Янссон и Жиру неудачно столкнулись между собой в борьбе за верховой мяч в центре поля, вышли на поле врачи сборных Швеции и Франции, очередная пауза в игре.

Достаточно быстро Янссон и Жиру поднялись, показали футболисты, что они готовы продолжать матч.

Дюбуа выполнил передачу на ход Гризманну по правому флангу, защитники сборной Швеции оказались первыми на мяче.

Пытаются защитники сборной Швеции всё ловить игроков сборной Франции в офсайд, но раньше времени боковой арбитр флажок не поднимает.

Рабио в центре поля зацепил Берга. Игроки сборной Швеции вновь не стали торопиться при розыгрыше мяча.

23' Угловой у ворот сборной Франции. Форсберг выполнил подачу в центр штрафной площади, Линделоф в борьбе Юпамекано пробил под левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Льорис в прыжке накрыл его без особого труда.

22' Гризманн теперь отправился прессинговать Ольсона в штрафную площадь сборной Швеции, Робин также сыграл без ошибок, мяч был выбит в центр поля.

21' Начинает постепенно Швеция стараться использовать более активный прессинг на половине поля соперника, но при этом пока французов на ошибке подловить не получается.

20' Кайсон попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыл Варан, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

19' В борьбе за верховой мяч Рабио неудачно упал на газон, но после паузы Адриен поднялся, показал полузащитник "Ювентуса", что он готов продолжать игру.

18' Берг в центре поля нарушил правила против Рабио. Небольшая пауза в игре, Адриену прилично досталось.

17' Люстиг пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

16' Форсберг с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Юпамекано головой выбил мяч на левый фланг.

15' Форсберг от всей души со стандарта зарядил в Канте, мяч ушёл на угловой.

14' Юпамекано под прессингом Берга потерял мяч на правом фланге у своей штрафной площади, а затем Део нарушил правила. Швеция заработала неплохой стандарт.

13' Продолжают игроки сборной Франции на регулярной основе попадать в офсайды, на этот раз туда забрался Жиру.

12' Льорис в своей штрафной площади попал под прессинг Берга, но голкипер сборной Франции сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля.

11' Люстиг с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, мяч полетел слишком высоко для партнёров по команде, его в итоге у левого угла вратарской забрал Льорис.

10' Канте сместился в центр с правого фланга, а затем Н'Голо выполнил передачу к линии штрафной площади, Гризманн и Жиру не смогли зацепиться за мяч.

9' Варан на своей половине поля попал под прессинг Берга, Рафаэль не стал рисковать и отдал передачу назад на Льориса.

8' В среднем темпе проходит наша игра, Швеция пока играет от обороны, этого следовало ожидать.

7' Мбаппе теперь уже выполнил передачу на ход Рабио к левому углу штрафной площади сборной Швеции, Адриен оказался в офсайде.

6' Последовала передача на ход Диню по левому флангу, Люка немного не уследил за "линией" и в итоге забрался в офсайд.

5' Защитник сборной Франции Део Юпамекано также в итоге получил жёлтую карточку за свой фол против Экдаля.

4' Юпамекано в борьбе за мяч в центре поля огрел по ногам Экдаля. Игроки сборной Швеции не стали торопиться при розыгрыше мяча.

3' Берг перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади сборной Франции, правила были нарушены против Канте.

2' Део Юпамекано дебютирует в составе сборной Франции сегодня, посмотрим, как этот центральный защитник сможет себя проявить.