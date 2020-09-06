Гинтер с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Аканджи не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой.

Кроос разыграл угловой с Сане, затем Тони с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Зоммер уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Бенито выполнил хорошую передачу из центра поля в центр штрафной площади сборной Германии, Эмболо пропустил мяч на Сеферовича, но Лено прочитал момент и перехватил мяч при игре на выходе.

Г-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Гюндоган!!! Керер, Гинтер и Дракслер удачно отыгрались между собой при входе в штрафную площадь с правого фланга, затем Гинтер от лицевой линии выполнил передачу назад к линии штрафной площади, Гюндоган удачно набежал на мяч и низом отправил его в ближний угол ворот, Зоммер не смог спасти свою команду.

Удачное начало матча получается для сборной Германии, но немцы играют первым номером, а поэтому они забили абсолютно заслуженный гол.

10' Родригес со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Видмер в борьбе за верховой мяч нарушил правила.

9' Кроос на правом фланге нарушил правила против Штеффена. Игроки сборной Швейцарии заработали неплохой стандарт.

8' Сане ворвался в штрафную площадь, сместился в центр, а затем пробил под левый угол ворот, Вернер пытался перекрыть обзор Зоммеру, но Ян всё же увидел момент удара и в прыжке намертво поймал мяч.

7' Штеффен нарушил правила на половине поля сборной Германии против Керера. Гости достаточно быстро разыграли стандарт.

6' Эмболо разогнал атаку по центру поля, но затем Брель выполнил слишком слабую передачу на ход Сеферовичу, Зюле перехватил мяч.

5' Сборная Германии постепенно прижимает сборную Швейцарии к своим воротам, но команда Владимира Петковича готова сыграть от обороны.

4' Кроос пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Аканджи, а затем его подхватили партнёры по обороне.

3' Бенито с левого фланга теперь уже выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Керера и улетел в аут.

2' Эмболо попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но переиграть Рюдигера Брель не смог.