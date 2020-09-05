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Исландия
 
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Стадион:
Англия
1
Халльдоурссон
Ханнес
2
Херманнссон
Хьёртур
5
Ингасон
Сверрир
14
Арнасон
Кари
18
Магнуссон
Хёрдур
21
Траустасон
Арнор
8
Бьярнасон
Биркир
4
Палссон
Виктор
15
Торстейнссон
Йон
9
Сигторссон
Колбейнн
22
Бедварссон
Йоун
Дади
1
Пикфорд
Джордан
2
Уокер
Кайл
5
Гомес
Джо
6
Дайер
Эрик
3
Триппьер
Киран
8
Уорд-Праус
Джеймс
4
Райс
Деклан
11
Фоден
Фил
9
Санчо
Джедон
10
Кейн
Гарри
7
Стерлинг
Рахим
Исландия
4-4-2
Англия
4-3-3

Предыдущие игры

Исландия Последние 20 матчей: + = -
Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия
Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия Швеция 2:2 Исландия Исландия 2:2 Катар Бельгия 2:0 Исландия Исландия 1:2 Швейцария Франция 2:2 Исландия Исландия 0:3 Бельгия Швейцария 6:0 Исландия
Англия Последние 20 матчей: + = -
Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия
Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария Англия 1:2 Испания Бельгия 2:0 Англия Хорватия 2:1 Англия Швеция 0:2 Англия Колумбия 1:1 Англия

Последние игры между собой

Исландия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Англия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Англия 1:2 Исландия ЕВРО 2016

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Исландия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Англия 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В рамках первого тура Лиги наций сегодня встретятся сборные Исландии и Англии. Явным фаворитом этого противостояния выглядят англичане, но на своем поле исландцы способны дать бой любому сопернику, что они уже доказывали и не один раз. Текстовую трансляцию для Вас проведу я, Федосов Дмитрий!
Прогнозы 164
Исландия 1.2% (2)
X 6.1% (10)
Англия 92.7% (152)
Все прогнозы
1.96 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Исландия
Ничья
Англия
9.70
5.90
1.34
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Новости

Прогнозы на матч Исландия - Англия

Исход игры
Исландия
1.2% (2)
Ничья
6.1% (10)
Англия
92.7% (152)
Тотал 2.5
Больше
60.87% (98)
Меньше
39.13% (63)
Обе команды забьют
Да
54.66% (88)
Нет
45.34% (73)
Популярный счёт
0:2 Англия
25.6% (42)
1:2 Англия
23.2% (38)
1:3 Англия
21.3% (35)
0:3 Англия
9.8% (16)
0:1 Англия
6.7% (11)
1:1 Ничья
5.5% (9)
1:4 Англия
1.8% (3)
0:4 Англия
1.8% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
10.00 5.30 1.34
14.00 5.50 1.25
9.70 5.75 1.33
12.37 5.16 1.29
12.66 5.47 1.29

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.70 1.03 3.95 1.23 3.20 1.35 2.14 1.80 1.89 2.01 1.66 2.40 1.42 2.80 1.21 4.40 1.13 5.40 1.05 8.90 1.03 9.50
11.50 1.00 10.00 1.02 4.10 1.22 3.20 1.35 2.15 1.78 1.65 2.24 1.42 2.78 1.18 4.40 1.12 5.00 1.03 8.60
10.70 1.04 8.96 1.06 3.67 1.27 2.91 1.42 2.00 1.87 1.56 2.50 1.37 3.12 1.15 4.79 1.12 5.19 1.05 9.74 1.04 10.70 1.01 16.87 1.01 17.25
4.25 1.25 3.11 1.40 2.53 1.57 2.14 1.77 1.91 1.99 1.66 2.33 1.52 2.66 1.43 2.99 1.15 5.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.10 1.73 1.48 2.65 1.16 5.20
3.32 1.33 2.22 1.66 1.52 2.53 1.17 5.10 1.12 6.30
2.89 1.42 2.00 1.87 1.42 2.94 1.10 5.78 1.06 6.92 1.01 26.32 1.01 28.86
3.33 1.36 2.74 1.50 2.15 1.77 1.69 2.27 1.49 2.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.32 1.86 1.88 1.40 2.85
4.25 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.21 1.65
2.26 1.63
Букмекер Да Нет
6.10 1.11
Букмекер Да Нет
4.60 1.18
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