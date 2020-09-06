  1. Футбол
  2. Матчи
Венгрия
0:3
Второй тайм: 47'

Стадион:
РОССИЯ
0'
0:1
16' Гол
Миранчук Антон
25' Желтая карточка
Зобнин Роман
0:2
34' Гол
Оздоев Магомед
42' Желтая карточка
Шигер Давид
0:3
46' Гол
Фернандес Марио
47'
1
Гулач
Петер
6
Орбан
Вилли
2
Ланг
Адам
4
Салаи
Аттила
21
Беше
Барнабаш
18
Шигер
Давид
8
Надь
Адам
10
Собослаи
Доминик
11
Холендер
Филип
9
Сцалай
Адам
20
Шаллаи
Роланд
12
Шунин
Антон
2
Фернандес
Марио
5
Семёнов
Андрей
14
Джикия
Георгий
13
Кудряшов
Фёдор
7
Оздоев
Магомед
21
Миранчук
Антон
11
Зобнин
Роман
20
Ионов
Алексей
22
Дзюба
Артём
23
Кузяев
Далер
Венгрия
3-5-2
РОССИЯ
4-3-3

Ход матча

16'
0:1
Миранчук Антон
(Кузяев Далер)
25'
 
Зобнин Роман
34'
0:2
Оздоев Магомед
(Семёнов Андрей)
42'
Шигер Давид
 
46'
Кальмар Жолт
Шигер Давид
 
46'
0:3
Фернандес Марио
(Дзюба Артём)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Венгрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Собослаи Доминик 1 0.5
РОССИЯ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 2 (1) 1
2. Оздоев Магомед 1 0.5
3. Караваев Вячеслав 1 0.5
4. Миранчук Антон 1 0.5
5. Семёнов Андрей 0 0
6. Зобнин Роман 0 0
7. Кузяев Далер 0 0

Карточки

Венгрия
# Игрок      
1. Шигер Давид 2 0
2. Фиоло Оттила 1 0
3. Ланг Адам 1 0
РОССИЯ
# Игрок      
1. Зобнин Роман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венгрия 0 0 0 0 0 100% (1)
 РОССИЯ 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Венгрия Последние 20 матчей: + = -
Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан
Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Финляндия 1:0 Венгрия Венгрия 1:2 Австралия Беларусь 1:1 Венгрия Венгрия 0:1 Шотландия
РОССИЯ Последние 20 матчей: + = -
РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ
РОССИЯ 4:0 Шотландия РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ Бельгия 3:1 РОССИЯ Швеция 2:0 РОССИЯ Германия 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 2:0 Турция РОССИЯ 0:0 Швеция РОССИЯ 5:1 Чехия Турция 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 2:2 Хорватия Испания 1:1 РОССИЯ

Последние игры между собой

Венгрия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
РОССИЯ: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Венгрия 0:3 РОССИЯ Товарищеские матчи Венгрия 1:2 РОССИЯ Товарищеские матчи Венгрия 1:1 РОССИЯ Товарищеские матчи

