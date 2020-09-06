Регилон принял мяч на левом краю штрафной площади соперника, попытался прострелить с лёта, но на дальнюю штангу никто не подоспел.

Продолжают игроки сборной Испании контролировать мяч, сборная Украины в высокий прессинг пока не ввязывается.

Спокойно Луис Энрике наблюдает за происходящим, а вот Андрей Шевченко весьма активен, практически не присаживается наставник украинцев на скамейку.

Не получается у сборной Украины отобрать мяч у соперника, практически тотальное территориальное преимущество у хозяев поля.

9' Левым флангом атакует сборная Испании, Ольмо отыграл налево на Регилона, тот прострелил из угла поля, Пятов надёжно забирает мяч в руки.

8' Кривцов смог откликнуться на подачу с угла поля, но пробивать ему было не очень удобно. В итоге над перекладиной защитник украинцев отправил мяч с подступов к вратарской.

8' Ярмоленко неплохо справа забрался в штрафную площадь, но прострелить ему не дали. Угловой удалось гостям заработать.

7' На приличных скоростях стараются действовать команды, пока в основном в центре поля идёт борьба.

5' Наладили игроки сборной Испании контроль над мячом, пока украинцы не могут освоиться на поле стадиона Альфредо ди Стефано - резервного поля мадридского "Реала".

3' ГОЛ! Серхио Рамос. 1:0.

Сильно пробил низом Рамос в левый от себя угол, Пятов угадал направление удара, практически дотянулся до мяча, но в самый уголок угодил капитан испанской команды.

2' ПЕНАЛЬТИ в ворота сборной Украины!

Фати здорово слева на финте в штрафной убрал Кривцова, и защитник вынужден цеплять форварда испанцев за ногу!