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Швейцария
0:1
Первый тайм: 15'

Стадион:
Германия
0'
0:1
14' Гол
Гюндоган Илкай
15'
1
Зоммер
Янн
3
Видмер
Сильван
4
Эльведи
Нико
5
Аканджи
Мануэль
13
Родригес
Рикардо
23
Бенито
Лорис
7
Эмболо
Брель
15
Соу
Джибриль
10
Джака
Гранит
11
Штеффен
Ренато
9
Сеферович
Харис
12
Лено
Бернд
4
Гинтер
Маттиас
15
Зюле
Никлас
16
Рюдигер
Антонио
2
Керер
Тило
21
Гюндоган
Илкай
8
Кроос
Тони
3
Госенс
Робин
19
Сане
Лерой
7
Дракслер
Юлиан
9
Вернер
Тимо
Швейцария
5-4-1
Германия
3-4-3

Ход матча

14'
0:1
Гюндоган Илкай
(Гинтер Маттиас)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сеферович Харис 1 0.5
2. Джака Гранит 0 0
Германия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 1 0.5
2. Госенс Робин 0 0

Карточки

Швейцария
# Игрок      
1. Штеффен Ренато 1 0
2. Эльведи Нико 1 0
Германия
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Швейцария 0 0 100% (1) 0 0 0
 Германия 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Швейцария Последние 20 матчей: + = -
Украина 2:1 Швейцария Гибралтар 1:6 Швейцария Швейцария 1:0 Грузия Швейцария 2:0 Ирландия
Дания 1:0 Швейцария Швейцария 4:0 Гибралтар Ирландия 1:1 Швейцария Швейцария 0:0 Англия Португалия 3:1 Швейцария Швейцария 3:3 Дания Грузия 0:2 Швейцария Швейцария 5:2 Бельгия Швейцария 0:1 Катар Исландия 1:2 Швейцария Бельгия 2:1 Швейцария Англия 1:0 Швейцария Швейцария 6:0 Исландия Швеция 1:0 Швейцария Швейцария 2:2 Коста-Рика Сербия 1:2 Швейцария
Германия Последние 20 матчей: + = -
Германия 1:1 Испания Германия 6:1 Северная Ирландия Германия 4:0 Беларусь Эстония 0:3 Германия
Германия 2:2 Аргентина Северная Ирландия 0:2 Германия Германия 2:4 Голландия Германия 8:0 Эстония Беларусь 0:2 Германия Голландия 2:3 Германия Германия 1:1 Сербия Германия 2:2 Голландия Германия 3:0 РОССИЯ Франция 2:1 Германия Голландия 3:0 Германия Германия 2:1 Перу Германия 0:0 Франция Южная Корея 2:0 Германия Германия 2:1 Швеция Германия 0:1 Мексика

Последние игры между собой

Швейцария: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Германия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Швейцария 5:3 Германия Международные матчи Швейцария 0:4 Германия Товарищеские матчи

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Украина 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Германия 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Швейцария 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
  • Первый тайм
  • 15'
    Удачное начало матча получается для сборной Германии, но немцы играют первым номером, а поэтому они забили абсолютно заслуженный гол. 
  • Описание гола
    14'
    Г-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Гюндоган!!! Керер, Гинтер и Дракслер удачно отыгрались между собой при входе в штрафную площадь с правого фланга, затем Гинтер от лицевой линии выполнил передачу назад к линии штрафной площади, Гюндоган удачно набежал на мяч и низом отправил его в ближний угол ворот, Зоммер не смог спасти свою команду. 
  • 13'
    Бенито выполнил хорошую передачу из центра поля в центр штрафной площади сборной Германии, Эмболо пропустил мяч на Сеферовича, но Лено прочитал момент и перехватил мяч при игре на выходе. 
  • Угловой
    12'
    Кроос разыграл угловой с Сане, затем Тони с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Зоммер уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 11'
    Гинтер с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Аканджи не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Родригес со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Видмер в борьбе за верховой мяч нарушил правила. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Кроос на правом фланге нарушил правила против Штеффена. Игроки сборной Швейцарии заработали неплохой стандарт. 
  • 8'
    Сане ворвался в штрафную площадь, сместился в центр, а затем пробил под левый угол ворот, Вернер пытался перекрыть обзор Зоммеру, но Ян всё же увидел момент удара и в прыжке намертво поймал мяч. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Штеффен нарушил правила на половине поля сборной Германии против Керера. Гости достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • 6'
    Эмболо разогнал атаку по центру поля, но затем Брель выполнил слишком слабую передачу на ход Сеферовичу, Зюле перехватил мяч. 
  • 5'
    Сборная Германии постепенно прижимает сборную Швейцарии к своим воротам, но команда Владимира Петковича готова сыграть от обороны.
  • 4'
    Кроос пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Аканджи, а затем его подхватили партнёры по обороне. 
  • 3'
    Бенито с левого фланга теперь уже выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Керера и улетел в аут. 
  • 2'
    Эмболо попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но переиграть Рюдигера Брель не смог. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. В первом туре Германия уже в компенсированное время потеряла очки в противостоянии с Испанией, а поэтому сегодня команда Йоахима Лёва наверняка будет стремиться одержать уверенную победу. Швейцария в свою очередь в первом туре на выезде уступила Украине, но даже на своём поле команде Владимира Петковича будет довольно трудно дать бой немцам. 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Швейцария 0:1 Германия

Исход игры
Швейцария
1.2% (2)
Ничья
6% (10)
Германия
92.8% (154)
Тотал 2.5
Больше
75.16% (121)
Меньше
24.84% (40)
Обе команды забьют
Да
72.67% (117)
Нет
27.33% (44)
Популярный счёт
1:2 Германия
44.6% (74)
1:3 Германия
15.7% (26)
0:2 Германия
11.4% (19)
0:1 Германия
8.4% (14)
0:3 Германия
4.8% (8)
1:1 Ничья
3.6% (6)
2:3 Германия
3% (5)
2:2 Ничья
1.8% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.20 3.90 1.95
4.20 4.05 1.72
4.25 3.95 1.73
4.42 3.66 1.82
4.35 3.88 1.83

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.01 10.50 1.03 4.40 1.33 2.52 1.31 2.20 1.72 2.18 1.73 1.95 1.91 1.71 2.85 1.48 2.65 1.23 6.10 1.17 6.80 1.06 8.40 1.05 9.00
11.25 1.01 10.25 1.02 4.10 1.22 3.32 1.33 2.18 1.76 1.67 2.21 1.44 2.69 1.18 4.40 1.14 4.85 1.03 8.10
8.30 1.07 7.27 1.09 3.30 1.33 2.55 1.51 1.82 1.98 1.45 2.74 1.31 3.43 1.13 5.88 1.11 6.49 1.03 11.89 1.03 12.57 1.01 17.28
4.42 1.24 3.14 1.40 2.51 1.57 2.11 1.79 1.90 2.00 1.67 2.31 1.54 2.61 1.45 2.91 1.17 5.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.55 1.50 1.65 2.22 1.31 3.35 1.16 5.20
3.32 1.33 2.22 1.66 1.54 2.48 1.17 5.05 1.12 6.25
2.81 1.43 1.86 1.93 1.41 2.89 1.12 6.17 1.09 7.27 1.01 16.04 1.01 16.74
3.24 1.38 2.68 1.51 2.11 1.80 1.68 2.29 1.49 2.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 2.90 1.40 1.75 2.05 1.45 2.95 1.24 4.00
4.55 1.20 3.20 1.35 1.83 1.99 1.39 3.00 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.73 2.23
1.93 1.86
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
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