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ 2:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Венгрия 0:2 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
3. Турция Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Сербия Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Второй тайм
  • Описание гола
    47'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФЕРНАНДЕС! 0:3!
    Уже громит российская команда своего соперника! Очень легко вновь разорвали мы оборону венгров. Получает с левого фланга в центр мяч Дзюба, который не стал бить самостоятельно. Выкатил Артём сферу на Фернандеса, который в касание выстрелил по воротам, отправив сферу в сетку.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал в нашем поединке. В перерыве, судя по всему, замен сделано не было. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего не добавил рефери к основному времени первого тайма. Прозвучал у нас свисток на перерыв. 0:2, впереди пока российская команда.
  • Угловой
    44'
    Шаллаи выполнял передачу от левого углового флага в центр штрафной россиян. Сыграл на выходе сейчас Шунин, который зафиксировал снаряд в свои перчатки.
  • Желтая карточка
    43'
    Шигер сейчас в центре поля сыграл в подкате, после чего арбитр показал карточку желтого цвета игроку венгерского коллектива.
  • 42'
    Совсем скоро свисток арбитра на перерыв раздастся. Успокоился темп поединка у нас. Готовится уже рефери отправить соперников в раздевалку.
  • Офсайд
    41'
    Ионов справа выдвигался на ворота сборной Венгрии, уже вошел Алексей в штрафную и был готов пробить по воротам, но "вне игры" определил у него судья.
  • 40'
    Пять минут до конца первого тайма остается играть соперникам. Сможет ли Венгрия сократить преимущество россиян до минимального еще до перерыва?
  • 39'
    Оздоев снова нанес дальний плотный удар. Мяч полетел на большой скорости в сторону левой "девятки", но ушел значительно выше мишени.
  • Фол, нарушение
    37'
    Снова Беше завалили на газон футболисты сборной России. На Оздоева искоса поглядывает рефери. Мне кажется, что в следующий раз арбитр покажет россиянину карточку желтого цвета.
  • Офсайд
    36'
    В небольшой офсайд сейчас забрался Кузяев. Свисток арбитра последовал незамедлительно. Действительно "вне игры" был у Далера.
  • 35'
    Очень уверенное преимущество у россиян по итогам первого тайма. Что-то мне подсказывает, что еще до перерыва венгры могут получить разгромный счет на табло.
  • Описание гола
    34'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОЗДОЕВ! 0:2!
    Второй гол мы забиваем в ворота соперника! Прострел справа в штрафную венгров. Затягивает с выносом мяча Сцалай, после чего попадает под "чистый" подкат Семёнова. Снаряд приходит к Оздоеву, который спокойным ударом в левый угол отправляет сферу в цель!
  • 33'
    Миранчук выполнил навес с правой бровки. Сцалай спокойно играет головой в центре штрафной, выбивая сферу куда подальше.
  • Фол, нарушение
    32'
    Штрафной удар зарабатывает сейчас сборная России. Фернандеса сбивают на правой бровке. Будут исполнять навесную подачу россияне. Антон Миранчук у мяча.
  • 31'
    Станислав Черчесов чем-то недоволен у кромки поля. Разводит руками наставник российской сборной. Складывается такое ощущение, что проигрывает в счете мы, а не соперники.
  • Опасный момент
    29'
    Шигер издали пробивает по воротам соперника. Метров с 30-ти снаряд в сторону ворот, но улетает значительно выше предполагаемой мишени.
  • 28'
    Практически полчаса отыграли уже команды в нашей встрече. Отказалась сборная Станислава Черчесова от игры в прессинге.
  • Угловой
    27'
    После розыгрыша углового сумел Беше отклеиться от Фернандеса. Головой в итоге выстрелил игрок венгерской команды в правый угол, и со снарядом встретился в намеченной точке Антон Шунин.
  • 26'
    Успевает Кузяев отработать в обороне, и выполнить подкат против Беше. Мяч на угловой в итоге уходит. Все же лучше, чем позволить сопернику выполнить опасный прострел.
  • Желтая карточка
    25'
    Похоже, что Зобнин сбивал Беше на правой бровке. Причем Роман еще и карточку желтого цвета от рефери получает за свои деяния. Опасный фол, хоть и не имел он злого умысла.
  • 24'
    Стали активнее действовать хозяева. Снова подача слева от них прошла в центр штрафной. И хорошо, что Сцалай не лучший навес выполнил на дальнюю штангу. Мяч покинул пределы футбольного газона.
  • Опасный момент
    22'
    Шаллаи сейчас сумел воспользоваться удачным для его команды отскоком. Пробил в итоге футболист метров с 15-ти по воротам Шунина, но, на наше счастье, угодил в спину партнеру, от которого мяч за лицевую линию улетел.
  • 21'
    Беше по правому флангу разбегался с мячом. Был перед ним партнер и сразу четыре футболиста российской сборной. Протиснуться через такие оборонительные редуты не удалось хозяевам поля.
  • 20'
    20 минут отыграли соперники в первом тайме. Забили наши ребята гол в рамку противника, могли забить и до этого гола, но футбольная фортуна распорядилась иначе.
  • 19'
    Марио Фернандес справа получил мяч, но не сумел его обработать соответствующим образом. В итоге россиянин с бразильскими корнями упустил сферу за боковую линию.
  • 18'
    Заметное оживление на скамейке у россиян. Хотя сложно сказать, рад ли произошедшему Станислав Черчесов. По его виду нельзя сказать, что россияне забили гол.
  • 17'
    Со второй попытки удалось все-таки россиянам взять рамку противника. Будем надеяться, что российская сборная сможет развить свой успех уже в самое ближайшее время.
  • Описание гола
    16'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АНТОН МИРАНЧУК! 0:1!
    Фланговая атака россиян. Кузяев получает сферу слева, после чего выполняет прострел в центр штрафной. Оттуда без сопротивления пробивал Антон Миранчук, который в касание отправил мяч в сетку!
  • 15'
    Сцалай попытался по правому флангу подключиться к атаке сборной Венгрии, но передача последовала слишком сильно на адресата. Потеря.
  • 14'
    Такое ощущение, что россияне попросту не знают, что им делать с мячом. Немногое получается впереди у подопечных Станислава Черчесова. Во многом, прессинг венгров себя в действии проявляет.
  • 13'
    Беше по правому флангу пытался оббежать Кудряшова, но Фёдор спокойно оттеснил от себя соперника, отправив мяч за боковую линию.
  • 12'
    Шунин успевает выйти из ворот и забрать мяч в свои перчатки. Венгерский коллектив очень заряжен сегодня на победу, и непросто приходится подопечным Черчесова под гнетом противника.
  • 11'
    10 минут отыграли команды. Подача в штрафную сборной Венгрии сейчас последовала. Дзюба попытался побороться за мяч, но сделать это ему не удалось. Кипер венгров был первым на мяче.
  • Фол, нарушение
    10'
    Джикию дернули за футболку, после чего футболист сборной России рухнул на газон, заработав для своей коллектива штрафной удар.
  • 9'
    Но с мячом чаще пока встречаются хозяева. Венгерская команда после победы над Турцией настроена победить в этот футбольный вечер, однако наши ребята, конечно же, против этого маневра.
  • Фол, нарушение
    8'
    Попытались россияне продраться через частокол ног соперника. В итоге Антон Миранчук заехал по ноге противнику. Снова мяч достался венграм. Неплохо хозяева смотрятся на старте матча.
  • Офсайд
    7'
    Активно гонит вперед своих подопечных Станислав Черчесов. В нашей же штрафной один из футболистов венгерской команды оказывается в положении "вне игры".
  • Опасный момент
    6'
    МОМЕНТ! Шикарный момент был у Антона Миранчука! Классная передача последовала на футболиста "Локомотива", который по центру вышел к воротам, сместился вправо, после чего пробил в ближний угол, и совсем немного не попал в цель!!!
  • 5'
    А вот стандартное положение сборная Венгрии разыграла не лучшим образом. Подача в штрафную россиян - отбиваемся мы с горем пополам.
  • Угловой
    4'
    Дзюба сейчас перевел мяч за лицевую линию. Не понятно, почему партнеры ему не подсказали, что нет за его спиной никого из соперников. В итоге угловой венгры заработали.
  • 3'
    По три очка имели соперники перед стартом этого поединка. Победитель сегодняшнего матча единолично возглавят свою группу. Посмотрим, кому удастся отличиться таким образом.
  • 2'
    Футболисты сборной Венгрии предстали на поле в чисто белом обмундировании, тогда как игроки российской команды вышли на газон в красных цветах. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча у нас стартовала тем временем! С центра поля мяч разыграли футболисты сборной России. Удачи командам, но победе нашей команде! Поехали!
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Puskas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Венгрия 0:3 РОССИЯ

