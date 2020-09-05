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Кипр
0:2
Конец матча

Стадион:
Черногория
0'
34' Желтая карточка
Бакич Марко
53' Желтая карточка
Антониу Минас
54' Желтая карточка
Савич Стефан
55' Желтая карточка
Болевич Александар
0:1
60' Гол
Йоветич Стеван
65' Желтая карточка
Элиа Мариос II
0:2
73' Гол
Йоветич Стеван
88' Желтая карточка
Сотириу Пиерос
90' Желтая карточка
Шчекич Александар
90'+6
12
Кирякидес
Хараламбос
7
Антониу
Минас
19
Лаифис
Костас
2
Каро
Андреас
3
Вилер
Христос
20
Кастанос
Григорис
13
Кусулос
Янис
21
Ционис
Маринос
23
Питтас
Яннис
9
Христофи
Димитрос
15
Элиа
Мариос
II
12
Миятович
Милан
23
Марусич
Адам
15
Савич
Стефан
3
Вуячич
Игор
2
Распопович
Момчило
18
Косович
Небойша
4
Вукчевич
Никола
21
Болевич
Александар
8
Бакич
Марко
17
Хакшабанович
Сеад
11
Бечирай
Фатос
Кипр
4-3-3
Черногория
4-2-3-1

Ход матча

34'
 
Бакич Марко
46'
 
Йоветич Стеван
Бечирай Фатос
53'
Антониу Минас
 
54'
 
Савич Стефан
55'
 
Болевич Александар
57'
 
Исламович Дино
Косович Небойша
60'
0:1
Йоветич Стеван
(Распопович Момчило)
63'
Лойзу Лойзос
Христофи Димитрос
 
65'
Элиа Мариос II
 
73'
0:2
Йоветич Стеван
(Хакшабанович Сеад)
75'
 
Шчекич Александар
Вукчевич Никола
78'
Сотириу Пиерос
Элиа Мариос II
 
85'
Авраам Андреас
Ционис Маринос
 
88'
Сотириу Пиерос
 
90'
 
Шчекич Александар

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Кипр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Черногория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоветич Стеван 2 2
2. Распопович Момчило 0 0
3. Хакшабанович Сеад 0 0

Карточки

Кипр
# Игрок      
1. Сотириу Пиерос 1 0
2. Элиа Мариос II 1 0
3. Антониу Минас 1 0
Черногория
# Игрок      
1. Савич Стефан 1 0
2. Бакич Марко 1 0
3. Болевич Александар 1 0
4. Шчекич Александар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кипр 0 0 0 0 0 0
 Черногория 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Кипр Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Бельгия 6:1 Кипр Кипр 1:2 Шотландия Кипр 0:5 РОССИЯ Казахстан 1:2 Кипр
Сан-Марино 0:4 Кипр Кипр 1:1 Казахстан РОССИЯ 1:0 Кипр Шотландия 2:1 Кипр Кипр 0:2 Бельгия Кипр 5:0 Сан-Марино Кипр 0:2 Норвегия Кипр 1:1 Болгария Словения 1:1 Кипр Болгария 2:1 Кипр Кипр 2:1 Словения Норвегия 2:0 Кипр Иордания 3:0 Кипр Кипр 0:0 Черногория Армения 3:2 Кипр Грузия 1:0 Кипр
Черногория Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Черногория 2:0 Беларусь Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария
Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия Черногория 2:0 Литва Румыния 0:0 Черногория Черногория 0:2 Словения Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Черногория 2:2 Турция Кипр 0:0 Черногория

Последние игры между собой

Кипр: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Черногория: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Кипр 0:0 Черногория Товарищеские матчи Черногория 1:1 Кипр Чемпионат Мира Кипр 2:2 Черногория Чемпионат Мира

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Люксембург 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Азербайджан Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Кипр 1 0 0 1 0 - 2 0
Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Бакич Марко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 164
Кипр 20.7% (34)
X 32.3% (53)
Черногория 47% (77)
Все прогнозы
2.32 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Кипр 0:2 Черногория

Исход игры
Кипр
20.7% (34)
Ничья
32.3% (53)
Черногория
47% (77)
Тотал 2.5
Больше
41.98% (68)
Меньше
58.02% (94)
Обе команды забьют
Да
69.14% (112)
Нет
30.86% (50)
Популярный счёт
1:2 Черногория
28% (46)
1:1 Ничья
27.4% (45)
0:1 Черногория
13.4% (22)
2:1 Кипр
9.8% (16)
1:0 Кипр
7.9% (13)
0:2 Черногория
3.7% (6)
0:0 Ничья
2.4% (4)
2:0 Кипр
2.4% (4)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
6.50 1.85 2.80
3.18 3.18 2.23
3.10 3.02 2.46
35.55 7.33 1.14

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.05 1.75 5.60 1.12 1.18 4.75 1.96 1.84 1.70 2.14 1.58 2.35 1.25 3.80 1.06 8.80 1.04 8.60 1.02 13.00 0.00 16.00
6.50 1.06 5.55 1.13 2.49 1.51 1.89 1.91 1.54 2.64 1.23 4.20 1.16 5.05 1.04 8.80 1.03 9.30
5.64 1.08 4.71 1.13 2.55 1.52 1.91 1.93 1.51 2.58 1.21 3.96 1.15 4.49 1.05 8.88 1.04 9.67
2.73 1.49 2.26 1.68 1.79 2.10 1.51 2.65 2.02 1.85 1.68 2.26 1.35 3.34 1.40 3.06 1.50 2.70 1.29 3.75 1.17 5.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.33 3.25 1.52 2.55 1.02 13.00 1.06 8.80
2.43 1.56 1.61 2.31 1.28 3.64 1.06 9.00 1.05 9.90
2.41 1.58 1.56 2.46 1.27 3.54 1.06 7.81 1.05 8.88
1.20 4.89 1.42 2.98 1.15 5.85 1.33 3.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.08 1.69 1.48 2.50 1.16 4.80
3.00 1.39 2.03 1.79 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 6.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
2.07 1.72
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
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