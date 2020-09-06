Балковец от углового флага навесил на Куртича, но молдавские защитники не позволили Ясмину добраться до мяча.

Балковец справа с двадцати четырёх метров пробил немного левее ворот.

Плэтикэ справа навесил на Дамашкана, который головой с четырнадцати метров пробил правее ворот.

41' Шпорар справа сильно прострелил к воротам попал в голову Мудраку. Виктору требуется помощь медиков.

40' Блажич на чужой половине поля толкнул в спину Дамаашкана.

39' Рябчук в центре поля перехватил мяч, но пройти Блажича не смог.

38' Мевля в центральном круге схватил руками Дамашкана.

36' Балковец от углового флага навесил к воротам, где на выходе кулаками на вынос сыграл Кошелев.

35' Балковец слева навесил на Шпорара, который в верховой борьбе нанести удар головой по воротам не смог.

34' Кошелев с трудом справился с дальним ударом Куртича. На этот раз защитники не позволили никому сыграть на добивании.

33' Прострел Балковеца слева к воротам заблокировал Мудрак.

32' Балковец в центре поля налетел на Плэтикэ.

30' Рябчук с Коутером сошлись в центре поля. Действовали оба жёстко, но арбитр усмотрел нарушение со стороны молдаванина.

28' ГОЛ.

1:0.

БОХАР. Стоянович справа издали нанёс плотный удар по воротам. Кошелев отбил мяч на Бохара, который и открыл счёт в матче.

27' Раца в центре поля врезается ногой в Куртича и получает жёлтую карточку

26' Рябчук на фланге завалил на газон Зайца.

25' Ионице на чужой половине поля сбил Коутера.

24' Куртич в центральном круге ударил по ногам Дамашкана.

23' Коутер вернулся на поле с повязкой на голове. Восстановлено численное равенство в составах. Навес Балковеца вперёд по левому флангу перехвачен соперниками.

22' Каймакову по левому флангу не удалось пройти вперёд.

21' Коутеру пока останавливают кровь медики, а хозяева в меньшинстве неспешно переходят на чужую половину поля.

20' Коутер с Ионице столкнулись в центральном круге головами в верховой борьбе. Обоим и игрокам срочно требуется помощь медиков.

19' Балковец заброс слева вперёд на ход Бохару исполнил слишком сильно. К Кошелеву в руки прилетел мяч.

18' Балковец слева со штрафного навесил к воротам. Молдаване выбили мяч из штрафной площади.

17' Плэтьикэ на фланге толкнул в спину Балковеца.

16' Рябчук на чужой половине поля руками завалил на газон Бохара.

15' Раца от углового флага навесил слабо и низко. Словенцы спокойно выбили мяч из штрафной площади.

14' У Плэтикэ заброс вперёд по правому флангу опасным не получился. Дамашкан до мяча добраться не смог.

13' Балковец исполнил первый угловой удар в матче. После короткого розыгрыша последовала подача на дальнюю штангу, где Вучкич не смог выиграть борьбу вверху.

12' Мевля у центрального круга в верховой борьбе толкнул в спину Каймакова.

11' У Куртича не получился заброс вперёд на Шпорара. Молдавские защитники пропустили мяч за пределы поля.

10' Подачу Рябчука слева в штрафную площадь прервал Мевля. Без опасных ударов проходят первые минуты встречи.

9' Коутер справа с двадцати метров пробил значительно выше перекладины.

8' Прострел Зайца справа к воротам заблокировал Армаш.

7' Первые минуты встречи лучше выглядят гости. Они увереннее контролируют мяч и почаще оказываются на чужой половине поля.

6' Плэтикэ справа прошёл вперёд, но не смог обыграть Бохара.

5' После перевода слева Плэтикэ справа из пределов штрафной площади в ближний угол пробил неудачно.

4' Коутер в центральном круге сбил Посмака.

3' Гости организовали атаку правым флангом. Заброс Плэтикэ руками мяча из аута в чужую штрафную площадь опасным не получился.

2' Сборная Словении играет в бело-голубой форме, сборная Молдовы - в красной.