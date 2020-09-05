Швеция
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Френдс Арена
Франция
2' Желтая карточкаЮпамекано Део
22
Кайсон
Робин
13
Канте
Н'Голо
14
Рабио
Адриен
12
Динь
Люка
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кайсон РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сема КенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Телин ИсаакНападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
-
Главный тренер: Андерссон Янне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Канте Н'ГолоПолузащитник
-
14 Рабио АдриенПолузащитник
-
12 Динь ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Меньян МайкВратарь
-
19 Менди ФерланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Фекир НабильНападающий
-
Главный тренер: Дешам Дидье
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Юпамекано Део
|1
|0
Предыдущие игры
Швеция Последние 20 матчей: + = -Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова Румыния 0:2 Швеция
Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия Швеция 2:0 РОССИЯ Турция 0:1 Швеция Швеция 1:1 Словакия РОССИЯ 0:0 Швеция Швеция 2:3 Турция Австрия 2:0 Швеция
Франция Последние 20 матчей: + = -Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция Исландия 0:1 Франция
Франция 3:0 Андорра Франция 4:1 Албания Андорра 0:4 Франция Турция 2:0 Франция Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция Франция 1:0 Уругвай Голландия 2:0 Франция Франция 2:1 Германия Франция 2:2 Исландия Франция 2:1 Голландия Германия 0:0 Франция Франция 4:2 Хорватия Франция 1:0 Бельгия Уругвай 0:2 Франция
Последние игры между собой
Швеция: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Франция: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Прогнозы на матч Швеция 0:0 Франция
Исход игры
Швеция
3% (5)
Ничья
18.9% (32)
Франция
78.1% (132)
Тотал 2.5
Больше
63.86% (106)
Меньше
36.14% (60)
Обе команды забьют
Да
77.71% (129)
Нет
22.29% (37)
Популярный счёт
1:2 Франция
48.5% (82)
1:1 Ничья
13.6% (23)
0:1 Франция
12.4% (21)
1:3 Франция
7.7% (13)
0:2 Франция
7.1% (12)
2:2 Ничья
3% (5)
2:1 Швеция
2.4% (4)
0:0 Ничья
1.8% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.50
|1.11
|4.90
|1.17
|—
|—
|2.35
|1.58
|—
|—
|1.77
|2.04
|1.81
|2.06
|1.45
|2.70
|—
|—
|1.19
|4.60
|1.14
|5.55
|1.06
|7.70
|1.05
|8.50
|1.01
|15.00
|—
|—
|7.50
|1.05
|6.30
|1.09
|—
|—
|2.74
|1.43
|—
|—
|2.08
|1.75
|—
|—
|1.64
|2.39
|—
|—
|1.28
|3.64
|1.20
|4.40
|1.05
|7.90
|1.03
|8.40
|—
|—
|—
|—
|8.90
|1.06
|6.79
|1.07
|—
|—
|3.16
|1.36
|—
|—
|2.45
|1.58
|—
|—
|1.78
|2.11
|—
|—
|1.40
|2.99
|1.27
|3.68
|1.10
|5.59
|1.08
|6.30
|1.03
|13.03
|1.02
|13.55
|5.79
|1.16
|—
|—
|2.68
|1.51
|2.14
|1.77
|1.86
|2.03
|1.58
|2.51
|1.44
|2.95
|1.35
|3.38
|1.48
|2.81
|—
|—
|1.23
|4.49
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.08
|1.72
|—
|—
|1.37
|3.05
|—
|—
|1.19
|4.60
|1.08
|8.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.67
|2.20
|—
|—
|1.33
|3.32
|1.08
|7.70
|1.06
|9.30
|—
|—
|—
|—
|2.81
|1.45
|—
|—
|1.84
|2.03
|—
|—
|1.38
|3.08
|1.10
|5.59
|1.07
|6.92
|1.01
|16.82
|1.01
|17.50
|1.81
|2.07
|1.50
|2.67
|1.20
|4.78
|1.44
|2.96
|1.36
|3.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—