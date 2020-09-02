  1. Футбол
  2. Матчи
Португалия
 
Позже

Стадион:
Хорватия

Предыдущие игры

Португалия Последние 20 матчей: + = -
Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург
Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия Польша 2:3 Португалия Португалия 1:0 Италия Португалия 1:1 Хорватия Уругвай 2:1 Португалия Иран 1:1 Португалия Португалия 1:0 Марокко Португалия 3:3 Испания
Хорватия Последние 20 матчей: + = -
Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия
Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия Испания 6:0 Хорватия Португалия 1:1 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Хорватия 2:1 Англия РОССИЯ 2:2 Хорватия Хорватия 1:1 Дания

Последние игры между собой

Португалия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Хорватия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Португалия 1:1 Хорватия Товарищеские матчи Хорватия 0:1 Португалия ЕВРО 2016 Хорватия 0:1 Португалия Товарищеские матчи

Лига A. Группа 3

Команда И В Н П Г О
1. Швеция 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Португалия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Франция 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Хорватия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 сентября 2020, осталось 2 дня 14 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 76
    Португалия 63.2% (48)
    X 27.6% (21)
    Хорватия 9.2% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Португалия
    Ничья
    Хорватия
    1.88
    3.60
    4.53
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Португалия - Хорватия

    Исход игры
    Португалия
    63.2% (48)
    Ничья
    27.6% (21)
    Хорватия
    9.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    68% (51)
    Меньше
    32% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    85.33% (64)
    Нет
    14.67% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Португалия
    47.4% (36)
    1:1 Ничья
    17.1% (13)
    1:0 Португалия
    10.5% (8)
    2:2 Ничья
    6.6% (5)
    1:2 Хорватия
    5.3% (4)
    3:1 Португалия
    3.9% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Где смотреть матч Португалия - Хорватия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    1.85 3.60 4.35
    1.83 3.60 4.50
    1.87 3.54 4.20
    1.88 3.44 4.39
    1.88 3.60 4.53

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    3.00 1.36 2.35 1.60 1.94 1.86 1.72 2.12 1.35 3.05 1.25 3.75 1.09 6.50
    8.20 1.04 7.10 1.07 3.04 1.36 2.34 1.60 1.76 2.18 1.37 3.10 1.25 3.78 1.08 6.60 1.06 7.10
    7.52 1.07 6.22 1.08 3.04 1.39 2.31 1.65 1.71 2.21 1.35 3.21 1.24 3.89 1.08 6.25 1.07 7.02 1.02 14.12 1.02 14.61
    3.21 1.38 2.81 1.48 2.40 1.62 1.98 1.92 1.74 2.19 1.55 2.57 1.26 4.15
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.74 2.10 1.33 3.15 1.08 6.70
    2.77 1.44 1.81 2.00 1.37 3.10 1.10 6.80 1.07 8.20
    2.71 1.48 1.77 2.12 1.36 3.16 1.08 6.22 1.07 7.32
    2.78 1.48 2.28 1.68 1.77 2.15 1.49 2.76 1.36 3.36
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.41 1.52 1.59 2.26 1.22 3.95
    3.60 1.29 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.96 1.79
    1.93 1.86
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.25
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный