7.73 1.15

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.30 1.15 4.40 1.19 2.20 1.66 1.97 1.83 1.68 2.20 1.71 2.14 1.22 4.20 1.15 5.00 1.03 12.00 1.02 11.50 1.01 10.00 0.00 20.00
6.10 1.11 5.00 1.18 2.35 1.66 1.71 2.14 1.41 2.82 1.15 4.90 1.13 5.50 1.00 10.75 1.00 11.75
4.82 1.13 4.00 1.21 2.23 1.67 1.66 2.25 1.39 2.95 1.14 4.69 1.10 5.32 1.03 10.62 1.03 11.74 1.01 14.82 1.01 15.23
5.49 1.16 3.93 1.27 2.57 1.54 2.14 1.76 1.77 2.12 1.41 3.04 1.28 3.80 1.60 2.43 1.40 3.07 1.19 4.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.85 1.95 1.47 2.70 1.12 6.10 1.04 9.30 1.01 15.00
2.28 1.63 1.49 2.59 1.24 4.05 1.05 9.70 1.03 11.75
2.23 1.67 1.45 2.74 1.22 3.92 1.05 8.88 1.03 10.62
1.68 2.26 1.41 3.02 1.15 5.89 1.30 3.66 1.17 5.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.77 1.98 1.35 3.00 1.09 6.30
2.79 1.44 1.88 1.93 1.38 3.04 1.14 5.65 1.09 7.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
2.77 1.42
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
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