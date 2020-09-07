0:1
14' ГолДюриш Михал
54' Желтая карточкаПерец Дор
70' Желтая карточкаЗахави Эран
80' Желтая карточкаБеро Матуш
1:1
90' ГолЭльмкис Илай
21
Тиби
Эйтан
13
Тавата
Талеб
19
Куцка
Юрай
18
Сабо
Эрик
11
Беро
Матуш
21
Дюриш
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Тиби ЭйтанЗащитник
-
13 Тавата ТалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ницан ИтамарВратарь
- Защитник
-
12 Йейни ШиранЗащитник
- Защитник
-
16 Альмог ЭйлонПолузащитник
-
22 Рикан АвиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Эльмкис ИлайПолузащитник
-
10 Вайссман ШонНападающий
-
14 Коэн ЙонатанНападающий
-
15 Ofri Arad
-
Главный тренер: Willibald Ruttensteiner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Сабо ЭрикПолузащитник
-
11 Беро МатушНападающий
-
21 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Шранц ИванНападающий
-
Главный тренер: Гапал Павел
Ход матча
14'
0:1
54'
67'
70'
80'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захави Эран
|1
|0.5
|2.
|Эльмкис Илай
|1
|0.5
|3.
|Даббур Мунас
|0
|0
|4.
|Коэн Йонатан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дюриш Михал
|1
|0.5
|2.
|Шранц Иван
|1
|0.5
|3.
|Беро Матуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Перец Дор
|2
|0
|2.
|Захави Эран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куцка Юрай
|1
|0
|2.
|Беро Матуш
|1
|0
|3.
|Дьомбер Норберт
|1
|0
|4.
|Боженик Роберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Израиль
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Словакия
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Израиль Последние 20 матчей: + = -Шотландия 1:1 Израиль Северная Македония 1:0 Израиль Израиль 1:2 Польша Израиль 3:1 Латвия
Австрия 3:1 Израиль Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль Израиль 4:2 Австрия Израиль 1:1 Словения Шотландия 3:2 Израиль Израиль 7:0 Гватемала Израиль 2:0 Албания Израиль 2:1 Шотландия Северная Ирландия 3:0 Израиль Албания 1:0 Израиль Израиль 1:2 Румыния Израиль 0:1 Испания Лихтенштейн 0:1 Израиль
Словакия Последние 20 матчей: + = -Словакия 1:3 Чехия Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай
Словакия 1:1 Уэльс Венгрия 1:2 Словакия Словакия 0:4 Хорватия Азербайджан 1:5 Словакия Словакия 5:1 Иордания Уэльс 1:0 Словакия Словакия 2:0 Венгрия Чехия 1:0 Словакия Словакия 4:1 Украина Швеция 1:1 Словакия Словакия 1:2 Чехия Украина 1:0 Словакия Словакия 3:0 Дания Марокко 2:1 Словакия Словакия 1:1 Голландия Таиланд 2:3 Словакия
Последние игры между собой
Израиль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Словакия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Прогнозы на матч Израиль 1:1 Словакия
Исход игры
Израиль
43.1% (69)
Ничья
40% (64)
Словакия
16.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
34.39% (54)
Меньше
65.61% (103)
Обе команды забьют
Да
72.61% (114)
Нет
27.39% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.5% (60)
1:0 Израиль
21.3% (34)
2:1 Израиль
18.1% (29)
1:2 Словакия
12.5% (20)
2:0 Израиль
3.1% (5)
0:1 Словакия
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|9.30
|1.04
|2.00
|1.80
|—
|—
|3.05
|1.38
|2.21
|1.71
|1.16
|5.10
|1.83
|2.04
|1.61
|2.41
|—
|—
|1.01
|15.00
|—
|—
|1.18
|4.80
|1.02
|13.00
|1.04
|9.40
|1.02
|13.00
|10.75
|1.05
|8.90
|1.07
|3.84
|1.28
|—
|—
|2.62
|1.51
|—
|—
|1.92
|2.00
|—
|—
|1.55
|2.51
|—
|—
|1.39
|3.05
|—
|—
|1.13
|6.45
|1.10
|7.40
|1.04
|12.25
|—
|—
|6.85
|1.10
|5.62
|1.14
|2.77
|1.44
|—
|—
|2.10
|1.73
|—
|—
|1.62
|2.28
|—
|—
|1.30
|3.50
|—
|—
|1.22
|4.25
|—
|—
|1.08
|7.75
|1.07
|8.30
|1.02
|15.51
|1.01
|15.98
|—
|—
|—
|—
|1.77
|2.14
|1.47
|2.83
|2.14
|1.77
|1.67
|2.32
|1.47
|2.85
|1.59
|2.48
|1.36
|3.32
|1.45
|2.92
|1.36
|3.34
|1.51
|2.68
|—
|—
|1.23
|4.46
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|2.55
|1.50
|—
|—
|1.91
|1.89
|—
|—
|1.48
|2.63
|—
|—
|1.13
|6.00
|—
|—
|1.04
|10.00
|—
|—
|3.15
|1.37
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.46
|2.75
|—
|—
|1.11
|6.65
|—
|—
|1.08
|7.80
|—
|—
|2.52
|1.52
|—
|—
|1.66
|2.21
|—
|—
|1.33
|3.30
|—
|—
|1.09
|7.27
|—
|—
|1.07
|8.30
|1.01
|17.13
|2.95
|1.44
|2.43
|1.61
|1.91
|1.99
|1.57
|2.53
|1.30
|3.69
|1.16
|5.64
|1.38
|3.17
|1.26
|4.04
|—
|—
|—
|—