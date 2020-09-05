Исландия
Позже
Стадион: Лаугардалсвёллур
Англия
14
Арнасон
Кари
11
Фоден
Фил
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Арнасон КариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Скуласон АриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хамрен Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фоден ФилПолузащитник
- Нападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Поуп НикВратарь
- Вратарь
-
15 Кин МайклЗащитник
-
14 Мингс ТайронЗащитник
-
19 Коди КонорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Грилиш ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Маунт МэйсонПолузащитник
-
21 Ингс ДэнниНападающий
-
Главный тренер: Саутгейт Гарет
Предыдущие игры
Исландия Последние 20 матчей: + = -Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия
Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия Швеция 2:2 Исландия Исландия 2:2 Катар Бельгия 2:0 Исландия Исландия 1:2 Швейцария Франция 2:2 Исландия Исландия 0:3 Бельгия Швейцария 6:0 Исландия
Англия Последние 20 матчей: + = -Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия
Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария Англия 1:2 Испания Бельгия 2:0 Англия Хорватия 2:1 Англия Швеция 0:2 Англия Колумбия 1:1 Англия
Последние игры между собой
Исландия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Англия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Прогнозы на матч Исландия - Англия
Исход игры
Исландия
1.2% (2)
Ничья
6.1% (10)
Англия
92.7% (152)
Тотал 2.5
Больше
60.87% (98)
Меньше
39.13% (63)
Обе команды забьют
Да
54.66% (88)
Нет
45.34% (73)
Популярный счёт
0:2 Англия
25.6% (42)
1:2 Англия
23.2% (38)
1:3 Англия
21.3% (35)
0:3 Англия
9.8% (16)
0:1 Англия
6.7% (11)
1:1 Ничья
5.5% (9)
1:4 Англия
1.8% (3)
0:4 Англия
1.8% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|9.70
|1.03
|3.95
|1.23
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.14
|1.80
|1.89
|2.01
|1.66
|2.40
|—
|—
|1.42
|2.80
|1.21
|4.40
|1.13
|5.40
|1.05
|8.90
|1.03
|9.50
|—
|—
|—
|—
|11.50
|1.00
|10.00
|1.02
|4.10
|1.22
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.15
|1.78
|—
|—
|1.65
|2.24
|—
|—
|1.42
|2.78
|1.18
|4.40
|1.12
|5.00
|1.03
|8.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.70
|1.04
|8.96
|1.06
|3.67
|1.27
|2.91
|1.42
|—
|—
|2.00
|1.87
|—
|—
|1.56
|2.50
|—
|—
|1.37
|3.12
|1.15
|4.79
|1.12
|5.19
|1.05
|9.74
|1.04
|10.70
|1.01
|16.87
|1.01
|17.25
|—
|—
|—
|—
|4.25
|1.25
|3.11
|1.40
|2.53
|1.57
|2.14
|1.77
|1.91
|1.99
|1.66
|2.33
|1.52
|2.66
|1.43
|2.99
|—
|—
|1.15
|5.98
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.10
|1.73
|—
|—
|1.48
|2.65
|1.16
|5.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.22
|1.66
|—
|—
|1.52
|2.53
|1.17
|5.10
|1.12
|6.30
|—
|—
|—
|—
|2.89
|1.42
|—
|—
|2.00
|1.87
|—
|—
|1.42
|2.94
|1.10
|5.78
|1.06
|6.92
|1.01
|26.32
|1.01
|28.86
|3.33
|1.36
|2.74
|1.50
|2.15
|1.77
|1.69
|2.27
|1.49
|2.76
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—