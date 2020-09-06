потомучто это Испания
Толян Жуков #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гайя Хосе
|1
|0.5
|2.
|Рамос Серхио
|1 (1)
|0.5
|3.
|Морено Родриго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ярмоленко Андрей
|1
|0.5
|2.
|Зинченко Александр
|1
|0.5
|3.
|Тымчик Александр
|0
|0
|4.
|Михайличенко Богдан
|0
|0
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Тымчик Александр
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Украина
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|—
|—
|9.80
|1.03
|4.10
|1.23
|3.25
|1.33
|—
|—
|3.35
|1.31
|1.90
|1.96
|2.63
|1.48
|—
|—
|1.85
|1.95
|1.45
|2.70
|1.31
|3.35
|1.13
|5.80
|1.10
|6.80
|—
|—
|11.50
|1.01
|10.50
|1.02
|4.10
|1.22
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.15
|1.78
|—
|—
|1.65
|2.24
|—
|—
|1.42
|2.78
|1.18
|4.33
|1.13
|4.95
|1.03
|8.60
|—
|—
|—
|—
|9.74
|1.05
|8.96
|1.06
|3.83
|1.26
|3.03
|1.38
|—
|—
|2.01
|1.79
|—
|—
|1.59
|2.35
|—
|—
|1.40
|2.94
|1.18
|4.82
|1.15
|5.39
|1.05
|9.74
|1.04
|10.70
|1.01
|17.40
|—
|—
|—
|—
|4.21
|1.25
|3.11
|1.40
|2.50
|1.58
|2.12
|1.79
|1.89
|2.01
|1.64
|2.37
|1.50
|2.71
|1.42
|3.05
|—
|—
|1.15
|6.03
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.08
|1.73
|—
|—
|2.55
|1.50
|1.66
|2.20
|1.31
|3.35
|—
|—
|—
|—
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.20
|1.67
|—
|—
|1.53
|2.50
|1.18
|4.80
|1.12
|6.10
|—
|—
|—
|—
|3.08
|1.37
|—
|—
|2.04
|1.77
|—
|—
|1.47
|2.67
|1.16
|5.18
|1.11
|6.49
|1.02
|14.12
|1.02
|14.87
|3.31
|1.36
|2.72
|1.50
|2.12
|1.79
|1.68
|2.30
|1.48
|2.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—