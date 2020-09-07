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Албания
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Литва
0' 22'
23
Стракоша
Томас
4
Хюсай
Эльсейд
6
Джимсити
Берат
17
Дермаку
Кастриот
13
Михай
Энеа
14
Ляци
Казим
8
Гьясула
Клаус
22
Абраши
Амир
10
Садику
Армандо
9
Манай
Рею
20
Траши
Лоренц
12
Шведкаускас
Томас
8
Вайткунас
Эгидиюс
3
Палионис
Маркус
4
Гирдвайнис
Эдвинас
13
Миколюнас
Салюнас
17
Дапкус
Мартинас
20
Шимкус
Домантас
14
Ласицкас
Юстас
21
Воробьев
Модест
19
Казлаускас
Донатас
9
Лаукжемис
Каролис
Албания
4-3-3
Литва
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Албания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чикалеши Сокол 1 0.5
2. Баре Кейди 1 0.5
3. Роши Одисе 0 0
4. Хюсай Эльсейд 0 0
Литва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Албания
# Игрок      
1. Абраши Амир 1 0
Литва
# Игрок      
1. Миколюнас Салюнас 1 0
2. Палионис Маркус 1 0
3. Баравикас Роландас 1 0
4. Сиргедас Гратас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Албания 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Литва 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Албания Последние 20 матчей: + = -
Беларусь 0:2 Албания Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания
Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания Шотландия 2:0 Албания Албания 1:0 Израиль Албания 1:4 Украина Косово 3:0 Албания Албания 0:1 Норвегия
Литва Последние 20 матчей: + = -
Литва 0:2 Казахстан Литва 1:0 Новая Зеландия Португалия 6:0 Литва Литва 1:2 Сербия
Украина 2:0 Литва Литва 1:5 Португалия Литва 0:3 Украина Сербия 4:1 Литва Литва 1:1 Люксембург Азербайджан 0:0 Литва Люксембург 2:1 Литва Сербия 4:1 Литва Румыния 3:0 Литва Литва 1:4 Черногория Литва 1:2 Румыния Черногория 2:0 Литва Литва 0:1 Сербия Шри-Ланка 0:2 Литва Шри-Ланка 0:0 Литва Польша 4:0 Литва

Последние игры между собой

Албания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Литва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Албания 4:1 Литва Международные матчи

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Албания 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Казахстан Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Беларусь Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Литва 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Kombetare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 162
Албания 90.1% (146)
X 6.8% (11)
Литва 3.1% (5)
Все прогнозы
2.14 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Албания
Ничья
Литва
1.52
4.65
9.50
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Албания 0:0 Литва

Исход игры
Албания
90.1% (146)
Ничья
6.8% (11)
Литва
3.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
33.13% (53)
Меньше
66.88% (107)
Обе команды забьют
Да
33.75% (54)
Нет
66.25% (106)
Популярный счёт
2:0 Албания
40.1% (65)
2:1 Албания
22.2% (36)
1:0 Албания
18.5% (30)
1:1 Ничья
6.2% (10)
3:0 Албания
4.9% (8)
3:1 Албания
1.9% (3)
1:2 Литва
1.9% (3)
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Где смотреть матч Албания 0:0 Литва онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.43 4.15 9.50
1.52 3.60 8.50
1.29 5.10 12.75
1.46 4.24 7.82
1.41 4.48 9.17

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.10 1.12 6.40 1.10 2.35 1.58 2.18 1.68 1.87 1.93 1.44 2.75 1.29 3.30 1.14 5.55 1.07 7.00 1.03 12.00 1.01 14.50
9.90 1.06 8.30 1.08 2.88 1.43 2.21 1.68 1.69 2.29 1.33 3.38 1.22 4.40 1.08 8.30 1.06 9.30 1.01 18.50
8.96 1.06 7.75 1.08 3.18 1.35 2.42 1.56 1.75 2.07 1.39 2.98 1.27 3.74 1.11 6.49 1.09 7.27 1.02 13.35 1.02 13.87
2.92 1.43 2.56 1.54 2.20 1.72 1.87 2.01 1.67 2.29 1.48 2.74 1.21 4.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.10 1.72 1.69 2.15 1.19 4.60 1.09 7.10 1.02 13.00
2.88 1.42 1.83 1.97 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.70
2.74 1.45 1.79 2.01 1.37 3.08 1.11 6.49 1.08 7.75 1.01 17.44
2.70 1.50 2.21 1.71 1.71 2.21 1.45 2.85 1.34 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.23 1.61 1.52 2.44 1.18 4.50
3.32 1.33 2.20 1.67 1.52 2.53 1.18 4.95 1.13 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.33 1.41
2.52 1.52
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
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