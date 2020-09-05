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Приветствую всех любителей футбола. В рамках первого тура Лиги наций сегодня встретятся сборные Исландии и Англии. Явным фаворитом этого противостояния выглядят англичане, но на своем поле исландцы способны дать бой любому сопернику, что они уже доказывали и не один раз. Текстовую трансляцию для Вас проведу я, Федосов Дмитрий!