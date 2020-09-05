  1. Футбол
  2. Матчи
Швеция
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Франция
0'
2' Желтая карточка
Юпамекано Део
27'
1
Ольсен
Робин
2
Люстиг
Микаэль
18
Янссон
Понтус
3
Линделоф
Виктор
5
Бенгтссон
Пьер
7
Ларссон
Себастьян
20
Олссон
Кристоффер
8
Экдаль
Олбин
10
Форсберг
Эмиль
22
Кайсон
Робин
9
Берг
Маркус
1
Льорис
Уго
20
Юпамекано
Део
4
Варан
Рафаэль
3
Кимпембе
Преснел
2
Дюбуа
Лео
13
Канте
Н'Голо
14
Рабио
Адриен
12
Динь
Люка
7
Гризманн
Антуан
10
Мбаппе
Килиан
9
Жиру
Оливье
Швеция
4-4-2
Франция
3-4-1-2

Ход матча

2'
 
Юпамекано Део

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Карточки

Швеция
# Игрок      
Франция
# Игрок      
1. Юпамекано Део 1 0

Предыдущие игры

Швеция Последние 20 матчей: + = -
Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова Румыния 0:2 Швеция
Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия Швеция 2:0 РОССИЯ Турция 0:1 Швеция Швеция 1:1 Словакия РОССИЯ 0:0 Швеция Швеция 2:3 Турция Австрия 2:0 Швеция
Франция Последние 20 матчей: + = -
Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция Исландия 0:1 Франция
Франция 3:0 Андорра Франция 4:1 Албания Андорра 0:4 Франция Турция 2:0 Франция Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция Франция 1:0 Уругвай Голландия 2:0 Франция Франция 2:1 Германия Франция 2:2 Исландия Франция 2:1 Голландия Германия 0:0 Франция Франция 4:2 Хорватия Франция 1:0 Бельгия Уругвай 0:2 Франция

Последние игры между собой

Швеция: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Франция: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Швеция 2:1 Франция Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Франция 2:1 Швеция Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Франция 1:0 Швеция Товарищеские матчи Швеция 2:0 Франция ЕВРО 2012
Швеция 2:3 Франция Товарищеские матчи

