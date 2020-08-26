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Словения
 
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Стадион:
Молдова

Бомбардиры внутри турнира

Словения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Молдова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Николаеску Йон 1 1

Карточки

Словения
# Игрок      
1. Блажич Миха 1 0
2. Зайц Миха 1 0
3. Бийол Яка 1 0
Молдова
# Игрок      
1. Плэтикэ Сергиу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Словения 0 0 0 0 0 0
 Молдова 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Словения Последние 20 матчей: + = -
Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия
Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения Кипр 2:1 Словения Словения 1:2 Болгария Черногория 0:2 Словения Словения 0:2 Беларусь Австрия 3:0 Словения
Молдова Последние 20 матчей: + = -
Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова
Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова Молдова 1:1 Люксембург Сан-Марино 0:1 Молдова Беларусь 0:0 Молдова Молдова 2:0 Сан-Марино Молдова 0:0 Беларусь Люксембург 4:0 Молдова Армения 0:0 Молдова

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Молдова Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Словения Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Греция Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Косово Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Словения - Молдова от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 сентября 2020, осталось 2 дня 15 часов 50 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 69
    Словения 92.8% (64)
    X 5.8% (4)
    Молдова 1.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Словения
    Ничья
    Молдова
    1.27
    6.26
    15.49
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Словения - Молдова

    Исход игры
    Словения
    92.8% (64)
    Ничья
    5.8% (4)
    Молдова
    1.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    19.7% (13)
    Меньше
    80.3% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    19.7% (13)
    Нет
    80.3% (53)
    Популярный счёт
    2:0 Словения
    42% (29)
    1:0 Словения
    30.4% (21)
    2:1 Словения
    10.1% (7)
    3:0 Словения
    2.9% (2)
    1:1 Ничья
    2.9% (2)
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    Где смотреть матч Словения - Молдова онлайн

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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    1.25 5.90 11.50
    1.27 5.65 11.75
    1.22 6.26 15.49

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    4.00 1.22 3.20 1.32 2.12 1.72 1.90 1.90 1.67 2.21 1.42 2.75 1.20 4.20
    13.00 1.03 11.25 1.04 4.05 1.25 3.20 1.36 2.13 1.79 1.65 2.27 1.43 2.88 1.21 4.55 1.16 5.40 1.06 9.90
    4.01 1.25 2.45 1.57 2.10 1.77 1.86 2.00 1.61 2.38 1.47 2.73 1.39 3.08 1.14 5.98
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.18 1.69 1.49 2.50 1.17 4.70
    3.30 1.33 2.17 1.69 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
    3.27 1.35 2.69 1.49 2.11 1.76 1.67 2.26 1.47 2.74
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.10 1.35 1.82 1.93 1.37 2.95
    4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.35 1.55
    Букмекер Да Нет
    5.60 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.19
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