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Израиль
0:1
Первый тайм: 21'

Стадион:
Словакия
0'
0:1
14' Гол
Дюриш Михал
21'
18
Марсиано
Офир
2
Даса
Элиэзер
4
Битон
Нир
17
Эль-Хамид
Хатем
Абд
21
Тиби
Эйтан
13
Тавата
Талеб
11
Манор
Соломон
6
Натхо
Бибрас
8
Перец
Дор
7
Захави
Эран
9
Даббур
Мунас
1
Родак
Марек
20
Martin
Koscelnik
4
Вальент
Мартин
14
Шкриньяр
Милан
3
Дьомбер
Норберт
19
Куцка
Юрай
22
Лоботка
Станислав
18
Сабо
Эрик
11
Беро
Матуш
21
Дюриш
Михал
7
Мигалик
Ярослав
Израиль
5-3-2
Словакия
4-3-3

Ход матча

14'
0:1
Дюриш Михал
(Беро Матуш)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Израиль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захави Эран 1 0.5
2. Даббур Мунас 0 0
Словакия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шранц Иван 1 0.5

Карточки

Израиль
# Игрок      
1. Перец Дор 1 0
Словакия
# Игрок      
1. Куцка Юрай 1 0
2. Дьомбер Норберт 1 0
3. Боженик Роберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Израиль 0 0 0 0 100% (1) 0
 Словакия 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Израиль Последние 20 матчей: + = -
Шотландия 1:1 Израиль Северная Македония 1:0 Израиль Израиль 1:2 Польша Израиль 3:1 Латвия
Австрия 3:1 Израиль Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль Израиль 4:2 Австрия Израиль 1:1 Словения Шотландия 3:2 Израиль Израиль 7:0 Гватемала Израиль 2:0 Албания Израиль 2:1 Шотландия Северная Ирландия 3:0 Израиль Албания 1:0 Израиль Израиль 1:2 Румыния Израиль 0:1 Испания Лихтенштейн 0:1 Израиль
Словакия Последние 20 матчей: + = -
Словакия 1:3 Чехия Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай
Словакия 1:1 Уэльс Венгрия 1:2 Словакия Словакия 0:4 Хорватия Азербайджан 1:5 Словакия Словакия 5:1 Иордания Уэльс 1:0 Словакия Словакия 2:0 Венгрия Чехия 1:0 Словакия Словакия 4:1 Украина Швеция 1:1 Словакия Словакия 1:2 Чехия Украина 1:0 Словакия Словакия 3:0 Дания Марокко 2:1 Словакия Словакия 1:1 Голландия Таиланд 2:3 Словакия

Последние игры между собой

Израиль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Словакия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Израиль 1:3 Словакия Международные матчи

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чехия 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Израиль 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Шотландия 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Словакия 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Netanya Municipal Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 160
Израиль 43.1% (69)
X 40% (64)
Словакия 16.9% (27)
Все прогнозы
2.25 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Израиль
Ничья
Словакия
2.08
3.74
4.20
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Израиль 0:1 Словакия

Исход игры
Израиль
43.1% (69)
Ничья
40% (64)
Словакия
16.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
34.39% (54)
Меньше
65.61% (103)
Обе команды забьют
Да
72.61% (114)
Нет
27.39% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.5% (60)
1:0 Израиль
21.3% (34)
2:1 Израиль
18.1% (29)
1:2 Словакия
12.5% (20)
2:0 Израиль
3.1% (5)
0:1 Словакия
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.90 3.45 4.20
1.87 3.65 4.20
2.20 3.48 3.32
2.11 3.25 3.72
3.22 3.47 2.30

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.30 1.04 3.90 1.25 3.05 1.38 2.21 1.71 1.75 2.05 1.83 2.04 1.61 2.41 1.39 3.00 1.18 4.80 1.13 7.77 1.04 9.40 1.02 13.00
10.75 1.05 8.90 1.07 3.84 1.28 2.62 1.51 1.92 2.00 1.55 2.51 1.39 3.05 1.13 6.45 1.10 7.40 1.04 12.25
6.85 1.10 5.62 1.14 2.77 1.44 2.10 1.73 1.62 2.28 1.30 3.50 1.22 4.25 1.08 7.75 1.07 8.30 1.02 15.51 1.01 15.98
3.83 1.29 2.88 1.46 2.97 1.43 2.35 1.65 3.03 1.42 2.66 1.52 2.28 1.69 1.92 1.98 1.70 2.26 1.51 2.68 1.23 4.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3
2.55 1.50 1.91 1.89 1.28 3.60 1.13 6.00 1.05 9.50
3.15 1.37 1.85 1.95 1.46 2.75 1.11 6.65 1.08 7.80
2.52 1.52 1.66 2.21 1.33 3.30 1.09 7.27 1.07 8.30 1.01 17.13
2.95 1.44 2.43 1.61 1.91 1.99 1.57 2.53 2.16 1.75 1.77 2.12 1.38 3.17 1.26 4.04
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.84 1.90 1.38 2.90
4.20 1.23 2.45 1.54 1.67 2.21 1.22 4.30 1.15 5.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 2.15
2.08 1.74
Букмекер Да Нет
4.80 1.18
Букмекер Да Нет
3.00 1.39
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