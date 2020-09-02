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Швеция
 
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Стадион:
Франция

Предыдущие игры

Швеция Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова Румыния 0:2 Швеция
Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия Швеция 2:0 РОССИЯ Турция 0:1 Швеция Швеция 1:1 Словакия РОССИЯ 0:0 Швеция Швеция 2:3 Турция Австрия 2:0 Швеция
Франция Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция Исландия 0:1 Франция
Франция 3:0 Андорра Франция 4:1 Албания Андорра 0:4 Франция Турция 2:0 Франция Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция Франция 1:0 Уругвай Голландия 2:0 Франция Франция 2:1 Германия Франция 2:2 Исландия Франция 2:1 Голландия Германия 0:0 Франция Франция 4:2 Хорватия Франция 1:0 Бельгия Уругвай 0:2 Франция

Последние игры между собой

Швеция: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Франция: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Швеция 2:1 Франция Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Франция 2:1 Швеция Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Франция 1:0 Швеция Товарищеские матчи Швеция 2:0 Франция ЕВРО 2012
Швеция 2:3 Франция Товарищеские матчи

Лига A. Группа 3

Команда И В Н П Г О
1. Швеция 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Португалия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Франция 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Швеция - Франция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 сентября 2020, осталось 2 дня 14 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 75
    Швеция 4% (3)
    X 16% (12)
    Франция 80% (60)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Швеция
    Ничья
    Франция
    5.40
    3.65
    1.80
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Швеция - Франция

    Исход игры
    Швеция
    4% (3)
    Ничья
    16% (12)
    Франция
    80% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.03% (57)
    Меньше
    22.97% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    87.84% (65)
    Нет
    12.16% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Франция
    54.7% (41)
    1:3 Франция
    10.7% (8)
    1:1 Ничья
    10.7% (8)
    0:1 Франция
    6.7% (5)
    2:2 Ничья
    5.3% (4)
    0:2 Франция
    5.3% (4)
    2:1 Швеция
    4% (3)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    5.40 3.60 1.80
    4.90 3.50 1.76
    5.05 3.54 1.76
    5.22 3.52 1.74
    5.40 3.53 1.77

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    3.10 1.32 2.45 1.53 2.00 1.81 1.76 2.06 1.38 2.90 1.28 3.60 1.11 6.20
    8.00 1.04 7.00 1.07 3.14 1.34 2.43 1.56 1.78 2.15 1.38 3.04 1.27 3.62 1.09 6.15 1.06 7.00
    8.90 1.06 6.79 1.07 3.16 1.36 2.45 1.58 1.78 2.11 1.40 2.99 1.27 3.68 1.10 5.59 1.08 6.30 1.03 13.03 1.02 13.55
    3.48 1.34 3.03 1.42 2.58 1.55 2.07 1.83 1.80 2.10 1.61 2.44 1.29 3.85
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    1.77 2.05 1.35 3.05 1.10 6.60
    2.72 1.46 1.81 2.00 1.38 3.04 1.11 6.45 1.08 7.80
    2.81 1.45 1.84 2.03 1.38 3.08 1.10 5.59 1.07 6.92 1.01 16.82 1.01 17.50
    2.83 1.47 2.32 1.66 1.81 2.10 1.51 2.69 1.37 3.28
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.55 1.47 1.64 2.17 1.25 3.65
    3.64 1.28 2.40 1.57 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.89 1.85
    1.97 1.83
    Букмекер Да Нет
    5.30 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.25
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