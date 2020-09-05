А вот и первый момент! Жоау Канселу прорвался по правому флангу, очень легко обыграл Баришича и пробил в ближний угол внешней стороной стопы! В прыжке отбил Ливакович мяч.

Угловой разыграли футболисты сборной Португалии, вновь довели дело до удара, это Бруну Фернандеш с подступов к штрафной попробовал сходу, но получилось намного выше перекладины.

Приближается первый тайм к своей середине, счёт пока не открыт. Португальцы сейчас левым флангом провели атаку, там прорывал Диогу Жота, попытался навесить, но получилось за пределы поля.

Ух, как неожиданно! Геррейро неожиданно пробил по воротам, Ливакович замер, а мяч в итоге угодил в штангу! Немного не хватило сейчас хозяевам!

Ах вот, почему Ливакович замер и не стал ничего делать. Дело в том, что был рикошет от ноги Виды, поэтому среагировать уже не успевал голкипер хорватской команды.

18' Да, определился у нас рисунок игры. Сборная Португалии больше владеет мячом, действует первым номером, а хорваты будут искать счастье в контратаках.

16' Хорватам удалось довести мяч до штрафной площади соперника, но там хорошо сыграл Рубен Диаш. Отбились хозяева.

14' Классная комбинация сборной Португалии! Великолепная передача из глубины, Бруну Фернандеш ворвался в штрафную, отыграл под удар Жоау Фелишу, но Вида смог прервать полёт мяча!

13' Бернарду Силва прорвался по правому флангу, удалось практически до лицевой дойти, а вот передача не прошла. Защитник накрыл, да ещё и мяч от португальского игрока за лицевую отскочил.

12' Наладили контроль над мячом игроки сборной Португалии, затяжная позиционная атака получается у хозяев поля.

10' И теперь уже игроки сборной Хорватии стараются что-то придумать, но португальцы в центре поля не дают сопернику развернуться.

9' Ещё один удар из-за пределов штрафной площади по воротам сборной Хорватии, Ливакович всё видел, без проблем мяч поймал. А пробивал Бруну Фернандеш.

7' Спокойно начинается игра. После некоторой стартовой активности хорватов уже игроки сборной Португалии наладили контроль над мячом.

5' Неплохая комбинация сборной Португалии, в итоге Моутинью из штрафной площади отыграл назад под удар Данилу, но тот стрельнул намного выше перекладины.

4' Моутинью выполнил заброс в штрафную площадь хорватской команды, не сразу разобрались гости, но всё же смогли выбить мяч.

3' Довольно активно футболисты сборной Хорватии начинают встречу, Влашич уже успел по воротам с дальней дистанции пробить, но пока обошлось для хозяев поля.

2' Криштиану Роналду присутствует на трибуне, но играть сегодня не будет. Инфекция пальца правой ноги у португальского лидера, лечится он антибиотиками, в футбол пока не играет.