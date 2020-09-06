Второй тайм стартовал в нашем поединке. В перерыве, судя по всему, замен сделано не было. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФЕРНАНДЕС! 0:3! Уже громит российская команда своего соперника! Очень легко вновь разорвали мы оборону венгров. Получает с левого фланга в центр мяч Дзюба, который не стал бить самостоятельно. Выкатил Артём сферу на Фернандеса, который в касание выстрелил по воротам, отправив сферу в сетку.

Шигер сейчас в центре поля сыграл в подкате, после чего арбитр показал карточку желтого цвета игроку венгерского коллектива.

Шаллаи выполнял передачу от левого углового флага в центр штрафной россиян. Сыграл на выходе сейчас Шунин, который зафиксировал снаряд в свои перчатки.

Ничего не добавил рефери к основному времени первого тайма. Прозвучал у нас свисток на перерыв. 0:2, впереди пока российская команда.

42' Совсем скоро свисток арбитра на перерыв раздастся. Успокоился темп поединка у нас. Готовится уже рефери отправить соперников в раздевалку.

41' Ионов справа выдвигался на ворота сборной Венгрии, уже вошел Алексей в штрафную и был готов пробить по воротам, но "вне игры" определил у него судья.

40' Пять минут до конца первого тайма остается играть соперникам. Сможет ли Венгрия сократить преимущество россиян до минимального еще до перерыва?

39' Оздоев снова нанес дальний плотный удар. Мяч полетел на большой скорости в сторону левой "девятки", но ушел значительно выше мишени.

37' Снова Беше завалили на газон футболисты сборной России. На Оздоева искоса поглядывает рефери. Мне кажется, что в следующий раз арбитр покажет россиянину карточку желтого цвета.

36' В небольшой офсайд сейчас забрался Кузяев. Свисток арбитра последовал незамедлительно. Действительно "вне игры" был у Далера.

35' Очень уверенное преимущество у россиян по итогам первого тайма. Что-то мне подсказывает, что еще до перерыва венгры могут получить разгромный счет на табло.

34' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОЗДОЕВ! 0:2!

Второй гол мы забиваем в ворота соперника! Прострел справа в штрафную венгров. Затягивает с выносом мяча Сцалай, после чего попадает под "чистый" подкат Семёнова. Снаряд приходит к Оздоеву, который спокойным ударом в левый угол отправляет сферу в цель!

33' Миранчук выполнил навес с правой бровки. Сцалай спокойно играет головой в центре штрафной, выбивая сферу куда подальше.

32' Штрафной удар зарабатывает сейчас сборная России. Фернандеса сбивают на правой бровке. Будут исполнять навесную подачу россияне. Антон Миранчук у мяча.

31' Станислав Черчесов чем-то недоволен у кромки поля. Разводит руками наставник российской сборной. Складывается такое ощущение, что проигрывает в счете мы, а не соперники.

29' Шигер издали пробивает по воротам соперника. Метров с 30-ти снаряд в сторону ворот, но улетает значительно выше предполагаемой мишени.

28' Практически полчаса отыграли уже команды в нашей встрече. Отказалась сборная Станислава Черчесова от игры в прессинге.

27' После розыгрыша углового сумел Беше отклеиться от Фернандеса. Головой в итоге выстрелил игрок венгерской команды в правый угол, и со снарядом встретился в намеченной точке Антон Шунин.

26' Успевает Кузяев отработать в обороне, и выполнить подкат против Беше. Мяч на угловой в итоге уходит. Все же лучше, чем позволить сопернику выполнить опасный прострел.

25' Похоже, что Зобнин сбивал Беше на правой бровке. Причем Роман еще и карточку желтого цвета от рефери получает за свои деяния. Опасный фол, хоть и не имел он злого умысла.

24' Стали активнее действовать хозяева. Снова подача слева от них прошла в центр штрафной. И хорошо, что Сцалай не лучший навес выполнил на дальнюю штангу. Мяч покинул пределы футбольного газона.

