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Сербия
 
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Стадион:
Турция

Бомбардиры внутри турнира

Сербия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митрович Александр 1 1
2. Лазович Дарко 0 0
Турция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Сербия
# Игрок      
1. Максимович Никола 1 0
2. Павлович Страхиня 1 0
Турция
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 1 0
2. Кавечи Ирфан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сербия 0 0 0 0 0 100% (1)
 Турция 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Сербия Последние 20 матчей: + = -
РОССИЯ 3:1 Сербия Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия
Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия Сербия 4:1 Литва Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия Черногория 0:2 Сербия Сербия 2:2 Румыния Литва 0:1 Сербия Сербия 0:2 Бразилия Сербия 1:2 Швейцария Коста-Рика 0:1 Сербия
Турция Последние 20 матчей: + = -
Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция
Турция 1:0 Албания Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция РОССИЯ 2:0 Турция Турция 0:0 Босния и Герцеговина Швеция 2:3 Турция Турция 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:1 Турция

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Венгрия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Турция Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Сербия Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сербия - Турция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 сентября 2020, осталось 2 дня 18 часов 35 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 68
    Сербия 64.7% (44)
    X 20.6% (14)
    Турция 14.7% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сербия
    Ничья
    Турция
    2.15
    3.47
    3.75
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Сербия - Турция

    Исход игры
    Сербия
    64.7% (44)
    Ничья
    20.6% (14)
    Турция
    14.7% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (40)
    Меньше
    38.46% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    78.46% (51)
    Нет
    21.54% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Сербия
    45.6% (31)
    1:1 Ничья
    16.2% (11)
    1:0 Сербия
    14.7% (10)
    1:2 Турция
    8.8% (6)
    0:2 Турция
    2.9% (2)
    2:2 Ничья
    2.9% (2)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    2.14 3.45 3.65
    2.15 3.44 3.40
    2.09 3.47 3.75

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    10.00 1.03 7.50 1.07 3.25 1.33 2.55 1.55 2.07 1.81 1.81 2.07 1.41 2.90 1.29 3.60 1.12 6.30 1.09 6.70 1.01 12.00
    9.90 1.06 8.20 1.08 3.26 1.35 2.51 1.54 1.82 2.09 1.41 2.95 1.30 3.60 1.12 6.50 1.10 7.50 1.02 14.75
    3.42 1.35 2.99 1.43 2.56 1.55 2.08 1.83 1.81 2.09 1.61 2.42 1.29 3.87
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.81 2.00 1.38 3.05 1.11 6.60
    2.83 1.43 1.88 1.92 1.40 2.95 1.12 6.45 1.08 7.80
    2.90 1.45 2.38 1.63 1.85 2.04 1.53 2.62 1.39 3.20
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.55 1.48 1.64 2.18 1.25 3.70
    3.68 1.28 2.48 1.53 1.62 2.30 1.25 3.95 1.16 5.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.84 1.98
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.30
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