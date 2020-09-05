3' Желтая карточкаХёйбьерг Пьер-Эмиль
0:1
9' ГолДенайер Джейсон
21' Желтая карточкаТилеманс Юри
26' Желтая карточкаСков Роберт
18
Васс
Даниэль
16
Азар
Торган
14
Мертенс
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Лоссль ЙонасВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хьюлманд Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Азар ТорганПолузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Руф ДавиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Мёнье ТомаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Докю ЖеремиПолузащитник
-
19 Прает ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Азар ЭденПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Димата НаниНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
9'
0:1
21'
26'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Денайер Джейсон
|1
|1
|2.
|Мертенс Дрис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|2.
|Сков Роберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тилеманс Юри
|1
|0
Предыдущие игры
Дания Последние 20 матчей: + = -Ирландия 1:1 Дания Дания 6:0 Гибралтар Дания 4:0 Люксембург Дания 1:0 Швейцария
Бельгия Последние 20 матчей: + = -Бельгия 6:1 Кипр РОССИЯ 1:4 Бельгия Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино
Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 0:3 Бельгия Шотландия 0:4 Бельгия Бельгия 2:0 Англия Франция 1:0 Бельгия Бразилия 1:2 Бельгия Бельгия 3:2 Япония
Прогнозы на матч Дания 0:1 Бельгия
Исход игры
Дания
4.8% (8)
Ничья
12.7% (21)
Бельгия
82.4% (136)
Тотал 2.5
Больше
72.5% (116)
Меньше
27.5% (44)
Обе команды забьют
Да
78.75% (126)
Нет
21.25% (34)
Популярный счёт
1:2 Бельгия
46.1% (76)
1:3 Бельгия
12.7% (21)
0:1 Бельгия
9.1% (15)
1:1 Ничья
8.5% (14)
0:2 Бельгия
6.7% (11)
2:1 Дания
4.2% (7)
2:3 Бельгия
3% (5)
0:3 Бельгия
2.4% (4)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.80
|1.03
|7.20
|1.07
|6.80
|1.10
|—
|—
|5.55
|1.14
|2.01
|1.85
|2.52
|1.52
|1.79
|2.11
|1.90
|1.90
|—
|—
|1.50
|2.55
|1.22
|4.20
|1.17
|4.90
|1.01
|12.50
|1.03
|9.90
|8.00
|1.04
|6.95
|1.07
|3.10
|1.35
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.79
|2.13
|—
|—
|1.40
|2.95
|—
|—
|1.27
|3.62
|1.13
|4.95
|1.07
|6.50
|1.00
|11.25
|—
|—
|9.84
|1.05
|8.46
|1.06
|3.49
|1.30
|—
|—
|2.75
|1.47
|—
|—
|1.92
|1.95
|—
|—
|1.50
|2.66
|—
|—
|1.34
|3.27
|1.13
|5.08
|1.10
|5.65
|1.04
|10.82
|1.03
|12.03
|—
|—
|—
|—
|7.07
|1.12
|3.01
|1.43
|2.56
|1.56
|2.05
|1.85
|2.59
|1.55
|2.24
|1.71
|1.89
|2.00
|1.64
|2.36
|1.50
|2.73
|—
|—
|1.17
|5.67
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|2.33
|1.60
|—
|—
|1.50
|2.55
|1.25
|3.90
|—
|—
|—
|—
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.94
|1.86
|—
|—
|1.39
|3.00
|—
|—
|1.16
|4.95
|1.11
|6.50
|—
|—
|—
|—
|3.00
|1.40
|—
|—
|1.99
|1.88
|—
|—
|1.44
|2.85
|—
|—
|1.12
|5.24
|1.09
|5.96
|1.02
|15.25
|1.01
|15.96
|2.99
|1.43
|2.45
|1.60
|1.91
|1.99
|1.56
|2.55
|2.03
|1.85
|1.67
|2.29
|1.31
|3.63
|—
|—
|—
|—
|—
|—