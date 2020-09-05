Кипр
0:2
Конец матча
Стадион: Джи Эс Пи
Черногория
34' Желтая карточкаБакич Марко
53' Желтая карточкаАнтониу Минас
54' Желтая карточкаСавич Стефан
55' Желтая карточкаБолевич Александар
0:1
60' ГолЙоветич Стеван
65' Желтая карточкаЭлиа Мариос II
0:2
73' ГолЙоветич Стеван
88' Желтая карточкаСотириу Пиерос
90' Желтая карточкаШчекич Александар
13
Кусулос
Янис
23
Питтас
Яннис
23
Марусич
Адам
15
Савич
Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Питтас ЯннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Нападающий
-
17 Лойзу ЛойзосНападающий
-
Главный тренер: Валем Йохан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Марусич АдамЗащитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Шаркич МатияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарук Хаджибегич
Ход матча
34'
53'
54'
60'
65'
73'
88'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоветич Стеван
|2
|2
|2.
|Распопович Момчило
|0
|0
|3.
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сотириу Пиерос
|1
|0
|2.
|Элиа Мариос II
|1
|0
|3.
|Антониу Минас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|1
|0
|2.
|Бакич Марко
|1
|0
|3.
|Болевич Александар
|1
|0
|4.
|Шчекич Александар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кипр
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Черногория
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Кипр Последние 20 матчей: +4 =4 -12Бельгия 6:1 Кипр Кипр 1:2 Шотландия Кипр 0:5 РОССИЯ Казахстан 1:2 Кипр
Черногория Последние 20 матчей: +4 =7 -9Черногория 2:0 Беларусь Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария
Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия Черногория 2:0 Литва Румыния 0:0 Черногория Черногория 0:2 Словения Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Черногория 2:2 Турция Кипр 0:0 Черногория
Последние игры между собой
Кипр: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Черногория: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Черногория
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Люксембург
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Азербайджан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Кипр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Прогнозы на матч Кипр 0:2 Черногория
Исход игры
Кипр
20.7% (34)
Ничья
32.3% (53)
Черногория
47% (77)
Тотал 2.5
Больше
41.98% (68)
Меньше
58.02% (94)
Обе команды забьют
Да
69.14% (112)
Нет
30.86% (50)
Популярный счёт
1:2 Черногория
28% (46)
1:1 Ничья
27.4% (45)
0:1 Черногория
13.4% (22)
2:1 Кипр
9.8% (16)
1:0 Кипр
7.9% (13)
0:2 Черногория
3.7% (6)
0:0 Ничья
2.4% (4)
2:0 Кипр
2.4% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|2.05
|1.75
|—
|—
|5.60
|1.12
|—
|—
|1.18
|4.75
|—
|—
|1.96
|1.84
|1.70
|2.14
|1.58
|2.35
|—
|—
|1.25
|3.80
|1.06
|8.80
|1.04
|8.60
|1.02
|13.00
|0.00
|16.00
|6.50
|1.06
|—
|—
|5.55
|1.13
|—
|—
|2.49
|1.51
|—
|—
|1.89
|1.91
|—
|—
|1.54
|2.64
|—
|—
|1.23
|4.20
|1.16
|5.05
|1.04
|8.80
|1.03
|9.30
|—
|—
|5.64
|1.08
|—
|—
|4.71
|1.13
|—
|—
|2.55
|1.52
|—
|—
|1.91
|1.93
|—
|—
|1.51
|2.58
|—
|—
|1.21
|3.96
|1.15
|4.49
|1.05
|8.88
|1.04
|9.67
|—
|—
|2.73
|1.49
|2.26
|1.68
|1.79
|2.10
|1.51
|2.65
|2.02
|1.85
|1.68
|2.26
|1.35
|3.34
|1.40
|3.06
|1.50
|2.70
|1.29
|3.75
|—
|—
|1.17
|5.29
|—
|—
|—
|—
|—
|—