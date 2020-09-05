Португалия
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Драгау
Хорватия
12
Лопеш
Антони
20
Канселу
Жоау
15
Жота
Диогу
23
Фелиш
Жоау
16
Едвай
Тин
21
Вида
Домагой
18
Ребич
Анте
- Основной состав
-
12 Лопеш АнтониВратарь
-
20 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Жота ДиогуНападающий
-
23 Фелиш ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Силва РуиВратарь
-
19 Руй МариуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Невеш РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ребич АнтеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Грбич ИвоВратарь
-
23 Слуга СимонВратарь
- Защитник
-
22 Мелняк ДариоЗащитник
-
14 Шкорич МилеЗащитник
-
19 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Далич Златко
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Предыдущие игры
Португалия Последние 20 матчей: + = -Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург
Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия Польша 2:3 Португалия Португалия 1:0 Италия Португалия 1:1 Хорватия Уругвай 2:1 Португалия Иран 1:1 Португалия Португалия 1:0 Марокко Португалия 3:3 Испания
Хорватия Последние 20 матчей: + = -Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия
Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия Испания 6:0 Хорватия Португалия 1:1 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Хорватия 2:1 Англия РОССИЯ 2:2 Хорватия Хорватия 1:1 Дания
Последние игры между собой
Португалия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Хорватия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Прогнозы на матч Португалия 0:0 Хорватия
Исход игры
Португалия
63.3% (105)
Ничья
29.5% (49)
Хорватия
7.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
59.26% (96)
Меньше
40.74% (66)
Обе команды забьют
Да
79.63% (129)
Нет
20.37% (33)
Популярный счёт
2:1 Португалия
42.2% (70)
1:1 Ничья
19.9% (33)
1:0 Португалия
14.5% (24)
2:2 Ничья
6.6% (11)
1:2 Хорватия
4.8% (8)
2:0 Португалия
3.6% (6)
3:1 Португалия
1.8% (3)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.20
|1.09
|5.80
|1.13
|2.63
|1.48
|—
|—
|1.95
|1.85
|1.91
|1.92
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.24
|4.00
|1.18
|4.75
|1.11
|6.70
|1.08
|7.70
|1.01
|12.50
|—
|—
|7.90
|1.04
|6.80
|1.08
|2.94
|1.38
|—
|—
|2.24
|1.65
|—
|—
|1.73
|2.22
|—
|—
|1.34
|3.26
|1.24
|3.88
|1.07
|6.95
|1.05
|7.50
|—
|—
|—
|—
|7.52
|1.07
|6.22
|1.08
|3.04
|1.39
|—
|—
|2.31
|1.65
|—
|—
|1.71
|2.21
|—
|—
|1.35
|3.21
|1.24
|3.89
|1.08
|6.25
|1.07
|7.02
|1.02
|14.12
|1.02
|14.61
|7.40
|1.11
|—
|—
|2.62
|1.53
|2.27
|1.69
|1.93
|1.97
|1.67
|2.32
|1.52
|2.68
|1.55
|2.56
|—
|—
|1.17
|5.59
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—