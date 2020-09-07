Австрия
2:3
Конец матча
Стадион: Вёртерзе-Штадион
Румыния
0:1
3' ГолАлибек Денис
1:1
17' ГолБаумгартнер Кристоф
47' Желтая карточкаГригоре Драгош
1:2
51' ГолГригоре Драгош
1:3
70' ГолМаксим Александру
74' Желтая карточкаБурка Андрей
2:3
81' ГолОнисиво Карим
87' Желтая карточкаСтанчу Николае
15
Бурка
Андрей
17
Дяк
Чиприан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Цуль ПетерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бурка АндрейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Лазар ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Буш СержиуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mirel Radoi
Ход матча
3'
0:1
17'
47'
51'
70'
74'
81'
87'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
12 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
8 Угловые 4
-
5 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0.5
|2.
|Грегорич Михаэль
|1
|0.5
|3.
|Онисиво Карим
|1
|0.5
|4.
|Забитцер Марсель
|1 (1)
|0.5
|5.
|Ульмер Андреас
|0
|0
|6.
|Лайнер Штефан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алибек Денис
|1
|0.5
|2.
|Григоре Драгош
|1
|0.5
|3.
|Максим Александру
|1
|0.5
|4.
|Пушкаш Георге
|1
|0.5
|5.
|Кирикеш Влад
|0
|0
|6.
|Крецу Александру
|0
|0
|7.
|Коман Флоринел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Драгович Александр
|1
|0
|2.
|Лайнер Штефан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Григоре Драгош
|1
|0
|2.
|Нистор Дан
|1
|0
|3.
|Станчу Николае
|1
|0
|4.
|Хаджи Янис
|1
|0
|5.
|Бурка Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Австрия
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Румыния
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Австрия Последние 20 матчей: + = -Норвегия 1:2 Австрия Латвия 1:0 Австрия Австрия 2:1 Северная Македония Словения 0:1 Австрия
Австрия 3:1 Израиль Польша 0:0 Австрия Австрия 6:0 Латвия Северная Македония 1:4 Австрия Австрия 1:0 Словения Израиль 4:2 Австрия Австрия 0:1 Польша Северная Ирландия 1:2 Австрия Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Дания 2:0 Австрия Австрия 1:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Австрия 2:0 Швеция Австрия 0:3 Бразилия Австрия 2:1 Германия Австрия 1:0 РОССИЯ
Румыния Последние 20 матчей: + = -Румыния 1:1 Северная Ирландия Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия
Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния Румыния 0:0 Черногория Румыния 2:0 Финляндия Румыния 3:2 Чили Румыния 1:0 Швеция
Последние игры между собой
Австрия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Румыния: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Прогнозы на матч Австрия 2:3 Румыния
Исход игры
Австрия
85.1% (137)
Ничья
10.6% (17)
Румыния
4.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
50.32% (79)
Меньше
49.68% (78)
Обе команды забьют
Да
59.24% (93)
Нет
40.76% (64)
Популярный счёт
2:1 Австрия
42.9% (69)
1:0 Австрия
21.7% (35)
2:0 Австрия
15.5% (25)
1:1 Ничья
9.3% (15)
1:2 Румыния
3.1% (5)
3:1 Австрия
2.5% (4)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|11.00
|1.02
|7.90
|1.06
|9.00
|1.05
|—
|—
|2.65
|1.51
|2.14
|1.76
|4.05
|1.23
|—
|—
|1.45
|2.75
|—
|—
|3.35
|1.31
|—
|—
|1.13
|5.90
|—
|—
|2.27
|1.62
|—
|—
|1.02
|11.50
|1.20
|4.44
|1.03
|12.00
|10.50
|1.05
|8.70
|1.07
|3.38
|1.33
|—
|—
|2.60
|1.51
|—
|—
|1.87
|2.03
|—
|—
|1.45
|2.79
|—
|—
|1.31
|3.52
|—
|—
|1.13
|6.15
|—
|—
|1.10
|7.00
|—
|—
|1.03
|13.50
|—
|—
|—
|—
|8.30
|1.07
|6.85
|1.10
|3.18
|1.35
|—
|—
|2.47
|1.54
|—
|—
|1.79
|2.01
|—
|—
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.29
|3.57
|—
|—
|1.12
|6.17
|—
|—
|1.10
|6.85
|—
|—
|1.03
|12.56
|1.03
|13.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.38
|1.35
|2.97
|1.44
|2.55
|1.56
|2.08
|1.83
|4.35
|1.24
|3.64
|1.32
|2.92
|1.45
|2.08
|1.82
|3.72
|1.30
|3.04
|1.42
|2.35
|1.65
|1.77
|2.15
|2.00
|1.90
|1.63
|2.38
|1.27
|4.01
|1.15
|6.16
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.81
|2.00
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.11
|7.20
|—
|—
|1.48
|2.63
|—
|—
|—
|—
|1.04
|10.00
|2.91
|1.41
|—
|—
|1.91
|1.89
|—
|—
|1.42
|2.88
|—
|—
|1.12
|6.25
|—
|—
|1.09
|7.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.77
|1.44
|—
|—
|1.82
|1.98
|—
|—
|1.39
|2.98
|—
|—
|1.12
|6.17
|—
|—
|1.09
|7.27
|—
|—
|1.01
|16.59
|1.01
|17.29
|2.80
|1.48
|2.30
|1.68
|1.79
|2.11
|1.51
|2.71
|2.09
|1.80
|1.71
|2.21
|1.33
|3.44
|1.23
|4.36
|1.28
|3.81
|1.15
|5.90
|—
|—
|—
|—