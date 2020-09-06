Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Финляндия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Финляндия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Финляндия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Тейлор Роберт из команды Финляндия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Удар от ворот произведет Финляндия

40' Удар от ворот произведет Финляндия

39' Брэйди Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Алхо Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Финляндия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Хямяляйнен Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Удар от ворот произведет Ирландия

27' Спарв Тим из команды Финляндия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

26' Даффи Шейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Удар от ворот произведет Ирландия

25' Финляндия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Финляндия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Рэндолф Даррен взял и забрал мяч на выходе

23' Игрок из команды Финляндия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

22' Удар от ворот произведет Ирландия

22' Даффи Шейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Пукки Теэму нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

21' Финляндия имеет хороший шанс забить.

21' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

20' Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Пукки Теэму из команды Финляндия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

17' Алхо Николай из команды Финляндия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

17' Удар от ворот произведет Финляндия

12' Финляндия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' ШАНС! Пукки Теэму вышел один на один с голкипером...

9' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

8' Удар от ворот произведет Ирландия

8' Финляндия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Тейлор Роберт из команды Финляндия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

5' Финляндия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Доэрти Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Игрок из команды Финляндия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Иган Джон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Пукки Теэму из команды Финляндия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

2' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

1' Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ирландия начинает с центра поля