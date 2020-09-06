Косово
1:2
Конец матча
Стадион: Фадиль Вокри
Греция
0:1
3' ГолЛимниос Димитрис
45' Желтая карточкаКулурис Эфтимос
45' Желтая карточкаБериша Валон
0:2
51' ГолСиовас Димитрис
1:2
82' ГолБериша Бернард
84' Желтая карточкаНухиу Атдхи
88' Желтая карточкаБериша Бернард
89' Желтая карточкаКурбелис Димитрис
14
Бериша
Валон
21
Нухиу
Атдхи
10
Зенели
Арбер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Нападающий
-
21 Нухиу АтдхиНападающий
-
10 Зенели АрберНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бекай ВисарВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Шалланд Бернар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
Ход матча
3'
0:1
45'
45'
51'
82'
1:2
84'
88'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
5 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кололли Беньямин
|1
|0.5
|2.
|Бериша Бернард
|1
|0.5
|3.
|Бериша Валон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.5
|2.
|Лимниос Димитрис
|1
|0.5
|3.
|Яннулис Димитрис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шала Херолинд
|1
|0
|2.
|Нухиу Атдхи
|1
|0
|3.
|Бериша Валон
|1
|0
|4.
|Бериша Бернард
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бакакис Михалис
|1
|0
|2.
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Косово
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Греция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Косово Последние 20 матчей: + = -Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Косово Косово 0:4 Англия Чехия 2:1 Косово
Косово 2:0 Черногория Косово 1:0 Гибралтар Англия 5:3 Косово Косово 2:1 Чехия Болгария 2:3 Косово Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания Косово 4:0 Азербайджан Мальта 0:5 Косово Фарерские острова 1:1 Косово Косово 3:1 Мальта Косово 2:0 Фарерские острова Азербайджан 0:0 Косово Косово 3:0 Албания Косово 2:0 Буркина-Фасо
Греция Последние 20 матчей: + = -Словения 0:0 Греция Греция 2:1 Финляндия Армения 0:1 Греция Греция 2:1 Босния и Герцеговина
Италия 2:0 Греция Греция 1:1 Лихтенштейн Финляндия 1:0 Греция Греция 2:3 Армения Греция 0:3 Италия Турция 2:1 Греция Босния и Герцеговина 2:2 Греция Лихтенштейн 0:2 Греция Греция 0:1 Эстония Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Эстония 0:1 Греция Саудовская Аравия 2:0 Греция Египет 0:1 Греция
Прогнозы на матч Косово 1:2 Греция
Исход игры
Косово
10.8% (18)
Ничья
31.9% (53)
Греция
57.2% (95)
Тотал 2.5
Больше
32.92% (53)
Меньше
67.08% (108)
Обе команды забьют
Да
57.76% (93)
Нет
42.24% (68)
Популярный счёт
0:1 Греция
25.9% (43)
1:1 Ничья
24.7% (41)
1:2 Греция
20.5% (34)
2:1 Косово
8.4% (14)
0:2 Греция
6.6% (11)
0:0 Ничья
6% (10)
1:0 Косово
1.8% (3)
1:3 Греция
1.8% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.30
|1.08
|5.40
|1.15
|3.25
|1.33
|2.23
|1.66
|1.94
|1.86
|1.68
|2.18
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.22
|3.95
|1.13
|5.30
|1.04
|8.80
|1.02
|13.00
|0.00
|17.00
|1.02
|13.00
|7.30
|1.10
|5.70
|1.15
|2.57
|1.52
|—
|—
|1.93
|1.89
|—
|—
|1.55
|2.61
|—
|—
|1.24
|4.15
|1.17
|5.05
|1.05
|10.00
|1.05
|11.00
|1.00
|21.00
|—
|—
|6.49
|1.11
|5.18
|1.16
|2.67
|1.47
|—
|—
|2.03
|1.78
|—
|—
|1.59
|2.35
|—
|—
|1.28
|3.65
|1.21
|4.38
|1.07
|8.30
|1.06
|8.96
|1.01
|16.18
|1.01
|16.64
|7.41
|1.11
|—
|—
|2.66
|1.51
|2.32
|1.65
|1.97
|1.91
|1.69
|2.24
|1.54
|2.57
|1.44
|2.90
|—
|—
|1.18
|5.12
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.57
|2.45
|—
|—
|1.37
|3.05
|1.05
|8.40
|1.02
|13.00
|1.02
|13.00
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.59
|2.36
|—
|—
|1.29
|3.60
|1.06
|9.00
|1.04
|10.50
|—
|—
|2.49
|1.53
|—
|—
|1.64
|2.25
|—
|—
|1.32
|3.36
|1.08
|7.75
|1.06
|8.96
|—
|—
|2.45
|1.59
|2.02
|1.86
|1.57
|2.50
|1.38
|3.19
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—