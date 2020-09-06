  1. Футбол
  2. Матчи
Словения
1:0
Перерыв

Стадион:
Молдова
0'
27' Желтая карточка
Раца Вадим
1:0
28' Гол
Бохар Дамьян
1
Облак
Ян
20
Стоянович
Петар
4
Блажич
Миха
17
Мевля
Миха
3
Балковец
Юре
5
Коутер
Нино
8
Куртич
Ясмин
10
Зайц
Миха
7
Вучкич
Харис
15
Бохар
Дамьян
9
Шпорар
Андраж
23
Кошелев
Алексей
20
Плэтикэ
Сергиу
3
Мудрак
Виктор
5
Посмак
Вячеслав
4
Армаш
Игорь
2
Рябчук
Олег
21
Раца
Вадим
8
Карп
Кэтэлин
7
Ионице
Артур
13
Каймаков
Михаил
9
Дамашкан
Виталие
Словения
4-2-3-1
Молдова
5-3-2

Ход матча

27'
 
Раца Вадим
28'
Бохар Дамьян
(Стоянович Петар)
1:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Бомбардиры внутри турнира

Словения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бохар Дамьян 1 0.5
2. Стоянович Петар 0 0
Молдова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Николаеску Йон 1 0.5

Карточки

Словения
# Игрок      
1. Блажич Миха 1 0
2. Зайц Миха 1 0
3. Бийол Яка 1 0
Молдова
# Игрок      
1. Раца Вадим 1 0
2. Плэтикэ Сергиу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Словения 0 0 0 0 0 0
 Молдова 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Словения Последние 20 матчей: + = -
Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия
Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения Кипр 2:1 Словения Словения 1:2 Болгария Черногория 0:2 Словения Словения 0:2 Беларусь Австрия 3:0 Словения
Молдова Последние 20 матчей: + = -
Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова
Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова Молдова 1:1 Люксембург Сан-Марино 0:1 Молдова Беларусь 0:0 Молдова Молдова 2:0 Сан-Марино Молдова 0:0 Беларусь Люксембург 4:0 Молдова Армения 0:0 Молдова

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словения 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Греция Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Косово Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Молдова 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыва! Слдовения - Молдова - 1:0.
  • 45'
    Плэтикэ справа навесил на Дамашкана, который головой с четырнадцати метров пробил правее ворот.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил в первом тайме Брисар.
  • Опасный момент
    44'
    Балковец справа с двадцати четырёх метров пробил немного левее ворот.
  • Угловой
    43'
    Балковец от углового флага навесил на Куртича, но молдавские защитники не позволили Ясмину добраться до мяча.
  • Травма, повреждение
    41'
    Шпорар справа сильно прострелил к воротам попал в голову Мудраку. Виктору требуется помощь медиков.
  • Фол, нарушение
    40'
    Блажич на чужой половине поля толкнул в спину Дамаашкана.
  • 39'
    Рябчук в центре поля перехватил мяч, но пройти Блажича не смог.
  • Фол, нарушение
    38'
    Мевля в центральном круге схватил руками Дамашкана.
  • Угловой
    36'
    Балковец от углового флага навесил к воротам, где на выходе кулаками на вынос сыграл Кошелев.
  • 35'
    Балковец слева навесил на Шпорара, который в верховой борьбе нанести удар головой по воротам не смог.
  • Опасный момент
    34'
    Кошелев с трудом справился с дальним ударом Куртича. На этот раз защитники не позволили никому сыграть на добивании.
  • 33'
    Прострел Балковеца слева к воротам заблокировал Мудрак.
  • Фол, нарушение
    32'
    Балковец в центре поля налетел на Плэтикэ.
  • Фол, нарушение
    30'
    Рябчук с Коутером сошлись в центре поля. Действовали оба жёстко, но арбитр усмотрел нарушение со стороны молдаванина.
  • Описание гола
    28'
    ГОЛ.
    1:0.
    БОХАР. Стоянович справа издали нанёс плотный удар по воротам. Кошелев отбил мяч на Бохара, который и открыл счёт в матче.
  • Желтая карточка
    27'
    Раца в центре поля врезается ногой в Куртича и получает жёлтую карточку
  • Фол, нарушение
    26'
    Рябчук на фланге завалил на газон Зайца.
  • Фол, нарушение
    25'
    Ионице на чужой половине поля сбил Коутера.
  • Фол, нарушение
    24'
    Куртич в центральном круге ударил по ногам Дамашкана.
  • 23'
    Коутер вернулся на поле с повязкой на голове. Восстановлено численное равенство в составах. Навес Балковеца вперёд по левому флангу перехвачен соперниками.
  • 22'
    Каймакову по левому флангу не удалось пройти вперёд.
  • 21'
    Коутеру пока останавливают кровь медики, а хозяева в меньшинстве неспешно переходят на чужую половину поля.
  • Травма, повреждение
    20'
    Коутер с Ионице столкнулись в центральном круге головами в верховой борьбе. Обоим и игрокам срочно требуется помощь медиков.
  • 19'
    Балковец заброс слева вперёд на ход Бохару исполнил слишком сильно. К Кошелеву в руки прилетел мяч.
  • 18'
    Балковец слева со штрафного навесил к воротам. Молдаване выбили мяч из штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    17'
    Плэтьикэ на фланге толкнул в спину Балковеца.
  • Фол, нарушение
    16'
    Рябчук на чужой половине поля руками завалил на газон Бохара.
  • Угловой
    15'
    Раца от углового флага навесил слабо и низко. Словенцы спокойно выбили мяч из штрафной площади.
  • 14'
    У Плэтикэ заброс вперёд по правому флангу опасным не получился. Дамашкан до мяча добраться не смог.
  • Угловой
    13'
    Балковец исполнил первый угловой удар в матче. После короткого розыгрыша последовала подача на дальнюю штангу, где Вучкич не смог выиграть борьбу вверху.
  • Фол, нарушение
    12'
    Мевля у центрального круга в верховой борьбе толкнул в спину Каймакова.
  • 11'
    У Куртича не получился заброс вперёд на Шпорара. Молдавские защитники пропустили мяч за пределы поля.
  • 10'
    Подачу Рябчука слева в штрафную площадь прервал Мевля. Без опасных ударов проходят первые минуты встречи.
  • 9'
    Коутер справа с двадцати метров пробил значительно выше перекладины.
  • 8'
    Прострел Зайца справа к воротам заблокировал Армаш.
  • 7'
    Первые минуты встречи лучше выглядят гости. Они увереннее контролируют мяч и почаще оказываются на чужой половине поля.
  • 6'
    Плэтикэ справа прошёл вперёд, но не смог обыграть Бохара.
  • 5'
    После перевода слева Плэтикэ справа из пределов штрафной площади в ближний угол пробил неудачно.
  • Фол, нарушение
    4'
    Коутер в центральном круге сбил Посмака.
  • 3'
    Гости организовали атаку правым флангом. Заброс Плэтикэ руками мяча из аута в чужую штрафную площадь опасным не получился.
  • 2'
    Сборная Словении играет в бело-голубой форме, сборная Молдовы - в красной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Стожице"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча второго тура третьей группы Лиги С Лиги Наций УЕФА, в котором сыграют сборные Словении и Молдовы. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 162
    Словения 95.1% (154)
    X 4.3% (7)
    Молдова 0.6% (1)
    Все прогнозы
    1.91 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Словения
    Ничья
    Молдова
    1.45
    8.50
    8.46
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Бохар Дамьян бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Раца Вадим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Словения 1:0 Молдова

