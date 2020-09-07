Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Румыния вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Шлагер Александер взял и забрал мяч на выходе

94' Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе

94' Плохо сыграл Банку Никусор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

94' Баумгартнер Кристоф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Грбич Адриан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

92' Удар от ворот произведет Румыния

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Удар от ворот произведет Румыния

87' Шлагер Ксавер не смог попасть в створ ударом издали

87' Станчу Николае получает желтую карточку за неспортивное поведение

87' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Румыния

82' Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Янку Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Бурка Андрей получил желтую карточку от судьи

74' Удар от ворот произведет Австрия

74' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

73' ШТАНГА! Янку Габриэль обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

72' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Г О О О О Л - Отличный удар Максим Александру из команды Румыния . Классный гол!

69' Удар от ворот произведет Румыния

68' Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Банку Никусор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Австрия

66' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Удар от ворот произведет Румыния

64' Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Бурка Андрей получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Бурка Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Удар от ворот произведет Румыния

61' Удар от ворот произведет Румыния

60' Хорошую попытку сделал Грегорич Михаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Удар от ворот произведет Австрия

60' Австрия делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.

60' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

59' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Румыния имеет хороший шанс забить.

58' Удар от ворот произведет Румыния

58' Ульмер Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Удар от ворот произведет Румыния

56' Шлагер Ксавер не смог попасть в створ ударом издали

56' Удар от ворот произведет Румыния

55' Янку Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Г О О О О Л - Григоре Драгош изменил счет на табло!

51' Максим Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Матч возобновится спорным мячом

50' Матч остановлен

49' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Забитцер Марсель пробил со штрафного прямо в стенку

47' Григоре Драгош получил желтую карточку от судьи

46' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля