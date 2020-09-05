  1. Футбол
  2. Матчи
Дания
0:1
Первый тайм: 28'

Стадион:
Бельгия
0'
3' Желтая карточка
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
0:1
9' Гол
Денайер Джейсон
21' Желтая карточка
Тилеманс Юри
26' Желтая карточка
Сков Роберт
28'
1
Шмейхель
Каспер
18
Васс
Даниэль
4
Кьяер
Симон
6
Кристенсен
Андреас
7
Сков
Роберт
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
10
Эриксен
Кристиан
8
Делани
Томас
20
Поульсен
Юссуф
12
Дольберг
Каспер
9
Брайтвайт Мартин
12
Миньоле
Симон
2
Алдервейрельд
Тоби
3
Денайер
Джейсон
5
Вертонген
Ян
21
Кастань
Тимоти
6
Витсель
Аксель
8
Тилеманс
Юри
16
Азар
Торган
14
Мертенс
Дрис
9
Лукаку
Ромелу
11
Карраско
Янник
Дания
4-3-3
Бельгия
3-4-3

Ход матча

3'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
 
9'
0:1
Денайер Джейсон
(Мертенс Дрис)
21'
 
Тилеманс Юри
26'
Сков Роберт
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Бельгия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Денайер Джейсон 1 1
2. Мертенс Дрис 0 0

Карточки

Дания
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
2. Сков Роберт 1 0
Бельгия
# Игрок      
1. Тилеманс Юри 1 0

Предыдущие игры

Дания Последние 20 матчей: + = -
Ирландия 1:1 Дания Дания 6:0 Гибралтар Дания 4:0 Люксембург Дания 1:0 Швейцария
Грузия 0:0 Дания Гибралтар 0:6 Дания Дания 5:1 Грузия Дания 1:1 Ирландия Швейцария 3:3 Дания Косово 2:2 Дания Дания 0:0 Ирландия Уэльс 1:2 Дания Дания 2:0 Австрия Ирландия 0:0 Дания Дания 2:0 Уэльс Словакия 3:0 Дания Хорватия 1:1 Дания Дания 0:0 Франция Дания 1:1 Австралия Перу 0:1 Дания
Бельгия Последние 20 матчей: + = -
Бельгия 6:1 Кипр РОССИЯ 1:4 Бельгия Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино
Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 0:3 Бельгия Шотландия 0:4 Бельгия Бельгия 2:0 Англия Франция 1:0 Бельгия Бразилия 1:2 Бельгия Бельгия 3:2 Япония

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Англия 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Дания 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Исландия 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 165
Дания 4.8% (8)
X 12.7% (21)
Бельгия 82.4% (136)
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дания
Ничья
Бельгия
6.30
4.49
2.40
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Дания 0:1 Бельгия

Исход игры
Дания
4.8% (8)
Ничья
12.7% (21)
Бельгия
82.4% (136)
Тотал 2.5
Больше
72.5% (116)
Меньше
27.5% (44)
Обе команды забьют
Да
78.75% (126)
Нет
21.25% (34)
Популярный счёт
1:2 Бельгия
46.1% (76)
1:3 Бельгия
12.7% (21)
0:1 Бельгия
9.1% (15)
1:1 Ничья
8.5% (14)
0:2 Бельгия
6.7% (11)
2:1 Дания
4.2% (7)
2:3 Бельгия
3% (5)
0:3 Бельгия
2.4% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Дания 0:1 Бельгия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.00 3.45 2.40
6.30 4.30 1.52
3.56 3.60 2.02
3.89 3.54 1.96
6.28 4.49 1.53

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.80 1.03 7.20 1.07 6.80 1.10 5.55 1.14 2.01 1.85 2.52 1.52 1.79 2.11 1.90 1.90 1.50 2.55 1.22 4.20 1.17 4.90 1.01 12.50 1.03 9.90
8.00 1.04 6.95 1.07 3.10 1.35 2.40 1.57 1.79 2.13 1.40 2.95 1.27 3.62 1.13 4.95 1.07 6.50 1.00 11.25
9.84 1.05 8.46 1.06 3.49 1.30 2.75 1.47 1.92 1.95 1.50 2.66 1.34 3.27 1.13 5.08 1.10 5.65 1.04 10.82 1.03 12.03
7.07 1.12 3.01 1.43 2.56 1.56 2.05 1.85 2.59 1.55 2.24 1.71 1.89 2.00 1.64 2.36 1.50 2.73 1.17 5.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.85 1.95 2.33 1.60 1.50 2.55 1.25 3.90
2.72 1.46 1.94 1.86 1.39 3.00 1.16 4.95 1.11 6.50
3.00 1.40 1.99 1.88 1.44 2.85 1.12 5.24 1.09 5.96 1.02 15.25 1.01 15.96
2.99 1.43 2.45 1.60 1.91 1.99 1.56 2.55 2.03 1.85 1.67 2.29 1.31 3.63
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.27 1.62 1.53 2.50 1.21 4.10
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.45 2.70
1.75 2.07
Букмекер Да Нет
2.55 1.50
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный