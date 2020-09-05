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Португалия
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Хорватия
0' 24'
12
Лопеш
Антони
20
Канселу
Жоау
3
Пепе
Кеплер
4
Диаш
Рубен
5
Геррейро
Рафаэль
8
Моутинью
Жоау
13
Данилу
Перейра
11
Фернандеш
Бруну
10
Силва
Бернарду
15
Жота
Диогу
23
Фелиш
Жоау
1
Ливакович
Доминик
16
Едвай
Тин
6
Ловрен
Деян
21
Вида
Домагой
3
Баришич
Борна
15
Пашалич
Марио
8
Ковачич
Матео
7
Брекало
Йосип
10
Влашич
Никола
18
Ребич
Анте
9
Крамарич
Андрей
Португалия
4-3-3
Хорватия
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Предыдущие игры

Португалия Последние 20 матчей: + = -
Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург
Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия Польша 2:3 Португалия Португалия 1:0 Италия Португалия 1:1 Хорватия Уругвай 2:1 Португалия Иран 1:1 Португалия Португалия 1:0 Марокко Португалия 3:3 Испания
Хорватия Последние 20 матчей: + = -
Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия
Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия Испания 6:0 Хорватия Португалия 1:1 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Хорватия 2:1 Англия РОССИЯ 2:2 Хорватия Хорватия 1:1 Дания

Последние игры между собой

Португалия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Хорватия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Португалия 1:1 Хорватия Товарищеские матчи Хорватия 0:1 Португалия ЕВРО 2016 Хорватия 0:1 Португалия Товарищеские матчи

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Португалия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Хорватия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Франция 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
  • Первый тайм
  • 23'
    Ах вот, почему Ливакович замер и не стал ничего делать. Дело в том, что был рикошет от ноги Виды, поэтому среагировать уже не успевал голкипер хорватской команды.
  • Штанга
    22'
    Ух, как неожиданно! Геррейро неожиданно пробил по воротам, Ливакович замер, а мяч в итоге угодил в штангу! Немного не хватило сейчас хозяевам!
  • 21'
    Приближается первый тайм к своей середине, счёт пока не открыт. Португальцы сейчас левым флангом провели атаку, там прорывал Диогу Жота, попытался навесить, но получилось за пределы поля.
  • Угловой
    20'
    Угловой разыграли футболисты сборной Португалии, вновь довели дело до удара, это Бруну Фернандеш с подступов к штрафной попробовал сходу, но получилось намного выше перекладины.
  • Опасный момент
    19'
    А вот и первый момент! Жоау Канселу прорвался по правому флангу, очень легко обыграл Баришича и пробил в ближний угол внешней стороной стопы! В прыжке отбил Ливакович мяч.
  • 18'
    Да, определился у нас рисунок игры. Сборная Португалии больше владеет мячом, действует первым номером, а хорваты будут искать счастье в контратаках.
  • 16'
    Хорватам удалось довести мяч до штрафной площади соперника, но там хорошо сыграл Рубен Диаш. Отбились хозяева.
  • 14'
    Классная комбинация сборной Португалии! Великолепная передача из глубины, Бруну Фернандеш ворвался в штрафную, отыграл под удар Жоау Фелишу, но Вида смог прервать полёт мяча!
  • 13'
    Бернарду Силва прорвался по правому флангу, удалось практически до лицевой дойти, а вот передача не прошла. Защитник накрыл, да ещё и мяч от португальского игрока за лицевую отскочил.
  • 12'
    Наладили контроль над мячом игроки сборной Португалии, затяжная позиционная атака получается у хозяев поля.
  • 10'
    И теперь уже игроки сборной Хорватии стараются что-то придумать, но португальцы в центре поля не дают сопернику развернуться.
  • 9'
    Ещё один удар из-за пределов штрафной площади по воротам сборной Хорватии, Ливакович всё видел, без проблем мяч поймал. А пробивал Бруну Фернандеш.
  • 7'
    Спокойно начинается игра. После некоторой стартовой активности хорватов уже игроки сборной Португалии наладили контроль над мячом.
  • 5'
    Неплохая комбинация сборной Португалии, в итоге Моутинью из штрафной площади отыграл назад под удар Данилу, но тот стрельнул намного выше перекладины.
  • 4'
    Моутинью выполнил заброс в штрафную площадь хорватской команды, не сразу разобрались гости, но всё же смогли выбить мяч.
  • 3'
    Довольно активно футболисты сборной Хорватии начинают встречу, Влашич уже успел по воротам с дальней дистанции пробить, но пока обошлось для хозяев поля.
  • 2'
    Криштиану Роналду присутствует на трибуне, но играть сегодня не будет. Инфекция пальца правой ноги у португальского лидера, лечится он антибиотиками, в футбол пока не играет.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля начали игроки сборной Хорватии. В тёмной форме сегодня гости, а Португалия сыграет в светлой форме с зеленоватым отливом.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Португалия 0:0 Хорватия

Исход игры
Португалия
63.3% (105)
Ничья
29.5% (49)
Хорватия
7.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
59.26% (96)
Меньше
40.74% (66)
Обе команды забьют
Да
79.63% (129)
Нет
20.37% (33)
Популярный счёт
2:1 Португалия
42.2% (70)
1:1 Ничья
19.9% (33)
1:0 Португалия
14.5% (24)
2:2 Ничья
6.6% (11)
1:2 Хорватия
4.8% (8)
2:0 Португалия
3.6% (6)
3:1 Португалия
1.8% (3)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.08 3.40 4.70
1.79 3.60 5.10
1.78 3.42 4.75
1.88 3.44 4.39
1.89 3.26 5.10

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.20 1.09 5.80 1.13 2.63 1.48 1.95 1.85 1.91 1.92 1.55 2.45 1.24 4.00 1.18 4.75 1.11 6.70 1.08 7.70 1.01 12.50
7.90 1.04 6.80 1.08 2.94 1.38 2.24 1.65 1.73 2.22 1.34 3.26 1.24 3.88 1.07 6.95 1.05 7.50
7.52 1.07 6.22 1.08 3.04 1.39 2.31 1.65 1.71 2.21 1.35 3.21 1.24 3.89 1.08 6.25 1.07 7.02 1.02 14.12 1.02 14.61
7.40 1.11 2.62 1.53 2.27 1.69 1.93 1.97 1.67 2.32 1.52 2.68 1.55 2.56 1.17 5.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.66 1.44 2.75 1.22 4.20 1.10 7.70
2.72 1.46 1.76 2.06 1.36 3.12 1.10 7.10 1.07 8.50
2.71 1.48 1.77 2.12 1.36 3.16 1.08 6.22 1.07 7.32
1.97 1.92 1.62 2.39 1.28 3.87 1.49 2.78 1.35 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.33 1.60 1.60 2.40 1.21 4.20
3.45 1.31 2.30 1.62 1.57 2.43 1.21 4.40 1.14 5.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.33 1.60
1.93 1.86
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
4.05 1.28
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