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Португалия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Хорватия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Франция 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    28'
    Рабио в центре поля зацепил Берга. Игроки сборной Швеции вновь не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 27'
    Пытаются защитники сборной Швеции всё ловить игроков сборной Франции в офсайд, но раньше времени боковой арбитр флажок не поднимает. 
  • 26'
    Дюбуа выполнил передачу на ход Гризманну по правому флангу, защитники сборной Швеции оказались первыми на мяче. 
  • 25'
    Достаточно быстро Янссон и Жиру поднялись, показали футболисты, что они готовы продолжать матч. 
  • Травма, повреждение
    24'
    Янссон и Жиру неудачно столкнулись между собой в борьбе за верховой мяч в центре поля, вышли на поле врачи сборных Швеции и Франции, очередная пауза в игре. 
  • Угловой
    23'
    Угловой у ворот сборной Франции. Форсберг выполнил подачу в центр штрафной площади, Линделоф в борьбе Юпамекано пробил под левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Льорис в прыжке накрыл его без особого труда. 
  • 22'
    Гризманн теперь отправился прессинговать Ольсона в штрафную площадь сборной Швеции, Робин также сыграл без ошибок, мяч был выбит в центр поля. 
  • 21'
    Начинает постепенно Швеция стараться использовать более активный прессинг на половине поля соперника, но при этом пока французов на ошибке подловить не получается. 
  • 20'
    Кайсон попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыл Варан, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • Травма, повреждение
    19'
    В борьбе за верховой мяч Рабио неудачно упал на газон, но после паузы Адриен поднялся, показал полузащитник "Ювентуса", что он готов продолжать игру. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Берг в центре поля нарушил правила против Рабио. Небольшая пауза в игре, Адриену прилично досталось. 
  • Опасный момент
    17'
    Люстиг пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Угловой
    16'
    Форсберг с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Юпамекано головой выбил мяч на левый фланг. 
  • 15'
    Форсберг от всей души со стандарта зарядил в Канте, мяч ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Юпамекано под прессингом Берга потерял мяч на правом фланге у своей штрафной площади, а затем Део нарушил правила. Швеция заработала неплохой стандарт. 
  • Офсайд
    13'
    Продолжают игроки сборной Франции на регулярной основе попадать в офсайды, на этот раз туда забрался Жиру. 
  • 12'
    Льорис в своей штрафной площади попал под прессинг Берга, но голкипер сборной Франции сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля. 
  • 11'
    Люстиг с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, мяч полетел слишком высоко для партнёров по команде, его в итоге у левого угла вратарской забрал Льорис. 
  • 10'
    Канте сместился в центр с правого фланга, а затем Н'Голо выполнил передачу к линии штрафной площади, Гризманн и Жиру не смогли зацепиться за мяч. 
  • 9'
    Варан на своей половине поля попал под прессинг Берга, Рафаэль не стал рисковать и отдал передачу назад на Льориса. 
  • 8'
    В среднем темпе проходит наша игра, Швеция пока играет от обороны, этого следовало ожидать. 
  • Офсайд
    7'
    Мбаппе теперь уже выполнил передачу на ход Рабио к левому углу штрафной площади сборной Швеции, Адриен оказался в офсайде. 
  • Офсайд
    6'
    Последовала передача на ход Диню по левому флангу, Люка немного не уследил за "линией" и в итоге забрался в офсайд. 
  • Желтая карточка
    5'
    Защитник сборной Франции Део Юпамекано также в итоге получил жёлтую карточку за свой фол против Экдаля. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Юпамекано в борьбе за мяч в центре поля огрел по ногам Экдаля. Игроки сборной Швеции не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Берг перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади сборной Франции, правила были нарушены против Канте. 
  • 2'
    Део Юпамекано дебютирует в составе сборной Франции сегодня, посмотрим, как этот центральный защитник сможет себя проявить. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня Францию в Сольне ждёт непростой матч. Дидье Дешам не стал сильно менять состав, но при этом есть у чемпионов мира в составе и дебютант. 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Швеция 0:0 Франция

Исход игры
Швеция
3% (5)
Ничья
18.9% (32)
Франция
78.1% (132)
Тотал 2.5
Больше
63.86% (106)
Меньше
36.14% (60)
Обе команды забьют
Да
77.71% (129)
Нет
22.29% (37)
Популярный счёт
1:2 Франция
48.5% (82)
1:1 Ничья
13.6% (23)
0:1 Франция
12.4% (21)
1:3 Франция
7.7% (13)
0:2 Франция
7.1% (12)
2:2 Ничья
3% (5)
2:1 Швеция
2.4% (4)
0:0 Ничья
1.8% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.80 3.30 1.82
4.90 3.70 1.85
5.35 3.46 1.73
5.22 3.52 1.74
5.30 3.13 1.91

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.50 1.11 4.90 1.17 2.35 1.58 1.77 2.04 1.81 2.06 1.45 2.70 1.19 4.60 1.14 5.55 1.06 7.70 1.05 8.50 1.01 15.00
7.50 1.05 6.30 1.09 2.74 1.43 2.08 1.75 1.64 2.39 1.28 3.64 1.20 4.40 1.05 7.90 1.03 8.40
8.90 1.06 6.79 1.07 3.16 1.36 2.45 1.58 1.78 2.11 1.40 2.99 1.27 3.68 1.10 5.59 1.08 6.30 1.03 13.03 1.02 13.55
5.79 1.16 2.68 1.51 2.14 1.77 1.86 2.03 1.58 2.51 1.44 2.95 1.35 3.38 1.48 2.81 1.23 4.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.08 1.72 1.37 3.05 1.19 4.60 1.08 8.00
2.62 1.49 1.67 2.20 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.30
2.81 1.45 1.84 2.03 1.38 3.08 1.10 5.59 1.07 6.92 1.01 16.82 1.01 17.50
1.81 2.07 1.50 2.67 1.20 4.78 1.44 2.96 1.36 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.35 2.08 1.72 1.48 2.63 1.17 4.60
3.26 1.34 2.15 1.70 1.51 2.56 1.18 4.95 1.13 5.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.52 1.52
1.97 1.83
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
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