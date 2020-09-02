Швеция
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Стадион: Френдс Арена
Франция
Предыдущие игры
Швеция Последние 20 матчей: +10 =6 -4Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова Румыния 0:2 Швеция
Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия Швеция 2:0 РОССИЯ Турция 0:1 Швеция Швеция 1:1 Словакия РОССИЯ 0:0 Швеция Швеция 2:3 Турция Австрия 2:0 Швеция
Франция Последние 20 матчей: +15 =3 -2Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция Исландия 0:1 Франция
Франция 3:0 Андорра Франция 4:1 Албания Андорра 0:4 Франция Турция 2:0 Франция Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция Франция 1:0 Уругвай Голландия 2:0 Франция Франция 2:1 Германия Франция 2:2 Исландия Франция 2:1 Голландия Германия 0:0 Франция Франция 4:2 Хорватия Франция 1:0 Бельгия Уругвай 0:2 Франция
Последние игры между собой
Швеция: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Франция: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Лига A. Группа 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Швеция - Франция
Исход игры
Швеция
4% (3)
Ничья
16% (12)
Франция
80% (60)
Тотал 2.5
Больше
77.03% (57)
Меньше
22.97% (17)
Обе команды забьют
Да
87.84% (65)
Нет
12.16% (9)
Популярный счёт
1:2 Франция
54.7% (41)
1:3 Франция
10.7% (8)
1:1 Ничья
10.7% (8)
0:1 Франция
6.7% (5)
2:2 Ничья
5.3% (4)
0:2 Франция
5.3% (4)
2:1 Швеция
4% (3)
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Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|5.40
|3.60
|1.80
|4.90
|3.50
|1.76
|5.05
|3.54
|1.76
|5.22
|3.52
|1.74
|5.40
|3.53
|1.77
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|—
|—
|3.10
|1.32
|—
|—
|2.45
|1.53
|2.00
|1.81
|1.76
|2.06
|—
|—
|1.38
|2.90
|1.28
|3.60
|1.11
|6.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8.00
|1.04
|7.00
|1.07
|3.14
|1.34
|—
|—
|2.43
|1.56
|—
|—
|1.78
|2.15
|—
|—
|1.38
|3.04
|1.27
|3.62
|1.09
|6.15
|1.06
|7.00
|—
|—
|—
|—
|8.90
|1.06
|6.79
|1.07
|3.16
|1.36
|—
|—
|2.45
|1.58
|—
|—
|1.78
|2.11
|—
|—
|1.40
|2.99
|1.27
|3.68
|1.10
|5.59
|1.08
|6.30
|1.03
|13.03
|1.02
|13.55
|—
|—
|—
|—
|3.48
|1.34
|3.03
|1.42
|2.58
|1.55
|2.07
|1.83
|1.80
|2.10
|1.61
|2.44
|—
|—
|1.29
|3.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.35
|3.05
|1.10
|6.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.81
|2.00
|—
|—
|1.38
|3.04
|1.11
|6.45
|1.08
|7.80
|—
|—
|—
|—
|2.81
|1.45
|—
|—
|1.84
|2.03
|—
|—
|1.38
|3.08
|1.10
|5.59
|1.07
|6.92
|1.01
|16.82
|1.01
|17.50
|2.83
|1.47
|2.32
|1.66
|1.81
|2.10
|1.51
|2.69
|1.37
|3.28
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—