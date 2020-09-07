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Албания
0:1
Конец матча

Стадион:
Литва
0'
45' Желтая карточка
Ляци Казим
45' Желтая карточка
Казлаускас Донатас
45' Желтая карточка
Хюсай Эльсейд
0:1
51' Гол
Казлаускас Донатас
56' Желтая карточка
Ласицкас Юстас
65' Желтая карточка
Воробьев Модест
87' Вторая желтая карточка
Хюсай Эльсейд
90'+5
23
Стракоша
Томас
4
Хюсай
Эльсейд
6
Джимсити
Берат
17
Дермаку
Кастриот
13
Михай
Энеа
14
Ляци
Казим
8
Гьясула
Клаус
22
Абраши
Амир
10
Садику
Армандо
9
Манай
Рею
20
Траши
Лоренц
12
Шведкаускас
Томас
8
Вайткунас
Эгидиюс
3
Палионис
Маркус
4
Гирдвайнис
Эдвинас
13
Миколюнас
Салюнас
17
Дапкус
Мартинас
20
Шимкус
Домантас
14
Ласицкас
Юстас
21
Воробьев
Модест
19
Казлаускас
Донатас
9
Лаукжемис
Каролис
Албания
4-3-3
Литва
4-2-3-1

Ход матча

45'
Ляци Казим
 
45'
 
Казлаускас Донатас
45'
Хюсай Эльсейд
 
51'
0:1
Казлаускас Донатас
56'
 
Ласицкас Юстас
60'
Роши Одисе
Траши Лоренц
 
60'
Узуни Мюрто
Гьясула Клаус
 
61'
 
Сиргедас Гратас
Ласицкас Юстас
65'
 
Воробьев Модест
74'
 
Вербицкас Овидиус
Казлаускас Донатас
75'
Броя Армандо
Роши Одисе
 
78'
 
Романовский Даниэль
Лаукжемис Каролис
87'
Хюсай Эльсейд
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Албания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чикалеши Сокол 1 0.5
2. Баре Кейди 1 0.5
3. Роши Одисе 0 0
4. Хюсай Эльсейд 0 0
Литва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Казлаускас Донатас 1 0.5

Карточки

Албания
# Игрок      
1. Хюсай Эльсейд 1 1
2. Абраши Амир 1 0
3. Ляци Казим 1 0
Литва
# Игрок      
1. Миколюнас Салюнас 1 0
2. Палионис Маркус 1 0
3. Баравикас Роландас 1 0
4. Казлаускас Донатас 1 0
5. Сиргедас Гратас 1 0
6. Воробьев Модест 1 0
7. Ласицкас Юстас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Албания 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Литва 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Албания Последние 20 матчей: + = -
Беларусь 0:2 Албания Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания
Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания Шотландия 2:0 Албания Албания 1:0 Израиль Албания 1:4 Украина Косово 3:0 Албания Албания 0:1 Норвегия
Литва Последние 20 матчей: + = -
Литва 0:2 Казахстан Литва 1:0 Новая Зеландия Португалия 6:0 Литва Литва 1:2 Сербия
Украина 2:0 Литва Литва 1:5 Португалия Литва 0:3 Украина Сербия 4:1 Литва Литва 1:1 Люксембург Азербайджан 0:0 Литва Люксембург 2:1 Литва Сербия 4:1 Литва Румыния 3:0 Литва Литва 1:4 Черногория Литва 1:2 Румыния Черногория 2:0 Литва Литва 0:1 Сербия Шри-Ланка 0:2 Литва Шри-Ланка 0:0 Литва Польша 4:0 Литва

Последние игры между собой

Албания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Литва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Албания 4:1 Литва Международные матчи

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Албания Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2. Казахстан Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Беларусь Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Литва Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Хюсай Эльсейд получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Казлаускас Донатас получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Ляци Казим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Kombetare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 162
Албания 90.1% (146)
X 6.8% (11)
Литва 3.1% (5)
Все прогнозы
2.14 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Албания 0:1 Литва

Исход игры
Албания
90.1% (146)
Ничья
6.8% (11)
Литва
3.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
33.13% (53)
Меньше
66.88% (107)
Обе команды забьют
Да
33.75% (54)
Нет
66.25% (106)
Популярный счёт
2:0 Албания
40.1% (65)
2:1 Албания
22.2% (36)
1:0 Албания
18.5% (30)
1:1 Ничья
6.2% (10)
3:0 Албания
4.9% (8)
1:2 Литва
1.9% (3)
3:1 Албания
1.9% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
100.00 7.60 1.10
115.00 10.50 1.05
1.29 5.10 12.75
1.46 4.24 7.82
1.41 4.48 9.17

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.70 1.27 6.40 1.10 1.12 6.10 2.18 1.68 1.87 1.93 1.17 4.90 1.29 3.30 1.01 15.00 1.07 7.00 1.03 12.00 1.01 14.50
9.90 1.06 8.30 1.08 2.88 1.43 2.21 1.68 1.69 2.29 1.33 3.38 1.22 4.40 1.08 8.30 1.06 9.30 1.01 18.50
8.96 1.06 7.75 1.08 3.18 1.35 2.42 1.56 1.75 2.07 1.39 2.98 1.27 3.74 1.11 6.49 1.09 7.27 1.02 13.35 1.02 13.87
2.92 1.43 2.56 1.54 2.20 1.72 1.87 2.01 1.67 2.29 1.48 2.74 1.21 4.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
1.33 3.25 1.69 2.15 1.02 13.00 1.09 7.10 1.02 13.00
2.88 1.42 1.83 1.97 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.70
2.74 1.45 1.79 2.01 1.37 3.08 1.11 6.49 1.08 7.75 1.01 17.44
2.70 1.50 2.21 1.71 1.71 2.21 1.45 2.85 1.34 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.23 1.61 1.52 2.44 1.18 4.50
3.32 1.33 2.20 1.67 1.52 2.53 1.18 4.95 1.13 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.70
2.52 1.52
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
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