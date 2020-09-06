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Косово
1:2
Конец матча

Стадион:
Греция
0'
0:1
3' Гол
Лимниос Димитрис
45' Желтая карточка
Кулурис Эфтимос
45' Желтая карточка
Бериша Валон
0:2
51' Гол
Сиовас Димитрис
1:2
82' Гол
Бериша Бернард
84' Желтая карточка
Нухиу Атдхи
88' Желтая карточка
Бериша Бернард
89' Желтая карточка
Курбелис Димитрис
90'+5
1
Уйкани
Самир
15
Войвода
Мергим
13
Ррахмани
Амир
3
Алити
Фидан
2
Хадергьонай
Флорент
8
Халими
Бесар
20
Дрешевич
Ибрахим
14
Бериша
Валон
9
Целина
Берсант
21
Нухиу
Атдхи
10
Зенели
Арбер
13
Баркас
Василис
2
Бакакис
Михалис
19
Сварнас
Эфстратиос
3
Стафилидис
Костас
23
Яннулис
Димитрис
21
Курбелис
Димитрис
8
Зека
Карлос
18
Лимниос
Димитрис
11
Бакасетас
Тасос
10
Фортунис
Костас
9
Кулурис
Эфтимос
Косово
4-3-3
Греция
4-2-3-1

Ход матча

3'
0:1
Лимниос Димитрис
40'
 
Сиовас Димитрис
Стафилидис Костас
45'
 
Кулурис Эфтимос
45'
Бериша Валон
 
51'
0:2
Сиовас Димитрис
(Яннулис Димитрис)
54'
Бериша Бернард
Зенели Арбер
 
55'
Хасани Флорент
Халими Бесар
 
58'
Раскай Анель
Войвода Мергим
 
60'
 
Масурас Гиоргос
Фортунис Костас
82'
Бериша Бернард
1:2
83'
 
Манталос Петрос
Кулурис Эфтимос
84'
Нухиу Атдхи
 
88'
Бериша Бернард
 
89'
 
Курбелис Димитрис

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 5 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Косово
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кололли Беньямин 1 0.5
2. Бериша Бернард 1 0.5
3. Бериша Валон 0 0
Греция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сиовас Димитрис 1 0.5
2. Лимниос Димитрис 1 0.5
3. Яннулис Димитрис 0 0

Карточки

Косово
# Игрок      
1. Шала Херолинд 1 0
2. Нухиу Атдхи 1 0
3. Бериша Валон 1 0
4. Бериша Бернард 1 0
Греция
# Игрок      
1. Бакакис Михалис 1 0
2. Кулурис Эфтимос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Косово 0 0 0 0 100% (1) 0
 Греция 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Косово Последние 20 матчей: + = -
Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Косово Косово 0:4 Англия Чехия 2:1 Косово
Косово 2:0 Черногория Косово 1:0 Гибралтар Англия 5:3 Косово Косово 2:1 Чехия Болгария 2:3 Косово Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания Косово 4:0 Азербайджан Мальта 0:5 Косово Фарерские острова 1:1 Косово Косово 3:1 Мальта Косово 2:0 Фарерские острова Азербайджан 0:0 Косово Косово 3:0 Албания Косово 2:0 Буркина-Фасо
Греция Последние 20 матчей: + = -
Словения 0:0 Греция Греция 2:1 Финляндия Армения 0:1 Греция Греция 2:1 Босния и Герцеговина
Италия 2:0 Греция Греция 1:1 Лихтенштейн Финляндия 1:0 Греция Греция 2:3 Армения Греция 0:3 Италия Турция 2:1 Греция Босния и Герцеговина 2:2 Греция Лихтенштейн 0:2 Греция Греция 0:1 Эстония Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Эстония 0:1 Греция Саудовская Аравия 2:0 Греция Египет 0:1 Греция

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словения Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Греция Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Молдова Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Косово Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
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Прогнозы
  • До матча
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Прогнозы 166
Косово 10.8% (18)
X 31.9% (53)
Греция 57.2% (95)
Все прогнозы
2.35 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Косово 1:2 Греция

Исход игры
Косово
10.8% (18)
Ничья
31.9% (53)
Греция
57.2% (95)
Тотал 2.5
Больше
32.92% (53)
Меньше
67.08% (108)
Обе команды забьют
Да
57.76% (93)
Нет
42.24% (68)
Популярный счёт
0:1 Греция
25.9% (43)
1:1 Ничья
24.7% (41)
1:2 Греция
20.5% (34)
2:1 Косово
8.4% (14)
0:2 Греция
6.6% (11)
0:0 Ничья
6% (10)
1:0 Косово
1.8% (3)
1:3 Греция
1.8% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
100.00 7.80 1.09
115.00 12.00 1.04
3.45 3.15 2.41
3.22 3.16 2.36
3.47 3.10 2.33

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.30 1.08 5.40 1.15 3.25 1.33 2.23 1.66 1.94 1.86 1.68 2.18 1.85 1.95 1.22 3.95 1.13 5.30 1.04 8.80 1.02 13.00 0.00 17.00 1.02 13.00
7.30 1.10 5.70 1.15 2.57 1.52 1.93 1.89 1.55 2.61 1.24 4.15 1.17 5.05 1.05 10.00 1.05 11.00 1.00 21.00
6.49 1.11 5.18 1.16 2.67 1.47 2.03 1.78 1.59 2.35 1.28 3.65 1.21 4.38 1.07 8.30 1.06 8.96 1.01 16.18 1.01 16.64
7.41 1.11 2.66 1.51 2.32 1.65 1.97 1.91 1.69 2.24 1.54 2.57 1.44 2.90 1.18 5.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.57 2.45 1.37 3.05 1.05 8.40 1.02 13.00 1.02 13.00
2.40 1.57 1.59 2.36 1.29 3.60 1.06 9.00 1.04 10.50
2.49 1.53 1.64 2.25 1.32 3.36 1.08 7.75 1.06 8.96
2.45 1.59 2.02 1.86 1.57 2.50 1.38 3.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.00 1.76 1.44 2.65 1.14 5.20
2.95 1.40 2.00 1.81 1.45 2.75 1.15 5.45 1.10 6.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
2.08 1.74
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
4.20 1.19
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