22' Шаллаи сейчас сумел воспользоваться удачным для его команды отскоком. Пробил в итоге футболист метров с 15-ти по воротам Шунина, но, на наше счастье, угодил в спину партнеру, от которого мяч за лицевую линию улетел.

21' Беше по правому флангу разбегался с мячом. Был перед ним партнер и сразу четыре футболиста российской сборной. Протиснуться через такие оборонительные редуты не удалось хозяевам поля.

20' 20 минут отыграли соперники в первом тайме. Забили наши ребята гол в рамку противника, могли забить и до этого гола, но футбольная фортуна распорядилась иначе.

19' Марио Фернандес справа получил мяч, но не сумел его обработать соответствующим образом. В итоге россиянин с бразильскими корнями упустил сферу за боковую линию.

18' Заметное оживление на скамейке у россиян. Хотя сложно сказать, рад ли произошедшему Станислав Черчесов. По его виду нельзя сказать, что россияне забили гол.

17' Со второй попытки удалось все-таки россиянам взять рамку противника. Будем надеяться, что российская сборная сможет развить свой успех уже в самое ближайшее время.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АНТОН МИРАНЧУК! 0:1!

Фланговая атака россиян. Кузяев получает сферу слева, после чего выполняет прострел в центр штрафной. Оттуда без сопротивления пробивал Антон Миранчук, который в касание отправил мяч в сетку!

15' Сцалай попытался по правому флангу подключиться к атаке сборной Венгрии, но передача последовала слишком сильно на адресата. Потеря.

14' Такое ощущение, что россияне попросту не знают, что им делать с мячом. Немногое получается впереди у подопечных Станислава Черчесова. Во многом, прессинг венгров себя в действии проявляет.

13' Беше по правому флангу пытался оббежать Кудряшова, но Фёдор спокойно оттеснил от себя соперника, отправив мяч за боковую линию.

12' Шунин успевает выйти из ворот и забрать мяч в свои перчатки. Венгерский коллектив очень заряжен сегодня на победу, и непросто приходится подопечным Черчесова под гнетом противника.

11' 10 минут отыграли команды. Подача в штрафную сборной Венгрии сейчас последовала. Дзюба попытался побороться за мяч, но сделать это ему не удалось. Кипер венгров был первым на мяче.

10' Джикию дернули за футболку, после чего футболист сборной России рухнул на газон, заработав для своей коллектива штрафной удар.

9' Но с мячом чаще пока встречаются хозяева. Венгерская команда после победы над Турцией настроена победить в этот футбольный вечер, однако наши ребята, конечно же, против этого маневра.

8' Попытались россияне продраться через частокол ног соперника. В итоге Антон Миранчук заехал по ноге противнику. Снова мяч достался венграм. Неплохо хозяева смотрятся на старте матча.

7' Активно гонит вперед своих подопечных Станислав Черчесов. В нашей же штрафной один из футболистов венгерской команды оказывается в положении "вне игры".

6' МОМЕНТ! Шикарный момент был у Антона Миранчука! Классная передача последовала на футболиста "Локомотива", который по центру вышел к воротам, сместился вправо, после чего пробил в ближний угол, и совсем немного не попал в цель!!!

5' А вот стандартное положение сборная Венгрии разыграла не лучшим образом. Подача в штрафную россиян - отбиваемся мы с горем пополам.

4' Дзюба сейчас перевел мяч за лицевую линию. Не понятно, почему партнеры ему не подсказали, что нет за его спиной никого из соперников. В итоге угловой венгры заработали.

3' По три очка имели соперники перед стартом этого поединка. Победитель сегодняшнего матча единолично возглавят свою группу. Посмотрим, кому удастся отличиться таким образом.

2' Футболисты сборной Венгрии предстали на поле в чисто белом обмундировании, тогда как игроки российской команды вышли на газон в красных цветах. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.