Исход игры
Словения
95.1% (154)
Ничья
4.3% (7)
Молдова
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
19.75% (31)
Меньше
80.25% (126)
Обе команды забьют
Да
15.29% (24)
Нет
84.71% (133)
Популярный счёт
2:0 Словения
46.3% (75)
1:0 Словения
28.4% (46)
2:1 Словения
8.6% (14)
3:0 Словения
6.2% (10)
3:1 Словения
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.12 8.50 24.00
1.12 8.00 32.00
1.40 4.85 12.75
1.29 5.55 10.36
1.14 7.74 35.10

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.80 1.13 5.40 1.13 2.18 1.68 2.21 1.67 1.93 1.87 1.67 2.20 1.37 3.05 1.74 2.07 1.23 3.95 1.18 4.75 1.05 8.80 1.02 12.00 1.01 16.50 1.03 10.00
6.80 1.06 6.85 1.08 2.57 1.48 1.99 1.82 1.73 2.23 1.33 3.26 1.17 4.90 1.07 7.10 1.07 6.55 1.00 11.00
11.89 1.03 10.70 1.04 4.13 1.23 3.24 1.34 2.11 1.72 1.66 2.21 1.43 2.81 1.21 4.38 1.16 5.18 1.06 8.96 1.05 9.74 1.01 16.81 1.01 17.21
5.52 1.16 2.61 1.53 3.87 1.28 3.18 1.38 2.48 1.58 1.84 2.04 1.57 2.49 1.40 3.08 1.42 2.97 1.47 2.78 1.16 5.63 1.10 7.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.85 1.95 1.65 2.23 1.31 6.10 1.07 7.40 1.02 13.00
2.77 1.45 1.87 1.93 1.33 3.20 1.13 5.90 1.09 7.50
3.18 1.35 2.14 1.70 1.51 2.55 1.17 4.99 1.12 6.17 1.02 13.45 1.02 14.22
1.71 2.22 1.43 2.93 1.16 5.56 1.37 3.21 1.17 5.41 1.33 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.92 1.82 1.41 2.75 1.12 5.50
3.10 1.37 2.34 1.60 1.61 2.28 1.18 4.55 1.15 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.42
2.26 1.63
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
5.60 1.11
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