Уэльс
1:0
Конец матча
Стадион: Кардифф Сити Стэдиум
Болгария
43' Желтая карточкаКостадинов Георги
61' Желтая карточкаСмит Мэттью II
86' Желтая карточкаУильямс Неко
1:0
90' ГолУильямс Неко
16
Локьер
Том
15
Ампаду
Этан
11
Бэйл
Гарет
22
Брукс
Дэвид
13
Мур
Киффер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Локьер ТомЗащитник
-
15 Ампаду ЭтанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэйл ГаретПолузащитник
-
22 Брукс ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Мур КифферНападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
-
21 Дэвис АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Уилсон ГарриПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Воулкс УиллПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гиггз Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Иванов ГалинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Луков МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Иса ИсмаилНападающий
-
-
-
Главный тренер: Дерменджиев Георги
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
61'
86'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мур Киффер
|1
|0.5
|2.
|Уильямс Неко
|1
|0.5
|3.
|Джеймс Дэниэл
|0
|0
|4.
|Jonathan Williams2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Краев Божидар
|1
|0.5
|2.
|Неделев Тодор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уилсон Гарри
|1
|0
|2.
|Мур Киффер
|1
|0
|3.
|Робертс Коннор II
|1
|0
|4.
|Моррелл Джозефф
|1
|0
|5.
|Уильямс Неко
|1
|0
|6.
|Смит Мэттью II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Костадинов Георги
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уэльс
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|Болгария
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Уэльс Последние 20 матчей: + = -Финляндия 0:1 Уэльс Уэльс 2:0 Венгрия Азербайджан 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Хорватия
Словакия 1:1 Уэльс Уэльс 1:0 Беларусь Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс Хорватия 2:1 Уэльс Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс Уэльс 1:2 Дания Ирландия 0:1 Уэльс Уэльс 1:4 Испания Дания 2:0 Уэльс Уэльс 4:1 Ирландия Мексика 0:0 Уэльс Уэльс 0:1 Уругвай Китай 0:6 Уэльс
Болгария Последние 20 матчей: + = -Болгария 1:1 Ирландия Болгария 0:1 Беларусь Болгария 1:0 Чехия Болгария 0:1 Парагвай
Болгария 0:6 Англия Черногория 0:0 Болгария Ирландия 3:1 Болгария Англия 4:0 Болгария Болгария 2:3 Косово Чехия 2:1 Болгария Косово 1:1 Болгария Болгария 1:1 Черногория Болгария 1:1 Словения Кипр 1:1 Болгария Норвегия 1:0 Болгария Болгария 2:1 Кипр Болгария 1:0 Норвегия Словения 1:2 Болгария Болгария 2:1 Казахстан Болгария 0:1 Босния и Герцеговина
Последние игры между собой
Уэльс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Болгария: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Прогнозы на матч Уэльс 1:0 Болгария
Исход игры
Уэльс
84.6% (137)
Ничья
9.9% (16)
Болгария
5.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
30.77% (48)
Меньше
69.23% (108)
Обе команды забьют
Да
39.1% (61)
Нет
60.9% (95)
Популярный счёт
1:0 Уэльс
39.5% (64)
2:1 Уэльс
24.7% (40)
2:0 Уэльс
17.3% (28)
1:1 Ничья
8% (13)
1:2 Болгария
3.7% (6)
0:2 Болгария
1.2% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.40
|2.90
|—
|—
|1.05
|9.50
|—
|—
|1.03
|12.00
|2.23
|1.70
|1.07
|8.40
|1.70
|2.23
|1.05
|9.50
|—
|—
|1.02
|13.00
|1.07
|8.40
|1.04
|9.30
|1.03
|10.00
|1.01
|17.50
|—
|—
|6.75
|1.06
|—
|—
|5.50
|1.12
|—
|—
|2.49
|1.51
|—
|—
|1.89
|1.91
|—
|—
|1.54
|2.64
|—
|—
|1.22
|4.30
|1.15
|5.10
|1.03
|9.60
|1.02
|10.25
|1.01
|16.50
|—
|—
|8.66
|1.07
|—
|—
|7.10
|1.10
|—
|—
|3.07
|1.38
|—
|—
|2.31
|1.62
|—
|—
|1.71
|2.15
|—
|—
|1.36
|3.18
|1.26
|3.90
|1.10
|7.10
|1.08
|8.06
|1.02
|14.57
|1.02
|15.11
|1.24
|4.38
|1.12
|6.95
|1.19
|5.21
|1.49
|2.75
|1.11
|7.58
|1.59
|2.48
|1.36
|3.36
|1.65
|2.36
|1.12
|7.31
|1.44
|2.93
|—
|—
|1.16
|5.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—