Швейцария
0:1
Первый тайм: 15'
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Германия
0:1
14' ГолГюндоган Илкай
23
Бенито
Лорис
15
Соу
Джибриль
10
Джака
Гранит
12
Лено
Бернд
15
Зюле
Никлас
19
Сане
Лерой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
-
15 Соу ДжибрильПолузащитник
-
10 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Мвого ИвонВратарь
-
21 Омлин ЙонасВратарь
-
14 Цубер СтивенЗащитник
- Защитник
-
18 Варгас РубенПолузащитник
-
20 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петкович Владимир
- Основной состав
-
12 Лено БерндВратарь
- Защитник
-
15 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сане ЛеройНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Джан ЭмреЗащитник
- Защитник
-
20 Сердар СуатПолузащитник
-
17 Кох РобинПолузащитник
-
10 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лёв Йоахим
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
14'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сеферович Харис
|1
|0.5
|2.
|Джака Гранит
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вернер Тимо
|1
|0.5
|2.
|Госенс Робин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Штеффен Ренато
|1
|0
|2.
|Эльведи Нико
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Швейцария
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Германия
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Швейцария Последние 20 матчей: + = -Украина 2:1 Швейцария Гибралтар 1:6 Швейцария Швейцария 1:0 Грузия Швейцария 2:0 Ирландия
Дания 1:0 Швейцария Швейцария 4:0 Гибралтар Ирландия 1:1 Швейцария Швейцария 0:0 Англия Португалия 3:1 Швейцария Швейцария 3:3 Дания Грузия 0:2 Швейцария Швейцария 5:2 Бельгия Швейцария 0:1 Катар Исландия 1:2 Швейцария Бельгия 2:1 Швейцария Англия 1:0 Швейцария Швейцария 6:0 Исландия Швеция 1:0 Швейцария Швейцария 2:2 Коста-Рика Сербия 1:2 Швейцария
Германия Последние 20 матчей: + = -Германия 1:1 Испания Германия 6:1 Северная Ирландия Германия 4:0 Беларусь Эстония 0:3 Германия
Германия 2:2 Аргентина Северная Ирландия 0:2 Германия Германия 2:4 Голландия Германия 8:0 Эстония Беларусь 0:2 Германия Голландия 2:3 Германия Германия 1:1 Сербия Германия 2:2 Голландия Германия 3:0 РОССИЯ Франция 2:1 Германия Голландия 3:0 Германия Германия 2:1 Перу Германия 0:0 Франция Южная Корея 2:0 Германия Германия 2:1 Швеция Германия 0:1 Мексика
Последние игры между собой
Швейцария: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Германия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Прогнозы на матч Швейцария 0:1 Германия
Исход игры
Швейцария
1.2% (2)
Ничья
6% (10)
Германия
92.8% (154)
Тотал 2.5
Больше
75.16% (121)
Меньше
24.84% (40)
Обе команды забьют
Да
72.67% (117)
Нет
27.33% (44)
Популярный счёт
1:2 Германия
44.6% (74)
1:3 Германия
15.7% (26)
0:2 Германия
11.4% (19)
0:1 Германия
8.4% (14)
0:3 Германия
4.8% (8)
1:1 Ничья
3.6% (6)
2:3 Германия
3% (5)
2:2 Ничья
1.8% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|12.50
|1.01
|10.50
|1.03
|4.40
|1.33
|2.52
|1.31
|2.20
|1.72
|2.18
|1.73
|1.95
|1.91
|1.71
|2.85
|—
|—
|1.48
|2.65
|1.23
|6.10
|1.17
|6.80
|1.06
|8.40
|1.05
|9.00
|—
|—
|11.25
|1.01
|10.25
|1.02
|4.10
|1.22
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.18
|1.76
|—
|—
|1.67
|2.21
|—
|—
|1.44
|2.69
|1.18
|4.40
|1.14
|4.85
|1.03
|8.10
|—
|—
|—
|—
|8.30
|1.07
|7.27
|1.09
|3.30
|1.33
|2.55
|1.51
|—
|—
|1.82
|1.98
|—
|—
|1.45
|2.74
|—
|—
|1.31
|3.43
|1.13
|5.88
|1.11
|6.49
|1.03
|11.89
|1.03
|12.57
|1.01
|17.28
|—
|—
|—
|—
|4.42
|1.24
|3.14
|1.40
|2.51
|1.57
|2.11
|1.79
|1.90
|2.00
|1.67
|2.31
|1.54
|2.61
|1.45
|2.91
|—
|—
|1.17
|5.57
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.55
|1.50
|—
|—
|1.65
|2.22
|—
|—
|1.31
|3.35
|1.16
|5.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.22
|1.66
|—
|—
|1.54
|2.48
|1.17
|5.05
|1.12
|6.25
|—
|—
|—
|—
|2.81
|1.43
|—
|—
|1.86
|1.93
|—
|—
|1.41
|2.89
|1.12
|6.17
|1.09
|7.27
|1.01
|16.04
|1.01
|16.74
|3.24
|1.38
|2.68
|1.51
|2.11
|1.80
|1.68
|2.29
|1.49
|2.78
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
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