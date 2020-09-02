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Исландия
 
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Стадион:
Англия

Предыдущие игры

Исландия Последние 20 матчей: + = -
Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия
Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия Швеция 2:2 Исландия Исландия 2:2 Катар Бельгия 2:0 Исландия Исландия 1:2 Швейцария Франция 2:2 Исландия Исландия 0:3 Бельгия Швейцария 6:0 Исландия
Англия Последние 20 матчей: + = -
Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия
Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария Англия 1:2 Испания Бельгия 2:0 Англия Хорватия 2:1 Англия Швеция 0:2 Англия Колумбия 1:1 Англия

Последние игры между собой

Исландия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Англия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Англия 1:2 Исландия ЕВРО 2016

Лига A. Группа 2

Команда И В Н П Г О
1. Бельгия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Исландия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Англия 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Исландия - Англия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 сентября 2020, осталось 2 дня 11 часов 26 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 77
    Исландия 1.3% (1)
    X 9.1% (7)
    Англия 89.6% (69)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Исландия
    Ничья
    Англия
    13.60
    5.85
    1.32
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Исландия - Англия

    Исход игры
    Исландия
    1.3% (1)
    Ничья
    9.1% (7)
    Англия
    89.6% (69)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.74% (53)
    Меньше
    30.26% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    65.79% (50)
    Нет
    34.21% (26)
    Популярный счёт
    1:3 Англия
    26% (20)
    1:2 Англия
    24.7% (19)
    0:2 Англия
    16.9% (13)
    0:3 Англия
    11.7% (9)
    1:1 Ничья
    9.1% (7)
    0:1 Англия
    3.9% (3)
    1:4 Англия
    2.6% (2)
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    Где смотреть матч Исландия - Англия онлайн

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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    13.00 5.55 1.27
    14.00 5.50 1.25
    12.75 5.85 1.25
    12.37 5.16 1.29
    13.60 5.59 1.28

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    3.90 1.23 3.10 1.35 2.07 1.75 1.85 1.95 1.63 2.28 1.40 2.80 1.19 4.40
    10.75 1.01 9.80 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.09 1.82 1.61 2.32 1.40 2.86 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 9.00
    10.70 1.04 8.96 1.06 3.67 1.27 2.91 1.42 2.00 1.87 1.56 2.50 1.37 3.12 1.15 4.79 1.12 5.19 1.05 9.74 1.04 10.70
    4.33 1.24 2.49 1.58 2.10 1.80 1.88 2.01 1.65 2.34 1.53 2.65 1.44 2.96 1.16 5.78
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.03 1.78 1.44 2.65 1.14 5.20
    3.26 1.34 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.30
    2.89 1.42 2.00 1.87 1.42 2.94 1.10 5.78 1.06 6.92 1.01 26.32 1.01 28.86
    3.19 1.39 2.63 1.53 2.07 1.83 1.65 2.34 1.47 2.84
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.05 1.35 1.81 1.91 1.38 2.90
    4.25 1.22 2.95 1.40 1.79 2.02 1.34 3.26 1.22 4.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.37 1.53
    2.26 1.63
    Букмекер Да Нет
    5.90 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.18
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