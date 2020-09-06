Венгрия
0:3
Второй тайм: 47'
Стадион: Имени Ференца Пушкаша
РОССИЯ
0:1
16' ГолМиранчук Антон
25' Желтая карточкаЗобнин Роман
0:2
34' ГолОздоев Магомед
42' Желтая карточкаШигер Давид
0:3
46' ГолФернандес Марио
18
Шигер
Давид
12
Шунин
Антон
11
Зобнин
Роман
22
Дзюба
Артём
23
Кузяев
Далер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Ковачик АдамВратарь
-
12 Дибус ДенешВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Шефер АндрашПолузащитник
-
19 Чери ТамашПолузащитник
-
16 Мейт ПаткайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Кальмар ЖолтНападающий
-
Главный тренер: Росси Марко
- Основной состав
-
12 Шунин АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зобнин РоманПолузащитник
- Нападающий
-
22 Дзюба АртёмНападающий
-
23 Кузяев ДалерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Фомин ДаниилПолузащитник
-
18 Жирков ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черчесов Станислав
Ход матча
16'
0:1
25'
34'
0:2
42'
46'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Собослаи Доминик
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|2 (1)
|1
|2.
|Оздоев Магомед
|1
|0.5
|3.
|Караваев Вячеслав
|1
|0.5
|4.
|Миранчук Антон
|1
|0.5
|5.
|Семёнов Андрей
|0
|0
|6.
|Зобнин Роман
|0
|0
|7.
|Кузяев Далер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шигер Давид
|2
|0
|2.
|Фиоло Оттила
|1
|0
|3.
|Ланг Адам
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зобнин Роман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венгрия
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|РОССИЯ
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Венгрия Последние 20 матчей: + = -Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан
Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Финляндия 1:0 Венгрия Венгрия 1:2 Австралия Беларусь 1:1 Венгрия Венгрия 0:1 Шотландия
РОССИЯ Последние 20 матчей: + = -РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ
РОССИЯ 4:0 Шотландия РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ Бельгия 3:1 РОССИЯ Швеция 2:0 РОССИЯ Германия 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 2:0 Турция РОССИЯ 0:0 Швеция РОССИЯ 5:1 Чехия Турция 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 2:2 Хорватия Испания 1:1 РОССИЯ
Последние игры между собой
Венгрия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
РОССИЯ: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Прогнозы на матч Венгрия 0:3 РОССИЯ
Исход игры
Венгрия
6.9% (12)
Ничья
24.3% (42)
РОССИЯ
68.8% (119)
Тотал 2.5
Больше
56.29% (94)
Меньше
43.71% (73)
Обе команды забьют
Да
76.05% (127)
Нет
23.95% (40)
Популярный счёт
1:2 РОССИЯ
41.6% (72)
1:1 Ничья
20.2% (35)
0:1 РОССИЯ
11% (19)
0:2 РОССИЯ
6.4% (11)
1:3 РОССИЯ
6.4% (11)
2:1 Венгрия
2.9% (5)
1:0 Венгрия
2.3% (4)
2:2 Ничья
1.7% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.40
|1.07
|6.70
|1.11
|6.10
|1.12
|—
|—
|4.60
|1.19
|1.91
|1.95
|3.60
|1.28
|—
|—
|2.45
|1.55
|—
|—
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.22
|4.20
|1.15
|5.30
|1.03
|12.00
|1.02
|13.00
|8.30
|1.07
|6.95
|1.11
|2.91
|1.42
|—
|—
|2.20
|1.69
|—
|—
|1.69
|2.29
|—
|—
|1.37
|3.15
|—
|—
|1.27
|3.84
|—
|—
|1.09
|7.50
|1.08
|8.30
|1.01
|16.50
|—
|—
|7.27
|1.09
|6.17
|1.12
|2.94
|1.40
|—
|—
|2.25
|1.64
|—
|—
|1.69
|2.16
|—
|—
|1.35
|3.18
|—
|—
|1.25
|3.92
|—
|—
|1.10
|6.85
|1.08
|7.75
|1.02
|14.07
|1.02
|14.57
|—
|—
|—
|—
|6.04
|1.15
|2.63
|1.53
|2.24
|1.71
|2.90
|1.45
|4.40
|1.24
|2.00
|1.90
|3.08
|1.41
|2.21
|1.72
|1.85
|2.04
|1.61
|2.44
|1.36
|3.34
|1.23
|4.50
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.63
|1.48
|—
|—
|1.69
|2.17
|—
|—
|1.92
|1.87
|—
|—
|1.27
|3.70
|—
|—
|1.42
|2.85
|1.05
|9.50
|1.03
|12.00
|2.59
|1.50
|—
|—
|1.72
|2.12
|—
|—
|1.37
|3.10
|—
|—
|1.09
|7.40
|—
|—
|1.06
|8.80
|—
|—
|—
|—
|2.64
|1.48
|—
|—
|1.74
|2.08
|—
|—
|1.36
|3.13
|—
|—
|1.10
|6.85
|—
|—
|1.07
|8.30
|—
|—
|—
|—
|2.58
|1.54
|2.12
|1.77
|1.64
|2.35
|1.41
|3.01
|1.78
|2.11
|1.48
|2.76
|1.18
|5.10
|1.13
|6.30
|1.17
|5.41
|—
|—
|—
|—