Сербия
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Райко Митич
Турция
17
Костич
Филип
10
Тадич
Душан
20
Кабак
Озан
16
Унал
Энес
11
Язиджи
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Костич ФилипПолузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Роков ЭмилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ляич АдемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Йович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Тумбакович Любиша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Кабак ОзанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Унал ЭнесПолузащитник
-
11 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Аккан ГёкханВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Мераш УмутЗащитник
-
21 Кавечи ИрфанПолузащитник
-
22 Айхан КанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Митрович Александр
|1
|0.5
|2.
|Лазович Дарко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Максимович Никола
|1
|0
|2.
|Павлович Страхиня
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|2.
|Кавечи Ирфан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сербия
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Сербия Последние 20 матчей: + = -РОССИЯ 3:1 Сербия Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия
Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия Сербия 4:1 Литва Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия Черногория 0:2 Сербия Сербия 2:2 Румыния Литва 0:1 Сербия Сербия 0:2 Бразилия Сербия 1:2 Швейцария Коста-Рика 0:1 Сербия
Турция Последние 20 матчей: + = -Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция
Турция 1:0 Албания Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция РОССИЯ 2:0 Турция Турция 0:0 Босния и Герцеговина Швеция 2:3 Турция Турция 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:1 Турция
Прогнозы на матч Сербия 0:0 Турция
Исход игры
Сербия
70.5% (117)
Ничья
21.1% (35)
Турция
8.4% (14)
Тотал 2.5
Больше
53.09% (86)
Меньше
46.91% (76)
Обе команды забьют
Да
71.6% (116)
Нет
28.4% (46)
Популярный счёт
2:1 Сербия
39.8% (66)
1:1 Ничья
18.7% (31)
1:0 Сербия
17.5% (29)
2:0 Сербия
7.8% (13)
1:2 Турция
5.4% (9)
2:2 Ничья
1.8% (3)
3:1 Сербия
1.8% (3)
3:2 Сербия
1.2% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.50
|1.08
|7.40
|1.06
|2.75
|1.44
|—
|—
|2.65
|1.57
|2.05
|1.82
|1.62
|2.27
|—
|—
|1.44
|2.75
|1.22
|4.20
|1.13
|6.40
|1.06
|8.80
|1.02
|11.50
|—
|—
|10.25
|1.06
|8.50
|1.07
|3.36
|1.33
|—
|—
|2.57
|1.52
|—
|—
|1.86
|2.04
|—
|—
|1.44
|2.83
|1.28
|3.72
|1.12
|6.30
|1.09
|7.20
|1.02
|13.75
|—
|—
|7.75
|1.08
|6.85
|1.10
|3.18
|1.35
|—
|—
|2.47
|1.54
|—
|—
|1.79
|2.01
|—
|—
|1.42
|2.85
|1.30
|3.50
|1.12
|6.17
|1.10
|6.85
|1.03
|12.44
|1.03
|12.99
|—
|—
|—
|—
|3.46
|1.34
|3.02
|1.42
|2.57
|1.55
|2.06
|1.84
|1.79
|2.11
|1.60
|2.45
|1.46
|2.88
|1.29
|3.85
|—
|—
|1.10
|8.08
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.22
|1.65
|—
|—
|1.78
|2.03
|—
|—
|1.23
|4.05
|1.11
|6.80
|1.03
|12.00
|—
|—
|—
|—
|2.91
|1.41
|—
|—
|1.90
|1.90
|—
|—
|1.42
|2.88
|1.12
|6.20
|1.08
|7.50
|—
|—
|—
|—
|2.77
|1.44
|—
|—
|1.84
|1.95
|—
|—
|1.40
|2.94
|1.12
|6.17
|1.09
|7.27
|1.01
|16.34
|1.01
|17.04
|2.84
|1.47
|2.33
|1.66
|1.81
|2.09
|1.52
|2.68
|1.37
|3.26
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—