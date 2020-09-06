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Испания
1:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Украина
0'
1:0
3' Пенальти
Рамос Серхио
15'
1
Де
Хеа
Давид
22
Навас
Хесус
15
Рамос
Серхио
4
Торрес
Пау
II
21
Регилон
Серхио
10
Тьяго
Алькантара
16
Родри
Эрнандес
6
Мерино
Микель
7
Ольмо
Дани
9
Морено
Херард
17
Ансу
Фати
12
Пятов
Андрей
18
Тымчик
Александр
4
Кривцов
Сергей
22
Матвиенко
Николай
16
Михайличенко
Богдан
8
Малиновский
Руслан
14
Харатин
Игорь
17
Зинченко
Александр
7
Ярмоленко
Андрей
11
Марлос
Ромеро
9
Яремчук
Роман
Испания
4-3-3
Украина
4-3-3

Ход матча

3'
Рамос Серхио
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Испания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гайя Хосе 1 0.5
2. Рамос Серхио 1 (1) 0.5
3. Морено Родриго 0 0
Украина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ярмоленко Андрей 1 0.5
2. Зинченко Александр 1 0.5
3. Тымчик Александр 0 0
4. Михайличенко Богдан 0 0

Карточки

Испания
# Игрок      
Украина
# Игрок      
1. Тымчик Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Испания 0 0 0 0 0 100% (1)
 Украина 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Испания Последние 20 матчей: + = -
Германия 1:1 Испания Испания 5:0 Румыния Испания 7:0 Мальта Швеция 1:1 Испания
Норвегия 1:1 Испания Испания 4:0 Фарерские острова Румыния 1:2 Испания Испания 3:0 Швеция Фарерские острова 1:4 Испания Мальта 0:2 Испания Испания 2:1 Норвегия Испания 1:0 Босния и Герцеговина Хорватия 3:2 Испания Испания 2:3 Англия Уэльс 1:4 Испания Испания 6:0 Хорватия Англия 1:2 Испания Испания 1:1 РОССИЯ Испания 2:2 Марокко Иран 0:1 Испания
Украина Последние 20 матчей: + = -
Украина 2:1 Швейцария Сербия 2:2 Украина Украина 1:0 Эстония Украина 2:1 Португалия
Украина 2:0 Литва Украина 2:2 Нигерия Литва 0:3 Украина Украина 1:0 Люксембург Украина 5:0 Сербия Люксембург 1:2 Украина Португалия 0:0 Украина Турция 0:0 Украина Словакия 4:1 Украина Украина 1:0 Чехия Италия 1:1 Украина Украина 1:0 Словакия Чехия 1:2 Украина Албания 1:4 Украина Марокко 0:0 Украина Украина 2:1 Япония

Последние игры между собой

Испания: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Украина: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Украина 0:1 Испания ЕВРО 2016: Отборочные матчи Испания 1:0 Украина ЕВРО 2016: Отборочные матчи

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Украина 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Германия 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Швейцария 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
  • Первый тайм
  • 17'
    Не получается у сборной Украины отобрать мяч у соперника, практически тотальное территориальное преимущество у хозяев поля.
  • Угловой
    15'
    Угловой заработала сборная Испании. Разыграли слева хозяева, пошла подача в штрафную площадь, и из её центра головой пробил Серхио Рамос. Смог поймать мяч Пятов!
  • 13'
    Спокойно Луис Энрике наблюдает за происходящим, а вот Андрей Шевченко весьма активен, практически не присаживается наставник украинцев на скамейку.
  • 12'
    Продолжают игроки сборной Испании контролировать мяч, сборная Украины в высокий прессинг пока не ввязывается.
  • 10'
    Регилон принял мяч на левом краю штрафной площади соперника, попытался прострелить с лёта, но на дальнюю штангу никто не подоспел.
  • 9'
    Левым флангом атакует сборная Испании, Ольмо отыграл налево на Регилона, тот прострелил из угла поля, Пятов надёжно забирает мяч в руки.
  • Угловой
    8'
    Кривцов смог откликнуться на подачу с угла поля, но пробивать ему было не очень удобно. В итоге над перекладиной защитник украинцев отправил мяч с подступов к вратарской.
  • 8'
    Ярмоленко неплохо справа забрался в штрафную площадь, но прострелить ему не дали. Угловой удалось гостям заработать.
  • 7'
    На приличных скоростях стараются действовать команды, пока в основном в центре поля идёт борьба.
  • 5'
    Наладили игроки сборной Испании контроль над мячом, пока украинцы не могут освоиться на поле стадиона Альфредо ди Стефано - резервного поля мадридского "Реала".
  • Описание гола
    3'
    ГОЛ! Серхио Рамос. 1:0.
    Сильно пробил низом Рамос в левый от себя угол, Пятов угадал направление удара, практически дотянулся до мяча, но в самый уголок угодил капитан испанской команды.
  • Пенальти!
    2'
    ПЕНАЛЬТИ в ворота сборной Украины!
    Фати здорово слева на финте в штрафной убрал Кривцова, и защитник вынужден цеплять форварда испанцев за ногу!
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля начали игроки сборной Украины. В жёлтой форме сегодня гости сыграют, а испанцы в традиционных красных майках, тёмных трусах и гетрах.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfredo Di Stefano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Испания 1:0 Украина

Исход игры
Испания
90.6% (155)
Ничья
5.8% (10)
Украина
3.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
56.36% (93)
Меньше
43.64% (72)
Обе команды забьют
Да
53.94% (89)
Нет
46.06% (76)
Популярный счёт
2:1 Испания
30.4% (52)
2:0 Испания
26.3% (45)
3:1 Испания
14% (24)
1:0 Испания
11.1% (19)
3:0 Испания
4.7% (8)
1:1 Ничья
4.1% (7)
1:2 Украина
1.2% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.40 5.20 8.50
1.12 9.00 20.00
1.36 4.80 8.80
1.50 4.48 6.16
1.38 4.99 9.22

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.80 1.03 4.10 1.23 3.25 1.33 3.35 1.31 1.90 1.96 2.63 1.48 1.85 1.95 1.45 2.70 1.31 3.35 1.13 5.80 1.10 6.80
11.50 1.01 10.50 1.02 4.10 1.22 3.26 1.34 2.15 1.78 1.65 2.24 1.42 2.78 1.18 4.33 1.13 4.95 1.03 8.60
9.74 1.05 8.96 1.06 3.83 1.26 3.03 1.38 2.01 1.79 1.59 2.35 1.40 2.94 1.18 4.82 1.15 5.39 1.05 9.74 1.04 10.70 1.01 17.40
4.21 1.25 3.11 1.40 2.50 1.58 2.12 1.79 1.89 2.01 1.64 2.37 1.50 2.71 1.42 3.05 1.15 6.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.08 1.73 2.55 1.50 1.66 2.20 1.31 3.35
3.32 1.33 2.20 1.67 1.53 2.50 1.18 4.80 1.12 6.10
3.08 1.37 2.04 1.77 1.47 2.67 1.16 5.18 1.11 6.49 1.02 14.12 1.02 14.87
3.31 1.36 2.72 1.50 2.12 1.79 1.68 2.30 1.48 2.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85 1.22 4.20
4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.07 1.76
1.95 1.84
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
3.65 1.27
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