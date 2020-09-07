Албания
0:1
Конец матча
Стадион: Arena Kombetare
Литва
45' Желтая карточкаЛяци Казим
45' Желтая карточкаКазлаускас Донатас
45' Желтая карточкаХюсай Эльсейд
0:1
51' ГолКазлаускас Донатас
56' Желтая карточкаЛасицкас Юстас
65' Желтая карточкаВоробьев Модест
87' Вторая желтая карточкаХюсай Эльсейд
13
Михай
Энеа
14
Ляци
Казим
22
Абраши
Амир
20
Траши
Лоренц
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Михай ЭнеаЗащитник
-
14 Ляци КазимПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Абраши АмирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Траши ЛоренцНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Ходжа АлбанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Роши ОдисеПолузащитник
-
16 Броя АрмандоНападающий
-
11 Узуни МюртоНападающий
-
18 Цекици ЭндриНападающий
-
19 Балай БекимНападающий
-
Главный тренер: Рейя Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Урбонас Вальдас
Ход матча
45'
45'
51'
56'
65'
87'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чикалеши Сокол
|1
|0.5
|2.
|Баре Кейди
|1
|0.5
|3.
|Роши Одисе
|0
|0
|4.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Казлаускас Донатас
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хюсай Эльсейд
|1
|1
|2.
|Абраши Амир
|1
|0
|3.
|Ляци Казим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миколюнас Салюнас
|1
|0
|2.
|Палионис Маркус
|1
|0
|3.
|Баравикас Роландас
|1
|0
|4.
|Казлаускас Донатас
|1
|0
|5.
|Сиргедас Гратас
|1
|0
|6.
|Воробьев Модест
|1
|0
|7.
|Ласицкас Юстас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Албания
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|Литва
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Албания Последние 20 матчей: + = -Беларусь 0:2 Албания Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания
Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания Шотландия 2:0 Албания Албания 1:0 Израиль Албания 1:4 Украина Косово 3:0 Албания Албания 0:1 Норвегия
Литва Последние 20 матчей: + = -Литва 0:2 Казахстан Литва 1:0 Новая Зеландия Португалия 6:0 Литва Литва 1:2 Сербия
Украина 2:0 Литва Литва 1:5 Португалия Литва 0:3 Украина Сербия 4:1 Литва Литва 1:1 Люксембург Азербайджан 0:0 Литва Люксембург 2:1 Литва Сербия 4:1 Литва Румыния 3:0 Литва Литва 1:4 Черногория Литва 1:2 Румыния Черногория 2:0 Литва Литва 0:1 Сербия Шри-Ланка 0:2 Литва Шри-Ланка 0:0 Литва Польша 4:0 Литва
Последние игры между собой
Албания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Литва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Прогнозы на матч Албания 0:1 Литва
Исход игры
Албания
90.1% (146)
Ничья
6.8% (11)
Литва
3.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
33.13% (53)
Меньше
66.88% (107)
Обе команды забьют
Да
33.75% (54)
Нет
66.25% (106)
Популярный счёт
2:0 Албания
40.1% (65)
2:1 Албания
22.2% (36)
1:0 Албания
18.5% (30)
1:1 Ничья
6.2% (10)
3:0 Албания
4.9% (8)
1:2 Литва
1.9% (3)
3:1 Албания
1.9% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|3.70
|1.27
|6.40
|1.10
|1.12
|6.10
|—
|—
|2.18
|1.68
|1.87
|1.93
|1.17
|4.90
|—
|—
|1.29
|3.30
|1.01
|15.00
|1.07
|7.00
|1.03
|12.00
|1.01
|14.50
|—
|—
|9.90
|1.06
|8.30
|1.08
|2.88
|1.43
|—
|—
|2.21
|1.68
|—
|—
|1.69
|2.29
|—
|—
|1.33
|3.38
|1.22
|4.40
|1.08
|8.30
|1.06
|9.30
|1.01
|18.50
|—
|—
|8.96
|1.06
|7.75
|1.08
|3.18
|1.35
|—
|—
|2.42
|1.56
|—
|—
|1.75
|2.07
|—
|—
|1.39
|2.98
|1.27
|3.74
|1.11
|6.49
|1.09
|7.27
|1.02
|13.35
|1.02
|13.87
|—
|—
|—
|—
|2.92
|1.43
|2.56
|1.54
|2.20
|1.72
|1.87
|2.01
|1.67
|2.29
|1.48
|2.74
|—
|—
|1.21
|4.63
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|1.33
|3.25
|—
|—
|1.69
|2.15
|—
|—
|1.02
|13.00
|1.09
|7.10
|1.02
|13.00
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|1.83
|1.97
|—
|—
|1.34
|3.26
|1.09
|7.50
|1.06
|8.70
|—
|—
|2.74
|1.45
|—
|—
|1.79
|2.01
|—
|—
|1.37
|3.08
|1.11
|6.49
|1.08
|7.75
|1.01
|17.44
|2.70
|1.50
|2.21
|1.71
|1.71
|2.21
|1.45
|2.85
|1.34
|3.39
|—
|—
|—
|—
|—
|—