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Австрия
1:1
Первый тайм: 24'

Стадион:
Румыния
1
Шлагер
Александер
21
Лайнер
Штефан
5
Пош
Штефан
4
Хинтереггер
Мартин
2
Ульмер
Андреас
10
Гриллич
Флориан
14
Баумгартлингер
Юлиан
9
Забитцер
Марсель
23
Шлагер
Ксавер
19
Баумгартнер
Кристоф
11
Грегорич
Михаэль
12
Татарушану
Чиприан
15
Бурка
Андрей
6
Кирикеш
Влад
21
Григоре
Драгош
11
Банку
Никусор
10
Максим
Александру
2
Крецу
Александру
23
Станчу
Николае
17
Дяк
Чиприан
7
Алибек
Денис
18
Коман
Флоринел
Австрия
4-2-3-1
Румыния
4-3-3

Ход матча

3'
0:1
Алибек Денис
(Коман Флоринел)
17'
Баумгартнер Кристоф
(Лайнер Штефан)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Австрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грегорич Михаэль 1 0.5
2. Забитцер Марсель 1 (1) 0.5
3. Ульмер Андреас 0 0
Румыния
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алибек Денис 1 0.5
2. Пушкаш Георге 1 0.5
3. Кирикеш Влад 0 0
4. Коман Флоринел 0 0

Карточки

Австрия
# Игрок      
1. Драгович Александр 1 0
2. Лайнер Штефан 1 0
Румыния
# Игрок      
1. Нистор Дан 1 0
2. Хаджи Янис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Австрия 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0
 Румыния 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Австрия Последние 20 матчей: + = -
Норвегия 1:2 Австрия Латвия 1:0 Австрия Австрия 2:1 Северная Македония Словения 0:1 Австрия
Австрия 3:1 Израиль Польша 0:0 Австрия Австрия 6:0 Латвия Северная Македония 1:4 Австрия Австрия 1:0 Словения Израиль 4:2 Австрия Австрия 0:1 Польша Северная Ирландия 1:2 Австрия Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Дания 2:0 Австрия Австрия 1:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Австрия 2:0 Швеция Австрия 0:3 Бразилия Австрия 2:1 Германия Австрия 1:0 РОССИЯ
Румыния Последние 20 матчей: + = -
Румыния 1:1 Северная Ирландия Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия
Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния Румыния 0:0 Черногория Румыния 2:0 Финляндия Румыния 3:2 Чили Румыния 1:0 Швеция

Последние игры между собой

Австрия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Румыния: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Румыния 0:0 Австрия Международные матчи Румыния 1:1 Австрия Чемпионат Мира Австрия 2:1 Румыния Чемпионат Мира

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Австрия 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Норвегия 3:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Румыния 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Северная Ирландия 1:3 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Woertherseestadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 161
Австрия 85.1% (137)
X 10.6% (17)
Румыния 4.3% (7)
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Австрия
Ничья
Румыния
3.08
3.94
5.85
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Австрия 1:1 Румыния

Исход игры
Австрия
85.1% (137)
Ничья
10.6% (17)
Румыния
4.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
50.32% (79)
Меньше
49.68% (78)
Обе команды забьют
Да
59.24% (93)
Нет
40.76% (64)
Популярный счёт
2:1 Австрия
42.9% (69)
1:0 Австрия
21.7% (35)
2:0 Австрия
15.5% (25)
1:1 Ничья
9.3% (15)
1:2 Румыния
3.1% (5)
3:1 Австрия
2.5% (4)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.55 3.75 2.60
2.75 3.80 2.55
1.59 3.94 5.85
1.84 3.56 4.42
3.08 3.29 2.47

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 7.90 1.06 9.00 1.05 2.65 1.51 2.14 1.76 2.90 1.40 1.45 2.75 1.65 2.22 1.13 5.90 1.22 4.20 1.02 11.50 1.06 8.80
10.50 1.05 8.70 1.07 3.38 1.33 2.60 1.51 1.87 2.03 1.45 2.79 1.31 3.52 1.13 6.15 1.10 7.00 1.03 13.50
8.30 1.07 6.85 1.10 3.18 1.35 2.47 1.54 1.79 2.01 1.42 2.85 1.29 3.57 1.12 6.17 1.10 6.85 1.03 12.56 1.03 13.10
3.38 1.35 2.97 1.44 2.55 1.56 2.08 1.83 2.71 1.51 2.36 1.65 2.02 1.88 1.73 2.20 1.57 2.53 1.18 5.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.81 2.00 2.40 1.57 1.11 7.20 1.27 3.70 1.04 10.00
2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88 1.12 6.25 1.09 7.40
2.77 1.44 1.82 1.98 1.39 2.98 1.12 6.17 1.09 7.27 1.01 16.59 1.01 17.29
2.80 1.48 2.30 1.68 1.79 2.11 1.51 2.71 2.09 1.80 1.71 2.21 1.33 3.44 1.23 4.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.42 1.69 2.10 1.28 3.45
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.16 5.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.17 4.90
2.01 1.79
Букмекер Да Нет
1.92 1.87
Букмекер Да Нет
4.00 1.28
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