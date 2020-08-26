Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Николаеску Йон
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Блажич Миха
|1
|0
|2.
|Зайц Миха
|1
|0
|3.
|Бийол Яка
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Плэтикэ Сергиу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Словения
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Молдова
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Словения Последние 20 матчей: + = -Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия
Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения Кипр 2:1 Словения Словения 1:2 Болгария Черногория 0:2 Словения Словения 0:2 Беларусь Австрия 3:0 Словения
Молдова Последние 20 матчей: + = -Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова
Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова Молдова 1:1 Люксембург Сан-Марино 0:1 Молдова Беларусь 0:0 Молдова Молдова 2:0 Сан-Марино Молдова 0:0 Беларусь Люксембург 4:0 Молдова Армения 0:0 Молдова
Прогнозы на матч Словения - Молдова
Исход игры
Словения
92.8% (64)
Ничья
5.8% (4)
Молдова
1.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
19.7% (13)
Меньше
80.3% (53)
Обе команды забьют
Да
19.7% (13)
Нет
80.3% (53)
Популярный счёт
2:0 Словения
42% (29)
1:0 Словения
30.4% (21)
2:1 Словения
10.1% (7)
3:0 Словения
2.9% (2)
1:1 Ничья
2.9% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|—
|—
|—
|—
|4.00
|1.22
|3.20
|1.32
|—
|—
|2.12
|1.72
|1.90
|1.90
|1.67
|2.21
|—
|—
|1.42
|2.75
|1.20
|4.20
|—
|—
|—
|—
|13.00
|1.03
|11.25
|1.04
|4.05
|1.25
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.13
|1.79
|—
|—
|1.65
|2.27
|—
|—
|1.43
|2.88
|1.21
|4.55
|1.16
|5.40
|1.06
|9.90
|—
|—
|—
|—
|4.01
|1.25
|—
|—
|2.45
|1.57
|2.10
|1.77
|1.86
|2.00
|1.61
|2.38
|1.47
|2.73
|1.39
|3.08
|—
|—
|1.14
|5.98
|—
|—