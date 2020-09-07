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Израиль
1:1
Конец матча

Стадион:
Словакия
0'
0:1
14' Гол
Дюриш Михал
54' Желтая карточка
Перец Дор
70' Желтая карточка
Захави Эран
80' Желтая карточка
Беро Матуш
1:1
90' Гол
Эльмкис Илай
90'+5
18
Марсиано
Офир
2
Даса
Элиэзер
4
Битон
Нир
17
Эль-Хамид
Хатем
Абд
21
Тиби
Эйтан
13
Тавата
Талеб
11
Манор
Соломон
6
Натхо
Бибрас
8
Перец
Дор
7
Захави
Эран
9
Даббур
Мунас
1
Родак
Марек
20
Martin
Koscelnik
4
Вальент
Мартин
14
Шкриньяр
Милан
3
Дьомбер
Норберт
19
Куцка
Юрай
22
Лоботка
Станислав
18
Сабо
Эрик
11
Беро
Матуш
21
Дюриш
Михал
7
Мигалик
Ярослав
Израиль
5-3-2
Словакия
4-3-3

Ход матча

14'
0:1
Дюриш Михал
(Беро Матуш)
46'
Коэн Йонатан
Натхо Бибрас
 
54'
Перец Дор
 
57'
Вайссман Шон
Даббур Мунас
 
67'
 
Шранц Иван
Сабо Эрик
70'
Захави Эран
 
71'
Эльмкис Илай
Тавата Талеб
 
78'
 
Боженик Роберт
Дюриш Михал
80'
 
Беро Матуш
87'
 
Гараслин Лукаш
Мигалик Ярослав
90'
Эльмкис Илай
(Коэн Йонатан)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Израиль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захави Эран 1 0.5
2. Эльмкис Илай 1 0.5
3. Даббур Мунас 0 0
4. Коэн Йонатан 0 0
Словакия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дюриш Михал 1 0.5
2. Шранц Иван 1 0.5
3. Беро Матуш 0 0

Карточки

Израиль
# Игрок      
1. Перец Дор 2 0
2. Захави Эран 1 0
Словакия
# Игрок      
1. Куцка Юрай 1 0
2. Беро Матуш 1 0
3. Дьомбер Норберт 1 0
4. Боженик Роберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Израиль 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Словакия 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Израиль Последние 20 матчей: + = -
Шотландия 1:1 Израиль Северная Македония 1:0 Израиль Израиль 1:2 Польша Израиль 3:1 Латвия
Австрия 3:1 Израиль Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль Израиль 4:2 Австрия Израиль 1:1 Словения Шотландия 3:2 Израиль Израиль 7:0 Гватемала Израиль 2:0 Албания Израиль 2:1 Шотландия Северная Ирландия 3:0 Израиль Албания 1:0 Израиль Израиль 1:2 Румыния Израиль 0:1 Испания Лихтенштейн 0:1 Израиль
Словакия Последние 20 матчей: + = -
Словакия 1:3 Чехия Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай
Словакия 1:1 Уэльс Венгрия 1:2 Словакия Словакия 0:4 Хорватия Азербайджан 1:5 Словакия Словакия 5:1 Иордания Уэльс 1:0 Словакия Словакия 2:0 Венгрия Чехия 1:0 Словакия Словакия 4:1 Украина Швеция 1:1 Словакия Словакия 1:2 Чехия Украина 1:0 Словакия Словакия 3:0 Дания Марокко 2:1 Словакия Словакия 1:1 Голландия Таиланд 2:3 Словакия

Последние игры между собой

Израиль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Словакия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Израиль 1:3 Словакия Международные матчи

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Чехия Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Израиль Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Словакия Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Netanya Municipal Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 160
Израиль 43.1% (69)
X 40% (64)
Словакия 16.9% (27)
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2.25 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Израиль 1:1 Словакия

Исход игры
Израиль
43.1% (69)
Ничья
40% (64)
Словакия
16.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
34.39% (54)
Меньше
65.61% (103)
Обе команды забьют
Да
72.61% (114)
Нет
27.39% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.5% (60)
1:0 Израиль
21.3% (34)
2:1 Израиль
18.1% (29)
1:2 Словакия
12.5% (20)
2:0 Израиль
3.1% (5)
0:1 Словакия
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
100.00 7.20 1.10
11.00 3.15 1.48
2.20 3.48 3.32
2.11 3.25 3.72
17.71 3.79 1.40

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.30 1.04 2.00 1.80 3.05 1.38 2.21 1.71 1.16 5.10 1.83 2.04 1.61 2.41 1.01 15.00 1.18 4.80 1.02 13.00 1.04 9.40 1.02 13.00
10.75 1.05 8.90 1.07 3.84 1.28 2.62 1.51 1.92 2.00 1.55 2.51 1.39 3.05 1.13 6.45 1.10 7.40 1.04 12.25
6.85 1.10 5.62 1.14 2.77 1.44 2.10 1.73 1.62 2.28 1.30 3.50 1.22 4.25 1.08 7.75 1.07 8.30 1.02 15.51 1.01 15.98
1.77 2.14 1.47 2.83 2.14 1.77 1.67 2.32 1.47 2.85 1.59 2.48 1.36 3.32 1.45 2.92 1.36 3.34 1.51 2.68 1.23 4.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3
2.55 1.50 1.91 1.89 1.48 2.63 1.13 6.00 1.04 10.00
3.15 1.37 1.85 1.95 1.46 2.75 1.11 6.65 1.08 7.80
2.52 1.52 1.66 2.21 1.33 3.30 1.09 7.27 1.07 8.30 1.01 17.13
2.95 1.44 2.43 1.61 1.91 1.99 1.57 2.53 1.30 3.69 1.16 5.64 1.38 3.17 1.26 4.04
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.84 1.90 1.38 2.90
4.20 1.23 2.45 1.54 1.67 2.21 1.22 4.30 1.15 5.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.33 1.60
2.08 1.74
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
3.00 1.39
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