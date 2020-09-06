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Уэльс
0:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Болгария
0'
43' Желтая карточка
Костадинов Георги
61' Желтая карточка
Смит Мэттью II
86' Желтая карточка
Уильямс Неко
90'+4
1
Хенесси
Уэйн
14
Робертс
Коннор
II
16
Локьер
Том
15
Ампаду
Этан
4
Дэвис
Бен
19
Смит
Мэттью
II
18
Моррелл
Джозефф
11
Бэйл
Гарет
22
Брукс
Дэвид
20
Джеймс
Дэниэл
13
Мур
Киффер
1
Georgiev
Georgi
II
6
Сисиньо
Неусиано
5
Димитров
Кристиан
14
Недялков
Антон
4
Горанов
Иван
11
Карабелев
Янис
7
Костадинов
Георги
17
Карагарен
Бирсент
8
Неделев
Тодор
18
Иванов
Галин
10
Краев
Божидар
Уэльс
4-2-3-1
Болгария
4-2-3-1

Ход матча

43'
 
Костадинов Георги
61'
Смит Мэттью II
 
61'
Робсон-Кану Хэл
Мур Киффер
 
61'
 
Илиев Димитар
Краев Божидар
65'
Уильямс Неко
Робертс Коннор II
 
70'
 
Делев Спас
Иванов Галин
76'
Jonathan Williams2
Брукс Дэвид
 
82'
 
Крастев Филип
Неделев Тодор
86'
Уильямс Неко
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Уэльс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мур Киффер 1 0.5
2. Джеймс Дэниэл 0 0
Болгария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Краев Божидар 1 0.5
2. Неделев Тодор 0 0

Карточки

Уэльс
# Игрок      
1. Уилсон Гарри 1 0
2. Мур Киффер 1 0
3. Робертс Коннор II 1 0
4. Моррелл Джозефф 1 0
5. Смит Мэттью II 1 0
Болгария
# Игрок      
1. Костадинов Георги 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэльс 0 0 0 0 0 100% (1)
 Болгария 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Уэльс Последние 20 матчей: + = -
Финляндия 0:1 Уэльс Уэльс 2:0 Венгрия Азербайджан 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Хорватия
Словакия 1:1 Уэльс Уэльс 1:0 Беларусь Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс Хорватия 2:1 Уэльс Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс Уэльс 1:2 Дания Ирландия 0:1 Уэльс Уэльс 1:4 Испания Дания 2:0 Уэльс Уэльс 4:1 Ирландия Мексика 0:0 Уэльс Уэльс 0:1 Уругвай Китай 0:6 Уэльс
Болгария Последние 20 матчей: + = -
Болгария 1:1 Ирландия Болгария 0:1 Беларусь Болгария 1:0 Чехия Болгария 0:1 Парагвай
Болгария 0:6 Англия Черногория 0:0 Болгария Ирландия 3:1 Болгария Англия 4:0 Болгария Болгария 2:3 Косово Чехия 2:1 Болгария Косово 1:1 Болгария Болгария 1:1 Черногория Болгария 1:1 Словения Кипр 1:1 Болгария Норвегия 1:0 Болгария Болгария 2:1 Кипр Болгария 1:0 Норвегия Словения 1:2 Болгария Болгария 2:1 Казахстан Болгария 0:1 Босния и Герцеговина

Последние игры между собой

Уэльс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Болгария: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Болгария 0:1 Уэльс ЕВРО 2012 Уэльс 0:1 Болгария ЕВРО 2012

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уэльс 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Болгария 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Ирландия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Финляндия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 162
Уэльс 84.6% (137)
X 9.9% (16)
Болгария 5.6% (9)
Все прогнозы
1.72 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уэльс
Ничья
Болгария
5.98
3.58
6.85
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Уэльс 0:0 Болгария

Исход игры
Уэльс
84.6% (137)
Ничья
9.9% (16)
Болгария
5.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
30.77% (48)
Меньше
69.23% (108)
Обе команды забьют
Да
39.1% (61)
Нет
60.9% (95)
Популярный счёт
1:0 Уэльс
39.5% (64)
2:1 Уэльс
24.7% (40)
2:0 Уэльс
17.3% (28)
1:1 Ничья
8% (13)
1:2 Болгария
3.7% (6)
0:2 Болгария
1.2% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.65 1.45 11.00
3.90 1.38 14.00
1.69 3.64 6.85
1.51 3.92 7.35
5.98 1.23 16.83

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.40 2.90 1.05 9.50 1.03 12.00 2.23 1.70 1.07 8.40 1.70 2.23 1.05 9.50 1.02 13.00 1.07 8.40 1.04 9.30 1.03 10.00 1.01 17.50
6.75 1.06 5.50 1.12 2.49 1.51 1.89 1.91 1.54 2.64 1.22 4.30 1.15 5.10 1.03 9.60 1.02 10.25 1.01 16.50
8.66 1.07 7.10 1.10 3.07 1.38 2.31 1.62 1.71 2.15 1.36 3.18 1.26 3.90 1.10 7.10 1.08 8.06 1.02 14.57 1.02 15.11
1.24 4.38 1.12 6.95 1.19 5.21 1.49 2.75 1.11 7.58 1.59 2.48 1.36 3.36 1.65 2.36 1.12 7.31 1.44 2.93 1.16 5.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.30 3.50 1.17 4.90 1.10 6.80 1.06 8.90
2.48 1.54 1.60 2.34 1.28 3.64 1.08 7.80 1.04 10.50
2.67 1.48 1.75 2.09 1.36 3.18 1.10 7.10 1.08 8.06
1.15 5.74 1.35 3.31 1.11 7.05 1.35 3.35 1.26 4.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.50 1.65 2.22 1.31 3.35 1.13 5.40
3.00 1.39 2.03 1.78 1.44 2.79 1.15 5.50 1.12 6.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
2.37 1.59
Букмекер Да Нет
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
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