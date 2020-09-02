Исландия
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Стадион: Лаугардалсвёллур
Англия
Предыдущие игры
Исландия Последние 20 матчей: + = -Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия
Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия Швеция 2:2 Исландия Исландия 2:2 Катар Бельгия 2:0 Исландия Исландия 1:2 Швейцария Франция 2:2 Исландия Исландия 0:3 Бельгия Швейцария 6:0 Исландия
Англия Последние 20 матчей: + = -Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия
Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария Англия 1:2 Испания Бельгия 2:0 Англия Хорватия 2:1 Англия Швеция 0:2 Англия Колумбия 1:1 Англия
Последние игры между собой
Исландия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Англия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Прогнозы на матч Исландия - Англия
Исход игры
Исландия
1.3% (1)
Ничья
9.1% (7)
Англия
89.6% (69)
Тотал 2.5
Больше
69.74% (53)
Меньше
30.26% (23)
Обе команды забьют
Да
65.79% (50)
Нет
34.21% (26)
Популярный счёт
1:3 Англия
26% (20)
1:2 Англия
24.7% (19)
0:2 Англия
16.9% (13)
0:3 Англия
11.7% (9)
1:1 Ничья
9.1% (7)
0:1 Англия
3.9% (3)
1:4 Англия
2.6% (2)
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Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|13.00
|5.55
|1.27
|14.00
|5.50
|1.25
|12.75
|5.85
|1.25
|12.37
|5.16
|1.29
|13.60
|5.59
|1.28
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|—
|—
|3.90
|1.23
|3.10
|1.35
|—
|—
|2.07
|1.75
|1.85
|1.95
|1.63
|2.28
|—
|—
|1.40
|2.80
|1.19
|4.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.75
|1.01
|9.80
|1.03
|3.88
|1.24
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.09
|1.82
|—
|—
|1.61
|2.32
|—
|—
|1.40
|2.86
|1.17
|4.55
|1.12
|5.15
|1.02
|9.00
|—
|—
|10.70
|1.04
|8.96
|1.06
|3.67
|1.27
|2.91
|1.42
|—
|—
|2.00
|1.87
|—
|—
|1.56
|2.50
|—
|—
|1.37
|3.12
|1.15
|4.79
|1.12
|5.19
|1.05
|9.74
|1.04
|10.70
|—
|—
|—
|—
|4.33
|1.24
|—
|—
|2.49
|1.58
|2.10
|1.80
|1.88
|2.01
|1.65
|2.34
|1.53
|2.65
|1.44
|2.96
|—
|—
|1.16
|5.78
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.03
|1.78
|—
|—
|1.44
|2.65
|1.14
|5.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.14
|1.71
|—
|—
|1.50
|2.59
|1.17
|5.10
|1.12
|6.30
|—
|—
|—
|—
|2.89
|1.42
|—
|—
|2.00
|1.87
|—
|—
|1.42
|2.94
|1.10
|5.78
|1.06
|6.92
|1.01
|26.32
|1.01
|28.86
|3.19
|1.39
|2.63
|1.53
|2.07
|1.83
|1.65
|2.34
|1.47
|2.84
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
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