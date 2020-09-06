Плохая подача со штрафного удара последовала, а именно - слишком низкая. Турки отбились легко, но убежать в контратаку не смогли.

В очередной попытке высокого командного прессинга сербы сумели отобрать мяч только с нарушением правил.

Турецкая команда никак не может наладить комбинационную игру, в то время как у сербов уже в последнее время что-то получается.

Коларов ошибся при длинном переводе мяча на правый фланг - Лазович не имел возможности сохранить в поле игровой снаряд.

Штрафной удар удалось заработать туркам на правом фланге атаки, стараниями Унала. Возможно, сейчас у гостей будет первый острый момент у ворот соперника.

10' Костич разгонял атаку сборной Сербии левым флангом, но его аккуратно сбил Туфан. Ещё одно стандартное положение сейчас исполнят подопечные Любиши Тумбаковича.

9' Угловой хозяева поля подали с правого фланга, но в борьбе за высоко летящий мяч один из сербов сфолил в атаке.

8' Заброс из глубины поля прошёл на Митровича, который головой ловко сбросил мяч на Тадича в штрафную площадку, однако Душана в последнее мгновение успел опередить защитник.

7' Турки попытались ответить своей атакой правым флангом, однако Туфан выпустил мяч за лицевую линию в борьбе с опекуном.

6' ОПАСНО! После подачи с левого фланга мяч дошёл до противоположного края штрафной площади на Колерова, который мощно пробивал по воротам, но угодил в сетку с внешней стороны.

5' Много ошибок в передачах допускают обе команды. Пока что никакого конструктива на поле нет - сплошной сумбур.

3' Сербы стараются задействовать высокий командный прессинг, но турки готовы к подобному развитию событий, так что не суетятся.

2' Обе команды начали турнир с поражений, так что в этом матче должны выложиться без остатка для достижения положительного результата.