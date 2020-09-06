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Ирландия
0:0
Перерыв

Стадион:
Финляндия
0'
23
Рэндолф
Даррен
7
Доэрти
Мэтт
4
Даффи
Шейн
5
Иган
Джон
3
Стивенс
Энда
15
О'Дуда
Каллум
22
Моламби
Джейсон
20
Артер
Гарри
10
Брэйди
Роберт
17
Коннолли
Аарон
19
Айда
Адам
1
Градецки
Лукаш
5
Вяйсянен
Лео
4
Ояла
Юхани
2
О'Шоунесси
Даниэль
17
Алхо
Николай
6
Камара
Глен
14
Спарв
Тим
8
Тейлор
Роберт
22
Хямяляйнен
Нико
20
Похьянпало
Йоэль
10
Пукки
Теэму
Ирландия
4-4-2
Финляндия
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ирландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Даффи Шейн 1 0.5
2. Брэйди Роберт 0 0
Финляндия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Ирландия
# Игрок      
1. Стивенс Энда 1 0
Финляндия
# Игрок      
1. Спарв Тим 1 0
2. Пукки Теэму 1 0
3. Вяйсянен Лео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ирландия 0 0 0 0 0 100% (1)
 Финляндия 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Ирландия Последние 20 матчей: + = -
Болгария 1:1 Ирландия Ирландия 1:1 Дания Ирландия 3:1 Новая Зеландия Швейцария 2:0 Ирландия
Грузия 0:0 Ирландия Ирландия 3:1 Болгария Ирландия 1:1 Швейцария Ирландия 2:0 Гибралтар Дания 1:1 Ирландия Ирландия 1:0 Грузия Гибралтар 0:1 Ирландия Дания 0:0 Ирландия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Ирландия 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Дания Польша 1:1 Ирландия Уэльс 4:1 Ирландия Ирландия 2:1 США Франция 2:0 Ирландия Турция 1:0 Ирландия
Финляндия Последние 20 матчей: + = -
Финляндия 0:1 Уэльс Греция 2:1 Финляндия Финляндия 3:0 Лихтенштейн Финляндия 3:0 Армения
Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Финляндия 1:2 Италия Финляндия 1:0 Греция Лихтенштейн 0:2 Финляндия Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония Финляндия 1:0 Венгрия Финляндия 2:0 Беларусь

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уэльс Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Ирландия 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Болгария Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Финляндия 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aviva Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 161
Ирландия 80.7% (130)
X 16.1% (26)
Финляндия 3.1% (5)
Все прогнозы
1.86 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ирландия
Ничья
Финляндия
2.49
3.44
5.15
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Ирландия 0:0 Финляндия

Исход игры
Ирландия
80.7% (130)
Ничья
16.1% (26)
Финляндия
3.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
36.08% (57)
Меньше
63.92% (101)
Обе команды забьют
Да
51.27% (81)
Нет
48.73% (77)
Популярный счёт
1:0 Ирландия
38.5% (62)
2:1 Ирландия
29.8% (48)
1:1 Ничья
15.5% (25)
2:0 Ирландия
8.1% (13)
1:2 Финляндия
2.5% (4)
3:1 Ирландия
1.9% (3)
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Где смотреть матч Ирландия 0:0 Финляндия онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.55 2.25 4.30
2.50 2.25 4.05
1.76 3.35 5.00
1.82 3.37 4.83
2.49 2.45 4.49

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.90 1.40 5.00 1.17 1.40 2.90 2.25 1.76 1.97 1.89 1.70 2.23 1.09 7.20 1.25 4.00 1.04 10.00 1.03 9.50 1.02 13.00 1.01 18.50
6.75 1.11 5.20 1.17 2.41 1.58 1.81 2.02 1.49 2.80 1.20 4.70 1.15 5.60 1.04 11.50 1.03 12.50
6.06 1.13 4.77 1.19 2.45 1.56 1.84 1.97 1.49 2.64 1.22 4.34 1.16 5.32 1.05 10.24 1.04 11.30
3.73 1.30 3.13 1.40 2.52 1.57 1.93 1.97 1.65 2.35 1.45 2.91 1.54 2.61 1.41 3.08 1.17 5.59 1.17 5.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.28 3.60 1.49 2.46 1.14 5.55 1.05 9.20 1.01 15.00
2.34 1.60 1.53 2.50 1.26 3.85 1.05 9.60 1.04 11.25
2.33 1.61 1.53 2.52 1.27 3.81 1.06 9.38 1.05 10.24
1.17 5.31 1.43 2.96 1.15 5.73 1.12 6.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.01 1.70 1.40 2.55 1.16 4.90
2.91 1.41 1.90 1.90 1.41 2.91 1.13 6.05 1.09 7.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
2.45 1.56
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.80 1.17
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