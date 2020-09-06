20
Артер
Гарри
19
Айда
Адам
17
Алхо
Николай
14
Спарв
Тим
10
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Артер ГарриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Айда АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Лонг ШейнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кенни Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Алхо НиколайПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Спарв ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Лам ТомасЗащитник
-
18 Уронен ЙереПолузащитник
-
19 Кауко ЙониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Соири ПюрюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Канерва Маркку
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Даффи Шейн
|1
|0.5
|2.
|Брэйди Роберт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стивенс Энда
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Спарв Тим
|1
|0
|2.
|Пукки Теэму
|1
|0
|3.
|Вяйсянен Лео
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ирландия Последние 20 матчей: + = -Болгария 1:1 Ирландия Ирландия 1:1 Дания Ирландия 3:1 Новая Зеландия Швейцария 2:0 Ирландия
Грузия 0:0 Ирландия Ирландия 3:1 Болгария Ирландия 1:1 Швейцария Ирландия 2:0 Гибралтар Дания 1:1 Ирландия Ирландия 1:0 Грузия Гибралтар 0:1 Ирландия Дания 0:0 Ирландия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Ирландия 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Дания Польша 1:1 Ирландия Уэльс 4:1 Ирландия Ирландия 2:1 США Франция 2:0 Ирландия Турция 1:0 Ирландия
Финляндия Последние 20 матчей: + = -Финляндия 0:1 Уэльс Греция 2:1 Финляндия Финляндия 3:0 Лихтенштейн Финляндия 3:0 Армения
Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Финляндия 1:2 Италия Финляндия 1:0 Греция Лихтенштейн 0:2 Финляндия Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония Финляндия 1:0 Венгрия Финляндия 2:0 Беларусь
Прогнозы на матч Ирландия 0:0 Финляндия
Исход игры
Ирландия
80.7% (130)
Ничья
16.1% (26)
Финляндия
3.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
36.08% (57)
Меньше
63.92% (101)
Обе команды забьют
Да
51.27% (81)
Нет
48.73% (77)
Популярный счёт
1:0 Ирландия
38.5% (62)
2:1 Ирландия
29.8% (48)
1:1 Ничья
15.5% (25)
2:0 Ирландия
8.1% (13)
1:2 Финляндия
2.5% (4)
3:1 Ирландия
1.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|2.90
|1.40
|—
|—
|5.00
|1.17
|—
|—
|1.40
|2.90
|2.25
|1.76
|1.97
|1.89
|1.70
|2.23
|1.09
|7.20
|1.25
|4.00
|1.04
|10.00
|1.03
|9.50
|1.02
|13.00
|1.01
|18.50
|6.75
|1.11
|—
|—
|5.20
|1.17
|—
|—
|2.41
|1.58
|—
|—
|1.81
|2.02
|—
|—
|1.49
|2.80
|1.20
|4.70
|1.15
|5.60
|1.04
|11.50
|1.03
|12.50
|—
|—
|6.06
|1.13
|—
|—
|4.77
|1.19
|—
|—
|2.45
|1.56
|—
|—
|1.84
|1.97
|—
|—
|1.49
|2.64
|1.22
|4.34
|1.16
|5.32
|1.05
|10.24
|1.04
|11.30
|—
|—
|3.73
|1.30
|3.13
|1.40
|2.52
|1.57
|1.93
|1.97
|1.65
|2.35
|1.45
|2.91
|1.54
|2.61
|1.41
|3.08
|1.17
|5.59
|—
|—
|1.17
|5.62
|—
|—
|—
|—
|—
|—