Исход игры
Венгрия
6.9% (12)
Ничья
24.3% (42)
РОССИЯ
68.8% (119)
Тотал 2.5
Больше
56.29% (94)
Меньше
43.71% (73)
Обе команды забьют
Да
76.05% (127)
Нет
23.95% (40)
Популярный счёт
1:2 РОССИЯ
41.6% (72)
1:1 Ничья
20.2% (35)
0:1 РОССИЯ
11% (19)
0:2 РОССИЯ
6.4% (11)
1:3 РОССИЯ
6.4% (11)
2:1 Венгрия
2.9% (5)
1:0 Венгрия
2.3% (4)
2:2 Ничья
1.7% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
38.00 16.00 1.05
31.00 13.00 1.06
3.95 3.26 2.11
3.86 3.33 2.04
10.45 5.29 1.33

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.40 1.07 6.70 1.11 6.10 1.12 4.60 1.19 1.91 1.95 3.60 1.28 2.45 1.55 1.60 2.33 1.22 4.20 1.15 5.30 1.03 12.00 1.02 13.00
8.30 1.07 6.95 1.11 2.91 1.42 2.20 1.69 1.69 2.29 1.37 3.15 1.27 3.84 1.09 7.50 1.08 8.30 1.01 16.50
7.27 1.09 6.17 1.12 2.94 1.40 2.25 1.64 1.69 2.16 1.35 3.18 1.25 3.92 1.10 6.85 1.08 7.75 1.02 14.07 1.02 14.57
6.04 1.15 2.63 1.53 2.24 1.71 2.90 1.45 4.40 1.24 2.00 1.90 3.08 1.41 2.21 1.72 1.85 2.04 1.61 2.44 1.36 3.34 1.23 4.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.63 1.48 1.69 2.17 1.92 1.87 1.27 3.70 1.42 2.85 1.05 9.50 1.03 12.00
2.59 1.50 1.72 2.12 1.37 3.10 1.09 7.40 1.06 8.80
2.64 1.48 1.74 2.08 1.36 3.13 1.10 6.85 1.07 8.30
2.58 1.54 2.12 1.77 1.64 2.35 1.41 3.01 1.78 2.11 1.48 2.76 1.18 5.10 1.13 6.30 1.17 5.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.33 2.20 1.66 1.53 2.52 1.20 4.30
3.32 1.33 2.32 1.61 1.59 2.36 1.20 4.30 1.14 5.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
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