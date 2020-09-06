  1. Футбол
  2. Матчи
Ирландия
0:1
Конец матча

Стадион:
Финляндия
0'
0:1
64' Гол
Йенсен Фредрик
66' Желтая карточка
Моламби Джейсон
86' Желтая карточка
Артер Гарри
89' Желтая карточка
О'Шоунесси Даниэль
90'+5
23
Рэндолф
Даррен
7
Доэрти
Мэтт
4
Даффи
Шейн
5
Иган
Джон
3
Стивенс
Энда
15
О'Дуда
Каллум
22
Моламби
Джейсон
20
Артер
Гарри
10
Брэйди
Роберт
17
Коннолли
Аарон
19
Айда
Адам
1
Градецки
Лукаш
5
Вяйсянен
Лео
4
Ояла
Юхани
2
О'Шоунесси
Даниэль
17
Алхо
Николай
6
Камара
Глен
14
Спарв
Тим
8
Тейлор
Роберт
22
Хямяляйнен
Нико
20
Похьянпало
Йоэль
10
Пукки
Теэму
Ирландия
4-4-2
Финляндия
3-5-2

Ход матча

59'
Робинсон Каллум
О'Дуда Каллум
 
63'
 
Йенсен Фредрик
Похьянпало Йоэль
64'
0:1
Йенсен Фредрик
(Тейлор Роберт)
66'
Моламби Джейсон
 
66'
Макголдрик Дэвид
Айда Адам
 
77'
Макклин Джеймс
Коннолли Аарон
 
79'
 
Уронен Йере
Хямяляйнен Нико
86'
Артер Гарри
 
89'
 
О'Шоунесси Даниэль
90'
 
Карялайнен Расмус
Пукки Теэму

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ирландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Даффи Шейн 1 0.5
2. Брэйди Роберт 0 0
Финляндия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йенсен Фредрик 1 0.5
2. Тейлор Роберт 0 0

Карточки

Ирландия
# Игрок      
1. Стивенс Энда 1 0
2. Артер Гарри 1 0
3. Моламби Джейсон 1 0
Финляндия
# Игрок      
1. Спарв Тим 1 0
2. Пукки Теэму 1 0
3. О'Шоунесси Даниэль 1 0
4. Вяйсянен Лео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ирландия 0 0 0 0 0 100% (1)
 Финляндия 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Ирландия Последние 20 матчей: + = -
Болгария 1:1 Ирландия Ирландия 1:1 Дания Ирландия 3:1 Новая Зеландия Швейцария 2:0 Ирландия
Грузия 0:0 Ирландия Ирландия 3:1 Болгария Ирландия 1:1 Швейцария Ирландия 2:0 Гибралтар Дания 1:1 Ирландия Ирландия 1:0 Грузия Гибралтар 0:1 Ирландия Дания 0:0 Ирландия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Ирландия 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Дания Польша 1:1 Ирландия Уэльс 4:1 Ирландия Ирландия 2:1 США Франция 2:0 Ирландия Турция 1:0 Ирландия
Финляндия Последние 20 матчей: + = -
Финляндия 0:1 Уэльс Греция 2:1 Финляндия Финляндия 3:0 Лихтенштейн Финляндия 3:0 Армения
Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Финляндия 1:2 Италия Финляндия 1:0 Греция Лихтенштейн 0:2 Финляндия Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония Финляндия 1:0 Венгрия Финляндия 2:0 Беларусь

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уэльс Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Финляндия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Ирландия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Болгария Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aviva Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 161
Ирландия 80.7% (130)
X 16.1% (26)
Финляндия 3.1% (5)
Все прогнозы
1.86 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ирландия 0:1 Финляндия

Исход игры
Ирландия
80.7% (130)
Ничья
16.1% (26)
Финляндия
3.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
36.08% (57)
Меньше
63.92% (101)
Обе команды забьют
Да
51.27% (81)
Нет
48.73% (77)
Популярный счёт
1:0 Ирландия
38.5% (62)
2:1 Ирландия
29.8% (48)
1:1 Ничья
15.5% (25)
2:0 Ирландия
8.1% (13)
1:2 Финляндия
2.5% (4)
3:1 Ирландия
1.9% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Ирландия 0:1 Финляндия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
100.00 7.20 1.10
16.00 3.80 1.37
1.76 3.35 5.00
1.82 3.37 4.83
33.88 4.65 1.26

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.27 1.62 5.00 1.17 1.66 2.20 2.25 1.76 1.97 1.89 1.70 2.23 1.08 7.77 1.25 4.00 1.04 10.00 1.03 9.50 1.02 13.00 1.01 18.50
6.75 1.11 5.20 1.17 2.41 1.58 1.81 2.02 1.49 2.80 1.20 4.70 1.15 5.60 1.04 11.50 1.03 12.50
6.06 1.13 4.77 1.19 2.45 1.56 1.84 1.97 1.49 2.64 1.22 4.34 1.16 5.32 1.05 10.24 1.04 11.30
3.15 1.40 2.61 1.54 2.07 1.83 1.67 2.31 1.56 2.55 1.32 3.61 1.44 2.93 1.28 3.90 1.21 4.86 1.17 5.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.28 3.60 1.49 2.46 1.14 5.55 1.05 9.20 1.01 15.00
2.34 1.60 1.53 2.50 1.26 3.85 1.05 9.60 1.04 11.25
2.33 1.61 1.53 2.52 1.27 3.81 1.06 9.38 1.05 10.24
1.17 5.31 1.43 2.96 1.15 5.73 1.12 6.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.01 1.70 1.40 2.55 1.16 4.90
2.91 1.41 1.90 1.90 1.41 2.91 1.13 6.05 1.09 7.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
2.45 1.56
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.80 1.17
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный