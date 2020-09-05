Эстония
0:1
Конец матча
Стадион: А. Ле Кок Арена
Грузия
29' Желтая карточкаЗенёв Сергей
0:1
32' ГолКачарава Ника
51' Желтая карточкаМетс Кароль
52' Желтая карточкаКачарава Ника
53' Желтая карточкаОямаа Хенрик
90' Желтая карточкаКанкава Джаба
12
Karl
Hein
23
Тенисте
Тайо
16
Тамм
Йоонас
18
Метс
Кароль
11
Оямаа
Хенрик
10
Зенёв
Сергей
- Основной состав
-
12 Karl HeinВратарь
-
23 Тенисте ТайоЗащитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
-
18 Метс КарольЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Оямаа ХенрикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенёв СергейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Калласте КенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Лийвак ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Воолаид Карел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Мали Николоз
-
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
Ход матча
29'
32'
51'
52'
53'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
0 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Качарава Ника
|1
|1
|2.
|Кварацхелия Хвича
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зенёв Сергей
|1
|0
|2.
|Оямаа Хенрик
|1
|0
|3.
|Метс Кароль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Канкава Джаба
|1
|0
|2.
|Качарава Ника
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстония
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Грузия
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Эстония Последние 20 матчей: +3 =3 -14Голландия 5:0 Эстония Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия Беларусь 0:0 Эстония
Эстония 0:4 Голландия Эстония 1:2 Беларусь Германия 8:0 Эстония Эстония 1:2 Северная Ирландия Гибралтар 0:1 Эстония Северная Ирландия 2:0 Эстония Эстония 0:0 Исландия Финляндия 1:2 Эстония Греция 0:1 Эстония Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония Эстония 0:1 Греция Эстония 1:3 Марокко Латвия 1:0 Эстония
Грузия Последние 20 матчей: +10 =4 -6Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия
Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра Грузия 1:0 Латвия Казахстан 0:2 Грузия Люксембург 1:0 Грузия Мальта 0:1 Грузия Грузия 2:0 Эстония Грузия 4:0 Литва
Последние игры между собой
Эстония: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Грузия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Лига C. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грузия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Северная Македония
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Эстония
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Армения
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Прогнозы на матч Эстония 0:1 Грузия
Исход игры
Эстония
6.8% (11)
Ничья
17.4% (28)
Грузия
75.8% (122)
Тотал 2.5
Больше
43.4% (69)
Меньше
56.6% (90)
Обе команды забьют
Да
57.23% (91)
Нет
42.77% (68)
Популярный счёт
1:2 Грузия
31.7% (51)
0:1 Грузия
31.1% (50)
1:1 Ничья
14.9% (24)
0:2 Грузия
7.5% (12)
2:1 Эстония
5% (8)
1:3 Грузия
4.3% (7)
0:0 Ничья
1.2% (2)
0:3 Грузия
1.2% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.30
|1.15
|4.40
|1.19
|—
|—
|1.62
|2.27
|1.97
|1.83
|1.68
|2.20
|1.71
|2.14
|1.07
|8.40
|—
|—
|1.15
|5.00
|1.03
|12.00
|1.02
|11.50
|1.01
|10.00
|0.00
|20.00
|—
|—
|6.10
|1.11
|5.00
|1.18
|—
|—
|2.35
|1.66
|—
|—
|1.71
|2.14
|—
|—
|1.41
|2.82
|—
|—
|1.15
|4.90
|1.13
|5.50
|1.00
|10.75
|1.00
|11.75
|—
|—
|—
|—
|4.82
|1.13
|4.00
|1.21
|—
|—
|2.23
|1.67
|—
|—
|1.66
|2.25
|—
|—
|1.39
|2.95
|—
|—
|1.14
|4.69
|1.10
|5.32
|1.03
|10.62
|1.03
|11.74
|1.01
|14.82
|1.01
|15.23
|5.49
|1.16
|3.93
|1.27
|2.57
|1.54
|1.41
|3.01
|1.23
|4.33
|1.41
|3.04
|1.28
|3.80
|1.60
|2.43
|1.40
|3.07
|—
|—
|1.19
|4.91
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—