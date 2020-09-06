27' Желтая карточкаРаца Вадим
1:0
28' ГолБохар Дамьян
1
Облак
Ян
17
Мевля
Миха
10
Зайц
Миха
15
Бохар
Дамьян
21
Раца
Вадим
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Белек ВидВратарь
- Вратарь
-
18 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Живец СашаПолузащитник
-
22 Янжа ЭрикПолузащитник
-
13 Реп РайкоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Крамер БлажПолузащитник
-
14 Лотрич МитяНападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Жардан ИонЗащитник
- Защитник
-
14 Раку ПетрЗащитник
- Защитник
-
18 Драган ИонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Engin Firat
Ход матча
27'
28'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бохар Дамьян
|1
|0.5
|2.
|Стоянович Петар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Николаеску Йон
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Блажич Миха
|1
|0
|2.
|Зайц Миха
|1
|0
|3.
|Бийол Яка
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Раца Вадим
|1
|0
|2.
|Плэтикэ Сергиу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Словения
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Молдова
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Словения Последние 20 матчей: + = -Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия
Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения Кипр 2:1 Словения Словения 1:2 Болгария Черногория 0:2 Словения Словения 0:2 Беларусь Австрия 3:0 Словения
Молдова Последние 20 матчей: + = -Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова
Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова Молдова 1:1 Люксембург Сан-Марино 0:1 Молдова Беларусь 0:0 Молдова Молдова 2:0 Сан-Марино Молдова 0:0 Беларусь Люксембург 4:0 Молдова Армения 0:0 Молдова
Прогнозы на матч Словения 1:0 Молдова
Исход игры
Словения
95.1% (154)
Ничья
4.3% (7)
Молдова
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
19.75% (31)
Меньше
80.25% (126)
Обе команды забьют
Да
15.29% (24)
Нет
84.71% (133)
Популярный счёт
2:0 Словения
46.3% (75)
1:0 Словения
28.4% (46)
2:1 Словения
8.6% (14)
3:0 Словения
6.2% (10)
3:1 Словения
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|5.80
|1.13
|5.40
|1.13
|—
|—
|2.18
|1.68
|2.21
|1.67
|1.93
|1.87
|1.67
|2.20
|1.37
|3.05
|1.74
|2.07
|1.23
|3.95
|—
|—
|1.18
|4.75
|1.05
|8.80
|1.02
|12.00
|1.01
|16.50
|1.03
|10.00
|—
|—
|—
|—
|6.80
|1.06
|6.85
|1.08
|—
|—
|2.57
|1.48
|—
|—
|1.99
|1.82
|—
|—
|1.73
|2.23
|—
|—
|1.33
|3.26
|—
|—
|1.17
|4.90
|1.07
|7.10
|1.07
|6.55
|1.00
|11.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11.89
|1.03
|10.70
|1.04
|—
|—
|4.13
|1.23
|—
|—
|3.24
|1.34
|—
|—
|2.11
|1.72
|—
|—
|1.66
|2.21
|—
|—
|1.43
|2.81
|1.21
|4.38
|1.16
|5.18
|1.06
|8.96
|1.05
|9.74
|1.01
|16.81
|1.01
|17.21
|5.52
|1.16
|—
|—
|2.61
|1.53
|3.87
|1.28
|3.18
|1.38
|2.48
|1.58
|1.84
|2.04
|1.57
|2.49
|1.40
|3.08
|1.42
|2.97
|1.47
|2.78
|1.16
|5.63
|—
|—
|1.10
|7.51
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.65
|2.23
|—
|—
|1.31
|6.10
|—
|—
|1.07
|7.40
|1.02
|13.00
|—
|—
|—
|—
|2.77
|1.45
|—
|—
|1.87
|1.93
|—
|—
|1.33
|3.20
|—
|—
|1.13
|5.90
|1.09
|7.50
|—
|—
|—
|—
|3.18
|1.35
|—
|—
|2.14
|1.70
|—
|—
|1.51
|2.55
|—
|—
|1.17
|4.99
|1.12
|6.17
|1.02
|13.45
|1.02
|14.22
|1.71
|2.22
|1.43
|2.93
|1.16
|5.56
|1.37
|3.21
|1.17
|5.41
|1.33
|3.41
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—