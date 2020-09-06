Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Уэльс вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' ГОООООЛ - Неко Уильямс Уэльс забивает ударом головой

94' Уэльс имеет хороший шанс забить.

93' Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Болгария

91' Бэйл Гарет не смог попасть в створ ударом издали

91' Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Локьер Том из команды Уэльс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

89' Неко Уильямс из команды Уэльс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

88' Локьер Том из команды Уэльс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

88' Джеймс Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Матч возобновлен

86' Делев Спас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Удар от ворот произведет Уэльс

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Судья подбегает и показывает Неко Уильямс из команды Уэльс отложенную желтую карточку за фол.

85' Неко Уильямс из команды Уэльс вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Делев Спас не пострадал и надо продолжать игру!

85' Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Матч возобновлен

84' Костадинов Георги на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Болгария

80' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Костадинов Георги получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Костадинов Георги на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Георгий Георгиев выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Удар от ворот произведет Болгария

76' Сантиметры! Удар с лета нанес Брукс Дэвид , но попал в штангу!

74' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

73' Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Моррелл Джозефф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Локьер Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Хорошую попытку сделал Джеймс Дэниэл . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Хорошие навыки показал Джеймс Дэниэл из команды Уэльс , красиво сыграв в пас с одноклубником.

68' Димитров Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Неко Уильямс из команды Уэльс отправил кросс в штрафную...

68' Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Сисиньо Неусиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Неко Уильямс из команды Уэльс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

66' Костадинов Георги выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Горанов Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Георгий Георгиев выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Тактическая замена. Робертс Коннор II уходит с поля и его заменяет Неко Уильямс

64' Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Уэльс

63' Иванов Галин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Смит Мэттью II - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

60' Сисиньо Неусиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Брукс Дэвид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Сисиньо Неусиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Уэльс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Уэльс

55' Отличный пас сделал Недялков Антон из команды Болгария . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

54' Игрок из команды Уэльс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

53' Дэвис Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Карагарен Бирсент из команды Болгария сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

52' Болгария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Брукс Дэвид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Болгария вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Брукс Дэвид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.