Уэльс
0:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Кардифф Сити Стэдиум
Болгария
43' Желтая карточкаКостадинов Георги
61' Желтая карточкаСмит Мэттью II
86' Желтая карточкаУильямс Неко
16
Локьер
Том
15
Ампаду
Этан
11
Бэйл
Гарет
22
Брукс
Дэвид
13
Мур
Киффер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Локьер ТомЗащитник
-
15 Ампаду ЭтанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэйл ГаретПолузащитник
-
22 Брукс ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Мур КифферНападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
-
21 Дэвис АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Уилсон ГарриПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Воулкс УиллПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гиггз Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Иванов ГалинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Луков МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Иса ИсмаилНападающий
-
-
-
Главный тренер: Дерменджиев Георги
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
61'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мур Киффер
|1
|0.5
|2.
|Джеймс Дэниэл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Краев Божидар
|1
|0.5
|2.
|Неделев Тодор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уилсон Гарри
|1
|0
|2.
|Мур Киффер
|1
|0
|3.
|Робертс Коннор II
|1
|0
|4.
|Моррелл Джозефф
|1
|0
|5.
|Смит Мэттью II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Костадинов Георги
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уэльс
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Болгария
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Уэльс Последние 20 матчей: + = -Финляндия 0:1 Уэльс Уэльс 2:0 Венгрия Азербайджан 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Хорватия
Словакия 1:1 Уэльс Уэльс 1:0 Беларусь Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс Хорватия 2:1 Уэльс Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс Уэльс 1:2 Дания Ирландия 0:1 Уэльс Уэльс 1:4 Испания Дания 2:0 Уэльс Уэльс 4:1 Ирландия Мексика 0:0 Уэльс Уэльс 0:1 Уругвай Китай 0:6 Уэльс
Болгария Последние 20 матчей: + = -Болгария 1:1 Ирландия Болгария 0:1 Беларусь Болгария 1:0 Чехия Болгария 0:1 Парагвай
Болгария 0:6 Англия Черногория 0:0 Болгария Ирландия 3:1 Болгария Англия 4:0 Болгария Болгария 2:3 Косово Чехия 2:1 Болгария Косово 1:1 Болгария Болгария 1:1 Черногория Болгария 1:1 Словения Кипр 1:1 Болгария Норвегия 1:0 Болгария Болгария 2:1 Кипр Болгария 1:0 Норвегия Словения 1:2 Болгария Болгария 2:1 Казахстан Болгария 0:1 Босния и Герцеговина
Последние игры между собой
Уэльс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Болгария: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Прогнозы на матч Уэльс 0:0 Болгария
Исход игры
Уэльс
84.6% (137)
Ничья
9.9% (16)
Болгария
5.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
30.77% (48)
Меньше
69.23% (108)
Обе команды забьют
Да
39.1% (61)
Нет
60.9% (95)
Популярный счёт
1:0 Уэльс
39.5% (64)
2:1 Уэльс
24.7% (40)
2:0 Уэльс
17.3% (28)
1:1 Ничья
8% (13)
1:2 Болгария
3.7% (6)
0:2 Болгария
1.2% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.40
|2.90
|—
|—
|1.05
|9.50
|—
|—
|1.03
|12.00
|2.23
|1.70
|1.07
|8.40
|1.70
|2.23
|1.05
|9.50
|—
|—
|1.02
|13.00
|1.07
|8.40
|1.04
|9.30
|1.03
|10.00
|1.01
|17.50
|—
|—
|6.75
|1.06
|—
|—
|5.50
|1.12
|—
|—
|2.49
|1.51
|—
|—
|1.89
|1.91
|—
|—
|1.54
|2.64
|—
|—
|1.22
|4.30
|1.15
|5.10
|1.03
|9.60
|1.02
|10.25
|1.01
|16.50
|—
|—
|8.66
|1.07
|—
|—
|7.10
|1.10
|—
|—
|3.07
|1.38
|—
|—
|2.31
|1.62
|—
|—
|1.71
|2.15
|—
|—
|1.36
|3.18
|1.26
|3.90
|1.10
|7.10
|1.08
|8.06
|1.02
|14.57
|1.02
|15.11
|1.24
|4.38
|1.12
|6.95
|1.19
|5.21
|1.49
|2.75
|1.11
|7.58
|1.59
|2.48
|1.36
|3.36
|1.65
|2.36
|1.12
|7.31
|1.44
|2.93
|—
|—
|1.16
|5.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—