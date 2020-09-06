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Сербия
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Турция
0' 14'
12
Райкович
Предраг
4
Миленкович
Никола
2
Павлович
Страхиня
11
Коларов
Александар
7
Радоньич
Неманья
20
Лазович
Дарко
8
Гудель
Неманья
6
Максимович
Неманья
17
Костич
Филип
10
Тадич
Душан
9
Митрович
Александр
1
Гюнок
Мерт
2
Челик
Зеки
4
Сёюнджю
Чаглар
20
Кабак
Озан
3
Калдырым
Хассан
Али
6
Туфан
Озан
8
Кекджу
Оркун
14
Текдемир
Махмут
16
Унал
Энес
11
Язиджи
Юсуф
9
Караман
Кенан
Сербия
3-5-1-1
Турция
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сербия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митрович Александр 1 0.5
2. Лазович Дарко 0 0
Турция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Сербия
# Игрок      
1. Максимович Никола 1 0
2. Павлович Страхиня 1 0
Турция
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 1 0
2. Кавечи Ирфан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сербия 0 0 0 0 0 100% (1)
 Турция 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Сербия Последние 20 матчей: + = -
РОССИЯ 3:1 Сербия Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия
Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия Сербия 4:1 Литва Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия Черногория 0:2 Сербия Сербия 2:2 Румыния Литва 0:1 Сербия Сербия 0:2 Бразилия Сербия 1:2 Швейцария Коста-Рика 0:1 Сербия
Турция Последние 20 матчей: + = -
Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция
Турция 1:0 Албания Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция РОССИЯ 2:0 Турция Турция 0:0 Босния и Герцеговина Швеция 2:3 Турция Турция 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:1 Турция

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Венгрия Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Турция 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Сербия 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    15'
    Штрафной удар удалось заработать туркам на правом фланге атаки, стараниями Унала. Возможно, сейчас у гостей будет первый острый момент у ворот соперника.
  • 14'
    Коларов ошибся при длинном переводе мяча на правый фланг - Лазович не имел возможности сохранить в поле игровой снаряд.
  • 13'
    Турецкая команда никак не может наладить комбинационную игру, в то время как у сербов уже в последнее время что-то получается.
  • Фол, нарушение
    12'
    В очередной попытке высокого командного прессинга сербы сумели отобрать мяч только с нарушением правил.
  • 11'
    Плохая подача со штрафного удара последовала, а именно - слишком низкая. Турки отбились легко, но убежать в контратаку не смогли.
  • Фол, нарушение
    10'
    Костич разгонял атаку сборной Сербии левым флангом, но его аккуратно сбил Туфан. Ещё одно стандартное положение сейчас исполнят подопечные Любиши Тумбаковича.
  • Угловой
    9'
    Угловой хозяева поля подали с правого фланга, но в борьбе за высоко летящий мяч один из сербов сфолил в атаке.
  • 8'
    Заброс из глубины поля прошёл на Митровича, который головой ловко сбросил мяч на Тадича в штрафную площадку, однако Душана в последнее мгновение успел опередить защитник.
  • 7'
    Турки попытались ответить своей атакой правым флангом, однако Туфан выпустил мяч за лицевую линию в борьбе с опекуном.
  • Опасный момент
    6'
    ОПАСНО! После подачи с левого фланга мяч дошёл до противоположного края штрафной площади на Колерова, который мощно пробивал по воротам, но угодил в сетку с внешней стороны.
  • 5'
    Много ошибок в передачах допускают обе команды. Пока что никакого конструктива на поле нет - сплошной сумбур.
  • 3'
    Сербы стараются задействовать высокий командный прессинг, но турки готовы к подобному развитию событий, так что не суетятся.
  • 2'
    Обе команды начали турнир с поражений, так что в этом матче должны выложиться без остатка для достижения положительного результата.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли футболисты сборной Турции.
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 2-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Сербии сыграет дома со сборной Турции.
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
    • Прогнозы 166
    Сербия 70.5% (117)
    X 21.1% (35)
    Турция 8.4% (14)
    Все прогнозы
    2.01 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сербия
    Ничья
    Турция
    1.99
    3.64
    4.30
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rajko Mitic. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Сербия 0:0 Турция

Исход игры
Сербия
70.5% (117)
Ничья
21.1% (35)
Турция
8.4% (14)
Тотал 2.5
Больше
53.09% (86)
Меньше
46.91% (76)
Обе команды забьют
Да
71.6% (116)
Нет
28.4% (46)
Популярный счёт
2:1 Сербия
39.8% (66)
1:1 Ничья
18.7% (31)
1:0 Сербия
17.5% (29)
2:0 Сербия
7.8% (13)
1:2 Турция
5.4% (9)
2:2 Ничья
1.8% (3)
3:1 Сербия
1.8% (3)
3:2 Сербия
1.2% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.90 3.50 4.10
1.89 3.60 4.30
1.80 3.70 4.50
2.05 3.42 3.69
1.99 3.46 4.16

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.50 1.08 7.40 1.06 2.75 1.44 2.65 1.57 2.05 1.82 1.62 2.27 1.44 2.75 1.22 4.20 1.13 6.40 1.06 8.80 1.02 11.50
10.25 1.06 8.50 1.07 3.36 1.33 2.57 1.52 1.86 2.04 1.44 2.83 1.28 3.72 1.12 6.30 1.09 7.20 1.02 13.75
7.75 1.08 6.85 1.10 3.18 1.35 2.47 1.54 1.79 2.01 1.42 2.85 1.30 3.50 1.12 6.17 1.10 6.85 1.03 12.44 1.03 12.99
3.46 1.34 3.02 1.42 2.57 1.55 2.06 1.84 1.79 2.11 1.60 2.45 1.46 2.88 1.29 3.85 1.10 8.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.22 1.65 1.78 2.03 1.23 4.05 1.11 6.80 1.03 12.00
2.91 1.41 1.90 1.90 1.42 2.88 1.12 6.20 1.08 7.50
2.77 1.44 1.84 1.95 1.40 2.94 1.12 6.17 1.09 7.27 1.01 16.34 1.01 17.04
2.84 1.47 2.33 1.66 1.81 2.09 1.52 2.68 1.37 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.66 2.14 1.27 3.55
3.64 1.28 2.53 1.52 1.61 2.31 1.26 3.85 1.16 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.77
1.89 1.90
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.65 1.31
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