Португалия
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Стадион: Драгау
Хорватия
Предыдущие игры
Португалия Последние 20 матчей: + = -Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург
Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия Польша 2:3 Португалия Португалия 1:0 Италия Португалия 1:1 Хорватия Уругвай 2:1 Португалия Иран 1:1 Португалия Португалия 1:0 Марокко Португалия 3:3 Испания
Хорватия Последние 20 матчей: + = -Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия
Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия Испания 6:0 Хорватия Португалия 1:1 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Хорватия 2:1 Англия РОССИЯ 2:2 Хорватия Хорватия 1:1 Дания
Последние игры между собой
Португалия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Хорватия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Лига A. Группа 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Португалия - Хорватия
Исход игры
Португалия
63.2% (48)
Ничья
27.6% (21)
Хорватия
9.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
68% (51)
Меньше
32% (24)
Обе команды забьют
Да
85.33% (64)
Нет
14.67% (11)
Популярный счёт
2:1 Португалия
47.4% (36)
1:1 Ничья
17.1% (13)
1:0 Португалия
10.5% (8)
2:2 Ничья
6.6% (5)
1:2 Хорватия
5.3% (4)
3:1 Португалия
3.9% (3)
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Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|1.85
|3.60
|4.35
|1.83
|3.60
|4.50
|1.87
|3.54
|4.20
|1.88
|3.44
|4.39
|1.88
|3.60
|4.53
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|—
|—
|3.00
|1.36
|—
|—
|2.35
|1.60
|1.94
|1.86
|1.72
|2.12
|—
|—
|1.35
|3.05
|1.25
|3.75
|1.09
|6.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8.20
|1.04
|7.10
|1.07
|3.04
|1.36
|—
|—
|2.34
|1.60
|—
|—
|1.76
|2.18
|—
|—
|1.37
|3.10
|1.25
|3.78
|1.08
|6.60
|1.06
|7.10
|—
|—
|—
|—
|7.52
|1.07
|6.22
|1.08
|3.04
|1.39
|—
|—
|2.31
|1.65
|—
|—
|1.71
|2.21
|—
|—
|1.35
|3.21
|1.24
|3.89
|1.08
|6.25
|1.07
|7.02
|1.02
|14.12
|1.02
|14.61
|—
|—
|—
|—
|3.21
|1.38
|2.81
|1.48
|2.40
|1.62
|1.98
|1.92
|1.74
|2.19
|1.55
|2.57
|—
|—
|1.26
|4.15
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—