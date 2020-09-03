Сербия
Позже
Стадион: Райко Митич
Турция
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Митрович Александр
|1
|1
|2.
|Лазович Дарко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Максимович Никола
|1
|0
|2.
|Павлович Страхиня
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|2.
|Кавечи Ирфан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сербия
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Сербия Последние 20 матчей: + = -РОССИЯ 3:1 Сербия Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия
Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия Сербия 4:1 Литва Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия Черногория 0:2 Сербия Сербия 2:2 Румыния Литва 0:1 Сербия Сербия 0:2 Бразилия Сербия 1:2 Швейцария Коста-Рика 0:1 Сербия
Турция Последние 20 матчей: + = -Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция
Турция 1:0 Албания Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция РОССИЯ 2:0 Турция Турция 0:0 Босния и Герцеговина Швеция 2:3 Турция Турция 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:1 Турция
Прогнозы на матч Сербия - Турция
Исход игры
Сербия
64.7% (44)
Ничья
20.6% (14)
Турция
14.7% (10)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (40)
Меньше
38.46% (25)
Обе команды забьют
Да
78.46% (51)
Нет
21.54% (14)
Популярный счёт
2:1 Сербия
45.6% (31)
1:1 Ничья
16.2% (11)
1:0 Сербия
14.7% (10)
1:2 Турция
8.8% (6)
0:2 Турция
2.9% (2)
2:2 Ничья
2.9% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|10.00
|1.03
|7.50
|1.07
|3.25
|1.33
|—
|—
|2.55
|1.55
|2.07
|1.81
|1.81
|2.07
|—
|—
|1.41
|2.90
|1.29
|3.60
|1.12
|6.30
|1.09
|6.70
|1.01
|12.00
|9.90
|1.06
|8.20
|1.08
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.51
|1.54
|—
|—
|1.82
|2.09
|—
|—
|1.41
|2.95
|1.30
|3.60
|1.12
|6.50
|1.10
|7.50
|1.02
|14.75
|—
|—
|—
|—
|3.42
|1.35
|2.99
|1.43
|2.56
|1.55
|2.08
|1.83
|1.81
|2.09
|1.61
|2.42
|—
|—
|1.29
|3.87
|—
|—
|—
|—
|—
|—