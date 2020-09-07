Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Даса Элиэзер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Дюриш Михал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Израиль имеет хороший шанс забить.

45' Израиль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Израиль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Словакия

43' Захави Эран из команды Израиль сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

43' Израиль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Израиль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Лоботка Станислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Израиль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Удар от ворот произведет Словакия

40' Отличные скиллы показывает Манор Соломон , обводя своих соперников

37' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Удар от ворот произведет Израиль

37' Куцка Юрай из команды Словакия сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

36' Сабо Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Словакия

33' Перец Дор не смог попасть в створ ударом издали

32' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

30' Удар от ворот произведет Словакия

30' ШАНС! Захави Эран нанес удар с лета, но не попал по воротам!

28' Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Натхо Бибрас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Натхо Бибрас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Даббур Мунас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Тиби Эйтан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Отличные скиллы показывает Манор Соломон , обводя своих соперников

18' Удар от ворот произведет Израиль

18' Отличный пас сделал Беро Матуш из команды Словакия . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

17' Удар от ворот произведет Израиль

17' Какой промах! Дюриш Михал имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

17' Израиль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Словакия

14' Г О О О О Л - Дюриш Михал изменил счет на табло!

14' Словакия имеет хороший шанс забить.

14' Израиль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Словакия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Лоботка Станислав из команды Словакия направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

13' Израиль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Родак Марек взял и забрал мяч на выходе

12' Перец Дор из команды Израиль плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

11' Битон Нир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Даббур Мунас из команды Израиль сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

9' О, нет. Из многообещающей позиции Манор Соломон из команды Израиль наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

9' Израиль имеет хороший шанс забить.

8' Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Словакия

7' Захави Эран оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Натхо Бибрас разрезает оборону соперника отличным пасом

7' Израиль имеет хороший шанс забить.

3' Удар от ворот произведет Словакия

3' Манор Соломон из команды Израиль сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

2' Словакия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Израиль начинает с центра поля